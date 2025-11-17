Brit kolbásztekercs pikáns mártogatóssal (Sausage roll)
Hozzávalók
kolbásztekercs
-
300 g darált marhahús
-
300 g kolbászhús
-
100 g cheddar sajt
-
100 g kéksajt
-
35 g zsemlemorzsa
-
1 db fehér hagyma
-
1 db tojás
-
1 ízlés szerint majoranna
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
2 ek ketchup (Univer Erős Pistás)
-
2 csomag leveles tészta (vajas)
-
3 ek mustár (Univer)
-
1 db tojás (lekenéshez)
-
2 ek szezámmag (fehér és fekete vegyesen)
pikáns mártogatós
-
200 g ketchup (Univer Erős Pistás)
-
50 ml barna sör (ízlés szerint)
-
2 ek worcestershire-szósz
-
2 ek szójaszósz
-
2 ek almaecet
-
só ízlés szerint
-
füstölt pirospaprika ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
2 ek barna cukor
kolbásztekercs
-
15.2g darált marhahús22 kcal
-
15.2g kolbászhús44 kcal
-
5.1g cheddar sajt20 kcal
-
5.1g kéksajt18 kcal
-
1.8g zsemlemorzsa7 kcal
-
4.5g fehér hagyma2 kcal
-
2.8g tojás3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1.5g ketchup2 kcal
-
27.8g leveles tészta103 kcal
-
1.5g mustár1 kcal
-
2.8g tojás3 kcal
-
0.7g szezámmag4 kcal
pikáns mártogatós
-
10.1g ketchup10 kcal
-
2.5g barna sör1 kcal
-
1 kcal
-
1g szójaszósz1 kcal
-
0.5g almaecet0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g barna cukor4 kcal
- 13% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 17% Zsír
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
C vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 214.3 g
Zsír
-
Összesen 298.9 g
-
Telített zsírsav 131 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 61 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 22 g
-
Koleszterin 927 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 14137.2 g
-
Cink 28 mg
-
Szelén 250 mg
-
Kálcium 1649 mg
-
Vas 20 mg
-
Magnézium 311 mg
-
Foszfor 2374 mg
-
Nátrium 9503 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 329 g
-
Cukor 86 mg
-
Élelmi rost 12 mg
Víz
-
Összesen 882.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 833 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 19 micro
-
E vitamin: 9 mg
-
C vitamin: 18 mg
-
D vitamin: 295 micro
-
K vitamin: 16 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 44 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 230 micro
-
Kolin: 799 mg
-
Retinol - A vitamin: 758 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 911 micro
-
β-crypt 17 micro
-
Likopin 27743 micro
-
Lut-zea 904 micro
- 13% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 17% Zsír
Elkészítés
kolbásztekercs
- Egy nagy tálba beletesszük a húsmassza hozzávalóit: a darált marhát, a kolbászhúst, a kétféle reszelt/morzsolt sajtot, a zsemlemorzsát, a tojást, ízlés szerinti fűszereket és a ketchupot. A sózással csak csínján bánjunk, mert a sajtok is sósak!
- Gyúrjuk össze az alapanyagokat egy közepesen lágy, de kezelhető húsmasszává. Innentől két adagban fogunk dolgozni vele, mert két csomag vajas leveles tésztára lesz szükségünk. Erre a húsmasszát rápakolhatjuk kézzel vagy kanállal is, de ha ránk hallgattok, két külön rudat formáztok belőle egy-egy darab folpack segítségével.
- A leveles tésztát kiterítjük és megkenjük mustárral, ügyelve rá, hogy a szélein hagyjunk üresen egy kétcentis sávot, hogy majd össze tudjon ragadni a tészta. A mustáros alapra azt jöhet rá a hús(rolád), majd szorosan tekerjük fel az egészet.
- A tésztatekercset ezután érdemes 10 percre fagyasztóba tenni, hogy utána könnyebb legyen szeletelni. Utóbbihoz használjunk egy nagyon éles kést és vágjuk a roládot kb. 5 centi széles darabokra.
- A hasék tetejét kicsit irdaljuk be, majd kenjük le felvert tojással és szórjuk meg szezámmaggal. 190 fokos sütőben süssük fél órát, ha pedig nagyon barnulna a teteje, fedjük le közben alufóliával.
pikáns mártogatós
- Amíg sül a kolbásztekercs, összedobjuk a pikáns mártogatósunkat, aminek első lépése, hogy az összes hozzávalót egy nyeles forralóba kimérjük.
- Közepes lángon, folyamatos kevergetés mellett forraljuk fel a szószt, majd főzzük nagyjából 10 percig, amíg kicsit besűrűsödik.
- A megsült kolbásztekercseket tálaljuk a pikáns mártogatóssal, amibe ne felejtsük el alaposan beletunkolni fogyasztáskor!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 30 p
A brit hétköznapok elmaradhatatlan kelléke a sausage roll, azaz a kolbásztekercs, amit az aluljárós pékségtől a sarki pubig mindenhol kapni. Igazi sörkorcsolya, ami reggelire is kiváló, de akár klassz ebédet is varázsolgatunk belőle kis zöldsalátával és krumplipürével garnírozva. Mi most laktató, ünnepi partifalatnak készítettük el, mellé pedig egy mennyei, pikáns mártogatóst is összedobtunk.