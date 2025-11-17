r
Nosalty Logó
húsételek tésztában sült hús

Brit kolbásztekercs pikáns mártogatóssal (Sausage roll)

Nosalty
Brit kolbásztekercs pikáns mártogatóssal
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

kolbásztekercs

pikáns mártogatós

607
Kalória
26.8g
Fehérje
41.1g
Szénhidrát
37.4g
Zsír
110.3g
Víz
115.9g
Koleszterin
1.5g
Élelmi rost
10.8g
Cukor
  • 13% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 17% Zsír

kolbásztekercs

pikáns mártogatós

Összesen 607 kcal
  • 13% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 17% Zsír

kolbásztekercs

pikáns mártogatós

Összesen 4853 kcal
  • 13% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 17% Zsír

kolbásztekercs

pikáns mártogatós

Összesen 246 kcal
  • 13% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 17% Zsír
  • 51% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • C vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    26.8 g

Zsír

  • Összesen
    37.4 g
  • Telített zsírsav
    16 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    116 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1767.1 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    31 mg
  • Kálcium
    206 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    39 mg
  • Foszfor
    297 mg
  • Nátrium
    1188 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    41.1 g
  • Cukor
    11 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    110.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    104 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    37 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    29 micro
  • Kolin:
    100 mg
  • Retinol - A vitamin:
    95 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    114 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    3468 micro
  • Lut-zea
    113 micro
Összesen 607 kcal
  • 13% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 17% Zsír
  • 51% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • C vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    214.3 g

Zsír

  • Összesen
    298.9 g
  • Telített zsírsav
    131 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    61 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    22 g
  • Koleszterin
    927 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    14137.2 g
  • Cink
    28 mg
  • Szelén
    250 mg
  • Kálcium
    1649 mg
  • Vas
    20 mg
  • Magnézium
    311 mg
  • Foszfor
    2374 mg
  • Nátrium
    9503 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    329 g
  • Cukor
    86 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    882.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    833 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    19 micro
  • E vitamin:
    9 mg
  • C vitamin:
    18 mg
  • D vitamin:
    295 micro
  • K vitamin:
    16 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    44 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    230 micro
  • Kolin:
    799 mg
  • Retinol - A vitamin:
    758 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    911 micro
  • β-crypt
    17 micro
  • Likopin
    27743 micro
  • Lut-zea
    904 micro
Összesen 4853 kcal
  • 13% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 17% Zsír
  • 51% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • C vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    10.8 g

Zsír

  • Összesen
    15.1 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    47 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    714.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    13 mg
  • Kálcium
    83 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    16 mg
  • Foszfor
    120 mg
  • Nátrium
    480 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    16.6 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    44.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    42 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    15 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    12 micro
  • Kolin:
    40 mg
  • Retinol - A vitamin:
    38 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    46 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    1402 micro
  • Lut-zea
    46 micro
Összesen 246 kcal

Elkészítés

kolbásztekercs

  1. Egy nagy tálba beletesszük a húsmassza hozzávalóit: a darált marhát, a kolbászhúst, a kétféle reszelt/morzsolt sajtot, a zsemlemorzsát, a tojást, ízlés szerinti fűszereket és a ketchupot. A sózással csak csínján bánjunk, mert a sajtok is sósak!
  2. Gyúrjuk össze az alapanyagokat egy közepesen lágy, de kezelhető húsmasszává. Innentől két adagban fogunk dolgozni vele, mert két csomag vajas leveles tésztára lesz szükségünk. Erre a húsmasszát rápakolhatjuk kézzel vagy kanállal is, de ha ránk hallgattok, két külön rudat formáztok belőle egy-egy darab folpack segítségével.
  3. A leveles tésztát kiterítjük és megkenjük mustárral, ügyelve rá, hogy a szélein hagyjunk üresen egy kétcentis sávot, hogy majd össze tudjon ragadni a tészta. A mustáros alapra azt jöhet rá a hús(rolád), majd szorosan tekerjük fel az egészet.
  4. A tésztatekercset ezután érdemes 10 percre fagyasztóba tenni, hogy utána könnyebb legyen szeletelni. Utóbbihoz használjunk egy nagyon éles kést és vágjuk a roládot kb. 5 centi széles darabokra.
  5. A hasék tetejét kicsit irdaljuk be, majd kenjük le felvert tojással és szórjuk meg szezámmaggal. 190 fokos sütőben süssük fél órát, ha pedig nagyon barnulna a teteje, fedjük le közben alufóliával.

pikáns mártogatós

  1. Amíg sül a kolbásztekercs, összedobjuk a pikáns mártogatósunkat, aminek első lépése, hogy az összes hozzávalót egy nyeles forralóba kimérjük.
  2. Közepes lángon, folyamatos kevergetés mellett forraljuk fel a szószt, majd főzzük nagyjából 10 percig, amíg kicsit besűrűsödik.
  3. A megsült kolbásztekercseket tálaljuk a pikáns mártogatóssal, amibe ne felejtsük el alaposan beletunkolni fogyasztáskor!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 30 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A brit hétköznapok elmaradhatatlan kelléke a sausage roll, azaz a kolbásztekercs, amit az aluljárós pékségtől a sarki pubig mindenhol kapni. Igazi sörkorcsolya, ami reggelire is kiváló, de akár klassz ebédet is varázsolgatunk belőle kis zöldsalátával és krumplipürével garnírozva. Mi most laktató, ünnepi partifalatnak készítettük el, mellé pedig egy mennyei, pikáns mártogatóst is összedobtunk.

Hasonló receptek

Összes tésztában sült hús
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Mosolygó idős nő
Család

Ezt a két dolgot tedd meg a vesédért és a...

A vese sokkal több mint egy szűrő: ha odafigyelünk egészségére, akkor késleltethetjük az öregedést. A madridi La Princesa Egyetemi Kórház nefrológusa és a vesebetegségek egyik legismertebb szakértője elárulta, mi az a két dolog, amit megtehetünk vesénk védelméért, ezzel együtt a hosszabb életért.

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept