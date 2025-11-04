Ünnepi bejgli

Sokan félve vágnak bele, pedig a házi bejglinél nem kerülhet nemesebb sütemény az ünnepi asztalra

A bejgli egy tradicionális, magyar karácsonyi sütemény, mely eredetileg diós és mákos töltelékkel készül, de ma már rengeteg különböző variációval találkozhatunk, köztük egészen meglepő ízesítésekkel is. A gesztenyés, meggyes-mákos és aszalt szilvával töltött verzió még egy szolidabb irányt képvisel, de ma már csokikrémes, pisztáciás és zserbós töltelékű bejgli is várakozhat a pultban. Ugyan a bejglisütésbe sokan félve vágnak bele, vagy inkább cukrászdában/ szupermarketben veszik meg az ünnepi asztal egyik elmaradhatatlan részét, de egy jó receptet követve magunk is megalkothatjuk. A legtöbben azzal a problémával szoktak szembesülni, hogy még mielőtt elkészülne, berepedezik a sütemény, de gyakori a száraz bejgli és/vagy kevés töltelék, valamint a túlsült, emiatt kiszáradt tészta.

A népi hiedelem szerint a mákos bejgli bőséget hoz a házhoz, míg a diós töltelékű a rontás ellen hatásos. Tésztájához élesztőt kell felfuttatni, egyfajta kelttésztás kalács az alapja.

A bejgli története egészen a 19. századig nyúlik vissza, és a neve a német Beugel vagy Beugeln szóból ered, ami annyit jelent: hajlított, görbe. Eredetileg Pozsony környékéről terjedt el, innen származik a pozsonyi kifli is, amely a bejgli elődjének tekinthető. A mai, rúd alakú forma a 19. század végén vált elterjedtté a magyar polgári konyhában.

A jó bejgli titka az arányokban és a technikában rejlik. A tésztát hideg vajjal vagy zsírral készítik, hogy omlós maradjon, a töltelék pedig sűrű, ízes és nedves kell legyen, de nem folyós.

A sütés előtt a rudat tojássárgájával és fehérjével is megkenik, hogy szép márványos mintázatot kapjon a tetején: ez a bejgli egyik legszebb ismertetőjegye.

A bejgli tésztájának összeállításánál fontos, hogy hideg alapanyagokkal dolgozzunk, és ne gyurmázzuk túl, hiszen, ha a vaj teljesen elolvad, akkor a tészta rágóssá válik, és elveszti omlós állagát.

Tipp az ideális bejglihez: A bejgli akkor lesz a legfinomabb, ha 1:1 a tészta és a töltelék aránya. A töltelék arányát sem könnyű eltalálni, hiszen ha túl sok kerül bele, akkor könnyen szétrepedhet, ennek ellenkezője viszont száradt tésztát eredményezhet.

A tölteléket sose forrón kenjük a tésztára, mert szétáztathatja azt, és érdemes megfogadni a dupla pihentetést is (először szobahőmérsékleten, majd hűtőben), így nyeri el szép mintázatát a tészta. Persze nem szabad megfeledkezni arról, hogy rudat először tojássárgájával, kis pihentetés után pedig tojásfehérjével kell megkenni.

Pihentessük duplán az igazán szép mintázatért

A bejgli egyik legjobb tulajdonsága, hogy akár napokkal előre is el lehet készíteni, hűvös helyen, fóliába csomagolva pedig akár egy hétig is eláll, így a magunk dolgát is megkönnyíthetjük azzal, ha nem az utolsó előtti pillanatokban kapkodunk. A házi bejgli pedig még inkább emelkedettebbé teszi az év sokak által legjobban várt ünnepét.