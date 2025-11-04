Ünnepi bejgli
Hozzávalók
Mákos töltelék
-
350 g mák (darált)
-
1 citromból nyert citromhéj
-
1 teáskanál vanília kivonat
-
1 teáskanál fahéj
-
2.5 dl víz
-
200 g cukor
Diós töltelék
-
400 g dió (darált)
-
1 narancsból nyert narancshéj
-
1 teáskanál vanília kivonat
-
1 teáskanál fahéj
-
2.5 dl víz
-
200 g cukor
Bejglitészta
-
1.2 kg finomliszt
-
160 g porcukor
-
36 g élesztő
-
só ízlés szerint
-
440 g vaj (szobahőmérsékletű)
-
4 db tojássárgája
-
1 dl tej
-
5 db tojássárgája (megkenéshez)
-
3 db tojásfehérje (megkenéshez)
Mákos töltelék
Diós töltelék
-
33g dió218 kcal
-
1g narancshéj0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
21g víz0 kcal
-
17g cukor65 kcal
Bejglitészta
-
100g finomliszt364 kcal
-
13g porcukor52 kcal
-
3g élesztő3 kcal
-
0 kcal
-
37g vaj263 kcal
-
7g tojássárgája21 kcal
-
8g tej5 kcal
-
8g tojássárgája27 kcal
-
10g tojásfehérje5 kcal
Mákos töltelék
Diós töltelék
-
400g dió2616 kcal
-
6g narancshéj6 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
250g víz0 kcal
-
200g cukor774 kcal
Bejglitészta
-
1200g finomliszt4368 kcal
-
160g porcukor619 kcal
-
36g élesztő38 kcal
-
0 kcal
-
440g vaj3155 kcal
-
80g tojássárgája258 kcal
-
100g tej56 kcal
-
100g tojássárgája322 kcal
-
120g tojásfehérje62 kcal
Mákos töltelék
-
9g mák47 kcal
-
0.2g citromhéj0 kcal
-
0.1g vanília kivonat0 kcal
-
0 kcal
-
6.4g víz0 kcal
-
5.1g cukor20 kcal
Diós töltelék
-
10.2g dió67 kcal
-
0.2g narancshéj0 kcal
-
0.1g vanília kivonat0 kcal
-
0 kcal
-
6.4g víz0 kcal
-
5.1g cukor20 kcal
Bejglitészta
-
30.7g finomliszt112 kcal
-
4.1g porcukor16 kcal
-
0.9g élesztő1 kcal
-
0 kcal
-
11.3g vaj81 kcal
-
2g tojássárgája7 kcal
-
2.6g tej1 kcal
-
2.6g tojássárgája8 kcal
-
3.1g tojásfehérje2 kcal
Elkészítés
Mákos töltelék
- A mákot a citromhéjjal és a fűszerekkel összekeverjük egy tálban. Ha szeretnénk, cseppenthetünk hozzá egy kevés citromlevet is.
- Egy kisebb edényben forraljuk fel a vizet, majd adjuk hozzá a cukrot, és főzzük pár perc alatt szirupossá. A sziruppal forrázzuk le a mákos keveréket, és keverjük el jól. Ha úgy érezzük, nem elég sűrű a töltelékünk, adhatunk hozzá mézet, de saját ízlésünk szerint akár lekvárt is.
- Félretéve hagyjuk hűlni a tölteléket, majd fóliával takarjuk le, és rakjuk be a hűtőbe pár órára.
Diós töltelék
- A darált diót a fűszerekkel keverjük össze, majd forrázzuk le a cukorsziruppal úgy, mint a mákos keveréket. Szintén adhatunk hozzá egy kevés narancslevet, ha szeretnénk intenzívebbé tenni az ízeket.
- Tegyük félre hűlni, majd takarjuk le fóliával a tetejét, és helyezzük szintén a hűtőbe a mákos töltelék mellé.
Bejglitészta
- Egy nagyobb keverőtálba öntsük bele a lisztet, a porcukrot, az élesztőt és a sót, majd keverjük el. Az élesztőt nem szükséges külön felfuttatni, elég egyszerűen hozzáadni a liszthez.
- A vajat vágjuk kisebb kockákra, adjuk hozzá a lisztes keverékhez, és jól dolgozzuk össze, amíg a tészta morzsaszerű nem lesz.
- Hozzáadhatjuk a tojássárgájákat, majd gyúrás közben annyi tejet, amennyit a tészta kellemesen felvesz.
- A tészta összedolgozása ne tartson túl sokáig, minél kevesebb idő alatt gyúrjuk össze, annál jobb. Ne kapkodjunk vele túlságosan se, mindenképp legyen szép, egynemű. Ha elkészültünk, fedjük le, és tegyük a hűtőbe 30 percre, hogy jól összeálljon, és ne keljen meg a kezünk melegétől.
- Miután a tésztát kivettük a hűtőből, osszuk szét 6 egyenlő adagra. Én külön kimértem mindegyiket 360-375 gramm közé, majd egyenként téglalap alakúra nyújtottam őket, körülbelül 20-25 centi szélesre és hosszúra. A tésztát és a sodródeszkát nyújtás előtt semmiképp se lisztezzük, hiszen felesleges. Amíg a többi tésztát nem nyújtjuk ki, nyugodtan pihenhetnek tovább a hűtőben.
- A töltelékeket szintén elosztjuk 3 felé, így lesz 3 diós és 3 mákos bejglink. Szépen egyenletesen oszlassuk el őket a kinyújtott tésztán, de minden szélén hagyjunk kb. 1 centis sávot. Feltekerés előtt hajtsuk be a két oldalsó szélét, hogy a töltelék ne tudjon kifolyni, majd óvatosan tekerjük fel.
- A feltekert bejgliket kenjük át a tojássárgájával, majd pihentessük 5-10 percet, amíg a sárgája rádermed, és ismételjük meg a folyamatot. Amikor a második tojássárgája is rádermedt a tésztára, jöhet a tojásfehérje, majd ismét pár perc száradási idő.
- Ezután a bejglit fogpiszkáló segítségével szurkáljuk meg, és letakarva hagyjuk pihenni még 30-40 percet.
- 180°-os előmelegített sütőben 25-30 perc alatt szép barnára sütjük a bejgliket. A sütőből kivéve hagyjuk kihűlni, majd felszeleteljük.
- Hűvös helyen befóliázva akár hetekig is eláll. Kellemes ünnepi falatozást kívánunk!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 120 p
- Sütés ideje: 30 p
Az örök karácsonyi kérdés: házi legyen a bejgli vagy bolti? Aki kipróbálja ezt a receptet, hamar rájön majd, hogy a bejgli igenis otthon készítve a legfinomabb. Az elkészítésbe szigorúan csak az vágjon bele, aki vállalja, hogy ezentúl minden évben követeli majd a közönség!
A bejgli egy tradicionális, magyar karácsonyi sütemény, mely eredetileg diós és mákos töltelékkel készül, de ma már rengeteg különböző variációval találkozhatunk, köztük egészen meglepő ízesítésekkel is. A gesztenyés, meggyes-mákos és aszalt szilvával töltött verzió még egy szolidabb irányt képvisel, de ma már csokikrémes, pisztáciás és zserbós töltelékű bejgli is várakozhat a pultban. Ugyan a bejglisütésbe sokan félve vágnak bele, vagy inkább cukrászdában/ szupermarketben veszik meg az ünnepi asztal egyik elmaradhatatlan részét, de egy jó receptet követve magunk is megalkothatjuk. A legtöbben azzal a problémával szoktak szembesülni, hogy még mielőtt elkészülne, berepedezik a sütemény, de gyakori a száraz bejgli és/vagy kevés töltelék, valamint a túlsült, emiatt kiszáradt tészta.
A népi hiedelem szerint a mákos bejgli bőséget hoz a házhoz, míg a diós töltelékű a rontás ellen hatásos. Tésztájához élesztőt kell felfuttatni, egyfajta kelttésztás kalács az alapja.
A bejgli története egészen a 19. századig nyúlik vissza, és a neve a német Beugel vagy Beugeln szóból ered, ami annyit jelent: hajlított, görbe. Eredetileg Pozsony környékéről terjedt el, innen származik a pozsonyi kifli is, amely a bejgli elődjének tekinthető. A mai, rúd alakú forma a 19. század végén vált elterjedtté a magyar polgári konyhában.
A jó bejgli titka az arányokban és a technikában rejlik. A tésztát hideg vajjal vagy zsírral készítik, hogy omlós maradjon, a töltelék pedig sűrű, ízes és nedves kell legyen, de nem folyós.
A sütés előtt a rudat tojássárgájával és fehérjével is megkenik, hogy szép márványos mintázatot kapjon a tetején: ez a bejgli egyik legszebb ismertetőjegye.
A bejgli tésztájának összeállításánál fontos, hogy hideg alapanyagokkal dolgozzunk, és ne gyurmázzuk túl, hiszen, ha a vaj teljesen elolvad, akkor a tészta rágóssá válik, és elveszti omlós állagát.
Tipp az ideális bejglihez:
A tölteléket sose forrón kenjük a tésztára, mert szétáztathatja azt, és érdemes megfogadni a dupla pihentetést is (először szobahőmérsékleten, majd hűtőben), így nyeri el szép mintázatát a tészta. Persze nem szabad megfeledkezni arról, hogy rudat először tojássárgájával, kis pihentetés után pedig tojásfehérjével kell megkenni.
A bejgli egyik legjobb tulajdonsága, hogy akár napokkal előre is el lehet készíteni, hűvös helyen, fóliába csomagolva pedig akár egy hétig is eláll, így a magunk dolgát is megkönnyíthetjük azzal, ha nem az utolsó előtti pillanatokban kapkodunk. A házi bejgli pedig még inkább emelkedettebbé teszi az év sokak által legjobban várt ünnepét.