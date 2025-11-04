r
Ünnepi bejgli

Ünnepi bejgli
Kristyán Fanni
Ünnepi bejgli
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
közepes

Hozzávalók

Mákos töltelék

Diós töltelék

Bejglitészta

Elkészítés

Mákos töltelék

  1. A mákot a citromhéjjal és a fűszerekkel összekeverjük egy tálban. Ha szeretnénk, cseppenthetünk hozzá egy kevés citromlevet is.
  2. Egy kisebb edényben forraljuk fel a vizet, majd adjuk hozzá a cukrot, és főzzük pár perc alatt szirupossá. A sziruppal forrázzuk le a mákos keveréket, és keverjük el jól. Ha úgy érezzük, nem elég sűrű a töltelékünk, adhatunk hozzá mézet, de saját ízlésünk szerint akár lekvárt is.
  3. Félretéve hagyjuk hűlni a tölteléket, majd fóliával takarjuk le, és rakjuk be a hűtőbe pár órára.

Diós töltelék

  1. A darált diót a fűszerekkel keverjük össze, majd forrázzuk le a cukorsziruppal úgy, mint a mákos keveréket. Szintén adhatunk hozzá egy kevés narancslevet, ha szeretnénk intenzívebbé tenni az ízeket.
  2. Tegyük félre hűlni, majd takarjuk le fóliával a tetejét, és helyezzük szintén a hűtőbe a mákos töltelék mellé.

Bejglitészta

  1. Egy nagyobb keverőtálba öntsük bele a lisztet, a porcukrot, az élesztőt és a sót, majd keverjük el. Az élesztőt nem szükséges külön felfuttatni, elég egyszerűen hozzáadni a liszthez.
  2. A vajat vágjuk kisebb kockákra, adjuk hozzá a lisztes keverékhez, és jól dolgozzuk össze, amíg a tészta morzsaszerű nem lesz.
  3. Hozzáadhatjuk a tojássárgájákat, majd gyúrás közben annyi tejet, amennyit a tészta kellemesen felvesz.
  4. A tészta összedolgozása ne tartson túl sokáig, minél kevesebb idő alatt gyúrjuk össze, annál jobb. Ne kapkodjunk vele túlságosan se, mindenképp legyen szép, egynemű. Ha elkészültünk, fedjük le, és tegyük a hűtőbe 30 percre, hogy jól összeálljon, és ne keljen meg a kezünk melegétől.
  5. Miután a tésztát kivettük a hűtőből, osszuk szét 6 egyenlő adagra. Én külön kimértem mindegyiket 360-375 gramm közé, majd egyenként téglalap alakúra nyújtottam őket, körülbelül 20-25 centi szélesre és hosszúra. A tésztát és a sodródeszkát nyújtás előtt semmiképp se lisztezzük, hiszen felesleges. Amíg a többi tésztát nem nyújtjuk ki, nyugodtan pihenhetnek tovább a hűtőben.
  6. A töltelékeket szintén elosztjuk 3 felé, így lesz 3 diós és 3 mákos bejglink. Szépen egyenletesen oszlassuk el őket a kinyújtott tésztán, de minden szélén hagyjunk kb. 1 centis sávot. Feltekerés előtt hajtsuk be a két oldalsó szélét, hogy a töltelék ne tudjon kifolyni, majd óvatosan tekerjük fel.
  7. A feltekert bejgliket kenjük át a tojássárgájával, majd pihentessük 5-10 percet, amíg a sárgája rádermed, és ismételjük meg a folyamatot. Amikor a második tojássárgája is rádermedt a tésztára, jöhet a tojásfehérje, majd ismét pár perc száradási idő.
  8. Ezután a bejglit fogpiszkáló segítségével szurkáljuk meg, és letakarva hagyjuk pihenni még 30-40 percet.
  9. 180°-os előmelegített sütőben 25-30 perc alatt szép barnára sütjük a bejgliket. A sütőből kivéve hagyjuk kihűlni, majd felszeleteljük.
  10. Hűvös helyen befóliázva akár hetekig is eláll. Kellemes ünnepi falatozást kívánunk!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 120 p
  • Sütés ideje: 30 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Az örök karácsonyi kérdés: házi legyen a bejgli vagy bolti? Aki kipróbálja ezt a receptet, hamar rájön majd, hogy a bejgli igenis otthon készítve a legfinomabb. Az elkészítésbe szigorúan csak az vágjon bele, aki vállalja, hogy ezentúl minden évben követeli majd a közönség!

Ünnepi bejgli
Sokan félve vágnak bele, pedig a házi bejglinél nem kerülhet nemesebb sütemény az ünnepi asztalra

A bejgli egy tradicionális, magyar karácsonyi sütemény, mely eredetileg diós és mákos töltelékkel készül, de ma már rengeteg különböző variációval találkozhatunk, köztük egészen meglepő ízesítésekkel is. A gesztenyés, meggyes-mákos és aszalt szilvával töltött verzió még egy szolidabb irányt képvisel, de ma már csokikrémes, pisztáciás és zserbós töltelékű bejgli is várakozhat a pultban. Ugyan a bejglisütésbe sokan félve vágnak bele, vagy inkább cukrászdában/ szupermarketben veszik meg az ünnepi asztal egyik elmaradhatatlan részét, de egy jó receptet követve magunk is megalkothatjuk. A legtöbben azzal a problémával szoktak szembesülni, hogy még mielőtt elkészülne, berepedezik a sütemény, de gyakori a száraz bejgli és/vagy kevés töltelék, valamint a túlsült, emiatt kiszáradt tészta.

Diós bejgli
A bejgli egy tradicionális, magyar karácsonyi sütemény

A népi hiedelem szerint a mákos bejgli bőséget hoz a házhoz, míg a diós töltelékű a rontás ellen hatásos. Tésztájához élesztőt kell felfuttatni, egyfajta kelttésztás kalács az alapja.

A bejgli története egészen a 19. századig nyúlik vissza, és a neve a német Beugel vagy Beugeln szóból ered, ami annyit jelent: hajlított, görbe. Eredetileg Pozsony környékéről terjedt el, innen származik a pozsonyi kifli is, amely a bejgli elődjének tekinthető. A mai, rúd alakú forma a 19. század végén vált elterjedtté a magyar polgári konyhában.

A jó bejgli titka az arányokban és a technikában rejlik. A tésztát hideg vajjal vagy zsírral készítik, hogy omlós maradjon, a töltelék pedig sűrű, ízes és nedves kell legyen, de nem folyós.

A sütés előtt a rudat tojássárgájával és fehérjével is megkenik, hogy szép márványos mintázatot kapjon a tetején: ez a bejgli egyik legszebb ismertetőjegye.

Mákos bejgli
A jó bejgli titka az arányokban és a technikában rejlik.

A bejgli tésztájának összeállításánál fontos, hogy hideg alapanyagokkal dolgozzunk, és ne gyurmázzuk túl, hiszen, ha a vaj teljesen elolvad, akkor a tészta rágóssá válik, és elveszti omlós állagát.

Tipp az ideális bejglihez:

A bejgli akkor lesz a legfinomabb, ha 1:1 a tészta és a töltelék aránya. A töltelék arányát sem könnyű eltalálni, hiszen ha túl sok kerül bele, akkor könnyen szétrepedhet, ennek ellenkezője viszont száradt tésztát eredményezhet.

A tölteléket sose forrón kenjük a tésztára, mert szétáztathatja azt, és érdemes megfogadni a dupla pihentetést is (először szobahőmérsékleten, majd hűtőben), így nyeri el szép mintázatát a tészta. Persze nem szabad megfeledkezni arról, hogy rudat először tojássárgájával, kis pihentetés után pedig tojásfehérjével kell megkenni.

Diós és mákos bejgli
Pihentessük duplán az igazán szép mintázatért

A bejgli egyik legjobb tulajdonsága, hogy akár napokkal előre is el lehet készíteni, hűvös helyen, fóliába csomagolva pedig akár egy hétig is eláll, így a magunk dolgát is megkönnyíthetjük azzal, ha nem az utolsó előtti pillanatokban kapkodunk. A házi bejgli pedig még inkább emelkedettebbé teszi az év sokak által legjobban várt ünnepét.

