Kívül ropogós, belül szaftos mákos guba

Kívül ropogós, belül szaftos Lakos Benedek

A mákos guba jellegzetes magyar édesség, ami eredetileg karácsonykor került az asztalra, hogy a mák szerencsét és sok pénzt hozzon a házhoz. Ma már ünneptől függetlenül egész évben készítjük, pláne, hogy remek maradékmentő desszert, hiszen a szikkadt kifli kiváló alapul szolgál.

Általában száraz kifliből, édes, vaníliás tejből és darált mákból készül, amit vaníliasodóval tálalnak.

Rendkívül egyszerű, mégis nagyon ízletes desszert, hiszen az édes tejjel jól megszívja magát a kiflikarika, ami mákkal összekeverve sütőben sül egyszerre ropogóssá és belül szaftossá.

A mákos guba azért is fontos a magyar gasztronómiában, mert minden családban kicsit másképp készül. Van ahol áztatva, sütőben vagy sütés nélkül, saját tésztából, kifliből vagy kalácsból, esetleg vegyesen kerül a pékáru a tepsibe, jénaiba.

Vaníliasodóval bőségesen meglocsolt mákos guba Lakos Benedek

A Felvidéken bobajka néven ismert a mákos guba: ez a finomság apró, sült kelttészta-gombócokból áll, amit édes tejbe áztatnak és mákkal szórnak meg. De valóban rengeteg változata létezik, hiszen adhatunk hozzá reszelt citrusféléket, a tejet nemcsak cukorral, hanem mézzel is édesíthetjük, de kerülhet bele vanília is, sőt, van aki habosan készíti el, felvert, sült tojásfehérjével a tetején.

Tipp: Pohárkrém formájában is első osztályú, hiszen nagyon mutatós függőlegesen tálalva. Biztos sikere lesz!

Receptajánló:

A mákos guba tehát az a desszert, ami viszonylag egyszerű, elérhető hozzávalókból áll, mégis ünnepi, különböző textúrákkal megáldott finomság, ami sokakban nosztalgiát ébreszt. Az alapanyagokat kedvünkre variálhatjuk, mentesen is megszülethet, saját igényeinkre szabva.