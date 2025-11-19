r
Kívül ropogós, belül szaftos mákos guba

Kívül ropogós, belül szaftos mákos guba
Lakos Benedek
Szaftos mákos guba
A mákos gubához

A vaníliasodóhoz

631
Kalória
21.9g
Fehérje
78.9g
Szénhidrát
22.7g
Zsír
42.8g
Víz
245.9g
Koleszterin
4.3g
Élelmi rost
44.5g
Cukor
  • 13% Fehérje
  • 47% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A mákos gubához

A vaníliasodóhoz

Összesen 631 kcal
  • 13% Fehérje
  • 47% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A mákos gubához

A vaníliasodóhoz

Összesen 3787 kcal
  • 13% Fehérje
  • 47% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A mákos gubához

A vaníliasodóhoz

Fehérje

  • Összesen
    131.4 g

Zsír

  • Összesen
    136.4 g
  • Telített zsírsav
    44 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    27 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    41 g
  • Koleszterin
    1475 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    9370.7 g
  • Cink
    14 mg
  • Szelén
    196 mg
  • Kálcium
    4069 mg
  • Vas
    26 mg
  • Magnézium
    445 mg
  • Foszfor
    1812 mg
  • Nátrium
    2796 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    9 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    473.2 g
  • Cukor
    267 mg
  • Élelmi rost
    26 mg

Víz

  • Összesen
    257 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    733 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    7 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    297 micro
  • K vitamin:
    19 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    16 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    603 micro
  • Kolin:
    1167 mg
  • Retinol - A vitamin:
    721 micro
  • α-karotin
    38 micro
  • β-karotin
    135 micro
  • β-crypt
    42 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1602 micro
Összesen 148 kcal

Elkészítés

A mákos gubához

  1. A kifliket karikákra vágjuk, majd 200 fokra előmelegített sütőbe tesszük egy nagy tepsin, ahol 10 perc alatt kiszárítjuk őket. Nem baj, ha némelyik darab megpirul, csak ne égjenek oda, az a lényeg. Ha kivettük a kiflit, a sütőt levesszük 180 fokra.
  2. A tejet, tojást és vaníliás cukrot elkeverjük egy nagy tálban, majd beletesszük a még langyos sült kiflit. A kezünkkel alaposan átforgatjuk, hogy a kifli jól megszívja magát. Ekkor hozzáadjuk a mák és a porcukor keverékét, és ezzel is jól átforgatjuk.
  3. Egy nagyobb fémtepsit kivajazunk, majd elegyengetjük benne a mákos gubát. Betesszük a sütőbe, és nagyjából 15-20 perc alatt készre sütjük. Ekkor még 5 perc alatt jól rápirítunk a tetejére, a felső sütési funkcióval. A guba helyeken legyen aranybarna és ropogós, de ne száradjon ki, középen maradjon jó szaftos.

A vaníliasodóhoz

  1. A tej 3/4-ét feltesszük alacsony lángon melegedni, a maradékot pedig alaposan kikeverjük a tojássárgájával, vaníliás cukorral, átszitált porcukorral és keményítővel. Ha átszitáljuk a száraz hozzávalókat, kisebb lesz az esélye a csomósodásnak.
  2. Amikor a tej már meleg (de nem tűzforró), akkor fokozatosan, óvatosan hozzáadjuk a tojásos keverékhez, azaz hőkiegyenlítést végzünk. Ha az egészet hozzáadtuk, alaposan elkeverjük, majd egy szűrőn át visszaöntjük az eredeti lábosba.
  3. A sodót alacsony lángon, folyamatosan kevergetve addig főzzük, amíg kellően sűrű nem lesz. Nem számítsunk pudingszerű állagra, annál egy fokkal hígabb lesz az öntet. Ha belemártunk egy kanalat, és annak hátulján egy csíkot húzunk az ujjunkkal, akkor a vonalnak meg kell maradnia, nem szabad egybefolynia. Ekkor tudhatjuk, hogy elkészültünk.
  4. A még meleg gubát a sodóval tálaljuk.

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 30 p
Ez a mákos guba egy vitát kíván lezárni: miszerint igenis létezik egy arany középút a guba megsütött és sületlen szélsőségei között, ezen az úton pedig egy olyan édesség található, ami ötvözi a két ellentét legjobb tulajdonságait, azaz egyszerre ropogós és szaftos is.

Mákos guba
Kívül ropogós, belül szaftos
Lakos Benedek

A mákos guba jellegzetes magyar édesség, ami eredetileg karácsonykor került az asztalra, hogy a mák szerencsét és sok pénzt hozzon a házhoz. Ma már ünneptől függetlenül egész évben készítjük, pláne, hogy remek maradékmentő desszert, hiszen a szikkadt kifli kiváló alapul szolgál.

Általában száraz kifliből, édes, vaníliás tejből és darált mákból készül, amit vaníliasodóval tálalnak.

Rendkívül egyszerű, mégis nagyon ízletes desszert, hiszen az édes tejjel jól megszívja magát a kiflikarika, ami mákkal összekeverve sütőben sül egyszerre ropogóssá és belül szaftossá.

A mákos guba azért is fontos a magyar gasztronómiában, mert minden családban kicsit másképp készül. Van ahol áztatva, sütőben vagy sütés nélkül, saját tésztából, kifliből vagy kalácsból, esetleg vegyesen kerül a pékáru a tepsibe, jénaiba.

Mákos guba
Vaníliasodóval bőségesen meglocsolt mákos guba
Lakos Benedek

A Felvidéken bobajka néven ismert a mákos guba: ez a finomság apró, sült kelttészta-gombócokból áll, amit édes tejbe áztatnak és mákkal szórnak meg. De valóban rengeteg változata létezik, hiszen adhatunk hozzá reszelt citrusféléket, a tejet nemcsak cukorral, hanem mézzel is édesíthetjük, de kerülhet bele vanília is, sőt, van aki habosan készíti el, felvert, sült tojásfehérjével a tetején.

Tipp:

Pohárkrém formájában is első osztályú, hiszen nagyon mutatós függőlegesen tálalva. Biztos sikere lesz!

Receptajánló:

A mákos guba tehát az a desszert, ami viszonylag egyszerű, elérhető hozzávalókból áll, mégis ünnepi, különböző textúrákkal megáldott finomság, ami sokakban nosztalgiát ébreszt. Az alapanyagokat kedvünkre variálhatjuk, mentesen is megszülethet, saját igényeinkre szabva.

Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

