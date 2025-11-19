Kívül ropogós, belül szaftos mákos guba
Hozzávalók
A mákos gubához
A vaníliasodóhoz
1 l tej
5 db tojássárgája
80 g porcukor
1 csomag vaníliás cukor
2 ek étkezési keményítő
- 13% Fehérje
- 47% Szénhidrát
- 14% Zsír
A mákos gubához
58g kifli163 kcal
117g tej65 kcal
18g tojás23 kcal
6 kcal
12g porcukor45 kcal
17g mák88 kcal
2g vaj17 kcal
A vaníliasodóhoz
167g tej93 kcal
17g tojássárgája54 kcal
13g porcukor52 kcal
6 kcal
19 kcal
- 13% Fehérje
- 47% Szénhidrát
- 14% Zsír
A mákos gubához
350g kifli977 kcal
700g tej392 kcal
110g tojás138 kcal
10g vaníliás cukor39 kcal
70g porcukor271 kcal
100g mák525 kcal
14g vaj100 kcal
A vaníliasodóhoz
1000g tej560 kcal
100g tojássárgája322 kcal
80g porcukor310 kcal
10g vaníliás cukor39 kcal
-
114 kcal
- 13% Fehérje
- 47% Szénhidrát
- 14% Zsír
A mákos gubához
13.6g kifli38 kcal
27.2g tej15 kcal
4.3g tojás5 kcal
0.4g vaníliás cukor2 kcal
2.7g porcukor11 kcal
3.9g mák20 kcal
0.5g vaj4 kcal
A vaníliasodóhoz
38.9g tej22 kcal
3.9g tojássárgája13 kcal
3.1g porcukor12 kcal
0.4g vaníliás cukor2 kcal
1.2g étkezési keményítő4 kcal
- 13% Fehérje
- 47% Szénhidrát
- 14% Zsír
Elkészítés
A mákos gubához
- A kifliket karikákra vágjuk, majd 200 fokra előmelegített sütőbe tesszük egy nagy tepsin, ahol 10 perc alatt kiszárítjuk őket. Nem baj, ha némelyik darab megpirul, csak ne égjenek oda, az a lényeg. Ha kivettük a kiflit, a sütőt levesszük 180 fokra.
- A tejet, tojást és vaníliás cukrot elkeverjük egy nagy tálban, majd beletesszük a még langyos sült kiflit. A kezünkkel alaposan átforgatjuk, hogy a kifli jól megszívja magát. Ekkor hozzáadjuk a mák és a porcukor keverékét, és ezzel is jól átforgatjuk.
- Egy nagyobb fémtepsit kivajazunk, majd elegyengetjük benne a mákos gubát. Betesszük a sütőbe, és nagyjából 15-20 perc alatt készre sütjük. Ekkor még 5 perc alatt jól rápirítunk a tetejére, a felső sütési funkcióval. A guba helyeken legyen aranybarna és ropogós, de ne száradjon ki, középen maradjon jó szaftos.
A vaníliasodóhoz
- A tej 3/4-ét feltesszük alacsony lángon melegedni, a maradékot pedig alaposan kikeverjük a tojássárgájával, vaníliás cukorral, átszitált porcukorral és keményítővel. Ha átszitáljuk a száraz hozzávalókat, kisebb lesz az esélye a csomósodásnak.
- Amikor a tej már meleg (de nem tűzforró), akkor fokozatosan, óvatosan hozzáadjuk a tojásos keverékhez, azaz hőkiegyenlítést végzünk. Ha az egészet hozzáadtuk, alaposan elkeverjük, majd egy szűrőn át visszaöntjük az eredeti lábosba.
- A sodót alacsony lángon, folyamatosan kevergetve addig főzzük, amíg kellően sűrű nem lesz. Nem számítsunk pudingszerű állagra, annál egy fokkal hígabb lesz az öntet. Ha belemártunk egy kanalat, és annak hátulján egy csíkot húzunk az ujjunkkal, akkor a vonalnak meg kell maradnia, nem szabad egybefolynia. Ekkor tudhatjuk, hogy elkészültünk.
- A még meleg gubát a sodóval tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 30 p
Ez a mákos guba egy vitát kíván lezárni: miszerint igenis létezik egy arany középút a guba megsütött és sületlen szélsőségei között, ezen az úton pedig egy olyan édesség található, ami ötvözi a két ellentét legjobb tulajdonságait, azaz egyszerre ropogós és szaftos is.
A mákos guba jellegzetes magyar édesség, ami eredetileg karácsonykor került az asztalra, hogy a mák szerencsét és sok pénzt hozzon a házhoz. Ma már ünneptől függetlenül egész évben készítjük, pláne, hogy remek maradékmentő desszert, hiszen a szikkadt kifli kiváló alapul szolgál.
Általában száraz kifliből, édes, vaníliás tejből és darált mákból készül, amit vaníliasodóval tálalnak.
Rendkívül egyszerű, mégis nagyon ízletes desszert, hiszen az édes tejjel jól megszívja magát a kiflikarika, ami mákkal összekeverve sütőben sül egyszerre ropogóssá és belül szaftossá.
A mákos guba azért is fontos a magyar gasztronómiában, mert minden családban kicsit másképp készül. Van ahol áztatva, sütőben vagy sütés nélkül, saját tésztából, kifliből vagy kalácsból, esetleg vegyesen kerül a pékáru a tepsibe, jénaiba.
A Felvidéken bobajka néven ismert a mákos guba: ez a finomság apró, sült kelttészta-gombócokból áll, amit édes tejbe áztatnak és mákkal szórnak meg. De valóban rengeteg változata létezik, hiszen adhatunk hozzá reszelt citrusféléket, a tejet nemcsak cukorral, hanem mézzel is édesíthetjük, de kerülhet bele vanília is, sőt, van aki habosan készíti el, felvert, sült tojásfehérjével a tetején.
Tipp:
Receptajánló:
A mákos guba tehát az a desszert, ami viszonylag egyszerű, elérhető hozzávalókból áll, mégis ünnepi, különböző textúrákkal megáldott finomság, ami sokakban nosztalgiát ébreszt. Az alapanyagokat kedvünkre variálhatjuk, mentesen is megszülethet, saját igényeinkre szabva.