Nagyon vajas aranygaluska

Fekete Melinda
Nagyon vajas aranygaluska
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A tésztához

A dióhoz

A rétegezéshez

Összesen 394 kcal

Elkészítés

A tésztához

  1. Készítsünk magunk elé minden hozzávalót, ezután pontosan mérjük ki őket, válasszuk szét a tojásokat is. Vegyünk elő egy nagy keverőtálat amiben kényelmesen ki tudjuk dagasztani a tésztát, vagy használhatunk robotgépet is akkor azt készítsük elő.
  2. A tejet langyosítsuk meg és tegyünk bele egy tk. cukrot, majd morzsoljuk bele a friss élesztőt, takarjuk le egy konyharuhával és hagyjuk, hogy felfusson.
  3. A lisztet szitáljuk bele a keverőtálba, adjuk hozzá a két tojássárgáját, a cukrot és vaníliás cukrot, a puha vajat, reszeljük bele egy bio citrom héját és öntsük hozzá a felfuttatott élesztős tejet. Kb. 6-8 percig dagasszuk, amíg teljesen összeáll a tészta, nem ragad és elválik az edény falától. Amint ezzel megvagyunk, takarjuk le tiszta konyharuhával és melegebb helyen kelesszük duplájára, ez kb. 40 perc.
  4. Miután duplájára kelt lisztezett felületen nyújtsuk ki kb 2 cm vastagságúra és szaggassuk ki közepes méretű pogácsaszaggatóval.

A dióhoz

  1. Mérjük ki a hozzávalókat és jól keverjük el őket egy tálban.

A rétegezéshez

  1. A sütőformát kenjük ki egy tk. olvasztott vajjal. Szórjuk meg a diós keverékkel, majd pakoljuk bele az első réteg kiszaggatott galuskát. Ne rakjuk őket túl közel egymáshoz, hogy legyen helyük tovább nőni. Egy kanál vagy egy ecset segítségével jól locsoljuk meg olvasztott vajjal az összes galuskát. Így folytassuk tovább a rétegzést, amíg elfogynak a kiszaggatott galuskáink. Dió szórással zárjuk a rétegeket.
  2. Újra takarjuk le tiszta konyharuhával és hagyjuk, hogy duplájára keljen, kb. 15 perc alatt. Közben melegítsük elő a sütőt 180 fokra.
  3. A kelesztés után tegyük be a sütőbe, és süssük kb. 50 percig, ha sülés közben úgy látjuk, hogy a teteje már aranybarna, de még nem sült eléggé át, takarjuk le egy foliával, amíg teljesen átsül.
  4. Miután kivettük a sütőből az aranygaluskát, hagyjuk, hogy egy kicsit kihűljön, utána tálaljuk hagyományosan vaníliasodóval.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 50 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
  • Tepsi mérete: 30x20
Pihe-puha, szaftos kelttészta, rengeteg dió és krémes vaj, melyeket mind körbejár a citromhéj intenzív aromája: ez az aranygaluska. Ki ne szeretné ezt a desszertet, pláne egy selymes vaníliasodóval nyakonöntve.

Hozzávalók
Elkészítés

