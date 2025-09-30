Nagyon vajas aranygaluska
Hozzávalók
A tésztához
-
500 g finomliszt
-
3 dl tej
-
25 g friss élesztő
-
4 csapott ek cukor (és 1 tk. az élesztőhöz)
-
1 csomag vaníliás cukor
-
1 citromból nyert citromhéj
-
80 g vaj (és 1 tk. a sütőforma kivajazásához)
A dióhoz
-
200 g dió (darált)
-
100 g porcukor
-
1 csomag vaníliás cukor
-
1 csipet só
A rétegezéshez
-
150 g vaj
- 8% Fehérje
- 52% Szénhidrát
- 29% Zsír
A tésztához
-
83g finomliszt303 kcal
-
50g tej28 kcal
-
4 kcal
-
7g cukor26 kcal
-
6 kcal
-
1g citromhéj0 kcal
-
13g vaj96 kcal
A dióhoz
A rétegezéshez
-
25g vaj179 kcal
- 8% Fehérje
- 52% Szénhidrát
- 29% Zsír
A tésztához
-
500g finomliszt1820 kcal
-
300g tej168 kcal
-
25g friss élesztő26 kcal
-
40g cukor155 kcal
-
10g vaníliás cukor39 kcal
-
6g citromhéj3 kcal
-
80g vaj574 kcal
A dióhoz
-
200g dió1308 kcal
-
100g porcukor387 kcal
-
10g vaníliás cukor39 kcal
-
0 kcal
A rétegezéshez
-
150g vaj1076 kcal
- 8% Fehérje
- 52% Szénhidrát
- 29% Zsír
A tésztához
-
35.2g finomliszt128 kcal
-
21.1g tej12 kcal
-
1.8g friss élesztő2 kcal
-
2.8g cukor11 kcal
-
0.7g vaníliás cukor3 kcal
-
0.4g citromhéj0 kcal
-
5.6g vaj40 kcal
A dióhoz
-
14.1g dió92 kcal
-
7g porcukor27 kcal
-
0.7g vaníliás cukor3 kcal
-
0 kcal
A rétegezéshez
-
10.6g vaj76 kcal
- 8% Fehérje
- 52% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 11% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 15.9 g
Zsír
-
Összesen 54.7 g
-
Telített zsírsav 22 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 17 g
-
Koleszterin 82 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 486.5 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 31 mg
-
Kálcium 114 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 74 mg
-
Foszfor 229 mg
-
Nátrium 33 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 97.8 g
-
Cukor 30 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 21.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 263 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 88 micro
-
Kolin: 30 mg
-
Retinol - A vitamin: 257 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 65 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 18 micro
- 8% Fehérje
- 52% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 11% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 95.3 g
Zsír
-
Összesen 328.4 g
-
Telített zsírsav 132 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 72 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 103 g
-
Koleszterin 495 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2918.8 g
-
Cink 12 mg
-
Szelén 185 mg
-
Kálcium 683 mg
-
Vas 13 mg
-
Magnézium 442 mg
-
Foszfor 1372 mg
-
Nátrium 199 mg
-
Réz 4 mg
-
Mangán 10 mg
Szénhidrát
-
Összesen 586.6 g
-
Cukor 179 mg
-
Élelmi rost 30 mg
Víz
-
Összesen 127.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1575 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 7 mg
-
C vitamin: 10 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 23 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 12 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 530 micro
-
Kolin: 182 mg
-
Retinol - A vitamin: 1543 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 388 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 109 micro
- 8% Fehérje
- 52% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 11% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 6.7 g
Zsír
-
Összesen 23.1 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 35 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 205.4 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 13 mg
-
Kálcium 48 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 31 mg
-
Foszfor 97 mg
-
Nátrium 14 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 41.3 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 8.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 111 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 37 micro
-
Kolin: 13 mg
-
Retinol - A vitamin: 109 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 27 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 8 micro
Elkészítés
A tésztához
- Készítsünk magunk elé minden hozzávalót, ezután pontosan mérjük ki őket, válasszuk szét a tojásokat is. Vegyünk elő egy nagy keverőtálat amiben kényelmesen ki tudjuk dagasztani a tésztát, vagy használhatunk robotgépet is akkor azt készítsük elő.
- A tejet langyosítsuk meg és tegyünk bele egy tk. cukrot, majd morzsoljuk bele a friss élesztőt, takarjuk le egy konyharuhával és hagyjuk, hogy felfusson.
- A lisztet szitáljuk bele a keverőtálba, adjuk hozzá a két tojássárgáját, a cukrot és vaníliás cukrot, a puha vajat, reszeljük bele egy bio citrom héját és öntsük hozzá a felfuttatott élesztős tejet. Kb. 6-8 percig dagasszuk, amíg teljesen összeáll a tészta, nem ragad és elválik az edény falától. Amint ezzel megvagyunk, takarjuk le tiszta konyharuhával és melegebb helyen kelesszük duplájára, ez kb. 40 perc.
- Miután duplájára kelt lisztezett felületen nyújtsuk ki kb 2 cm vastagságúra és szaggassuk ki közepes méretű pogácsaszaggatóval.
A dióhoz
- Mérjük ki a hozzávalókat és jól keverjük el őket egy tálban.
A rétegezéshez
- A sütőformát kenjük ki egy tk. olvasztott vajjal. Szórjuk meg a diós keverékkel, majd pakoljuk bele az első réteg kiszaggatott galuskát. Ne rakjuk őket túl közel egymáshoz, hogy legyen helyük tovább nőni. Egy kanál vagy egy ecset segítségével jól locsoljuk meg olvasztott vajjal az összes galuskát. Így folytassuk tovább a rétegzést, amíg elfogynak a kiszaggatott galuskáink. Dió szórással zárjuk a rétegeket.
- Újra takarjuk le tiszta konyharuhával és hagyjuk, hogy duplájára keljen, kb. 15 perc alatt. Közben melegítsük elő a sütőt 180 fokra.
- A kelesztés után tegyük be a sütőbe, és süssük kb. 50 percig, ha sülés közben úgy látjuk, hogy a teteje már aranybarna, de még nem sült eléggé át, takarjuk le egy foliával, amíg teljesen átsül.
- Miután kivettük a sütőből az aranygaluskát, hagyjuk, hogy egy kicsit kihűljön, utána tálaljuk hagyományosan vaníliasodóval.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 50 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
- Tepsi mérete: 30x20
Pihe-puha, szaftos kelttészta, rengeteg dió és krémes vaj, melyeket mind körbejár a citromhéj intenzív aromája: ez az aranygaluska. Ki ne szeretné ezt a desszertet, pláne egy selymes vaníliasodóval nyakonöntve.