Nyerő kaszinótojás

Nyerő kaszinótojás
Nyerő kaszinótojás
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Tojás

Bevonat

264
Kalória
8.5g
Fehérje
1.5g
Szénhidrát
25.2g
Zsír
79g
Víz
254.9g
Koleszterin
108.3mg
Élelmi rost
977mg
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 22% Zsír

Tojás

Bevonat

Összesen 264 kcal
  • 7% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 22% Zsír

Tojás

Bevonat

Összesen 1053 kcal
  • 7% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 22% Zsír

Tojás

Bevonat

Összesen 203 kcal
  • 7% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 22% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Lut-zea
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8.5 g

Zsír

  • Összesen
    25.2 g
  • Telített zsírsav
    10 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    255 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1084.2 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    20 mg
  • Kálcium
    45 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    129 mg
  • Nátrium
    878 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    1.5 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    79 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    190 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    50 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    30 micro
  • Kolin:
    182 mg
  • Retinol - A vitamin:
    187 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    35 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    321 micro
Összesen 264 kcal
  • 7% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 22% Zsír
  • 69% Víz

Elkészítés

Tojás

  1. A tojásokat sós, gyöngyöző vízben feltesszük a tűzhelyre, és 10 perc alatt keményre főzzük őket. Hideg vízbe félretesszük hűlni, majd meghámozzuk, és félbevágjuk őket.
  2. A félbevágott tojások belsejét egy tálba kanalazzuk, hozzáadjuk a vajat, és egy villa segítségével homogén masszává törjük. Jöhet bele a tejföl, majonéz, mustár, ízlés szerint a só, a bors és a frissen vágott petrezselyem.
  3. Miután jól összekevertük a tölteléket, egy habzsákba kanalazzuk, hogy könnyedén visszatöltsük a tojásfehérjékbe. Vigyázzunk, hogy ne töltsük túlságosan tele őket. A tojásokat megfordítva egy megfelelő méretű tálba fektetjük.

Bevonat

  1. Egy kisebb tálkába forró vizet öntünk, hozzáadjuk a zselatint. Miután a zselatin felolvadt, belekanalazzuk a majonézt is, és addig keverjük, míg krémes állagú, de folyós állagot kapunk.
  2. A masszát rákanalazzuk a tojásokra, és pár percre a hűtőbe tesszük. A masszával többször is nyakon önthetjük őket, hogy több rétegben élvezhessük az ízét. A megdermedt tojásokat ezután hagyhatjuk a tálon is, de érdemes franciasaláta-ágyra fektetni őket, és azzal együtt kínálni.

Recept infó

  Előkészítés ideje: 30 p

Az ünnepek elmaradhatatlan ékessége a kaszinótojás, amely bármilyen más hidegtálat lepipál. Mutatjuk, mi hogyan készítjük. Franciasaláta-ágyon tálaltuk, ahogy azt illik!

A kaszinótojás igazi klasszikus a magyar konyhában, amely generációk óta része az ünnepi hidegtálaknak. Bár egyszerű alapanyagokból készül, mégis elegáns és látványos fogás, amely szinte minden alkalomra tökéletes választás. A nyerő kaszinótojás krémes tölteléke és a tetejére kerülő majonézes bevonat harmonikus ízvilágot ad a tojásnak. Az ilyen típusú hideg előételek egyik nagy előnye, hogy előre elkészíthetők, így vendégváráskor vagy ünnepi menü összeállításakor különösen praktikusak.

Miért épp az ünnepek alkalmával kerül elő?

Nem véletlen, hogy a kaszinótojás gyakran a húsvéti asztal egyik kedvence. A tojás szimbolikusan az újjászületést és az életet jelképezi, ezért régóta kapcsolódik a húsvéti hagyományokhoz. A tavaszi ünnepek idején sok családban készülnek hidegtálak, amelyek sonkát, salátákat, tekercseket és töltött tojásokat tartalmaznak. A kaszinótojás ebben a tálalásban szinte kihagyhatatlan, hiszen könnyed, mégis laktató előétel, amely jól illik a húsvéti sonkához és a friss tavaszi zöldségekhez is.

A sikerének egyik titka a krémes, fűszeres töltelék. A tojássárgája alapú krém általában vajjal, majonézzel, tejföllel és mustárral készül, amitől gazdag, enyhén pikáns ízt kap.

Mivel tehetjük még finomabbá?

A friss petrezselyem frissességet ad az összhatáshoz. A krém visszatöltése a tojásfehérjébe nemcsak az íz miatt fontos, hanem esztétikai szerepe is van: egy szépen habzsákból nyomott töltelék már önmagában ünnepivé varázsolja az ételt.

A tetejére kerülő majonézes-zselatinos bevonat pedig fényes, elegáns megjelenést ad a tojásoknak.

A tálalás legalább olyan fontos, mint maga az íz. A klasszikus megoldás szerint a kaszinótojást franciasaláta-ágyra fektetve kínálják, ami nemcsak szép látvány, hanem ízben is jól kiegészíti a krémes tojást.

A hidegtálakat gyakran díszítik salátalevéllel, friss petrezselyemmel, retekkel vagy akár apró savanyúságokkal is. Ha vendégeknek készítjük, érdemes nagyobb tálon, többféle hideg falattal együtt kínálni, így igazi ünnepi hangulatot teremt az asztalon.

Tippek, trükkök a kaszinótojás elkészítéséhez

Néhány apró trükk még finomabbá teheti ezt a klasszikus fogást. A tojásokat például érdemes pontosan annyi ideig főzni, hogy a sárgája krémes maradjon, de ne legyen szürkés a széle.

A tölteléket mindig alaposan keverjük ki, hogy teljesen sima állagú legyen, mert így sokkal elegánsabb lesz a végeredmény.

Ha pedig igazán látványos tálat szeretnénk, készíthetünk több rétegben bevonatot is a tojásokra, így még krémesebb és mutatósabb lesz az étel.

A kaszinótojás krémes, látványos és könnyen variálható, talán éppen ezért maradt ennyire népszerű a családi összejövetelek és az ünnepi alkalmak kedvence.

