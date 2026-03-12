Nyerő kaszinótojás
Hozzávalók
Tojás
Bevonat
- 7% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 22% Zsír
Tojás
-
69g tojás87 kcal
-
13g vaj90 kcal
-
5g tejföl10 kcal
-
8g majonéz44 kcal
-
3g mustár2 kcal
-
2g só0 kcal
-
0 kcal
-
0g petrezselyem0 kcal
Bevonat
- 7% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 22% Zsír
Tojás
-
275g tojás346 kcal
-
50g vaj359 kcal
-
20g tejföl40 kcal
-
33g majonéz177 kcal
-
10g mustár6 kcal
-
7g só0 kcal
-
0 kcal
-
1g petrezselyem0 kcal
Bevonat
- 7% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 22% Zsír
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Lut-zea
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.5 g
Zsír
-
Összesen 25.2 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 255 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1084.2 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 20 mg
-
Kálcium 45 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 129 mg
-
Nátrium 878 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 1.5 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 79 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 190 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 50 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 30 micro
-
Kolin: 182 mg
-
Retinol - A vitamin: 187 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 35 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 321 micro
- 7% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 22% Zsír
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Lut-zea
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 33.9 g
Zsír
-
Összesen 100.8 g
-
Telített zsírsav 38 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 22 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g
-
Koleszterin 1020 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4336.6 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 79 mg
-
Kálcium 180 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 38 mg
-
Foszfor 518 mg
-
Nátrium 3513 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 6.1 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 316.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 759 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 198 micro
-
K vitamin: 21 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 119 micro
-
Kolin: 727 mg
-
Retinol - A vitamin: 747 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 140 micro
-
β-crypt 25 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1285 micro
- 7% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 22% Zsír
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Lut-zea
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 6.5 g
Zsír
-
Összesen 19.4 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 196 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 834 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 15 mg
-
Kálcium 35 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 100 mg
-
Nátrium 676 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 1.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 60.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 146 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 38 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 23 micro
-
Kolin: 140 mg
-
Retinol - A vitamin: 144 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 27 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 247 micro
Elkészítés
Tojás
- A tojásokat sós, gyöngyöző vízben feltesszük a tűzhelyre, és 10 perc alatt keményre főzzük őket. Hideg vízbe félretesszük hűlni, majd meghámozzuk, és félbevágjuk őket.
- A félbevágott tojások belsejét egy tálba kanalazzuk, hozzáadjuk a vajat, és egy villa segítségével homogén masszává törjük. Jöhet bele a tejföl, majonéz, mustár, ízlés szerint a só, a bors és a frissen vágott petrezselyem.
- Miután jól összekevertük a tölteléket, egy habzsákba kanalazzuk, hogy könnyedén visszatöltsük a tojásfehérjékbe. Vigyázzunk, hogy ne töltsük túlságosan tele őket. A tojásokat megfordítva egy megfelelő méretű tálba fektetjük.
Bevonat
- Egy kisebb tálkába forró vizet öntünk, hozzáadjuk a zselatint. Miután a zselatin felolvadt, belekanalazzuk a majonézt is, és addig keverjük, míg krémes állagú, de folyós állagot kapunk.
- A masszát rákanalazzuk a tojásokra, és pár percre a hűtőbe tesszük. A masszával többször is nyakon önthetjük őket, hogy több rétegben élvezhessük az ízét. A megdermedt tojásokat ezután hagyhatjuk a tálon is, de érdemes franciasaláta-ágyra fektetni őket, és azzal együtt kínálni.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
Az ünnepek elmaradhatatlan ékessége a kaszinótojás, amely bármilyen más hidegtálat lepipál. Mutatjuk, mi hogyan készítjük. Franciasaláta-ágyon tálaltuk, ahogy azt illik!
A kaszinótojás igazi klasszikus a magyar konyhában, amely generációk óta része az ünnepi hidegtálaknak. Bár egyszerű alapanyagokból készül, mégis elegáns és látványos fogás, amely szinte minden alkalomra tökéletes választás. A nyerő kaszinótojás krémes tölteléke és a tetejére kerülő majonézes bevonat harmonikus ízvilágot ad a tojásnak. Az ilyen típusú hideg előételek egyik nagy előnye, hogy előre elkészíthetők, így vendégváráskor vagy ünnepi menü összeállításakor különösen praktikusak.
Miért épp az ünnepek alkalmával kerül elő?
Nem véletlen, hogy a kaszinótojás gyakran a húsvéti asztal egyik kedvence. A tojás szimbolikusan az újjászületést és az életet jelképezi, ezért régóta kapcsolódik a húsvéti hagyományokhoz. A tavaszi ünnepek idején sok családban készülnek hidegtálak, amelyek sonkát, salátákat, tekercseket és töltött tojásokat tartalmaznak. A kaszinótojás ebben a tálalásban szinte kihagyhatatlan, hiszen könnyed, mégis laktató előétel, amely jól illik a húsvéti sonkához és a friss tavaszi zöldségekhez is.
A sikerének egyik titka a krémes, fűszeres töltelék. A tojássárgája alapú krém általában vajjal, majonézzel, tejföllel és mustárral készül, amitől gazdag, enyhén pikáns ízt kap.
Mivel tehetjük még finomabbá?
A friss petrezselyem frissességet ad az összhatáshoz. A krém visszatöltése a tojásfehérjébe nemcsak az íz miatt fontos, hanem esztétikai szerepe is van: egy szépen habzsákból nyomott töltelék már önmagában ünnepivé varázsolja az ételt.
A tetejére kerülő majonézes-zselatinos bevonat pedig fényes, elegáns megjelenést ad a tojásoknak.
A tálalás legalább olyan fontos, mint maga az íz. A klasszikus megoldás szerint a kaszinótojást franciasaláta-ágyra fektetve kínálják, ami nemcsak szép látvány, hanem ízben is jól kiegészíti a krémes tojást.
A hidegtálakat gyakran díszítik salátalevéllel, friss petrezselyemmel, retekkel vagy akár apró savanyúságokkal is. Ha vendégeknek készítjük, érdemes nagyobb tálon, többféle hideg falattal együtt kínálni, így igazi ünnepi hangulatot teremt az asztalon.
Tippek, trükkök a kaszinótojás elkészítéséhez
Néhány apró trükk még finomabbá teheti ezt a klasszikus fogást. A tojásokat például érdemes pontosan annyi ideig főzni, hogy a sárgája krémes maradjon, de ne legyen szürkés a széle.
A tölteléket mindig alaposan keverjük ki, hogy teljesen sima állagú legyen, mert így sokkal elegánsabb lesz a végeredmény.
Ha pedig igazán látványos tálat szeretnénk, készíthetünk több rétegben bevonatot is a tojásokra, így még krémesebb és mutatósabb lesz az étel.
A kaszinótojás krémes, látványos és könnyen variálható, talán éppen ezért maradt ennyire népszerű a családi összejövetelek és az ünnepi alkalmak kedvence.