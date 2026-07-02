31 napsugaras nyári étel, amit júliusban, ha törik, ha szakad, el kell készítenünk

Kovászos uborka, lecsó, főtt kukorica, meggyes lepény, görögdinnye - ezeket leírva rögtön összefut a nyál - és a nyár! - a szánkban. Júliusra összegyűjtöttük nektek a legaktuálisabb, friss és zsenge nyári ételeinket és receptjeinket, tartsatok velünk ebben a hónapban is!

Francia lecsós halfilé (Poisson à la basquaise) - receptért kattints a képre! Nosalty / Lakos Benedek

Gyönyörű, színes, illatos, nyárkompatibilis, szezonális júliusi receptek, paradicsom, paprika, lecsó, meggy, málna, ribizli, sárga- és görögdinnye, cukkini, uborka, újkrumpli, kukorica - ezt a listát tuti végigsütjük és -főzzük július folyamán!

Lássuk, miket tartogat a július: