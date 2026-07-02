Grillezz!

2026.07.02.

31 napsugaras nyári étel, amit júliusban, ha törik, ha szakad, el kell készítenünk

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E havi receptgyűjteményünkben természetesen csakis nyár közepi, pompás, napfényes, szezonális júliusi étel vár rátok. Böngésszétek végig mind a harmincegyet!

Kovászos uborka, lecsó, főtt kukorica, meggyes lepény, görögdinnye - ezeket leírva rögtön összefut a nyál - és a nyár! - a szánkban. Júliusra összegyűjtöttük nektek a legaktuálisabb, friss és zsenge nyári ételeinket és receptjeinket, tartsatok velünk ebben a hónapban is!

Francia lecsós halfilé (Poisson à la basquaise)
Francia lecsós halfilé (Poisson à la basquaise) - receptért kattints a képre!
Nosalty / Lakos Benedek

Gyönyörű, színes, illatos, nyárkompatibilis, szezonális júliusi receptek, paradicsom, paprika, lecsó, meggy, málna, ribizli, sárga- és görögdinnye, cukkini, uborka, újkrumpli, kukorica - ezt a listát tuti végigsütjük és -főzzük július folyamán!

Lássuk, miket tartogat a július:

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