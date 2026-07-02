31 napsugaras nyári étel, amit júliusban, ha törik, ha szakad, el kell készítenünk

Kovászos uborka, lecsó, főtt kukorica, meggyes lepény, görögdinnye - ezeket leírva rögtön összefut a nyál - és a nyár! - a szánkban. Júliusra összegyűjtöttük nektek a legaktuálisabb, friss és zsenge nyári ételeinket és receptjeinket, tartsatok velünk ebben a hónapban is!
Gyönyörű, színes, illatos, nyárkompatibilis, szezonális júliusi receptek, paradicsom, paprika, lecsó, meggy, málna, ribizli, sárga- és görögdinnye, cukkini, uborka, újkrumpli, kukorica - ezt a listát tuti végigsütjük és -főzzük július folyamán!
Lássuk, miket tartogat a július:
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű586Kalória11.5gFehérje63.7gSzénhidrát32.7gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes348Kalória4.6gFehérje29.5gSzénhidrát25.9gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű884Kalória49.3gFehérje96.3gSzénhidrát32.2gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű81Kalória4.1gFehérje15.8gSzénhidrát1.3gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű185Kalória5.2gFehérje11.9gSzénhidrát13.2gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű214Kalória7.2gFehérje36.6gSzénhidrát3.4gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű287Kalória40.6gFehérje0.7gSzénhidrát12.5gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű776Kalória53.1gFehérje71gSzénhidrát32.8gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű504Kalória21gFehérje41.8gSzénhidrát28.4gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű405Kalória22.5gFehérje49.6gSzénhidrát13.2gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű524Kalória6.6gFehérje55.2gSzénhidrát30.9gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű349Kalória9.5gFehérje50.4gSzénhidrát14.3gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű386Kalória9.5gFehérje17gSzénhidrát32.5gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű130Kalória2.5gFehérje13.4gSzénhidrát8.6gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű162Kalória1.5gFehérje40.4gSzénhidrát0.5gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű391Kalória3.5gFehérje53.7gSzénhidrát18.8gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű381Kalória9.9gFehérje57.5gSzénhidrát14.7gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű200Kalória5.2gFehérje35.1gSzénhidrát5.8gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű445Kalória23.6gFehérje9.8gSzénhidrát32.1gZsír
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adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű297Kalória5.4gFehérje38.7gSzénhidrát14.3gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű407Kalória4.7gFehérje27.4gSzénhidrát34.4gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű791Kalória8.8gFehérje119gSzénhidrát36.2gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű121Kalória2.2gFehérje26.9gSzénhidrát1.4gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű201Kalória3.1gFehérje18gSzénhidrát14.7gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű661Kalória44.4gFehérje67.1gSzénhidrát23.9gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű304Kalória3gFehérje55.3gSzénhidrát9.1gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű201Kalória2.3gFehérje9.2gSzénhidrát18gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes775Kalória20.5gFehérje75.9gSzénhidrát44.5gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes585Kalória36.2gFehérje26.5gSzénhidrát36.6gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű352Kalória24.3gFehérje11.9gSzénhidrát22gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű495Kalória12.9gFehérje24.4gSzénhidrát37.6gZsír