Sorra érkeznek a nyár gyümölcsei: most már a sárgabarack is egyre több helyen elérhető országszerte. Mutatjuk milyen termelői és szedd magad árakkal találkozhatsz!

Kezdődik a sárgabarack szezonja, és sorra jelennek meg a friss gyümölcsöt kínáló hirdetések közvetlenül termelőktől. Ezzel párhuzamosan szedd magad lehetőségek is kínálkoznak.

Nyakunkon a sárgabarack-szezon: mutatjuk a 2026-os termelői és szedd magad árakat

Az ország különböző részein nagy árkülönbségekre lehetünk figyelmesek, de ez a gyümölcsfüggő is, hiszen a lekvárnak való kajszi kilóját már 500 forintért is, míg az étkezési minőségű barackért 1000 forintot is elkérnek kilogrammonként.

Szekszárd és Kecskemét környéke

Szekszárdon közvetlenül ültetvényről vásárolható 600 forintért étkezési és lekvárnak alkalmas gyümölcs kilogrammonként, míg a cefrének szánt barack 400 forint/kiló. Kecskeméten és környékén a feldolgozásra szánt sárgabarack kilója 1000 forint. A termelők lédúsnak és édesnek írják le. Vannak helyek, ahol 10 kilogrammos rekeszekben értékesítik a gyümölcsöt, ami a lelkes befőzőknek lehet kedvező megoldás.

Az ország különböző részein nagy árkülönbségekre lehetünk figyelmesek, de ez a gyümölcsfüggő is

Győr környékén is indul a sárgabarack értékesítése

A Nagy Család Gyümölcsösében (Győrszentiván) egészen július elejéig folyamatosan érnek a különböző típusú barackok, köztük Orange Red, Goldrich, július elején pedig Ceglédi óriás és Gönci magyar.

Nagyobb mennyiségben is elérhető a sárgabarack

A bátaszéki termelők Sweet Red és Pincot fajtájú sárgabarackot kínálnak nagy tételben. A 40–60 milliméter átmérőjű gyümölcs elsősorban feldolgozóüzemek, kereskedők és felvásárlók számára jelenthet kedvező lehetőséget.

A rendelés alsó határa 100–200 láda, a termék ára pedig kilogrammonként 650 forint.

Alsótöbörzsökön szintén jelentős mennyiségű sárgabarack vásárolható. A gazdák már egy 10 kilogrammos láda megrendelését is vállalják, emellett házhoz szállítási lehetőséget is biztosítanak. Az étkezési célra vagy lekvárkészítéshez ajánlott gyümölcs ára 750 forint/kg-tól kezdődik, míg a cefrekészítésre szánt sárgabarack kilogrammonként 499 forintért érhető el.

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Sárbogárdon az étkezési célra és lekvárfőzéshez alkalmas sárgabarack kilogrammonként 900 forintért vásárolható meg, míg a cefrekészítésre szánt gyümölcs ára 550 forint kilogrammonként.

Az árusítók hangsúlyozzák, hogy a mérés digitális mérleg segítségével történik a helyszínen, így a vásárlók pontos képet kapnak a megvásárolt mennyiségről.

Egyes ültetvényeken még nem kezdődött el a szezon

Miközben az ország több részén már folyamatban van a betakarítás, néhány gazdaságban a később érő fajták miatt csak július első napjaiban indulnak a „szedd magad” lehetőségek.

A termelők tájékoztatása szerint az érés ütemét idén jelentősen befolyásolták a helyi természeti adottságok, a tavaszi fagyok és az időjárás alakulása.

Emiatt azt javasolják, hogy a látogatók indulás előtt érdeklődjenek az adott ültetvénynél az aktuális lehetőségekről és a szüret várható kezdetéről.

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