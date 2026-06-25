Nyár van!

2026.06.25.

Nyakunkon a sárgabarack-szezon: mutatjuk a 2026-os termelői és szedd magad árakat

Nosalty profilképe Nosalty

Sorra érkeznek a nyár gyümölcsei: most már a sárgabarack is egyre több helyen elérhető országszerte. Mutatjuk milyen termelői és szedd magad árakkal találkozhatsz!

Kezdődik a sárgabarack szezonja, és sorra jelennek meg a friss gyümölcsöt kínáló hirdetések közvetlenül termelőktől. Ezzel párhuzamosan szedd magad lehetőségek is kínálkoznak.

Sárgabarack-halom
Nyakunkon a sárgabarack-szezon: mutatjuk a 2026-os termelői és szedd magad árakat

Az ország különböző részein nagy árkülönbségekre lehetünk figyelmesek, de ez a gyümölcsfüggő is, hiszen a lekvárnak való kajszi kilóját már 500 forintért is, míg az étkezési minőségű barackért 1000 forintot is elkérnek kilogrammonként.

Szekszárd és Kecskemét környéke

Szekszárdon közvetlenül ültetvényről vásárolható 600 forintért étkezési és lekvárnak alkalmas gyümölcs kilogrammonként, míg a cefrének szánt barack 400 forint/kiló. Kecskeméten és környékén a feldolgozásra szánt sárgabarack kilója 1000 forint. A termelők lédúsnak és édesnek írják le. Vannak helyek, ahol 10 kilogrammos rekeszekben értékesítik a gyümölcsöt, ami a lelkes befőzőknek lehet kedvező megoldás.

Fán csüngő sárgabarack
Az ország különböző részein nagy árkülönbségekre lehetünk figyelmesek, de ez a gyümölcsfüggő is

Győr környékén is indul a sárgabarack értékesítése

A Nagy Család Gyümölcsösében (Győrszentiván) egészen július elejéig folyamatosan érnek a különböző típusú barackok, köztük Orange Red, Goldrich, július elején pedig Ceglédi óriás és Gönci magyar. 

Nagyobb mennyiségben is elérhető a sárgabarack

A bátaszéki termelők Sweet Red és Pincot fajtájú sárgabarackot kínálnak nagy tételben. A 40–60 milliméter átmérőjű gyümölcs elsősorban feldolgozóüzemek, kereskedők és felvásárlók számára jelenthet kedvező lehetőséget.

A rendelés alsó határa 100–200 láda, a termék ára pedig kilogrammonként 650 forint.

Alsótöbörzsökön szintén jelentős mennyiségű sárgabarack vásárolható. A gazdák már egy 10 kilogrammos láda megrendelését is vállalják, emellett házhoz szállítási lehetőséget is biztosítanak. Az étkezési célra vagy lekvárkészítéshez ajánlott gyümölcs ára 750 forint/kg-tól kezdődik, míg a cefrekészítésre szánt sárgabarack kilogrammonként 499 forintért érhető el.

Receptajánló:

Fejér vármegyében is várják a vevőket

Sárbogárdon az étkezési célra és lekvárfőzéshez alkalmas sárgabarack kilogrammonként 900 forintért vásárolható meg, míg a cefrekészítésre szánt gyümölcs ára 550 forint kilogrammonként.

Az árusítók hangsúlyozzák, hogy a mérés digitális mérleg segítségével történik a helyszínen, így a vásárlók pontos képet kapnak a megvásárolt mennyiségről.

Egyes ültetvényeken még nem kezdődött el a szezon

Miközben az ország több részén már folyamatban van a betakarítás, néhány gazdaságban a később érő fajták miatt csak július első napjaiban indulnak a „szedd magad” lehetőségek.

A termelők tájékoztatása szerint az érés ütemét idén jelentősen befolyásolták a helyi természeti adottságok, a tavaszi fagyok és az időjárás alakulása.

Emiatt azt javasolják, hogy a látogatók indulás előtt érdeklődjenek az adott ültetvénynél az aktuális lehetőségekről és a szüret várható kezdetéről.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

borsóleves

Zöldborsóleves

Ha itt a nyár, akkor elmaradhatatlan látogatója a konyhánknak ez a gyors és könnyed borsóleves, amit akár minden héten tudnánk kanalazni. Ráadásul friss és fagyasztott borsóból is ...

grill húsok

Mititei, vagyis mics

A mititei, vagy mics, esetleg mici, román eredetű fogás: kis bél nélküli marha kolbászkák, a balkán konyha egyik legkedveltebb grill étele. Hagyományosan faszénen sütik, friss kenyérrel ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

curry egytálétel
Nyár van!

Az első számú stresszcsökkentő fűszer: bárhol elérhető, olcsó, és a...

A stresszkezelés kulcsfontosságú a mentális és fizikai egészség szempontjából, de sokszor nem egyszerű. Szerencsére van egy hatékony természetes megoldás, amely valószínűleg a konyhaszekrényedben is ott lapul: a kurkuma, a currykeverék jellegzetes sárga színét adó fűszer. Tudj meg mindent a kurkuma stresszoldó hatásairól, fogyasztásának módjairól, és arról, hogyan illesztheted a mindennapokba.

Még több cikk

Top Receptek

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

legegyszerubb-meggyes-kevert
bögrés süti

Legegyszerűbb meggyes kevert

Amikor gyors és finom sütire vágyunk, tökéletes választás. Nem csak meggyel, hanem bármilyen gyümölccsel, de akár csokival vagy magokkal, illetve ezek keverésével is elkészíthető.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept