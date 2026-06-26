Kovászos uborka hagyományosan
Hozzávalók
A kovászos uborkához
- 1% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 0% Zsír
A kovászos uborkához
- 1% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 0% Zsír
A kovászos uborkához
- 1% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 96% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 4.1 g
Zsír
-
Összesen 1.3 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1469.2 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 147 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 56 mg
-
Foszfor 90 mg
-
Nátrium 1166 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 15.8 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 467.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 183 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 43 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 31 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 91 micro
-
Kolin: 13 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 20 micro
-
β-karotin 83 micro
-
β-crypt 48 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 48 micro
- 1% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 96% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 32.7 g
Zsír
-
Összesen 10.2 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 11753.2 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 33 mg
-
Kálcium 1174 mg
-
Vas 32 mg
-
Magnézium 450 mg
-
Foszfor 719 mg
-
Nátrium 9329 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 7 mg
Szénhidrát
-
Összesen 126.2 g
-
Cukor 30 mg
-
Élelmi rost 19 mg
Víz
-
Összesen 3742.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1463 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 347 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 246 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 13 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 728 micro
-
Kolin: 107 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 162 micro
-
β-karotin 663 micro
-
β-crypt 382 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 382 micro
- 1% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 96% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 0.8 g
Zsír
-
Összesen 0.3 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 295.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 29 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 11 mg
-
Foszfor 18 mg
-
Nátrium 234 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 94 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 37 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 18 micro
-
Kolin: 3 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 17 micro
-
β-crypt 10 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 10 micro
Elkészítés
A kovászos uborkához
- Az uborkákat alaposan mossuk meg. Fogjunk meg egy tiszta ubit és vágjuk le mindkét végét, majd hosszában ejtsünk rajta középen egy bemetszést kb. a zöldség háromnegyedéig. Fordítsuk meg és a másik oldalon is ejtsünk egy ekkora bemetszést a másikat keresztezve. Tegyünk így az össze uborkával.
- Egy négy literes befőttes üveg alljára tegyünk egy csokor friss kaprot, majd kezdjük el beletömni az uborkákat is szépen elrendezgetve. A tetejére kerüljön még egy csokor kapor, és ha szeretnénk pár szem fokhagymát is tehetünk bele. A tetejét zárjuk le két szelet kovászos kenyérrel.
- Ahány liter vizet használunk, annyi kanál sóra lesz szükség. Ehez a mennyiséghez nagyjából két liter melegvizet használunk, amihez két evőkanál sót teszünk. Érdemes kicsivel több levet készíteni, hogy az érlelés alatt elpárolgott folyadékot visszapotoljuk.
- Mikor feloldódott a só a vízben, ráöntjük az uborkára. Öntsük teljesen tele az üveget, majd tegyük az egészet egy mélytányérra, a tetejét pedig fedjük le egy kistányérral. Ne zárjuk le légmentesen, mert a fermentáció során létrejövő gázoknak távozniuk kell az üvegből.
- Nagy forróságban elég, ha félárnyékos helyre tesszük és kb. 3-4 nap alatt megérik. Az érés alatt figyelgessük, és ha elpárolgott a folyadék róla, akkor töltsünk rá a félretett sós léből.
- Miután kellően megért, szedjük ki belőle a kenyeret és a kaprot, majd szűrjük át a levét egy zárható edénybe és tegyük bele az uborkákat is.
- Lezárt üvegben, hűtőben tároljuk, így akár több hétig is elállhat.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
A kovászos uborka az a savanyúság, amelyet nyáron majdnem minden magyar család hűtőjében megtalálunk, méghozzá egy jó nagy befőttes üveggel. Jól behűtve akár magában is frissítő csemege lehet a meleg napokon, a levét pedig jégre öntve is elkortyolgathatjuk, hiszen tele van probiotikummal. Ahány ház, annyi szokás, de ami biztosan nem maradhat ki belőle, az a jó sok, friss kapor. Ha még fűszeresebben szeretitek, dobjatok hozzá pár gerezd fokhagymát is.