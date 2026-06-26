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savanyúság kovászos uborka

Kovászos uborka hagyományosan

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A kovászos uborkához

81
Kalória
4.1g
Fehérje
15.8g
Szénhidrát
1.3g
Zsír
467.8g
Víz
-
Koleszterin
2.4g
Élelmi rost
3.8g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 0% Zsír

A kovászos uborkához

Összesen 81 kcal
  • 1% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 0% Zsír

A kovászos uborkához

Összesen 650 kcal
  • 1% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 0% Zsír

A kovászos uborkához

Összesen 17 kcal
  • 1% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 96% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    4.1 g

Zsír

  • Összesen
    1.3 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1469.2 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    147 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    56 mg
  • Foszfor
    90 mg
  • Nátrium
    1166 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    15.8 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    467.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    183 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    43 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    31 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    91 micro
  • Kolin:
    13 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    20 micro
  • β-karotin
    83 micro
  • β-crypt
    48 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    48 micro
Összesen 81 kcal
  • 1% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 96% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    32.7 g

Zsír

  • Összesen
    10.2 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    11753.2 g
  • Cink
    7 mg
  • Szelén
    33 mg
  • Kálcium
    1174 mg
  • Vas
    32 mg
  • Magnézium
    450 mg
  • Foszfor
    719 mg
  • Nátrium
    9329 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    7 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    126.2 g
  • Cukor
    30 mg
  • Élelmi rost
    19 mg

Víz

  • Összesen
    3742.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1463 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    347 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    246 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    13 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    728 micro
  • Kolin:
    107 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    162 micro
  • β-karotin
    663 micro
  • β-crypt
    382 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    382 micro
Összesen 650 kcal
  • 1% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 96% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    0.8 g

Zsír

  • Összesen
    0.3 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    295.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    29 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    11 mg
  • Foszfor
    18 mg
  • Nátrium
    234 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    94 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    37 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    18 micro
  • Kolin:
    3 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    17 micro
  • β-crypt
    10 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    10 micro
Összesen 17 kcal

Elkészítés

A kovászos uborkához

  1. Az uborkákat alaposan mossuk meg. Fogjunk meg egy tiszta ubit és vágjuk le mindkét végét, majd hosszában ejtsünk rajta középen egy bemetszést kb. a zöldség háromnegyedéig. Fordítsuk meg és a másik oldalon is ejtsünk egy ekkora bemetszést a másikat keresztezve. Tegyünk így az össze uborkával.
  2. Egy négy literes befőttes üveg alljára tegyünk egy csokor friss kaprot, majd kezdjük el beletömni az uborkákat is szépen elrendezgetve. A tetejére kerüljön még egy csokor kapor, és ha szeretnénk pár szem fokhagymát is tehetünk bele. A tetejét zárjuk le két szelet kovászos kenyérrel.
  3. Ahány liter vizet használunk, annyi kanál sóra lesz szükség. Ehez a mennyiséghez nagyjából két liter melegvizet használunk, amihez két evőkanál sót teszünk. Érdemes kicsivel több levet készíteni, hogy az érlelés alatt elpárolgott folyadékot visszapotoljuk.
  4. Mikor feloldódott a só a vízben, ráöntjük az uborkára. Öntsük teljesen tele az üveget, majd tegyük az egészet egy mélytányérra, a tetejét pedig fedjük le egy kistányérral. Ne zárjuk le légmentesen, mert a fermentáció során létrejövő gázoknak távozniuk kell az üvegből.
  5. Nagy forróságban elég, ha félárnyékos helyre tesszük és kb. 3-4 nap alatt megérik. Az érés alatt figyelgessük, és ha elpárolgott a folyadék róla, akkor töltsünk rá a félretett sós léből.
  6. Miután kellően megért, szedjük ki belőle a kenyeret és a kaprot, majd szűrjük át a levét egy zárható edénybe és tegyük bele az uborkákat is.
  7. Lezárt üvegben, hűtőben tároljuk, így akár több hétig is elállhat.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
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A kovászos uborka az a savanyúság, amelyet nyáron majdnem minden magyar család hűtőjében megtalálunk, méghozzá egy jó nagy befőttes üveggel. Jól behűtve akár magában is frissítő csemege lehet a meleg napokon, a levét pedig jégre öntve is elkortyolgathatjuk, hiszen tele van probiotikummal. Ahány ház, annyi szokás, de ami biztosan nem maradhat ki belőle, az a jó sok, friss kapor. Ha még fűszeresebben szeretitek, dobjatok hozzá pár gerezd fokhagymát is.

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