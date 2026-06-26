Kovászos uborka hagyományosan

A kovászos uborka az a savanyúság, amelyet nyáron majdnem minden magyar család hűtőjében megtalálunk, méghozzá egy jó nagy befőttes üveggel. Jól behűtve akár magában is frissítő csemege lehet a meleg napokon, a levét pedig jégre öntve is elkortyolgathatjuk, hiszen tele van probiotikummal. Ahány ház, annyi szokás, de ami biztosan nem maradhat ki belőle, az a jó sok, friss kapor. Ha még fűszeresebben szeretitek, dobjatok hozzá pár gerezd fokhagymát is.