Villámgyors meggyes pite leveles tésztából

Amikor nincs sok időnk, vagy csak nem akarunk sokat bajlódni a konyhában, kapóra jön, ha van otthon egy csomag leveles tészta. Most egy villámgyors meggyes-ricottás pitét rittyentettünk belőle, amelyben remekül harmonizálnak a savanykás, édes és fűszeres ízek, a végeredmény pedig olyan mutatós, hogy bármelyik kávézóban vagy pékségben megállná a helyét.