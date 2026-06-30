Villámgyors meggyes pite leveles tésztából
Hozzávalók
-
400 g leveles tészta (1 tekercs)
-
700 g meggy
-
75 g nádcukor
-
2 ek étkezési keményítő
-
kardamom ízlés szerint
-
1 csipet só
-
1 citromból nyert citromhéj
-
200 g ricotta
-
150 g mascarpone
-
2 ek méz
-
szecsuáni bors ízlés szerint
-
1 db tojás
-
1 teáskanál porcukor
-
30 g mandulapehely (pirított)
-
rozmaring ízlés szerint
- 5% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 14% Zsír
-
67g leveles tészta247 kcal
-
117g meggy53 kcal
-
13g nádcukor48 kcal
-
19 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g citromhéj0 kcal
-
33g ricotta50 kcal
-
25g mascarpone101 kcal
-
8g méz25 kcal
-
0 kcal
-
9g tojás12 kcal
-
0g porcukor1 kcal
-
30 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 14% Zsír
-
400g leveles tészta1484 kcal
-
700g meggy315 kcal
-
75g nádcukor285 kcal
-
114 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
6g citromhéj3 kcal
-
200g ricotta300 kcal
-
150g mascarpone606 kcal
-
50g méz152 kcal
-
0 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
2g porcukor8 kcal
-
30g mandulapehely177 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 14% Zsír
-
23.6g leveles tészta87 kcal
-
41.2g meggy19 kcal
-
4.4g nádcukor17 kcal
-
1.8g étkezési keményítő7 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.4g citromhéj0 kcal
-
11.8g ricotta18 kcal
-
8.8g mascarpone36 kcal
-
2.9g méz9 kcal
-
0 kcal
-
3.2g tojás4 kcal
-
0.1g porcukor0 kcal
-
1.8g mandulapehely10 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 11.5 g
Zsír
-
Összesen 32.7 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 46 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 451.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 114 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 32 mg
-
Foszfor 109 mg
-
Nátrium 190 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 63.7 g
-
Cukor 29 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 124.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 120 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 12 mg
-
D vitamin: 10 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 16 micro
-
Kolin: 39 mg
-
Retinol - A vitamin: 52 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 820 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 130 micro
- 5% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 68.8 g
Zsír
-
Összesen 196.1 g
-
Telített zsírsav 64 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 18 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g
-
Koleszterin 278 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2709.5 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 30 mg
-
Kálcium 685 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 192 mg
-
Foszfor 652 mg
-
Nátrium 1139 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 382.3 g
-
Cukor 176 mg
-
Élelmi rost 18 mg
Víz
-
Összesen 745.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 721 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 71 mg
-
D vitamin: 60 micro
-
K vitamin: 16 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 98 micro
-
Kolin: 235 mg
-
Retinol - A vitamin: 311 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 4919 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 780 micro
- 5% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.1 g
Zsír
-
Összesen 11.6 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 16 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 159.6 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 40 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 11 mg
-
Foszfor 38 mg
-
Nátrium 67 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 22.5 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 43.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 42 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 6 micro
-
Kolin: 14 mg
-
Retinol - A vitamin: 18 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 290 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 46 micro
Elkészítés
- A leveles tésztát kiterítjük, majd 2x3-as elrendezésben 6 téglalapra vágjuk. A tésztadarabok szélén késsel körbekarcolunk egy 1-1.5 centi széles keretet, ezen belülre kerülnek majd a feltétek. Felhasználásig tegyük vissza a hűtőbe a tésztát.
- A meggyeket késsel vágjuk félbe és távolítsuk el a magokat. Egy nagy tálban keverjük össze a nádcukrot, a keményítőt, a kardamomot és egy csipet sót, majd forgassuk hozzá a meggyet és a reszelt citromhéjat is.
- Egy kisebb tálban keverjük csomómentesre a ricottát, a mascarponét és a mézet. Ízlés szerint keverjünk bele kevés frissen tört szecsuáni borsot, ami elsőre furcsának tűnhet, de remekül harmonizál a savanykás meggyel és a krémes ricottával.
- A ricottakrémmel kenjük meg a levelestészta-lapokat, ügyelve rá, hogy a "keret" üresen maradjon. Halmozzuk rá az előkészített meggyet, majd tegyük az egyadagos pitécskéket sütőpapíros tepsire.
- Kenjük meg a piték peremét felvert tojással, majd 180 fokos sütőben kb. 20 perc alatt süssük készre őket, közben pont van időnk lepirítani a mandulapelyhet.
- A kész pitéket hagyjuk picit hűlni, majd szórjuk meg a tetejüket porcukorral, a pirított mandulával és pár szál rozmaringgal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Amikor nincs sok időnk, vagy csak nem akarunk sokat bajlódni a konyhában, kapóra jön, ha van otthon egy csomag leveles tészta. Most egy villámgyors meggyes-ricottás pitét rittyentettünk belőle, amelyben remekül harmonizálnak a savanykás, édes és fűszeres ízek, a végeredmény pedig olyan mutatós, hogy bármelyik kávézóban vagy pékségben megállná a helyét.