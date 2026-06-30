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pite meggyes pite

Villámgyors meggyes pite leveles tésztából

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

586
Kalória
11.5g
Fehérje
63.7g
Szénhidrát
32.7g
Zsír
124.2g
Víz
46.3g
Koleszterin
3g
Élelmi rost
29.3g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 28% Szénhidrát
  • 14% Zsír
Összesen 586 kcal
  • 5% Fehérje
  • 28% Szénhidrát
  • 14% Zsír
Összesen 3513 kcal
  • 5% Fehérje
  • 28% Szénhidrát
  • 14% Zsír
Összesen 207 kcal
  • 5% Fehérje
  • 28% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    11.5 g

Zsír

  • Összesen
    32.7 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    46 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    451.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    114 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    32 mg
  • Foszfor
    109 mg
  • Nátrium
    190 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    63.7 g
  • Cukor
    29 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    124.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    120 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    12 mg
  • D vitamin:
    10 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    16 micro
  • Kolin:
    39 mg
  • Retinol - A vitamin:
    52 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    820 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    130 micro
Összesen 586 kcal
  • 5% Fehérje
  • 28% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    68.8 g

Zsír

  • Összesen
    196.1 g
  • Telített zsírsav
    64 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    18 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    278 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2709.5 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    30 mg
  • Kálcium
    685 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    192 mg
  • Foszfor
    652 mg
  • Nátrium
    1139 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    382.3 g
  • Cukor
    176 mg
  • Élelmi rost
    18 mg

Víz

  • Összesen
    745.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    721 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    8 mg
  • C vitamin:
    71 mg
  • D vitamin:
    60 micro
  • K vitamin:
    16 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    98 micro
  • Kolin:
    235 mg
  • Retinol - A vitamin:
    311 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    4919 micro
  • β-crypt
    7 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    780 micro
Összesen 3513 kcal
  • 5% Fehérje
  • 28% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.1 g

Zsír

  • Összesen
    11.6 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    16 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    159.6 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    40 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    11 mg
  • Foszfor
    38 mg
  • Nátrium
    67 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    22.5 g
  • Cukor
    10 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    43.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    42 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    6 micro
  • Kolin:
    14 mg
  • Retinol - A vitamin:
    18 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    290 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    46 micro
Összesen 207 kcal

Elkészítés

  1. A leveles tésztát kiterítjük, majd 2x3-as elrendezésben 6 téglalapra vágjuk. A tésztadarabok szélén késsel körbekarcolunk egy 1-1.5 centi széles keretet, ezen belülre kerülnek majd a feltétek. Felhasználásig tegyük vissza a hűtőbe a tésztát.
  2. A meggyeket késsel vágjuk félbe és távolítsuk el a magokat. Egy nagy tálban keverjük össze a nádcukrot, a keményítőt, a kardamomot és egy csipet sót, majd forgassuk hozzá a meggyet és a reszelt citromhéjat is.
  3. Egy kisebb tálban keverjük csomómentesre a ricottát, a mascarponét és a mézet. Ízlés szerint keverjünk bele kevés frissen tört szecsuáni borsot, ami elsőre furcsának tűnhet, de remekül harmonizál a savanykás meggyel és a krémes ricottával.
  4. A ricottakrémmel kenjük meg a levelestészta-lapokat, ügyelve rá, hogy a "keret" üresen maradjon. Halmozzuk rá az előkészített meggyet, majd tegyük az egyadagos pitécskéket sütőpapíros tepsire.
  5. Kenjük meg a piték peremét felvert tojással, majd 180 fokos sütőben kb. 20 perc alatt süssük készre őket, közben pont van időnk lepirítani a mandulapelyhet.
  6. A kész pitéket hagyjuk picit hűlni, majd szórjuk meg a tetejüket porcukorral, a pirított mandulával és pár szál rozmaringgal.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
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Amikor nincs sok időnk, vagy csak nem akarunk sokat bajlódni a konyhában, kapóra jön, ha van otthon egy csomag leveles tészta. Most egy villámgyors meggyes-ricottás pitét rittyentettünk belőle, amelyben remekül harmonizálnak a savanykás, édes és fűszeres ízek, a végeredmény pedig olyan mutatós, hogy bármelyik kávézóban vagy pékségben megállná a helyét.

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