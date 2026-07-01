A legtöbben rossz időpontban fogyasztjuk a rostot, állítja a Harvard gasztroenterológusa

A legtöbben a nap rossz időpontjában fogyasztják a rostot – pedig a reggeli rostbevitel lehet a legegyszerűbb módja annak, hogy javíts az emésztéseden, stabilizáld a vércukrot és fokozd a jóllakottságot.
Miért annyira fontos a reggeli rostbevitel?
A rost nem emészthető, hanem a bélben haladva táplálja a hasznos bélbaktériumokat, miközben:
- növeli a teltségérzetet, lassítja a gyomorürülést
- fokozza az étel emésztését, így stabilabb vércukor- és energiaszintet biztosít
- hatással van az étvágyra: a rostos reggeli után gyakran kevesebb kalóriát fogyasztunk a nap folyamán
Egy ausztrál tanulmány szerint azok, akik rostban gazdag reggelit fogyasztottak, a nap további étkezései során is egészségesebb, rostban gazdagabb ételeket választottak, mint azok, akik kihagyták a reggelit vagy kevés rostot ettek- ezt Dr Emily Leeming, a King’s College táplálkozási szakértője is megerősítette a BBC Science Focus oldalán.
Hogyan fogyasszunk elegendő rostot olcsón, alacsony költségvetéssel?
A reggeli rost előnyei a bélműködésre - a gasztroenterológus szerint
- Éjszaka a vastagbél inaktív, majd reggel az ébredés során fokozódik a bélmozgás.
- A rostos reggeli elősegíti a puha, könnyen ürülő székletet, csökkenti a puffadást és növeli a jóllakottságot.
- Egy vizsgálat szerint, akik rostban gazdag búzakorpás reggelit fogyasztottak két hétig, jelentősen javult a bélműködésük, energikusabbak és kevésbé puffadtak lettek, mindössze 5,4 g extra reggeli rost hatására.
Rostdús finomságok - nem csak reggelire:
A Harvard gasztroenterológusa, Dr. Trisha Pasricha szerint a reggeli rostbevitel tehát elengedhetetlen a reggeli hatékony WC-látogatáshoz.
Hogyan növeld a reggeli rostbevitelt?
- Fogyassz teljes kiőrlésű gabonákat, zabpelyhet, teljes kiőrlésű pékárut.
- Egyél a reggeli mellé sok-sok nyers zöldséget, (bogyós) gyümölcsöt!
- A hüvelyesek és egy kevés olajos mag is jó kiegészítő a rostos reggelihez.
Tippek:
- A rostos reggeli egész napra beállítja az étkezési ritmust és segíti a kalóriák természetes kontrollját.
- Kombináld fehérjében gazdag ételekkel, hogy hosszabb teltségérzetet biztosíts.
- Kezdd kicsiben, ha eddig kevés rostot fogyasztottál, hogy a bélrendszer fokozatosan szokjon hozzá.
A legfontosabb gondolatok:
- A rost nem emésztődik meg, hanem áthalad a beleken, táplálja a bélflórát, és segíti az emésztést.
- A rostos reggeli segíthet stabilizálni a vércukorszintet és csökkenteni az étvágyat a nap folyamán.
- A rendszeres rostfogyasztás hozzájárul a széklet minőségének javításához és a puffadás csökkentéséhez.