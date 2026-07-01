Életmód

2026.07.01.

A legtöbben rossz időpontban fogyasztjuk a rostot, állítja a Harvard gasztroenterológusa

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Ugye sok rostot eszel, és a tányérod nagyobbik felét a nyers zöldségek, hüvelyesek, a jó minőségű fehérjék és a jó zsírok foglalják el, nem a lassan felszívódó péktermékek, szénhidrátok? Neves egyetemek szakértői szerint viszont az sem mindegy, mikor visszük be a legtöbb rostot - ha rendszeresen, már reggel rostdúsan étkezünk, a napi székletürítés gördülékenysége és az egészséges bélműködés alapvetés lehet.

A legtöbben a nap rossz időpontjában fogyasztják a rostot – pedig a reggeli rostbevitel lehet a legegyszerűbb módja annak, hogy javíts az emésztéseden, stabilizáld a vércukrot és fokozd a jóllakottságot.

Többek közt harvardi szakértők is igazolják, hogy a rostos reggeli nemcsak az anyagcserét indítja be, hanem az egész napra kiható pozitív hatásokkal is bír.

Miért annyira fontos a reggeli rostbevitel?

A rost nem emészthető, hanem a bélben haladva táplálja a hasznos bélbaktériumokat, miközben:

tökéletes reggeli tányér rántottával, zöldséggel, lazaccal
Fehérjedús rántotta, füstölt lazac az ómega 3-ért, zöldség és teljes kiőrlésű kenyér a rostért

Egy ausztrál tanulmány szerint azok, akik rostban gazdag reggelit fogyasztottak, a nap további étkezései során is egészségesebb, rostban gazdagabb ételeket választottak, mint azok, akik kihagyták a reggelit vagy kevés rostot ettek

- ezt Dr Emily Leeming, a King’s College táplálkozási szakértője is megerősítette a BBC Science Focus oldalán.

Hogyan fogyasszunk elegendő rostot olcsón, alacsony költségvetéssel?

A reggeli rost előnyei a bélműködésre - a gasztroenterológus szerint

  • Éjszaka a vastagbél inaktív, majd reggel az ébredés során fokozódik a bélmozgás.
  • A rostos reggeli elősegíti a puha, könnyen ürülő székletet, csökkenti a puffadást és növeli a jóllakottságot.
  • Egy vizsgálat szerint, akik rostban gazdag búzakorpás reggelit fogyasztottak két hétig, jelentősen javult a bélműködésük, energikusabbak és kevésbé puffadtak lettek, mindössze 5,4 g extra reggeli rost hatására.

Rostdús finomságok - nem csak reggelire:

A Harvard gasztroenterológusa, Dr. Trisha Pasricha szerint a reggeli rostbevitel tehát elengedhetetlen a reggeli hatékony WC-látogatáshoz.

Hogyan növeld a reggeli rostbevitelt?

  • Fogyassz teljes kiőrlésű gabonákat, zabpelyhet, teljes kiőrlésű pékárut.
  • Egyél a reggeli mellé sok-sok nyers zöldséget, (bogyós) gyümölcsöt!
  • A hüvelyesek és egy kevés olajos mag is jó kiegészítő a rostos reggelihez.
reggelizés asztalnál, sok zöldséggel, salátával
A rostos reggeli egész napra beállítja az étkezési ritmust

Tippek:

  • A rostos reggeli egész napra beállítja az étkezési ritmust és segíti a kalóriák természetes kontrollját.
  • Kombináld fehérjében gazdag ételekkel, hogy hosszabb teltségérzetet biztosíts.
  • Kezdd kicsiben, ha eddig kevés rostot fogyasztottál, hogy a bélrendszer fokozatosan szokjon hozzá.

A legfontosabb gondolatok:

  • A rost nem emésztődik meg, hanem áthalad a beleken, táplálja a bélflórát, és segíti az emésztést.
  • A rostos reggeli segíthet stabilizálni a vércukorszintet és csökkenteni az étvágyat a nap folyamán.
  • A rendszeres rostfogyasztás hozzájárul a széklet minőségének javításához és a puffadás csökkentéséhez.

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Brecz Judit

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