Grillezz!

2026.07.02.

Korrekt bérekkel csábítják az idénymunkásokat: ennyi a napi fizetésük szállással együtt

Nosalty profilképe Nosalty

A napokban tettek közzé egy TikTok-videót, amiben mezőgazdasági munkára toboroznak idénymunkásokat. A fizetés meglepően baráti, ráadásul az elszállásolás is megoldott. Nézzük a részleteket!

A mezőgazdasági munkára való toborzás nem véletlen, hiszen egyre nő a munkaerőhiány a szegmensben. A fizetés korrekt, ami szállással is kiegészül.

Almát szedő kvíz
Korrekt bérekkel csábítják az idénymunkásokat: szállással együtt ennyi a napi fizetésük

Napi 18 ezer forintos fizetés + szállás

A TikTokon közzétett toborzó videóban napi 18 ezer forintos fizetést kínálnak kétheti elszámolással, szállással együtt. A munkavégzés helye Győr, és a dolgozóknak napi előleget is biztosítanak.

Ahogy a videóban elhangzik, magyar és ukrán idénymunkások jelentkezését is várják. Az agrárium egyik legsúlyosabb problémája, hogy nehéz biztosítani a megfelelő dolgozói létszámot.

Mezőgazdaság
A TikTokon közzétett toborzó videóban napi 18 ezer forintos fizetést kínálnak kétheti elszámolással

Szigorú szabályozások vannak érvényben

A vállalkozások helyzetét tovább bonyolítja, hogy a vendégmunkások alkalmazását érintő szigorúbb szabályozás jelentős bizonytalanságot okoz. Az új rendelkezések értelmében Georgia, Örményország és a Fülöp-szigetek állampolgárai már nem igényelhetnek foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt, ugyanakkor a korábban kiállított engedélyek változatlanul érvényben maradnak a bennük meghatározott lejárati időpontig.

A szabályozás emellett lehetőséget biztosít a kormány számára arra, hogy a jogosult országok listáját később módosítsa. Ennek megfelelően a jövőben akár új országok is felkerülhetnek a listára, de annak további szűkítése sem zárható ki.

A jogszabály átmeneti rendelkezései garantálják, hogy a már érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi munkavállalók továbbra is jogszerűen dolgozhatnak Magyarországon az engedélyük lejártáig, így az ő foglalkoztatásukat az új szabályok egyelőre nem érintik.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

grill húsok

Nyári saslik bulgursalátával

A nyári szezon nem tart sokáig, ilyenkor érdemes kihasználni a különböző friss, szabadföldi zöldségeket, és minél többet fogyasztani belőlük. Ez a nyári saslik bulgursalátával ...

zöldségkrém

Zakuszka Erdélyből

A zakuszka egy erdélyi-román, grillezett zöldségkrém, amit nagy mennyiségben szoktak főzni, majd befőttes üvegekbe porciózzák, hogy így akár több hónapig is elálljon. Ha faszénen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

reggeliző nő salátadús tányérral
Életmód

A legtöbben rossz időpontban fogyasztjuk a rostot, állítja a Harvard...

Ugye sok rostot eszel, és a tányérod nagyobbik felét a nyers zöldségek, hüvelyesek, a jó minőségű fehérjék és a jó zsírok foglalják el, nem a lassan felszívódó péktermékek, szénhidrátok? Neves egyetemek szakértői szerint viszont az sem mindegy, mikor visszük be a legtöbb rostot - ha rendszeresen, már reggel rostdúsan étkezünk, a napi székletürítés gördülékenysége és az egészséges bélműködés alapvetés lehet.

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept