Korrekt bérekkel csábítják az idénymunkásokat: ennyi a napi fizetésük szállással együtt

A napokban tettek közzé egy TikTok-videót, amiben mezőgazdasági munkára toboroznak idénymunkásokat. A fizetés meglepően baráti, ráadásul az elszállásolás is megoldott. Nézzük a részleteket!

A mezőgazdasági munkára való toborzás nem véletlen, hiszen egyre nő a munkaerőhiány a szegmensben. A fizetés korrekt, ami szállással is kiegészül.

Korrekt bérekkel csábítják az idénymunkásokat: szállással együtt ennyi a napi fizetésük

Napi 18 ezer forintos fizetés + szállás

A TikTokon közzétett toborzó videóban napi 18 ezer forintos fizetést kínálnak kétheti elszámolással, szállással együtt. A munkavégzés helye Győr, és a dolgozóknak napi előleget is biztosítanak.

Ahogy a videóban elhangzik, magyar és ukrán idénymunkások jelentkezését is várják. Az agrárium egyik legsúlyosabb problémája, hogy nehéz biztosítani a megfelelő dolgozói létszámot.

A TikTokon közzétett toborzó videóban napi 18 ezer forintos fizetést kínálnak kétheti elszámolással

Szigorú szabályozások vannak érvényben

A vállalkozások helyzetét tovább bonyolítja, hogy a vendégmunkások alkalmazását érintő szigorúbb szabályozás jelentős bizonytalanságot okoz. Az új rendelkezések értelmében Georgia, Örményország és a Fülöp-szigetek állampolgárai már nem igényelhetnek foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt, ugyanakkor a korábban kiállított engedélyek változatlanul érvényben maradnak a bennük meghatározott lejárati időpontig.

A szabályozás emellett lehetőséget biztosít a kormány számára arra, hogy a jogosult országok listáját később módosítsa. Ennek megfelelően a jövőben akár új országok is felkerülhetnek a listára, de annak további szűkítése sem zárható ki.

A jogszabály átmeneti rendelkezései garantálják, hogy a már érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi munkavállalók továbbra is jogszerűen dolgozhatnak Magyarországon az engedélyük lejártáig, így az ő foglalkoztatásukat az új szabályok egyelőre nem érintik.

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