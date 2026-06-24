Zöldborsóleves
Hozzávalók
borsóleves
-
2 ek olívaolaj
-
1 db vöröshagyma
-
3 gerezd fokhagyma
-
1 teáskanál majoranna
-
1 teáskanál fűszerpaprika
-
bors ízlés szerint
-
2 ek finomliszt
-
1 nagy db paradicsom
-
2 db sárgarépa
-
1 db pasztinák
-
0.5 db tv-paprika
-
1 l alaplé
-
5 dl víz
-
só ízlés szerint
-
400 g zöldborsó
-
petrezselyem ízlés szerint
nokedli
-
125 g finomliszt
-
1 csipet kurkuma
-
só ízlés szerint
-
1 dl víz
- 3% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 1% Zsír
borsóleves
-
3g olívaolaj24 kcal
-
15g vöröshagyma5 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
5g finomliszt18 kcal
-
30g paradicsom5 kcal
-
27g sárgarépa10 kcal
-
12g pasztinák7 kcal
-
8g tv-paprika1 kcal
-
167g alaplé12 kcal
-
83g víz0 kcal
-
0 kcal
-
67g zöldborsó54 kcal
-
0 kcal
nokedli
-
21g finomliszt76 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
17g víz0 kcal
- 3% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 1% Zsír
borsóleves
-
16g olívaolaj141 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
30g finomliszt109 kcal
-
180g paradicsom32 kcal
-
160g sárgarépa58 kcal
-
70g pasztinák45 kcal
-
50g tv-paprika8 kcal
-
1000g alaplé70 kcal
-
500g víz0 kcal
-
0 kcal
-
400g zöldborsó324 kcal
-
0 kcal
nokedli
-
125g finomliszt455 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
100g víz0 kcal
- 3% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 1% Zsír
borsóleves
-
0.6g olívaolaj5 kcal
-
3.3g vöröshagyma1 kcal
-
0.3g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1.1g finomliszt4 kcal
-
6.6g paradicsom1 kcal
-
5.9g sárgarépa2 kcal
-
2.6g pasztinák2 kcal
-
1.8g tv-paprika0 kcal
-
36.6g alaplé3 kcal
-
18.3g víz0 kcal
-
0 kcal
-
14.7g zöldborsó12 kcal
-
0 kcal
nokedli
-
4.6g finomliszt17 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
3.7g víz0 kcal
- 3% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 83% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 7.2 g
Zsír
-
Összesen 3.4 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 789.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 10 mg
-
Kálcium 44 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 40 mg
-
Foszfor 130 mg
-
Nátrium 561 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 36.6 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 232.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 237 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 41 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 27 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 69 micro
-
Kolin: 27 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 871 micro
-
β-karotin 2415 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 772 micro
-
Lut-zea 1778 micro
- 3% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 83% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 43.1 g
Zsír
-
Összesen 20.2 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4736 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 63 mg
-
Kálcium 265 mg
-
Vas 9 mg
-
Magnézium 241 mg
-
Foszfor 779 mg
-
Nátrium 3367 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 219.7 g
-
Cukor 42 mg
-
Élelmi rost 38 mg
Víz
-
Összesen 1392.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1424 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 245 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 159 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 14 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 414 micro
-
Kolin: 163 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 5226 micro
-
β-karotin 14489 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 4633 micro
-
Lut-zea 10666 micro
- 3% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 83% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 1.6 g
Zsír
-
Összesen 0.7 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 173.5 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 10 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 9 mg
-
Foszfor 29 mg
-
Nátrium 123 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 8 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 51 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 52 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 15 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 191 micro
-
β-karotin 531 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 170 micro
-
Lut-zea 391 micro
Elkészítés
borsóleves
- A finomra aprított hagymát és fokhagymát az olívaolajon üvegesre pirítjuk, majd beleszűrjuk a fűszereket és a lisztet, és ezzel is átkeverjük.
- Hozzáadjuk az aprított paradicsomot, sárgarépát és paszternákot, valamint egy szelet paprikát, és alaposan átforgatjuk a fűszeres-hagymás alappal.
- Végül felöntjük a zöldségeket az alaplével és a vízzel, szükség esetén pedig sózzuk (mi sós alaplevet használtunk). Lefedve addig főzzük, amíg megpuhulnak a zöldségek, közben pedig kikeverjük a nokedlitésztát.
- Amikor már puhák a gyökérzöldségek, a leveshez adjuk a zöldborsót, majd egy kis vágódeszkáról, egy kés segítségével beleszaggatjuk a nokedlitésztát is. További 5 percet főzzük, amíg a borsó és a levesbetét is készre fő.
- Tálalás előtt keverjünk bele jó adag frissen aprított petrezselymet, majd tálaljuk azon melegében, ízlés szerint egy kanál tejföllel megspékelve.
nokedli
- Amíg főnek a zöldségek, készítsük el a levesbetétként használandó nokedlit. Ehhez nem is kell mást tennünk, mint a hozzávalókat egy tálkába kimérni, majd egy villa segítségével keverjük egynemű tésztává.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 30 p
Ha itt a nyár, akkor elmaradhatatlan látogatója a konyhánknak ez a gyors és könnyed borsóleves, amit akár minden héten tudnánk kanalazni. Ráadásul friss és fagyasztott borsóból is remekül működik, az egész elkészítése pedig alig igényel fél órát.