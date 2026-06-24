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levesek borsóleves

Zöldborsóleves

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

borsóleves

nokedli

214
Kalória
7.2g
Fehérje
36.6g
Szénhidrát
3.4g
Zsír
232.1g
Víz
-
Koleszterin
6.4g
Élelmi rost
7g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 1% Zsír

borsóleves

nokedli

Összesen 214 kcal
  • 3% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 1% Zsír

borsóleves

nokedli

Összesen 1287 kcal
  • 3% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 1% Zsír

borsóleves

nokedli

Összesen 47 kcal
  • 3% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 83% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    7.2 g

Zsír

  • Összesen
    3.4 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    789.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    10 mg
  • Kálcium
    44 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    40 mg
  • Foszfor
    130 mg
  • Nátrium
    561 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    36.6 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    232.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    237 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    41 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    27 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    69 micro
  • Kolin:
    27 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    871 micro
  • β-karotin
    2415 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    772 micro
  • Lut-zea
    1778 micro
Összesen 214 kcal
  • 3% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 83% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    43.1 g

Zsír

  • Összesen
    20.2 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4736 g
  • Cink
    7 mg
  • Szelén
    63 mg
  • Kálcium
    265 mg
  • Vas
    9 mg
  • Magnézium
    241 mg
  • Foszfor
    779 mg
  • Nátrium
    3367 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    219.7 g
  • Cukor
    42 mg
  • Élelmi rost
    38 mg

Víz

  • Összesen
    1392.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1424 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    245 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    159 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    14 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    414 micro
  • Kolin:
    163 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    5226 micro
  • β-karotin
    14489 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    4633 micro
  • Lut-zea
    10666 micro
Összesen 1287 kcal
  • 3% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 83% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    1.6 g

Zsír

  • Összesen
    0.7 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    173.5 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    10 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    29 mg
  • Nátrium
    123 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    8 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    51 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    52 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    15 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    191 micro
  • β-karotin
    531 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    170 micro
  • Lut-zea
    391 micro
Összesen 47 kcal

Elkészítés

borsóleves

  1. A finomra aprított hagymát és fokhagymát az olívaolajon üvegesre pirítjuk, majd beleszűrjuk a fűszereket és a lisztet, és ezzel is átkeverjük.
  2. Hozzáadjuk az aprított paradicsomot, sárgarépát és paszternákot, valamint egy szelet paprikát, és alaposan átforgatjuk a fűszeres-hagymás alappal.
  3. Végül felöntjük a zöldségeket az alaplével és a vízzel, szükség esetén pedig sózzuk (mi sós alaplevet használtunk). Lefedve addig főzzük, amíg megpuhulnak a zöldségek, közben pedig kikeverjük a nokedlitésztát.
  4. Amikor már puhák a gyökérzöldségek, a leveshez adjuk a zöldborsót, majd egy kis vágódeszkáról, egy kés segítségével beleszaggatjuk a nokedlitésztát is. További 5 percet főzzük, amíg a borsó és a levesbetét is készre fő.
  5. Tálalás előtt keverjünk bele jó adag frissen aprított petrezselymet, majd tálaljuk azon melegében, ízlés szerint egy kanál tejföllel megspékelve.

nokedli

  1. Amíg főnek a zöldségek, készítsük el a levesbetétként használandó nokedlit. Ehhez nem is kell mást tennünk, mint a hozzávalókat egy tálkába kimérni, majd egy villa segítségével keverjük egynemű tésztává.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 30 p
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Ha itt a nyár, akkor elmaradhatatlan látogatója a konyhánknak ez a gyors és könnyed borsóleves, amit akár minden héten tudnánk kanalazni. Ráadásul friss és fagyasztott borsóból is remekül működik, az egész elkészítése pedig alig igényel fél órát.

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Elkészítés

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