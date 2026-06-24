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Mititei, vagyis mics

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A mititei-hez

287
Kalória
40.6g
Fehérje
0.7g
Szénhidrát
12.5g
Zsír
136.2g
Víz
114.4g
Koleszterin
237.9mg
Élelmi rost
13.5mg
Cukor
  • 22% Fehérje
  • 1% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A mititei-hez

Összesen 287 kcal
  • 22% Fehérje
  • 1% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A mititei-hez

Összesen 1150 kcal
  • 22% Fehérje
  • 1% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A mititei-hez

Összesen 133 kcal
  • 22% Fehérje
  • 1% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 72% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    40.6 g

Zsír

  • Összesen
    12.5 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    114 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    789 g
  • Cink
    7 mg
  • Szelén
    61 mg
  • Kálcium
    15 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    47 mg
  • Foszfor
    400 mg
  • Nátrium
    253 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    0.7 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    136.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    8 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    12 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    164 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Összesen 287 kcal
  • 22% Fehérje
  • 1% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 72% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    162.5 g

Zsír

  • Összesen
    49.9 g
  • Telített zsírsav
    16 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    23 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    458 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3156.1 g
  • Cink
    30 mg
  • Szelén
    244 mg
  • Kálcium
    61 mg
  • Vas
    19 mg
  • Magnézium
    188 mg
  • Foszfor
    1599 mg
  • Nátrium
    1014 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    2.9 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    544.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    5 mg
  • B12 Vitamin:
    33 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    48 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    45 micro
  • Kolin:
    657 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1 micro
Összesen 1150 kcal
  • 22% Fehérje
  • 1% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 72% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    18.7 g

Zsír

  • Összesen
    5.7 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    53 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    363.6 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    28 mg
  • Kálcium
    7 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    22 mg
  • Foszfor
    184 mg
  • Nátrium
    117 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    0.3 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    62.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    5 micro
  • Kolin:
    76 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Összesen 133 kcal

Elkészítés

A mititei-hez

  1. Egy nagy keverőtálba tesszük a darálthúst.
  2. Hozzáadjuk a többi alapanyagot és jó alaposan átgyúrjuk, majd minimum 4 órára, de akár egész éjszakára a hűtőbe tesszük, hogy összeérjenek az ízek.
  3. Miután elég időt töltött a hűtőben, elővesszük és kis, 6-8 cm-es hengereket formázunk belőle.
  4. Készülhet serpenyőben, vagy elektromos grillsütőn, de legjobb ha kint, faszénen sütjük.
  5. Tálaljunk mellé friss, vagy faszénen megpirított kenyeret, mustárt és hagymát.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 8 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A mititei, vagy mics, esetleg mici, román eredetű fogás: kis bél nélküli marha kolbászkák, a balkán konyha egyik legkedveltebb grill étele. Hagyományosan faszénen sütik, friss kenyérrel és mustárral tálalják.

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