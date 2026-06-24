Mititei, vagyis mics
Hozzávalók
A mititei-hez
-
750 g darált marhahús (legjobb, ha kétszer darált)
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 tk koriandermag (őrölt)
-
1 tk szegfűbors (őrölt)
-
1 tk őrölt fűszerkömény
-
1 teáskanál kakukkfű
-
2 gerezd fokhagyma
-
100 ml marha alaplé
-
1 ek napraforgó olaj (és a sütéshez)
-
1 tk szódabikarbóna
- 22% Fehérje
- 1% Szénhidrát
- 6% Zsír
A mititei-hez
-
188g darált marhahús266 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g koriandermag1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
25g marha alaplé0 kcal
-
18 kcal
-
0 kcal
- 22% Fehérje
- 1% Szénhidrát
- 6% Zsír
A mititei-hez
-
750g darált marhahús1065 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g koriandermag6 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
100g marha alaplé0 kcal
-
71 kcal
-
0 kcal
- 22% Fehérje
- 1% Szénhidrát
- 6% Zsír
A mititei-hez
-
86.4g darált marhahús123 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.2g koriandermag1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.7g fokhagyma1 kcal
-
11.5g marha alaplé0 kcal
-
0.9g napraforgó olaj8 kcal
-
0.2g szódabikarbóna0 kcal
- 22% Fehérje
- 1% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 72% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Szelén
-
Magnézium
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
Fehérje
-
Összesen 40.6 g
Zsír
-
Összesen 12.5 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 114 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 789 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 61 mg
-
Kálcium 15 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 47 mg
-
Foszfor 400 mg
-
Nátrium 253 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 0.7 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 136.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 8 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 12 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 164 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
- 22% Fehérje
- 1% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 72% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Szelén
-
Magnézium
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
Fehérje
-
Összesen 162.5 g
Zsír
-
Összesen 49.9 g
-
Telített zsírsav 16 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 23 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 458 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3156.1 g
-
Cink 30 mg
-
Szelén 244 mg
-
Kálcium 61 mg
-
Vas 19 mg
-
Magnézium 188 mg
-
Foszfor 1599 mg
-
Nátrium 1014 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 2.9 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 544.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 5 mg
-
B12 Vitamin: 33 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 48 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 45 micro
-
Kolin: 657 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1 micro
- 22% Fehérje
- 1% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 72% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Szelén
-
Magnézium
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
Fehérje
-
Összesen 18.7 g
Zsír
-
Összesen 5.7 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 53 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 363.6 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 28 mg
-
Kálcium 7 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 22 mg
-
Foszfor 184 mg
-
Nátrium 117 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 0.3 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 62.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 5 micro
-
Kolin: 76 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
Elkészítés
A mititei-hez
- Egy nagy keverőtálba tesszük a darálthúst.
- Hozzáadjuk a többi alapanyagot és jó alaposan átgyúrjuk, majd minimum 4 órára, de akár egész éjszakára a hűtőbe tesszük, hogy összeérjenek az ízek.
- Miután elég időt töltött a hűtőben, elővesszük és kis, 6-8 cm-es hengereket formázunk belőle.
- Készülhet serpenyőben, vagy elektromos grillsütőn, de legjobb ha kint, faszénen sütjük.
- Tálaljunk mellé friss, vagy faszénen megpirított kenyeret, mustárt és hagymát.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 8 p
A mititei, vagy mics, esetleg mici, román eredetű fogás: kis bél nélküli marha kolbászkák, a balkán konyha egyik legkedveltebb grill étele. Hagyományosan faszénen sütik, friss kenyérrel és mustárral tálalják.