Tepsis lecsó egyszerűen

Rengeteg olyan étel létezik, amelyeket a tűzhelyen, fazékban készítünk el, pedig ugyanezt megtehetnénk sütőben és tepsin is. A végeredmény megtévesztésig hasonlóan alakul ilyenkor, mégis van egy sor olyan előny, amit a sütős elkészítés biztosít a fazékban rotyogtatással szemben. A lecsó példáján keresztül nézzük meg, mi mindent nyerünk azzal, ha egy tepsire szórjuk, majd magas hőfokon megsütjük az alapanyagokat, illetve azt is, hogy milyen tényezőkre érdemes figyelnünk, ha emellett döntünk.

Seperc alatt elkészül a tepsis lecsó, ráadásul pénztárcabarát is

Miben más a sütőben sült lecsó?

A sütés előnye, hogy nagyobb felületen biztosít egységesebb hőt, ami a tepsibe dobott zöldségekre is más hatással van. Egy fazékba zsúfolt zöldségkeverék inkább párolódik-gőzölődik, az alapanyagok puhulnak ugyan, mélyebb ízek mégsem alakulnak ki a raguban.

Ezzel szemben a sütő hője (főleg, ha jó magas fokozatra csavarjuk a gombot) közvetlenebbül éri a paprikákat, paradicsomokat, és míg azok szintén párolódnak, mialatt ez történik, komolyabb mértékű karamellizálódás is beindul. A kilógó zöldségrészek megpirulnak (akár el is szenesednek kicsit), és kellemesen karakteres aromájukat átadják a lecsó szaftjának is.

Pár szó a szaftról: ugyan a tepsis lecsó hígabbnak tűnhet majd, jóval szaftosabbnak, mint egy fazékban forralt verzió, ez a szaft tele lesz ízzel, amit nem szabad hagyni kárba veszni. Tunkoljuk ki mind!

A zöldségek előkészítése

Ahhoz, hogy a tepsis lecsó tényleg gyorsan elkészüljön és egységes állagot kapjon, a különböző zöldségeket megfelelő méretűre kell vágni. Mivel minden egyszerre kerül tepsire, emellett pedig mindennek más a puhulási ideje, kiemelten fontos az alapanyagok előkészítése.

A zöldségek kellemesen megpirulnak

A hagymát karikázzuk vékonyan, a paprikát szintén, a paradicsomot pedig közepes kockákba szeljük. Ilyen formában 30 perc alatt az összes zöldség egyszerre fő majd meg és nem maradnak sehol nyers részek a lecsóban.

Tippek a sütéshez

Amikor fazékban pároljuk, a lecsó főzése közepes lángon, fedő alatt történik. Ez inkább egy türelmes, kevergetős, lassú műfaj – szemben a tepsis lecsó határozottabb, akár agresszívnak is mondható módszereivel. Fontos, hogy a sütőnket jó előre melegítsük fel, hogy a zöldségek egy kapásból forró közegben landoljanak.

A lecsó sütéséhez ideális a 200-230 fok közti intervallum, amit légkeveréssel is megtámogathatunk. Tepsiből egy nagyobb vagy közepes, de magas falú edényt válasszunk, mert jelentős mennyiségű nedvesség távozik majd a paradicsomból, paprikából.

Tojással is készíthetjük

Ahhoz, hogy a zöldségragunk állaga és íze minél egységesebb legyen, 20 perc sütés után alaposan kavarjuk át a lecsót a tepsiben. Így a már megpirult részek a szaft alá kerülnek, az esetleg még sülésre szoruló zöldségek pedig egy utolsó esélyt kapnak a megpuhulásra.

TIPP: A tepsis lecsó önmagában is kellően laktató és ízgazdag, azonban, amennyiben szeretnénk, kiegészíthetjük tojással, szalonnával vagy kolbásszal is.