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fagyi házi fagyi

Vegán puncsfagyi

Hankusz Sára
Három pöttyös kerámiatálban tálalt, halvány rózsaszín vegán puncsfagylalt kekszmorzsával, világos háttéren.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

524
Kalória
6.6g
Fehérje
55.2g
Szénhidrát
30.9g
Zsír
0.7g
Víz
800mg
Koleszterin
798mg
Élelmi rost
39.4g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 59% Szénhidrát
  • 33% Zsír
Összesen 524 kcal
  • 7% Fehérje
  • 59% Szénhidrát
  • 33% Zsír
Összesen 2626 kcal
  • 7% Fehérje
  • 59% Szénhidrát
  • 33% Zsír
Összesen 327 kcal
  • 7% Fehérje
  • 59% Szénhidrát
  • 33% Zsír
  • 1% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.6 g

Zsír

  • Összesen
    30.9 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    1 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    94.4 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    3 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    2 mg
  • Foszfor
    4 mg
  • Nátrium
    85 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    55.2 g
  • Cukor
    39 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    0.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    0 micro
  • Kolin:
    0 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Összesen 524 kcal
  • 7% Fehérje
  • 59% Szénhidrát
  • 33% Zsír
  • 1% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    33.2 g

Zsír

  • Összesen
    154.6 g
  • Telített zsírsav
    55 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    4 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    472.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    15 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    8 mg
  • Foszfor
    22 mg
  • Nátrium
    427 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    275.8 g
  • Cukor
    197 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    3.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1 micro
  • Kolin:
    2 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Összesen 2626 kcal
  • 7% Fehérje
  • 59% Szénhidrát
  • 33% Zsír
  • 1% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.1 g

Zsír

  • Összesen
    19.3 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    58.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    2 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    1 mg
  • Foszfor
    3 mg
  • Nátrium
    53 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    34.4 g
  • Cukor
    25 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    0.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    0 micro
  • Kolin:
    0 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Összesen 327 kcal

Elkészítés

  1. A növényi mascarponét habosítsuk ki a cukorral.
  2. Öntsük hozzá a növényi habtejszínt, adjunk hozzá egy csipet sót és habosítsuk tovább.
  3. Közben öntsük hozzá a málnaszörpöt, ízlés szerint. Attól függ, hogy mennyire szeretnénk rózsaszínre és málnás ízűre. A mazsoláról öntsük le rumaromát és keverjük bele azt is.
  4. Tegyük be a fagyasztóba 1-2 órára, majd keverjük át és tegyük vissza.
  5. 1-2 óra múlva újra vegyük ki és dolgozzuk bele a mazsolát. Tegyük vissza még egy kicsit a fagyasztóba, majd tálaljuk. A fagyik tetejét szórjuk meg darált keksszel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
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A puncsfagyi igazi retró kedvenc, ami sokunknak a gyerekkori fagyizásokat idézi. Ebben a vegán változatban tejtermékek nélkül is krémes, gazdag és jellegzetesen puncsos lesz a végeredmény. A rumos aroma, a mazsola és a gyümölcsös ízek együtt hozzák azt a klasszikus hangulatot, amit annyira szeretünk benne. Ráadásul fagyigép nélkül is egyszerűen elkészíthető, így otthon is bármikor elővarázsolhatjuk a nyár egyik legnosztalgikusabb desszertjét.

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