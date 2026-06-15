Vegán puncsfagyi

A puncsfagyi igazi retró kedvenc, ami sokunknak a gyerekkori fagyizásokat idézi. Ebben a vegán változatban tejtermékek nélkül is krémes, gazdag és jellegzetesen puncsos lesz a végeredmény. A rumos aroma, a mazsola és a gyümölcsös ízek együtt hozzák azt a klasszikus hangulatot, amit annyira szeretünk benne. Ráadásul fagyigép nélkül is egyszerűen elkészíthető, így otthon is bármikor elővarázsolhatjuk a nyár egyik legnosztalgikusabb desszertjét.