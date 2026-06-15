Vegán puncsfagyi
Hozzávalók
-
250 g mascarpone (növényi)
-
200 ml növényi habtejszín
-
80 ml málnaszörp (ízlés szerint)
-
1 csipet só
-
100 g cukor
-
50 ml rumaroma
-
1 marék mazsola
-
100 g háztartási keksz (opcionális)
- 7% Fehérje
- 59% Szénhidrát
- 33% Zsír
-
50g mascarpone202 kcal
-
100 kcal
-
16g málnaszörp48 kcal
-
0 kcal
-
20g cukor77 kcal
-
10g rumaroma0 kcal
-
4g mazsola13 kcal
-
20g háztartási keksz84 kcal
- 7% Fehérje
- 59% Szénhidrát
- 33% Zsír
-
250g mascarpone1010 kcal
-
200g növényi habtejszín502 kcal
-
80g málnaszörp242 kcal
-
0 kcal
-
100g cukor387 kcal
-
50g rumaroma0 kcal
-
22g mazsola66 kcal
-
100g háztartási keksz419 kcal
- 7% Fehérje
- 59% Szénhidrát
- 33% Zsír
-
31.2g mascarpone126 kcal
-
24.9g növényi habtejszín63 kcal
-
10g málnaszörp30 kcal
-
0 kcal
-
12.5g cukor48 kcal
-
6.2g rumaroma0 kcal
-
2.7g mazsola8 kcal
-
12.5g háztartási keksz52 kcal
- 7% Fehérje
- 59% Szénhidrát
- 33% Zsír
- 1% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 6.6 g
Zsír
-
Összesen 30.9 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 1 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 94.4 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 3 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 2 mg
-
Foszfor 4 mg
-
Nátrium 85 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 55.2 g
-
Cukor 39 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 0.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 0 micro
-
Kolin: 0 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
- 7% Fehérje
- 59% Szénhidrát
- 33% Zsír
- 1% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 33.2 g
Zsír
-
Összesen 154.6 g
-
Telített zsírsav 55 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 4 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 472.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 15 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 8 mg
-
Foszfor 22 mg
-
Nátrium 427 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 275.8 g
-
Cukor 197 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 3.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1 micro
-
Kolin: 2 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
- 7% Fehérje
- 59% Szénhidrát
- 33% Zsír
- 1% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.1 g
Zsír
-
Összesen 19.3 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 58.9 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 2 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 1 mg
-
Foszfor 3 mg
-
Nátrium 53 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 34.4 g
-
Cukor 25 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 0.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 0 micro
-
Kolin: 0 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
Elkészítés
- A növényi mascarponét habosítsuk ki a cukorral.
- Öntsük hozzá a növényi habtejszínt, adjunk hozzá egy csipet sót és habosítsuk tovább.
- Közben öntsük hozzá a málnaszörpöt, ízlés szerint. Attól függ, hogy mennyire szeretnénk rózsaszínre és málnás ízűre. A mazsoláról öntsük le rumaromát és keverjük bele azt is.
- Tegyük be a fagyasztóba 1-2 órára, majd keverjük át és tegyük vissza.
- 1-2 óra múlva újra vegyük ki és dolgozzuk bele a mazsolát. Tegyük vissza még egy kicsit a fagyasztóba, majd tálaljuk. A fagyik tetejét szórjuk meg darált keksszel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
A puncsfagyi igazi retró kedvenc, ami sokunknak a gyerekkori fagyizásokat idézi. Ebben a vegán változatban tejtermékek nélkül is krémes, gazdag és jellegzetesen puncsos lesz a végeredmény. A rumos aroma, a mazsola és a gyümölcsös ízek együtt hozzák azt a klasszikus hangulatot, amit annyira szeretünk benne. Ráadásul fagyigép nélkül is egyszerűen elkészíthető, így otthon is bármikor elővarázsolhatjuk a nyár egyik legnosztalgikusabb desszertjét.