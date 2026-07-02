Jobb szalonnát enni, mint ezt – Ez a legrosszabb hús a gyomornak, és sokan minden nap eszik

Bármennyire is kényelmes megoldások, rengeteget ártanak gyomor- és bélrendszerünknek, vesénknek. Nézzük, pontosan milyen típusú húsfélék fogyasztásával ártunk a legtöbbet magunknak.

A te tányérodra milyen gyakran kerül felvágott, virsli, szalámi? Mert a legjobb az lenne, ha szinte sose ennéd ezeket a feldolgozott húsféléket. Mutatjuk is, miért ezek a legrosszabb a gyomor- és bélrendszer egészségének!

Jobb szalonnát enni, mint ezt – Ez a legrosszabb hús a gyomornak, és sokan eszik minden nap

Még a szalonna is egészségesebb, mint ezek a húsfélék

Sok ember tányérjára akár napi szinten kerül feldolgozott húsféle: párizsi, sonka, virsli és hasonló felvágottak. Ezek a lehető legkényelmesebb megoldások, ha egy szendvics összeállításáról vagy egy gyors vacsoráról van szó, azonban egészségügyi szempontból nagyon kedvezőtlenek.

Ezek az iparilag feldolgozott élelmiszerek tele vannak sóval és adalékanyagokkal a hosszabb eltarthatóság érdekében.

Az ilyen felvágottak feleslegesen terhelik a veséinket sóval, ráadásul a bélflóra egészségére is negatívan hatnak.

Ha fontos az egészséges, változtass!

Ha gyakran eszel feldolgozott húsféléket, akkor magad miatt érdemes korlátoznod ezek fogyasztását. Ezekbe a húsokba a legrosszabb minőségű húsdarabok kerülnek, sok zsírral és adalékanyagokkal.

Sok modern betegség előkapuját jelentik az ilyen húsfélék fogyasztása, mert extra terhelést jelentenek az emésztőrendszer számára és megzavarják a bélrendszer nyugalmát.

Ha gyakran eszel feldolgozott húsféléket, érdemes korlátoznod ezek fogyasztását

Nem kell lemondani a húsról, de válogasd meg, mit eszel meg

A bolti szalámi helyett válaszd a friss pulyka- vagy csirkemellet és a halakat , amik tele vannak jóféle fehérjékkel, és tápértékük is kimagasló.

és a , amik tele vannak jóféle fehérjékkel, és tápértékük is kimagasló. Szánj egy pár percet a címkék tanulmányozására, így könnyen eldöntheted, milyen mértékben feldolgozott élelmiszerről van szó.

Korábban már részletesen írtunk arról, hogy az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség a feldolgozott húsokat az 1. csoportba tartozó rákkeltő anyagok közé sorolja. Ez ugyanaz a kategória, mint amelybe a dohányzás vagy az azbeszt is tartozik.

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