Jobb szalonnát enni, mint ezt – Ez a legrosszabb hús a gyomornak, és sokan minden nap eszik

A te tányérodra milyen gyakran kerül felvágott, virsli, szalámi? Mert a legjobb az lenne, ha szinte sose ennéd ezeket a feldolgozott húsféléket. Mutatjuk is, miért ezek a legrosszabb a gyomor- és bélrendszer egészségének!
Még a szalonna is egészségesebb, mint ezek a húsfélék
Sok ember tányérjára akár napi szinten kerül feldolgozott húsféle: párizsi, sonka, virsli és hasonló felvágottak. Ezek a lehető legkényelmesebb megoldások, ha egy szendvics összeállításáról vagy egy gyors vacsoráról van szó, azonban egészségügyi szempontból nagyon kedvezőtlenek.
Ezek az iparilag feldolgozott élelmiszerek tele vannak sóval és adalékanyagokkal a hosszabb eltarthatóság érdekében.
Az ilyen felvágottak feleslegesen terhelik a veséinket sóval, ráadásul a bélflóra egészségére is negatívan hatnak.
Ha fontos az egészséges, változtass!
Ha gyakran eszel feldolgozott húsféléket, akkor magad miatt érdemes korlátoznod ezek fogyasztását. Ezekbe a húsokba a legrosszabb minőségű húsdarabok kerülnek, sok zsírral és adalékanyagokkal.
Nem kell lemondani a húsról, de válogasd meg, mit eszel meg
- A bolti szalámi helyett válaszd a friss pulyka- vagy csirkemellet és a halakat, amik tele vannak jóféle fehérjékkel, és tápértékük is kimagasló.
- Szánj egy pár percet a címkék tanulmányozására, így könnyen eldöntheted, milyen mértékben feldolgozott élelmiszerről van szó.
Korábban már részletesen írtunk arról, hogy az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség a feldolgozott húsokat az 1. csoportba tartozó rákkeltő anyagok közé sorolja. Ez ugyanaz a kategória, mint amelybe a dohányzás vagy az azbeszt is tartozik.