Gasztro

2026.06.26.

Kétszer annyi málnád terem, ha ezt teszed a növénnyel még a nyáron

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A málna figyelmet igénylő növény, amivel nyáron is van teendőnk, ha szeretnénk, hogy bőséges termést hozzon.

Miért fontos a málna nyári metszése?

Sokan kizárólag tavasszal vagy ősszel gondolnak a málna visszavágására, pedig a nyári gondozás legalább ennyire fontos.

A málna, különösen a kétszertermő és folytontermő fajták, a szezon alatt erőteljesen fejlődik, ezért a felesleges, elöregedett vagy sérült vesszők eltávolítása nemcsak a növény egészségét óvja, hanem a termés mennyiségét is növeli.

A nyári metszés javítja a bokor szellőzését és fényellátását, csökkenti a betegségek kialakulásának esélyét, és segíti, hogy a növény energiái a termés érlelésére koncentrálódjanak.

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Hogyan végezd el a nyári metszést?

A legfontosabb lépés a már termést hozott, elöregedett vesszők eltávolítása, mivel ezek már nem hoznak új gyümölcsöt, viszont árnyékolják és gyengítik a fiatal hajtásokat.

Emellett érdemes ritkítani a túlzsúfolt részeket is, hogy bokronként nagyjából 8–10 erős, egészséges hajtás maradjon folyóméterenként. A sérült vagy beteg vesszőket szintén el kell távolítani, hogy megelőzd a fertőzések továbbterjedését.

Fontos, hogy mindig tiszta, éles metszőeszközt használj, és olyan vágásokat ejts, amelyek nem hagynak feleslegesen nagy sebzési felületet a növényen.

Tápanyag-utánpótlás szerepe

A málna a termésképzés időszakában különösen sok tápanyagot igényel. A tavaszi trágyázás után a nyári időszakban is érdemes pótolni a szükséges anyagokat, főként káliumot és foszfort, amelyek segítik a gyümölcs érését és az új hajtások fejlődését.

Használható szerves, lassan lebomló trágya, illetve bogyós gyümölcsökhöz kifejlesztett műtrágya is.

A túlzott trágyázást viszont kerülni kell, mert az túlzott vegetatív növekedést és gyengébb minőségű termést eredményezhet.

Málnabokor
Kétszer annyi málnád terem, ha ezt teszed a növénnyel még a nyáron

Tippek a hosszabb szedési időszakhoz

A folyamatos termés érdekében érdemes különböző érési idejű fajtákat ültetni, így akár több mint egy hónapon át is szedhető friss málna. A rendszeres metszés, különösen a letermett vesszők eltávolítása, új termőhajtások fejlődését serkenti.

A megfelelő, egyenletes öntözés is kulcsfontosságú, mivel a málna gyökérzete nem hatol mélyre, így gyorsabban kiszáradhat a talaj. A talajtakarással (mulcsozással) pedig csökkenthető a párolgás és a gyomosodás, ami szintén hozzájárul a bővebb terméshez.

Fenntartható málnaápolás

Érdemes a vegyszerek használatát a minimumra csökkenteni, és inkább természetes megoldásokkal védeni a növényt. A biológiai növényvédelem, a rendszeres kézi gyomirtás és a szerves tápanyagok alkalmazása nemcsak a málna egészségét támogatja, hanem a talaj hosszú távú termékenységét is megőrzi.

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