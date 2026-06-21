Socca fetakrémmel és sült paradicsommal
Hozzávalók
A soccához
-
250 g csicseriborsóliszt
-
4 g só
-
5 ek olívaolaj
-
500 ml víz
-
fekete bors ízlés szerint
-
1 csipet zöldfűszer (szárított rozmaring vagy kakukkfű)
A sült paradicsomhoz
-
25 dkg koktélparadicsom
-
1 ek olívaolaj
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 csipet só
-
1 csipet fekete bors
A fetakrémhez
-
150 g feta sajt
-
100 g görög joghurt
-
1 ek olívaolaj
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 teáskanál citromlé
-
1 csipet fekete bors
- 7% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 9% Zsír
A soccához
A sült paradicsomhoz
-
63g koktélparadicsom11 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A fetakrémhez
-
38g feta sajt99 kcal
-
25g görög joghurt26 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
1g citromlé0 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 9% Zsír
A soccához
-
250g csicseriborsóliszt968 kcal
-
4g só0 kcal
-
40g olívaolaj354 kcal
-
500g víz0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A sült paradicsomhoz
-
250g koktélparadicsom45 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A fetakrémhez
-
150g feta sajt398 kcal
-
100g görög joghurt103 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
3g citromlé1 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 9% Zsír
A soccához
A sült paradicsomhoz
-
19g koktélparadicsom3 kcal
-
0.6g olívaolaj5 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A fetakrémhez
-
11.4g feta sajt30 kcal
-
7.6g görög joghurt8 kcal
-
0.6g olívaolaj5 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0.2g citromlé0 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 70% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 21 g
Zsír
-
Összesen 28.4 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 13 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 33 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1570.1 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 226 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 119 mg
-
Foszfor 342 mg
-
Nátrium 863 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 41.8 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 212.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 74 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 6 micro
-
K vitamin: 20 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 295 micro
-
Kolin: 10 mg
-
Retinol - A vitamin: 47 micro
-
α-karotin 63 micro
-
β-karotin 297 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 1608 micro
-
Lut-zea 77 micro
- 7% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 70% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 83.8 g
Zsír
-
Összesen 113.5 g
-
Telített zsírsav 29 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 52 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 14 g
-
Koleszterin 134 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6280.5 g
-
Cink 12 mg
-
Szelén 44 mg
-
Kálcium 903 mg
-
Vas 14 mg
-
Magnézium 478 mg
-
Foszfor 1369 mg
-
Nátrium 3453 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 167.1 g
-
Cukor 34 mg
-
Élelmi rost 30 mg
Víz
-
Összesen 850.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 298 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 12 mg
-
C vitamin: 37 mg
-
D vitamin: 24 micro
-
K vitamin: 79 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1179 micro
-
Kolin: 41 mg
-
Retinol - A vitamin: 188 micro
-
α-karotin 253 micro
-
β-karotin 1190 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 6433 micro
-
Lut-zea 309 micro
- 7% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 70% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 6.4 g
Zsír
-
Összesen 8.6 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 10 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 476.2 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 68 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 36 mg
-
Foszfor 104 mg
-
Nátrium 262 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 12.7 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 64.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 23 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 89 micro
-
Kolin: 3 mg
-
Retinol - A vitamin: 14 micro
-
α-karotin 19 micro
-
β-karotin 90 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 488 micro
-
Lut-zea 23 micro
Elkészítés
A soccához
- A csicseriborsólisztet egy keverőtálba szórjuk, majd folyamatos keverés mellett hozzáöntjük a vizet. Belekeverjük az olívaolajat, a sót, a borsot és a szárított zöldfűszert (ha használunk, például rozmaringot vagy kakukkfüvet). Kézi habverővel simára dolgozzuk, majd letakarva legalább 30 percig pihentetjük, de akár 2-3 órát is pihenhet. A massza egy kicsivel hígabb lesz, mint egy klasszikus palacsintatészta, ettől nem kell megijedni.
- A socca sütéséhez a sütőt 230 fokra melegítjük. Egy 26–28 centiméteres, sütőálló serpenyőt vagy fém piteformát beteszünk a sütőbe, és legalább 10 percig forrósítjuk. Amikor már tényleg forró, óvatosan kivesszük, beleöntünk 1 evőkanál olívaolajat, majd körbeforgatjuk benne.
- A pihentetett masszát átkeverjük, majd a forró serpenyőbe öntjük. Visszatoljuk a sütőbe, és 12–15 perc alatt aranybarnára sütjük. Akkor jó, ha a széle ropogós, a teteje pedig itt-ott hólyagosra pirult. Az utolsó 2–3 percre grillfokozatra is kapcsolhatjuk a sütőt, hogy még szebb színt kapjon.
- Ha nincs sütőálló serpenyőnk, vagy nem szeretnénk bekapcsolni a sütőt, a soccát serpenyőben, gázon is megsüthetjük. Ehhez egy tapadásmentes vagy jól bejáratott öntöttvas serpenyőt forrósítsunk fel közepesen magas lángon, majd kenjük ki 1 evőkanál olívaolajjal. Öntsünk bele annyi masszát, hogy vékony, palacsintaszerű réteget kapjunk, majd süssük 4–5 percig, amíg az alja szépen megpirul és a széle kezd ropogóssá válni. Ezután óvatosan fordítsuk meg egy széles spatulával, és süssük a másik oldalát is további 2–3 percig. Serpenyőben sütve valamivel palacsintaszerűbb lesz az állaga, de így is nagyon finom.
- Tipp: A socca titka a nagyon forró sütő és az előmelegített serpenyő. Ettől lesz igazán ropogós a széle, és ettől kapja meg azt a rusztikus, mediterrán lepényes karaktert, ami miatt annyira szerethető.
A sült paradicsomhoz
- Közben elkészítjük a sült paradicsomot. A koktélparadicsomokat félbevágjuk, sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, meglocsoljuk olívaolajjal, majd hozzáadjuk a vékonyra szeletelt fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk és 200 fokra előmelegített sütőben 20–25 perc alatt puhára, kissé karamellizáltra sütjük. A végén egy kevés balzsamecettel is meglocsolhatjuk.
A fetakrémhez
- A fetakémhez a fetát késes aprítóba morzsoljuk, hozzáadjuk a görög joghurtot, az olívaolajat, a fokhagymát, a citromlevet és a borsot, majd krémesre turmixoljuk. Külön sózni nem feltétlenül kell, mert a feta önmagában is elég sós. Ha túl sűrűnek érezzük, még egy kevés joghurttal lazíthatunk rajta.
- A kész soccát tányérra vagy vágódeszkára csúsztatjuk, megkenjük a fetakrémmel, majd ráhalmozzuk a sült paradicsomot. Friss bazsalikommal, olívabogyóval, reszelt citromhéjjal és egy kevés chilivel tálaljuk. Frissen, még langyosan a legfinomabb.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 45 p
- Sütés ideje: 15 p
- Sütés hőfoka: 230 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A socca egy dél-francia, csicseriborsólisztből készülő lepény, ami elsőre szerénynek tűnhet, de forró serpenyőben sütve egészen zseniális lesz: a széle ropogósra pirul, a közepe pedig puha és illatos marad. A socca az egyik legegyszerűbb gluténmentes lepény, amihez elég csicseriborsóliszt, víz, olívaolaj és néhány fűszer. Ebben a verzióban krémes fetával, sült koktélparadicsommal, friss bazsalikommal és egy kevés citromhéjjal tálaljuk, így könnyű, mediterrán hangulatú ebéd vagy vacsora lesz belőle.
Mi az a socca?
A socca egy dél-francia, leginkább Nizzához köthető lepényféle, amely csicseriborsólisztből, vízből, olívaolajból és sóból készül. Elsőre talán túl egyszerűnek tűnhet, de pont ez benne a jó: néhány alapanyagból lesz egy olyan ropogós, rusztikus lepény, amit lehet magában falatozni, de krémekkel, sült zöldségekkel vagy salátával kiegészítve komplett fogássá is alakíthatunk.
A socca állaga valahol a palacsinta, a lepénykenyér és a vékony, ropogós pizzatészta között van. Akkor a legfinomabb, ha a széle szépen megpirul, a teteje itt-ott hólyagos lesz, a közepe pedig puha marad. Ehhez nem kell sem dagasztani, sem keleszteni, csak bekeverni a masszát, pihentetni, majd nagyon forró serpenyőben vagy sütőben megsütni.
Miért érdemes kipróbálni a csicseriborsólepényt?
A socca egyik nagy előnye, hogy természetesen gluténmentes, hiszen búzaliszt helyett csicseriborsólisztből készül. Emiatt jó alternatíva lehet azoknak is, akik nem fogyasztanak glutént, de nem szeretnének lemondani a lepényekről, mártogatósokról vagy könnyű vacsorákról.
A csicseriborsóliszt karakteresebb, diósabb ízű, mint a sima liszt, ezért a belőle készült lepény önmagában sem unalmas. Egy kis frissen őrölt bors, rozmaring, kakukkfű vagy fokhagyma nagyon jól áll neki, de akár natúran is elkészíthetjük, ha feltétekkel tálalnánk.
A másik nagy előnye, hogy olcsó, laktató és jól variálható. Készülhet mellé saláta, fokhagymás joghurt, sült paprika, paradicsom, sajtkrém vagy bármilyen maradék sült zöldség. Mi most egy mediterránabb verziót készítettünk belőle: krémes fetával, sült koktélparadicsommal, bazsalikommal és egy kevés citromhéjjal.
Így lesz igazán ropogós a socca
A socca lelke a forró sütő és a forró serpenyő. Ha sütőben készítjük, érdemes egy 26–28 centiméteres sütőálló serpenyőt, lehetőleg öntöttvasat, előmelegíteni, majd csak ezután beleönteni az olajos masszát. Ettől a tészta szinte azonnal sülni kezd, a széle pedig szépen ropogósra pirul.
A tészta pihentetését sem érdemes kihagyni. Legalább 30 perc kell neki, hogy a csicseriborsóliszt megszívja magát, és egységesebb, könnyebben süthető masszát kapjunk. A végeredmény így kevésbé lesz szemcsés, és szebben összeáll.
Ha nincs sütőálló serpenyőnk, a socca gázon, serpenyőben is elkészíthető. Ilyenkor közepesen magas lángon, kevés olívaolajon süssük vékonyabb lepényként, oldalanként néhány percig. Ez a változat kicsit palacsintaszerűbb lesz, de gyors vacsorának így is remek.
Mivel tálaljuk a soccát?
A klasszikus soccát gyakran egyszerűen, frissen őrölt borssal fogyasztják, de otthoni receptként bátran lehet izgalmasabb irányba vinni. A fetakrém például nagyon jól működik rajta, mert sós, krémes és savanykás, a sült paradicsom pedig édességet és szaftosságot ad hozzá.
Ha tartalmasabb fogást szeretnénk, kerülhet rá olívabogyó, sült cukkini, grillezett paprika, pirított hagyma vagy akár egy marék friss rukkola is. Nyáron különösen jól működik hideg joghurtos öntettel, citrommal és sok zöldfűszerrel.
A socca frissen a legjobb, amikor még langyos és ropogós, de ha marad belőle, másnap serpenyőben vagy sütőben újramelegítve is finom. Ilyenkor érdemes pár perc alatt újrapirítani, hogy visszakapja a ropogós széleit.
Egyszerű mediterrán recept, amihez nem kell sok minden
A socca pont az a recept, amit akkor is érdemes elővenni, ha nincs kedvünk bonyolult főzéshez, de valami különlegesebbet ennénk. Nincs benne kelesztés, dagasztás vagy hosszú előkészítés, mégis látványos és karakteres fogás lesz belőle.
A fetakrémes, sült paradicsomos változat könnyű ebédnek, gyors vacsorának vagy vendégvárónak is jó választás. A ropogós csicseriborsólepény, a sós sajtkrém és az édesre sült paradicsom együtt pont azt tudja, amit egy jó nyári receptnek tudnia kell: egyszerű, színes, friss és nagyon könnyű szeretni.
Recept és fotók: Hering András / @andrishering