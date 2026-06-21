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Socca fetakrémmel és sült paradicsommal

Socca fetakrémmel és sült paradicsommal
Hering András
Serpenyőben tálalt, szeletekre vágott ropogós socca fetakrémmel, sült koktélparadicsommal és frissen őrölt borssal.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A soccához

A sült paradicsomhoz

A fetakrémhez

504
Kalória
21g
Fehérje
41.8g
Szénhidrát
28.4g
Zsír
212.6g
Víz
33.4g
Koleszterin
7.5g
Élelmi rost
8.5g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A soccához

A sült paradicsomhoz

A fetakrémhez

Összesen 504 kcal
  • 7% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A soccához

A sült paradicsomhoz

A fetakrémhez

Összesen 2019 kcal
  • 7% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A soccához

A sült paradicsomhoz

A fetakrémhez

Összesen 151 kcal
  • 7% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 70% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    21 g

Zsír

  • Összesen
    28.4 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    13 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    33 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1570.1 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    226 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    119 mg
  • Foszfor
    342 mg
  • Nátrium
    863 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    41.8 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    212.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    74 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    6 micro
  • K vitamin:
    20 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    295 micro
  • Kolin:
    10 mg
  • Retinol - A vitamin:
    47 micro
  • α-karotin
    63 micro
  • β-karotin
    297 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    1608 micro
  • Lut-zea
    77 micro
Összesen 504 kcal
  • 7% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 70% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    83.8 g

Zsír

  • Összesen
    113.5 g
  • Telített zsírsav
    29 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    52 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    14 g
  • Koleszterin
    134 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6280.5 g
  • Cink
    12 mg
  • Szelén
    44 mg
  • Kálcium
    903 mg
  • Vas
    14 mg
  • Magnézium
    478 mg
  • Foszfor
    1369 mg
  • Nátrium
    3453 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    167.1 g
  • Cukor
    34 mg
  • Élelmi rost
    30 mg

Víz

  • Összesen
    850.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    298 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    12 mg
  • C vitamin:
    37 mg
  • D vitamin:
    24 micro
  • K vitamin:
    79 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1179 micro
  • Kolin:
    41 mg
  • Retinol - A vitamin:
    188 micro
  • α-karotin
    253 micro
  • β-karotin
    1190 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    6433 micro
  • Lut-zea
    309 micro
Összesen 2019 kcal
  • 7% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 70% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    6.4 g

Zsír

  • Összesen
    8.6 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    10 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    476.2 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    68 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    36 mg
  • Foszfor
    104 mg
  • Nátrium
    262 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    12.7 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    64.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    23 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    89 micro
  • Kolin:
    3 mg
  • Retinol - A vitamin:
    14 micro
  • α-karotin
    19 micro
  • β-karotin
    90 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    488 micro
  • Lut-zea
    23 micro
Összesen 151 kcal

Elkészítés

A soccához

  1. A csicseriborsólisztet egy keverőtálba szórjuk, majd folyamatos keverés mellett hozzáöntjük a vizet. Belekeverjük az olívaolajat, a sót, a borsot és a szárított zöldfűszert (ha használunk, például rozmaringot vagy kakukkfüvet). Kézi habverővel simára dolgozzuk, majd letakarva legalább 30 percig pihentetjük, de akár 2-3 órát is pihenhet. A massza egy kicsivel hígabb lesz, mint egy klasszikus palacsintatészta, ettől nem kell megijedni.
  2. A socca sütéséhez a sütőt 230 fokra melegítjük. Egy 26–28 centiméteres, sütőálló serpenyőt vagy fém piteformát beteszünk a sütőbe, és legalább 10 percig forrósítjuk. Amikor már tényleg forró, óvatosan kivesszük, beleöntünk 1 evőkanál olívaolajat, majd körbeforgatjuk benne.
  3. A pihentetett masszát átkeverjük, majd a forró serpenyőbe öntjük. Visszatoljuk a sütőbe, és 12–15 perc alatt aranybarnára sütjük. Akkor jó, ha a széle ropogós, a teteje pedig itt-ott hólyagosra pirult. Az utolsó 2–3 percre grillfokozatra is kapcsolhatjuk a sütőt, hogy még szebb színt kapjon.
  4. Ha nincs sütőálló serpenyőnk, vagy nem szeretnénk bekapcsolni a sütőt, a soccát serpenyőben, gázon is megsüthetjük. Ehhez egy tapadásmentes vagy jól bejáratott öntöttvas serpenyőt forrósítsunk fel közepesen magas lángon, majd kenjük ki 1 evőkanál olívaolajjal. Öntsünk bele annyi masszát, hogy vékony, palacsintaszerű réteget kapjunk, majd süssük 4–5 percig, amíg az alja szépen megpirul és a széle kezd ropogóssá válni. Ezután óvatosan fordítsuk meg egy széles spatulával, és süssük a másik oldalát is további 2–3 percig. Serpenyőben sütve valamivel palacsintaszerűbb lesz az állaga, de így is nagyon finom.
  5. Tipp: A socca titka a nagyon forró sütő és az előmelegített serpenyő. Ettől lesz igazán ropogós a széle, és ettől kapja meg azt a rusztikus, mediterrán lepényes karaktert, ami miatt annyira szerethető.

A sült paradicsomhoz

  1. Közben elkészítjük a sült paradicsomot. A koktélparadicsomokat félbevágjuk, sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, meglocsoljuk olívaolajjal, majd hozzáadjuk a vékonyra szeletelt fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk és 200 fokra előmelegített sütőben 20–25 perc alatt puhára, kissé karamellizáltra sütjük. A végén egy kevés balzsamecettel is meglocsolhatjuk.

A fetakrémhez

  1. A fetakémhez a fetát késes aprítóba morzsoljuk, hozzáadjuk a görög joghurtot, az olívaolajat, a fokhagymát, a citromlevet és a borsot, majd krémesre turmixoljuk. Külön sózni nem feltétlenül kell, mert a feta önmagában is elég sós. Ha túl sűrűnek érezzük, még egy kevés joghurttal lazíthatunk rajta.
  2. A kész soccát tányérra vagy vágódeszkára csúsztatjuk, megkenjük a fetakrémmel, majd ráhalmozzuk a sült paradicsomot. Friss bazsalikommal, olívabogyóval, reszelt citromhéjjal és egy kevés chilivel tálaljuk. Frissen, még langyosan a legfinomabb.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 45 p
  • Sütés ideje: 15 p
  • Sütés hőfoka: 230 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

A socca egy dél-francia, csicseriborsólisztből készülő lepény, ami elsőre szerénynek tűnhet, de forró serpenyőben sütve egészen zseniális lesz: a széle ropogósra pirul, a közepe pedig puha és illatos marad. A socca az egyik legegyszerűbb gluténmentes lepény, amihez elég csicseriborsóliszt, víz, olívaolaj és néhány fűszer. Ebben a verzióban krémes fetával, sült koktélparadicsommal, friss bazsalikommal és egy kevés citromhéjjal tálaljuk, így könnyű, mediterrán hangulatú ebéd vagy vacsora lesz belőle.

Aranybarnára sült socca fekete öntöttvas serpenyőben, fehér sütőpapíron tálalva.
A socca egy egyszerű, csicseriborsólisztből készült dél-francia lepény, amit sütőben és serpenyőben is ropogósra süthetünk.
Hering András

Mi az a socca?

A socca egy dél-francia, leginkább Nizzához köthető lepényféle, amely csicseriborsólisztből, vízből, olívaolajból és sóból készül. Elsőre talán túl egyszerűnek tűnhet, de pont ez benne a jó: néhány alapanyagból lesz egy olyan ropogós, rusztikus lepény, amit lehet magában falatozni, de krémekkel, sült zöldségekkel vagy salátával kiegészítve komplett fogássá is alakíthatunk.

A socca állaga valahol a palacsinta, a lepénykenyér és a vékony, ropogós pizzatészta között van. Akkor a legfinomabb, ha a széle szépen megpirul, a teteje itt-ott hólyagos lesz, a közepe pedig puha marad. Ehhez nem kell sem dagasztani, sem keleszteni, csak bekeverni a masszát, pihentetni, majd nagyon forró serpenyőben vagy sütőben megsütni.

Miért érdemes kipróbálni a csicseriborsólepényt?

A socca egyik nagy előnye, hogy természetesen gluténmentes, hiszen búzaliszt helyett csicseriborsólisztből készül. Emiatt jó alternatíva lehet azoknak is, akik nem fogyasztanak glutént, de nem szeretnének lemondani a lepényekről, mártogatósokról vagy könnyű vacsorákról.

A csicseriborsóliszt karakteresebb, diósabb ízű, mint a sima liszt, ezért a belőle készült lepény önmagában sem unalmas. Egy kis frissen őrölt bors, rozmaring, kakukkfű vagy fokhagyma nagyon jól áll neki, de akár natúran is elkészíthetjük, ha feltétekkel tálalnánk.

A másik nagy előnye, hogy olcsó, laktató és jól variálható. Készülhet mellé saláta, fokhagymás joghurt, sült paprika, paradicsom, sajtkrém vagy bármilyen maradék sült zöldség. Mi most egy mediterránabb verziót készítettünk belőle: krémes fetával, sült koktélparadicsommal, bazsalikommal és egy kevés citromhéjjal.

Így lesz igazán ropogós a socca

A socca lelke a forró sütő és a forró serpenyő. Ha sütőben készítjük, érdemes egy 26–28 centiméteres sütőálló serpenyőt, lehetőleg öntöttvasat, előmelegíteni, majd csak ezután beleönteni az olajos masszát. Ettől a tészta szinte azonnal sülni kezd, a széle pedig szépen ropogósra pirul.

A tészta pihentetését sem érdemes kihagyni. Legalább 30 perc kell neki, hogy a csicseriborsóliszt megszívja magát, és egységesebb, könnyebben süthető masszát kapjunk. A végeredmény így kevésbé lesz szemcsés, és szebben összeáll.

Ha nincs sütőálló serpenyőnk, a socca gázon, serpenyőben is elkészíthető. Ilyenkor közepesen magas lángon, kevés olívaolajon süssük vékonyabb lepényként, oldalanként néhány percig. Ez a változat kicsit palacsintaszerűbb lesz, de gyors vacsorának így is remek.

Szeletekre vágott socca fekete serpenyőben, fetakrémmel és sült koktélparadicsommal a tetején.
A ropogós soccát krémes fetával és sült koktélparadicsommal tálalva könnyű, mediterrán hangulatú ebéd vagy vacsora lehet.
Hering András

Mivel tálaljuk a soccát?

A klasszikus soccát gyakran egyszerűen, frissen őrölt borssal fogyasztják, de otthoni receptként bátran lehet izgalmasabb irányba vinni. A fetakrém például nagyon jól működik rajta, mert sós, krémes és savanykás, a sült paradicsom pedig édességet és szaftosságot ad hozzá.

Ha tartalmasabb fogást szeretnénk, kerülhet rá olívabogyó, sült cukkini, grillezett paprika, pirított hagyma vagy akár egy marék friss rukkola is. Nyáron különösen jól működik hideg joghurtos öntettel, citrommal és sok zöldfűszerrel.

A socca frissen a legjobb, amikor még langyos és ropogós, de ha marad belőle, másnap serpenyőben vagy sütőben újramelegítve is finom. Ilyenkor érdemes pár perc alatt újrapirítani, hogy visszakapja a ropogós széleit.

Egyszerű mediterrán recept, amihez nem kell sok minden

A socca pont az a recept, amit akkor is érdemes elővenni, ha nincs kedvünk bonyolult főzéshez, de valami különlegesebbet ennénk. Nincs benne kelesztés, dagasztás vagy hosszú előkészítés, mégis látványos és karakteres fogás lesz belőle.

A fetakrémes, sült paradicsomos változat könnyű ebédnek, gyors vacsorának vagy vendégvárónak is jó választás. A ropogós csicseriborsólepény, a sós sajtkrém és az édesre sült paradicsom együtt pont azt tudja, amit egy jó nyári receptnek tudnia kell: egyszerű, színes, friss és nagyon könnyű szeretni.

Kézben tartott soccaszelet fetakrémmel és sült koktélparadicsommal, fekete serpenyőben tálalt csicseriborsólepény felett.<br>
A socca frissen sütve a legjobb: ropogós szeleteit fetakrémmel és sült koktélparadicsommal mártogatva is tálalhatjuk.
Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

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