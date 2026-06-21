Socca fetakrémmel és sült paradicsommal

A socca egy egyszerű, csicseriborsólisztből készült dél-francia lepény, amit sütőben és serpenyőben is ropogósra süthetünk. Hering András

Mi az a socca?

A socca egy dél-francia, leginkább Nizzához köthető lepényféle, amely csicseriborsólisztből, vízből, olívaolajból és sóból készül. Elsőre talán túl egyszerűnek tűnhet, de pont ez benne a jó: néhány alapanyagból lesz egy olyan ropogós, rusztikus lepény, amit lehet magában falatozni, de krémekkel, sült zöldségekkel vagy salátával kiegészítve komplett fogássá is alakíthatunk.

A socca állaga valahol a palacsinta, a lepénykenyér és a vékony, ropogós pizzatészta között van. Akkor a legfinomabb, ha a széle szépen megpirul, a teteje itt-ott hólyagos lesz, a közepe pedig puha marad. Ehhez nem kell sem dagasztani, sem keleszteni, csak bekeverni a masszát, pihentetni, majd nagyon forró serpenyőben vagy sütőben megsütni.

Miért érdemes kipróbálni a csicseriborsólepényt?

A socca egyik nagy előnye, hogy természetesen gluténmentes, hiszen búzaliszt helyett csicseriborsólisztből készül. Emiatt jó alternatíva lehet azoknak is, akik nem fogyasztanak glutént, de nem szeretnének lemondani a lepényekről, mártogatósokról vagy könnyű vacsorákról.

A csicseriborsóliszt karakteresebb, diósabb ízű, mint a sima liszt, ezért a belőle készült lepény önmagában sem unalmas. Egy kis frissen őrölt bors, rozmaring, kakukkfű vagy fokhagyma nagyon jól áll neki, de akár natúran is elkészíthetjük, ha feltétekkel tálalnánk.

A másik nagy előnye, hogy olcsó, laktató és jól variálható. Készülhet mellé saláta, fokhagymás joghurt, sült paprika, paradicsom, sajtkrém vagy bármilyen maradék sült zöldség. Mi most egy mediterránabb verziót készítettünk belőle: krémes fetával, sült koktélparadicsommal, bazsalikommal és egy kevés citromhéjjal.

Így lesz igazán ropogós a socca

A socca lelke a forró sütő és a forró serpenyő. Ha sütőben készítjük, érdemes egy 26–28 centiméteres sütőálló serpenyőt, lehetőleg öntöttvasat, előmelegíteni, majd csak ezután beleönteni az olajos masszát. Ettől a tészta szinte azonnal sülni kezd, a széle pedig szépen ropogósra pirul.

A tészta pihentetését sem érdemes kihagyni. Legalább 30 perc kell neki, hogy a csicseriborsóliszt megszívja magát, és egységesebb, könnyebben süthető masszát kapjunk. A végeredmény így kevésbé lesz szemcsés, és szebben összeáll.

Ha nincs sütőálló serpenyőnk, a socca gázon, serpenyőben is elkészíthető. Ilyenkor közepesen magas lángon, kevés olívaolajon süssük vékonyabb lepényként, oldalanként néhány percig. Ez a változat kicsit palacsintaszerűbb lesz, de gyors vacsorának így is remek.

A ropogós soccát krémes fetával és sült koktélparadicsommal tálalva könnyű, mediterrán hangulatú ebéd vagy vacsora lehet. Hering András

Mivel tálaljuk a soccát?

A klasszikus soccát gyakran egyszerűen, frissen őrölt borssal fogyasztják, de otthoni receptként bátran lehet izgalmasabb irányba vinni. A fetakrém például nagyon jól működik rajta, mert sós, krémes és savanykás, a sült paradicsom pedig édességet és szaftosságot ad hozzá.

Ha tartalmasabb fogást szeretnénk, kerülhet rá olívabogyó, sült cukkini, grillezett paprika, pirított hagyma vagy akár egy marék friss rukkola is. Nyáron különösen jól működik hideg joghurtos öntettel, citrommal és sok zöldfűszerrel.

A socca frissen a legjobb, amikor még langyos és ropogós, de ha marad belőle, másnap serpenyőben vagy sütőben újramelegítve is finom. Ilyenkor érdemes pár perc alatt újrapirítani, hogy visszakapja a ropogós széleit.

Egyszerű mediterrán recept, amihez nem kell sok minden

A socca pont az a recept, amit akkor is érdemes elővenni, ha nincs kedvünk bonyolult főzéshez, de valami különlegesebbet ennénk. Nincs benne kelesztés, dagasztás vagy hosszú előkészítés, mégis látványos és karakteres fogás lesz belőle.

A fetakrémes, sült paradicsomos változat könnyű ebédnek, gyors vacsorának vagy vendégvárónak is jó választás. A ropogós csicseriborsólepény, a sós sajtkrém és az édesre sült paradicsom együtt pont azt tudja, amit egy jó nyári receptnek tudnia kell: egyszerű, színes, friss és nagyon könnyű szeretni.

A socca frissen sütve a legjobb: ropogós szeleteit fetakrémmel és sült koktélparadicsommal mártogatva is tálalhatjuk. Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering