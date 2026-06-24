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saláta gyümölcssaláta

Dinnyesaláta fetával és mentával

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

öntet

saláta

185
Kalória
5.2g
Fehérje
11.9g
Szénhidrát
13.2g
Zsír
119.4g
Víz
27.8g
Koleszterin
875.5mg
Élelmi rost
7.9g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 9% Zsír

öntet

saláta

Összesen 185 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 9% Zsír

öntet

saláta

Összesen 1467 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 9% Zsír

öntet

saláta

Összesen 96 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 80% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.2 g

Zsír

  • Összesen
    13.2 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    28 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    777.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    177 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    17 mg
  • Foszfor
    124 mg
  • Nátrium
    452 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    11.9 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    119.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    64 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    11 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    19 micro
  • Kolin:
    12 mg
  • Retinol - A vitamin:
    39 micro
  • α-karotin
    28 micro
  • β-karotin
    272 micro
  • β-crypt
    37 micro
  • Likopin
    2411 micro
  • Lut-zea
    103 micro
Összesen 185 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 80% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    42 g

Zsír

  • Összesen
    105.9 g
  • Telített zsírsav
    41 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    49 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    223 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6223.2 g
  • Cink
    9 mg
  • Szelén
    41 mg
  • Kálcium
    1415 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    139 mg
  • Foszfor
    995 mg
  • Nátrium
    3613 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    95.4 g
  • Cukor
    63 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    955.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    514 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    10 mg
  • C vitamin:
    69 mg
  • D vitamin:
    40 micro
  • K vitamin:
    87 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    153 micro
  • Kolin:
    95 mg
  • Retinol - A vitamin:
    313 micro
  • α-karotin
    224 micro
  • β-karotin
    2175 micro
  • β-crypt
    294 micro
  • Likopin
    19286 micro
  • Lut-zea
    828 micro
Összesen 1467 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 80% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    2.8 g

Zsír

  • Összesen
    7 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    15 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    410.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    93 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    66 mg
  • Nátrium
    238 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    6.3 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    63.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    34 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    10 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    21 micro
  • α-karotin
    15 micro
  • β-karotin
    144 micro
  • β-crypt
    19 micro
  • Likopin
    1273 micro
  • Lut-zea
    55 micro
Összesen 96 kcal

Elkészítés

öntet

  1. Az öntet hozzávalóit egy befőttes üvegbe kimérjük, majd alaposan összerázzuk, és felhasználásig félretesszük.

saláta

  1. A hozzávalókat ízlés szerint kisebb-nagyobb darabokra felkockázzuk vagy daraboljuk. A dinnye, a feta és a menta a sali alapja, de ezeken felül olyan zöldségekkel turbózhatjuk, amik csak szimpatikusak nekünk.
  2. A salátát összeforgatjuk pár óvatos mozdulattal, majd rálocsoljuk az előzőleg elkészített öntetet, és ezzel is összeforgatjuk. Vigyázzunk, ne törjük össze nagyon a fetakockákat!
  3. A salátát fogyasszuk azonnal, mert úgy a legfinomabb! Ha előre szeretnénk elkészíteni, akkor a dinnyét mindenképpen csak tálalás előtt keverjük hozzá, mert az frissen az igazi.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés módja: hidegkonyha
nosalty-badge További kipróbált receptek

Dinnyéből sosem elég: ez a gyorsan és könnyen elkészíthető saláta egészséges és laktató vacsora lehet, ha nincs kedvünk főzni a hőségben. Sárgadinnyével is érdemes kipróbálni!

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