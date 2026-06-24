Dinnyesaláta fetával és mentával
Hozzávalók
öntet
-
40 ml olívaolaj
-
40 ml balzsamecet
-
40 ml agávé szirup
-
oregánó ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
só ízlés szerint
saláta
-
60 dkg görögdinnye (tiszta súly)
-
20 dkg uborka
-
20 dkg koktélparadicsom
-
0.5 db lilahagyma
-
menta ízlés szerint
-
25 dkg feta sajt
-
10 dkg olajbogyó
- 3% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 9% Zsír
öntet
-
5g olívaolaj44 kcal
-
5g balzsamecet4 kcal
-
5g agávé szirup16 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
saláta
-
75g görögdinnye12 kcal
-
25g uborka4 kcal
-
25g koktélparadicsom5 kcal
-
6g lilahagyma2 kcal
-
0 kcal
-
31g feta sajt83 kcal
-
13g olajbogyó15 kcal
- 3% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 9% Zsír
öntet
-
40g olívaolaj354 kcal
-
40g balzsamecet35 kcal
-
40g agávé szirup124 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
saláta
-
600g görögdinnye94 kcal
-
200g uborka29 kcal
-
200g koktélparadicsom36 kcal
-
45g lilahagyma16 kcal
-
0 kcal
-
250g feta sajt663 kcal
-
100g olajbogyó116 kcal
- 3% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 9% Zsír
öntet
-
2.6g olívaolaj23 kcal
-
2.6g balzsamecet2 kcal
-
2.6g agávé szirup8 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
saláta
-
39.6g görögdinnye6 kcal
-
13.2g uborka2 kcal
-
13.2g koktélparadicsom2 kcal
-
3g lilahagyma1 kcal
-
0 kcal
-
16.5g feta sajt44 kcal
-
6.6g olajbogyó8 kcal
- 3% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.2 g
Zsír
-
Összesen 13.2 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 28 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 777.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 177 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 17 mg
-
Foszfor 124 mg
-
Nátrium 452 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 11.9 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 119.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 64 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 11 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 19 micro
-
Kolin: 12 mg
-
Retinol - A vitamin: 39 micro
-
α-karotin 28 micro
-
β-karotin 272 micro
-
β-crypt 37 micro
-
Likopin 2411 micro
-
Lut-zea 103 micro
- 3% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 42 g
Zsír
-
Összesen 105.9 g
-
Telített zsírsav 41 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 49 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 223 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6223.2 g
-
Cink 9 mg
-
Szelén 41 mg
-
Kálcium 1415 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 139 mg
-
Foszfor 995 mg
-
Nátrium 3613 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 95.4 g
-
Cukor 63 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 955.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 514 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 10 mg
-
C vitamin: 69 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 87 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 153 micro
-
Kolin: 95 mg
-
Retinol - A vitamin: 313 micro
-
α-karotin 224 micro
-
β-karotin 2175 micro
-
β-crypt 294 micro
-
Likopin 19286 micro
-
Lut-zea 828 micro
- 3% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.8 g
Zsír
-
Összesen 7 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 15 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 410.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 93 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 9 mg
-
Foszfor 66 mg
-
Nátrium 238 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 6.3 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 63.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 34 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 10 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 21 micro
-
α-karotin 15 micro
-
β-karotin 144 micro
-
β-crypt 19 micro
-
Likopin 1273 micro
-
Lut-zea 55 micro
Elkészítés
öntet
- Az öntet hozzávalóit egy befőttes üvegbe kimérjük, majd alaposan összerázzuk, és felhasználásig félretesszük.
saláta
- A hozzávalókat ízlés szerint kisebb-nagyobb darabokra felkockázzuk vagy daraboljuk. A dinnye, a feta és a menta a sali alapja, de ezeken felül olyan zöldségekkel turbózhatjuk, amik csak szimpatikusak nekünk.
- A salátát összeforgatjuk pár óvatos mozdulattal, majd rálocsoljuk az előzőleg elkészített öntetet, és ezzel is összeforgatjuk. Vigyázzunk, ne törjük össze nagyon a fetakockákat!
- A salátát fogyasszuk azonnal, mert úgy a legfinomabb! Ha előre szeretnénk elkészíteni, akkor a dinnyét mindenképpen csak tálalás előtt keverjük hozzá, mert az frissen az igazi.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés módja: hidegkonyha
Dinnyéből sosem elég: ez a gyorsan és könnyen elkészíthető saláta egészséges és laktató vacsora lehet, ha nincs kedvünk főzni a hőségben. Sárgadinnyével is érdemes kipróbálni!