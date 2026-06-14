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saláta krumplisaláta

Ropogós törtkrumpli-saláta kapros-joghurtos öntettel

Hering András
Ropogósra sült tört burgonya kapros-joghurtos öntettel, friss uborkával, lilahagymával és kaporral, világos kerámiatányéron tálalva.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A ropogós burgonyához:

Az öntethez:

A salátához:

349
Kalória
9.5g
Fehérje
50.4g
Szénhidrát
14.3g
Zsír
308.5g
Víz
-
Koleszterin
7.3g
Élelmi rost
4.3g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 4% Zsír

A ropogós burgonyához:

Az öntethez:

A salátához:

Összesen 349 kcal
  • 2% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 4% Zsír

A ropogós burgonyához:

Az öntethez:

A salátához:

Összesen 1401 kcal
  • 2% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 4% Zsír

A ropogós burgonyához:

Az öntethez:

A salátához:

Összesen 63 kcal
  • 2% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 81% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    9.5 g

Zsír

  • Összesen
    14.3 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1151.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    188 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    96 mg
  • Foszfor
    185 mg
  • Nátrium
    672 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    50.4 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    308.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    264 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    110 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    286 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    155 micro
  • Kolin:
    32 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    5 micro
  • β-karotin
    840 micro
  • β-crypt
    13 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1127 micro
Összesen 349 kcal
  • 2% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 81% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    38 g

Zsír

  • Összesen
    57.2 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    19 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4605.3 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    752 mg
  • Vas
    26 mg
  • Magnézium
    382 mg
  • Foszfor
    741 mg
  • Nátrium
    2687 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    201.7 g
  • Cukor
    17 mg
  • Élelmi rost
    29 mg

Víz

  • Összesen
    1234.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1058 micro
  • B6 vitamin:
    3 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    440 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1143 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    13 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    621 micro
  • Kolin:
    128 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    21 micro
  • β-karotin
    3361 micro
  • β-crypt
    53 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4506 micro
Összesen 1401 kcal
  • 2% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 81% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    1.7 g

Zsír

  • Összesen
    2.6 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    209.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    34 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    17 mg
  • Foszfor
    34 mg
  • Nátrium
    122 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    9.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    56.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    48 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    20 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    52 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    28 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    153 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    205 micro
Összesen 63 kcal

Elkészítés

A ropogós burgonyához:

  1. A burgonyát alaposan megmossuk, majd sós vízben 15–20 perc alatt puhára főzzük. Akkor jó, ha egy kés könnyen beleszalad, de a krumpli még nem esik szét.
  2. Leszűrjük, néhány percig gőzölögni hagyjuk, majd sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. Egy pohár vagy krumplinyomó aljával mindegyik szemet körülbelül 1–1,5 centiméter vastagra lapítjuk.
  3. Meglocsoljuk olívaolajjal, megszórjuk sóval, borssal, fokhagymaporral és füstölt paprikával. 220 °C-ra előmelegített sütőben, légkeverésen 35–45 percig sütjük, amíg a szélei mély aranybarnák és ropogósak lesznek. Félidőben nem szükséges megfordítani.

Az öntethez:

  1. Az öntethez összekeverjük a görög joghurtot, a majonézt, a mustárt, a citromhéjat és a citromlevet. Hozzáadjuk a finomra reszelt fokhagymát és az aprított kaprot, majd sózzuk, borsozzuk.

A salátához:

  1. Az uborkát vékony félkarikákra, az újhagymát karikákra, a csemegeuborkát apró kockákra vágjuk. A petrezselymet és a kaprot felaprítjuk. Ha szeretnénk savanyított lilahagymával is megbolondítani, akkor a vékony szeletekre vágott lilahagymát egy kisebb, nem fémből készült tálba tesszük, majd hozzáadunk 3 evőkanál vörösborecetet, egy evőkanál cukrot, egy csipet sót és 2 evőkanál forró vizet. Lefedjük, és legalább 30 percig hagyjuk pácolódni.
  2. A megsült burgonyát 5–10 percig hűlni hagyjuk. A ropogósság megőrzéséhez nem keverjük teljesen össze az öntettel: a joghurtos krémet egy széles tál aljára kanalazzuk, ráhalmozzuk a burgonyát, majd elosztjuk rajta az uborkát, az újhagymát, a csemegeuborkát és a zöldfűszereket és a savanyított lilahagymát.
  3. A tetejére kevés extra öntetet csorgatunk, végül friss kaporral, fekete borssal és ízlés szerint chilipehellyel tálaljuk.
  4. Ehhez a kapros-joghurtos, ropogós törtkrumpli-salátához a legjobb egy egyszerűen fűszerezett, szaftos hús, ami nem nyomja el az öntetet. A legjobb választás lehet egy citromos-fokhagymás sült csirkecombfilé. A csirke jól illik a kaporhoz, a joghurthoz és az uborkához, ráadásul a combfilé szaftosabb marad, mint a mell.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 45 p
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Ez a ropogós törtkrumpli-saláta egyszerre friss, krémes és ellenállhatatlanul ropogós. A sütőben aranybarnára pirult burgonyát kapros-joghurtos öntet, friss uborka, újhagyma és savanykás csemegeuborka teszi igazán üdévé. Önmagában könnyű nyári fogásként is megállja a helyét, de grillezett húsok, sült csirke vagy hal mellé köretként is remek választás.

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