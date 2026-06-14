Ropogós törtkrumpli-saláta kapros-joghurtos öntettel
Hozzávalók
A ropogós burgonyához:
-
1 kg újkrumpli (apró szemű)
-
3 ek olívaolaj
-
1 teáskanál só
-
fekete bors ízlés szerint (frissen őrölt)
-
1 teáskanál fokhagymapor
-
1 csipet füstölt pirospaprika (opcionális)
Az öntethez:
-
200 g görög joghurt
-
2 ek majonéz
-
1 teáskanál dijoni mustár
-
1 citromból nyert citromhéj
-
1 ek citromlé
-
1 gerezd fokhagyma (reszelve vagy nyomva)
-
1 csokor kapor (finomra vágva)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
A salátához:
-
0.5 db kígyóuborka
-
3 db újhagyma
-
4 közepes db csemegeuborka
-
1 csokor petrezselyem
-
3 szál kapor (a tálaláshoz)
-
1 csipet chilipehely (opcionális)
-
1 kis db lilahagyma (savanyítva - opcionális)
- 2% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 4% Zsír
A ropogós burgonyához:
Az öntethez:
-
50g görög joghurt52 kcal
-
6g majonéz29 kcal
-
0 kcal
-
2g citromhéj1 kcal
-
2g citromlé0 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
45g kapor19 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A salátához:
-
50g kígyóuborka7 kcal
-
69g újhagyma13 kcal
-
40g csemegeuborka9 kcal
-
11g petrezselyem4 kcal
-
5g kapor2 kcal
-
0 kcal
-
13g lilahagyma5 kcal
- 2% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 4% Zsír
A ropogós burgonyához:
Az öntethez:
-
200g görög joghurt206 kcal
-
22g majonéz118 kcal
-
0 kcal
-
6g citromhéj3 kcal
-
8g citromlé2 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
180g kapor77 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A salátához:
-
200g kígyóuborka29 kcal
-
276g újhagyma53 kcal
-
160g csemegeuborka38 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
21g kapor9 kcal
-
0 kcal
-
50g lilahagyma18 kcal
- 2% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 4% Zsír
A ropogós burgonyához:
Az öntethez:
-
9.1g görög joghurt9 kcal
-
1g majonéz5 kcal
-
0 kcal
-
0.3g citromhéj0 kcal
-
0.4g citromlé0 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
8.2g kapor4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A salátához:
-
9.1g kígyóuborka1 kcal
-
12.5g újhagyma2 kcal
-
7.3g csemegeuborka2 kcal
-
2g petrezselyem1 kcal
-
1g kapor0 kcal
-
0 kcal
-
2.3g lilahagyma1 kcal
- 2% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 81% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 9.5 g
Zsír
-
Összesen 14.3 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1151.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 188 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 96 mg
-
Foszfor 185 mg
-
Nátrium 672 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 50.4 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 308.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 264 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 110 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 286 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 155 micro
-
Kolin: 32 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 5 micro
-
β-karotin 840 micro
-
β-crypt 13 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1127 micro
- 2% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 81% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 38 g
Zsír
-
Összesen 57.2 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 19 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4605.3 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 752 mg
-
Vas 26 mg
-
Magnézium 382 mg
-
Foszfor 741 mg
-
Nátrium 2687 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 201.7 g
-
Cukor 17 mg
-
Élelmi rost 29 mg
Víz
-
Összesen 1234.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1058 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 440 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1143 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 13 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 621 micro
-
Kolin: 128 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 21 micro
-
β-karotin 3361 micro
-
β-crypt 53 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 4506 micro
- 2% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 81% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 1.7 g
Zsír
-
Összesen 2.6 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 209.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 34 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 17 mg
-
Foszfor 34 mg
-
Nátrium 122 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 9.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 56.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 48 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 20 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 52 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 28 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 153 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 205 micro
Elkészítés
A ropogós burgonyához:
- A burgonyát alaposan megmossuk, majd sós vízben 15–20 perc alatt puhára főzzük. Akkor jó, ha egy kés könnyen beleszalad, de a krumpli még nem esik szét.
- Leszűrjük, néhány percig gőzölögni hagyjuk, majd sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. Egy pohár vagy krumplinyomó aljával mindegyik szemet körülbelül 1–1,5 centiméter vastagra lapítjuk.
- Meglocsoljuk olívaolajjal, megszórjuk sóval, borssal, fokhagymaporral és füstölt paprikával. 220 °C-ra előmelegített sütőben, légkeverésen 35–45 percig sütjük, amíg a szélei mély aranybarnák és ropogósak lesznek. Félidőben nem szükséges megfordítani.
Az öntethez:
- Az öntethez összekeverjük a görög joghurtot, a majonézt, a mustárt, a citromhéjat és a citromlevet. Hozzáadjuk a finomra reszelt fokhagymát és az aprított kaprot, majd sózzuk, borsozzuk.
A salátához:
- Az uborkát vékony félkarikákra, az újhagymát karikákra, a csemegeuborkát apró kockákra vágjuk. A petrezselymet és a kaprot felaprítjuk. Ha szeretnénk savanyított lilahagymával is megbolondítani, akkor a vékony szeletekre vágott lilahagymát egy kisebb, nem fémből készült tálba tesszük, majd hozzáadunk 3 evőkanál vörösborecetet, egy evőkanál cukrot, egy csipet sót és 2 evőkanál forró vizet. Lefedjük, és legalább 30 percig hagyjuk pácolódni.
- A megsült burgonyát 5–10 percig hűlni hagyjuk. A ropogósság megőrzéséhez nem keverjük teljesen össze az öntettel: a joghurtos krémet egy széles tál aljára kanalazzuk, ráhalmozzuk a burgonyát, majd elosztjuk rajta az uborkát, az újhagymát, a csemegeuborkát és a zöldfűszereket és a savanyított lilahagymát.
- A tetejére kevés extra öntetet csorgatunk, végül friss kaporral, fekete borssal és ízlés szerint chilipehellyel tálaljuk.
- Ehhez a kapros-joghurtos, ropogós törtkrumpli-salátához a legjobb egy egyszerűen fűszerezett, szaftos hús, ami nem nyomja el az öntetet. A legjobb választás lehet egy citromos-fokhagymás sült csirkecombfilé. A csirke jól illik a kaporhoz, a joghurthoz és az uborkához, ráadásul a combfilé szaftosabb marad, mint a mell.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 45 p
Ez a ropogós törtkrumpli-saláta egyszerre friss, krémes és ellenállhatatlanul ropogós. A sütőben aranybarnára pirult burgonyát kapros-joghurtos öntet, friss uborka, újhagyma és savanykás csemegeuborka teszi igazán üdévé. Önmagában könnyű nyári fogásként is megállja a helyét, de grillezett húsok, sült csirke vagy hal mellé köretként is remek választás.