Selymes-krémes gyümölcsleves a nyár legjavából
Hozzávalók
-
300 g alma (2db)
-
300 g nektarin (2-3db, bármilyen barack)
-
200 g banán (2db)
-
300 g meggy
-
100 g piros ribizli
-
fahéj ízlés szerint
-
szegfűszeg ízlés szerint
-
gyömbér ízlés szerint
-
kardamom ízlés szerint
-
1 citromból nyert citromhéj
-
2 ek cukor
-
2.5 l víz
-
3 evőkanál kukoricakeményítő
-
250 g joghurt
-
7.5g alma3 kcal
-
7.5g nektarin3 kcal
-
5g banán3 kcal
-
7.5g meggy3 kcal
-
2.5g piros ribizli1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.1g citromhéj0 kcal
-
0.5g cukor2 kcal
-
62.2g víz0 kcal
-
1.1g kukoricakeményítő4 kcal
-
6.2g joghurt4 kcal
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 2.2 g
Zsír
-
Összesen 1.4 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 4 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 171.9 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 63 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 21 mg
-
Foszfor 57 mg
-
Nátrium 29 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 26.9 g
-
Cukor 16 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 450.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 38 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 14 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 12 micro
-
Kolin: 13 mg
-
Retinol - A vitamin: 8 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 329 micro
-
β-crypt 37 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 92 micro
Fehérje
-
Összesen 17.9 g
Zsír
-
Összesen 10.9 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 33 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1375 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 501 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 167 mg
-
Foszfor 457 mg
-
Nátrium 233 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 215.4 g
-
Cukor 127 mg
-
Élelmi rost 24 mg
Víz
-
Összesen 3606.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 301 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 114 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 30 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 95 micro
-
Kolin: 101 mg
-
Retinol - A vitamin: 68 micro
-
α-karotin 32 micro
-
β-karotin 2632 micro
-
β-crypt 300 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 738 micro
Fehérje
-
Összesen 0.4 g
Zsír
-
Összesen 0.3 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 1 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 34.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 12 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 4 mg
-
Foszfor 11 mg
-
Nátrium 6 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 5.4 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 89.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 7 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 2 micro
-
Kolin: 3 mg
-
Retinol - A vitamin: 2 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 65 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 18 micro
Elkészítés
- A megtisztított, darabolt gyümölcsöket egy nagy edénybe tesszük. Ízlés szerint fűszerezzük, hozzáreszelünk jó sok citromhéjat és megszórjuk kevés cukorral vagy édesítőszerrel.
- Felöntjük kb. 2,5-3 liter vízzel, alaposan elkeverjük, majd közepes lángon 20 percet főzzük.
- Egy kisebb tálba tesszük a keményítőt és a joghurtot, majd felöntjük pár merőkanállal a leves levéből, és teljesen csomómentesre keverjük.
- A keményítős keveréket visszaöntjük a levesbe (érdemes egy szitán átszűrve önteni, így biztos nem kerül bele keményítőcsomó), és 1-2 perc alatt összefőzzük.
- A kész levest hagyjuk szobahőre hűlni, majd pár órára vagy akár egy éjszakára hűtőbe tesszük.
- Tálaláskor díszíthetjük kevés plusz tejszínnel, mascarponéval vagy joghurttal és friss gyümölcsökkel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 25 p
Az egyik legkedvencebb nyári fogásunk a gyümölcsleves: jól behűtve igazi mentőöv a forróságban.
Nyáron érdemes mindig az éppen termő idénygyümölcsökből készíteni, de akár az évben többi részében is készíthető almából, körtéből, valamint fagyasztott és konzervgyümölcsökből. Tetszőleges gyümölcsökből és azok sokféle kombinációjával elkészíthető, így könnyen a saját ízlésünkre alakíthatjuk. Én most banánt is csempésztem bele, mert gyerekkoromban nagymamám mindig így készítette, szóval nekem ezzel az igazi, de ti akár kis is hagyhatjátok.
A gyümölcsleves tényleg végtelenül egyszerűen variálható, így mindenféle mentes módon is könnyedén elkészíthetjük. Főzhetjük cukormentesen, krémesítésre joghurt helyett használhatunk tejfölt vagy tejszínt is (vagy kókusztejet - így vegán lesz), a sűrítéshez pedig bármilyen lisztféle megfelel - mi azonban a keményítőre esküszünk, ami könnyen kezelhető és gluténmentes is lesz így a leves.
Nem szabad elmenni a fűszerezés mellett sem: egy-egy csipet fahéj, kardamom, gyömbér vagy szegfűszeg minden gyümölcsnek remekül áll. Azonban ha csak egyféle gyümölcsből készítünk krémlevest, akkor inkább próbáljunk meg kevesebb, az adott gyümölccsel jól harmonizáló fűszert használni.
A gyümölcslevestől pedig már csak egyetlen lépésnyire van a gyümölcskrémlevesek világa, ezek a nyári hűsítők annyira finomak, hogy akár desszertnek is elmennek. Barack, eper, meggy, málna - egyikből sem vetünk meg egy csésze jéghideg kortyolgatnivalót.