Selymes-krémes gyümölcsleves a nyár legjavából

Nyáron érdemes mindig az éppen termő idénygyümölcsökből készíteni, de akár az évben többi részében is készíthető almából, körtéből, valamint fagyasztott és konzervgyümölcsökből. Tetszőleges gyümölcsökből és azok sokféle kombinációjával elkészíthető, így könnyen a saját ízlésünkre alakíthatjuk. Én most banánt is csempésztem bele, mert gyerekkoromban nagymamám mindig így készítette, szóval nekem ezzel az igazi, de ti akár kis is hagyhatjátok.

A gyümölcsleves tényleg végtelenül egyszerűen variálható, így mindenféle mentes módon is könnyedén elkészíthetjük. Főzhetjük cukormentesen, krémesítésre joghurt helyett használhatunk tejfölt vagy tejszínt is (vagy kókusztejet - így vegán lesz), a sűrítéshez pedig bármilyen lisztféle megfelel - mi azonban a keményítőre esküszünk, ami könnyen kezelhető és gluténmentes is lesz így a leves.

Nincs nyár gyümölcsleves nélkül, nem igaz?!

Nem szabad elmenni a fűszerezés mellett sem: egy-egy csipet fahéj, kardamom, gyömbér vagy szegfűszeg minden gyümölcsnek remekül áll. Azonban ha csak egyféle gyümölcsből készítünk krémlevest, akkor inkább próbáljunk meg kevesebb, az adott gyümölccsel jól harmonizáló fűszert használni.

A gyümölcslevestől pedig már csak egyetlen lépésnyire van a gyümölcskrémlevesek világa, ezek a nyári hűsítők annyira finomak, hogy akár desszertnek is elmennek. Barack, eper, meggy, málna - egyikből sem vetünk meg egy csésze jéghideg kortyolgatnivalót.

