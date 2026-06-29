Nosalty Heti Ételhoroszkóp: ez a hűsítő leves vagy ital a csillagjegyed nyári kedvence

Használjuk ki a szezon adta zöldségeket és gyümölcsöket, készüljön belőlük hűsítő, frissítő kanalazni- vagy kortyolnivaló ebben a kánikulában! Mutatjuk, milyen hűsítő finomságok várnak az egyes jegyekre.
Ne egzecíroztassuk se magunkat, se a sütőt ebben a nagy melegben! Készítsünk inkább jeges hűsítőket, amik a gyomrot is kímélik ebben az időszakban. Előkerülnek a szezon zöldségei és gyümölcsei is, de mindent csakis jól behűtve ér tálalni.
Kattints a képre, és nézd meg, mi a jegyed kedvenc nyári hűsítője!
Nosalty Heti Menü – Kánikulakompatibilis gyümölcslevesek, 25 perces tészták és hűs édességek