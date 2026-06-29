Ezen a héten nem kéne túl sokat ácsorogni a konyhában, csak amennyit tényleg feltétlen szükséges. Éppen ezért a csillagok minden jegy szülöttjének egy-egy olyan levest vagy italt küldenek, amelyik jól behűtve fixen segít túlélni a hőséget.

Használjuk ki a szezon adta zöldségeket és gyümölcsöket, készüljön belőlük hűsítő, frissítő kanalazni- vagy kortyolnivaló ebben a kánikulában! Mutatjuk, milyen hűsítő finomságok várnak az egyes jegyekre.

Nosalty Heti Ételhoroszkóp: ez a hűsítő leves vagy ital a csillagjegyed nyári kedvence

Ne egzecíroztassuk se magunkat, se a sütőt ebben a nagy melegben! Készítsünk inkább jeges hűsítőket, amik a gyomrot is kímélik ebben az időszakban. Előkerülnek a szezon zöldségei és gyümölcsei is, de mindent csakis jól behűtve ér tálalni.

Kattints a képre, és nézd meg, mi a jegyed kedvenc nyári hűsítője!

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Nosalty Heti Menü – Kánikulakompatibilis gyümölcslevesek, 25 perces tészták és hűs édességek