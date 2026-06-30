Nem a klíma a villanyszámla ellensége, hanem az, ahogy használod

Egész nap megy a légkondi, és már előre félsz a villanyszámlától? Mutatjuk, mennyibe kerülhet egy nap klímázás, és hogyan hűtheted le a lakást úgy, hogy közben nem pörgeted feleslegesen a villanyórát.

A kánikulában kevés jobb érzés van annál, mint amikor az ember belép a lakásba, és nem az az első gondolata, hogy vajon itt bent is lehet-e tojást sütni a parkettán. A klíma sokaknál ilyenkor nem luxus, hanem túlélőeszköz, de közben ott motoszkál a kérdés:

mennyibe kerül, ha egész nap megy a légkondi?

A klímázás kánikulában kb. 105–200 forintos napi kiadást jelenthet

A válasz szerencsére nem annyira ijesztő, mint elsőre gondolnánk, de van néhány dolog, amin nagyon sok múlik!

Ennyibe kerülhet egy nap klímázás

A Pénzcentrum friss cikke szerint egy hűtött otthon napi átlagos energiaigénye június eleje és vége között nagyjából 1,65 kWh volt. Ez a lakossági áramtarifától függően körülbelül napi 61–116 forintos költséget jelenthet.

Kánikulában viszont már más a helyzet. Amikor napokon át tombol a hőség, a klímák fogyasztása is feljebb kúszhat: ilyenkor átlagosan napi 3 kWh körüli energiafelhasználással lehet számolni, ami nagyjából 105–200 forintos napi kiadást jelenthet.

Ez önmagában még nem hangzik drámainak, de ha a hőhullám hetekig tart, több helyiséget hűtünk, régebbi a készülék, rosszabb a szigetelés, vagy egész nap 20 fokra állítva járatjuk a klímát, akkor a hónap végére már látványosabb lehet a különbség.

Sokat segít, ha nem akkor kezded hűteni a lakást, amikor már teljesen átforrósodott!

Nem mindegy, hogyan használod a klímát

A klíma fogyasztása nem csak azon múlik, hány órán át van bekapcsolva. Legalább ennyit számít, milyen hőfokra állítod, mennyire süti a nap a lakást, be van-e húzva a függöny, és mennyire jól zárnak az ablakok.

Sokat segíthet az is, ha nem akkor kezded hűteni a lakást, amikor már teljesen átforrósodott! Éjszaka vagy hajnalban érdemes alaposan kiszellőztetni, napközben pedig árnyékolni, redőnyt leengedni, függönyt behúzni. Így a klímának kevesebbet kell dolgoznia ugyanazért a komfortérzetért.

Az okosklímák és appos vezérlések pont ebben lehetnek hasznosak: időzíthető velük a hűtés, távolról is elindítható a készülék, és sok esetben az energiafogyasztást is követni lehet. Így könnyebb elkerülni, hogy feleslegesen menjen a légkondi akkor is, amikor senki nincs otthon.

Hány fokra állítsd a légkondit?

A kinti 35 fok után csábító lehet 18–20 fokra tekerni a klímát, de ez sem a testednek, sem a pénztárcádnak nem tesz jót.

A szakértői ajánlások szerint nyáron érdemes arra figyelni, hogy a kinti és a benti hőmérséklet között ne legyen túl nagy a különbség.

Az aranyszabály: nagyjából 6–8 fokkal legyen hűvösebb bent, mint odakint. Ha tehát kint 35 fok van, akkor a 27–29 fokos beltéri hőmérséklet már sokkal elviselhetőbb lehet, miközben a szervezetet sem sokkolja annyira a hirtelen váltás.

Ha mégis túl melegnek érzed, sokat számíthat:

egy-két ventilátor,

a páratartalom csökkentése,

a megfelelő árnyékolás

és az, ha nem a legnagyobb fokozaton próbálod azonnal lehűteni az egész lakást.

Este 6 és 9 között különösen nem mindegy

A nyári estéken sok háztartásban egyszerre pörögnek fel az energiaigényes eszközök: hazaérünk, főzünk, mosunk, töltjük az elektromos eszközöket, és persze megy a klíma is. Nem véletlen, hogy az utóbbi napokban külön kérésként is megjelent, hogy 18 és 21 óra között, ha lehet, mérsékeljük az áramfogyasztást.

Ez nem azt jelenti, hogy hőségriadó idején mindenkinek szaunává kell változtatnia az otthonát.

Inkább arról van szó, hogy néhány tudatos döntéssel sokat lehet tehermentesíteni a rendszert, például:

előhűthetjük a lakást korábban,

estére feljebb állíthatjuk a hőmérsékletet,

vagy a mosást, mosogatást és a technikai eszközök töltését későbbre időzíthetjük.

Tartsd a kinti hőmérséklethez képest 6–8 fokos különbséget!

Így hűtheted le a lakást olcsóbban

A klímahasználat akkor lesz igazán pénztárcabarát, ha nem ellene, hanem vele együtt dolgozunk. A legegyszerűbb trükkök sokszor a leghatékonyabbak:

Ne hűtsd túl a lakást, inkább tartsd a kinti hőmérséklethez képest 6–8 fokos különbséget.

Napközben árnyékolj , hajnalban és késő este szellőztess , és ne hagyd nyitva az ablakot klímázás közben!

, hajnalban és késő este , és ne hagyd nyitva az ablakot klímázás közben! Ha van időzítő vagy applikációs vezérlés, használd ki, hogy ne menjen feleslegesen a készülék.

A szűrőket is érdemes rendszeresen tisztíttatni, mert egy elhanyagolt klíma rosszabb hatásfokkal dolgozik.

A lényeg:

a légkondi önmagában nem feltétlenül villanyszámla-rémálom. A baj inkább ott kezdődik, amikor ész nélkül, túl alacsony hőfokon, rosszul szigetelt vagy napsütötte lakásban járatjuk egész nap. Egy kis tudatossággal viszont a hűvös otthon és a vállalható számla nem zárják ki egymást.