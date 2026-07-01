Nyári saslik bulgursalátával
Hozzávalók
A bulgursalátához
-
1 bögre bulgur
-
500 ml zöldség alaplé (2 bögre)
-
1 közepes db vöröshagyma
-
1 gerezd fokhagyma
-
2 ek napraforgó olaj (Vénusz Omega étolaj)
-
só ízlés szerint
-
1 tk sűrített paradicsom
-
1 ek repceolaj (Vénusz PLUSZ Fokhagymás Fűszerolaj)
-
15 dkg koktélparadicsom
-
1 db újhagyma
-
-
100 g uborka
-
1 csokor petrezselyem
A saslikhoz
-
1000 g csirkemellfilé
-
1 dl napraforgó olaj (Vénusz Omega étolaj)
-
1 ek repceolaj (Vénusz PLUSZ Fokhagymás Fűszerolaj)
-
só ízlés szerint
-
1 kk kurkuma
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 tk füstölt pirospaprika
-
babérlevél ízlés szerint (őrölt)
-
1 tk kakukkfű
-
1 tk oregánó
-
8 g vöröshagyma (por)
-
1 tk mustár
-
bors ízlés szerint
-
1 kávéskanál őrölt fűszerkömény
-
1 szál rozmaring
-
-
1 nagy db cukkini
-
2 db lilahagyma
-
1 nagy db padlizsán
- 8% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 5% Zsír
A bulgursalátához
-
33g bulgur114 kcal
-
83g zöldség alaplé6 kcal
-
15g vöröshagyma5 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
24 kcal
-
0 kcal
-
1 kcal
-
2g repceolaj15 kcal
-
25g koktélparadicsom5 kcal
-
15g újhagyma3 kcal
-
8 kcal
-
17g uborka2 kcal
-
8g petrezselyem3 kcal
A saslikhoz
-
167g csirkemellfilé200 kcal
-
14g napraforgó olaj125 kcal
-
2g repceolaj15 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0g kakukkfű0 kcal
-
0g oregánó0 kcal
-
1g vöröshagyma0 kcal
-
1g mustár0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g rozmaring2 kcal
-
16 kcal
-
65g cukkini10 kcal
-
30g lilahagyma11 kcal
-
87g padlizsán21 kcal
- 8% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 5% Zsír
A bulgursalátához
-
200g bulgur684 kcal
-
500g zöldség alaplé35 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
16g napraforgó olaj141 kcal
-
0 kcal
-
7 kcal
-
10g repceolaj88 kcal
-
150g koktélparadicsom27 kcal
-
92g újhagyma18 kcal
-
49 kcal
-
100g uborka15 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
A saslikhoz
-
1000g csirkemellfilé1200 kcal
-
85g napraforgó olaj751 kcal
-
10g repceolaj88 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g kakukkfű1 kcal
-
1g oregánó3 kcal
-
8g vöröshagyma3 kcal
-
5g mustár3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
7g rozmaring9 kcal
-
98 kcal
-
390g cukkini63 kcal
-
180g lilahagyma66 kcal
-
520g padlizsán123 kcal
- 8% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 5% Zsír
A bulgursalátához
-
4.9g bulgur17 kcal
-
12.2g zöldség alaplé1 kcal
-
2.2g vöröshagyma1 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
0.4g napraforgó olaj3 kcal
-
0 kcal
-
0.2g sűrített paradicsom0 kcal
-
0.2g repceolaj2 kcal
-
3.6g koktélparadicsom1 kcal
-
2.2g újhagyma0 kcal
-
1 kcal
-
2.4g uborka0 kcal
-
1.1g petrezselyem0 kcal
A saslikhoz
-
24.3g csirkemellfilé29 kcal
-
2.1g napraforgó olaj18 kcal
-
0.2g repceolaj2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0g kakukkfű0 kcal
-
0g oregánó0 kcal
-
0.2g vöröshagyma0 kcal
-
0.1g mustár0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.2g rozmaring0 kcal
-
2 kcal
-
9.5g cukkini2 kcal
-
4.4g lilahagyma2 kcal
-
12.6g padlizsán3 kcal
- 8% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 79% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 45.5 g
Zsír
-
Összesen 25.9 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 11 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 122 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1220.6 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 40 mg
-
Kálcium 85 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 153 mg
-
Foszfor 557 mg
-
Nátrium 377 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 45.4 g
-
Cukor 12 mg
-
Élelmi rost 11 mg
Víz
-
Összesen 442.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 221 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 11 mg
-
C vitamin: 153 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 162 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 20 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 132 micro
-
Kolin: 171 mg
-
Retinol - A vitamin: 15 micro
-
α-karotin 46 micro
-
β-karotin 2192 micro
-
β-crypt 467 micro
-
Likopin 1027 micro
-
Lut-zea 2025 micro
- 8% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 79% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 272.8 g
Zsír
-
Összesen 155.5 g
-
Telített zsírsav 22 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 67 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 50 g
-
Koleszterin 730 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 7323.5 g
-
Cink 16 mg
-
Szelén 240 mg
-
Kálcium 512 mg
-
Vas 20 mg
-
Magnézium 918 mg
-
Foszfor 3343 mg
-
Nátrium 2263 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 10 mg
Szénhidrát
-
Összesen 272.3 g
-
Cukor 70 mg
-
Élelmi rost 67 mg
Víz
-
Összesen 2654.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1325 micro
-
B6 vitamin: 12 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 64 mg
-
C vitamin: 919 mg
-
D vitamin: 10 micro
-
K vitamin: 973 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 119 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 795 micro
-
Kolin: 1024 mg
-
Retinol - A vitamin: 90 micro
-
α-karotin 278 micro
-
β-karotin 13150 micro
-
β-crypt 2799 micro
-
Likopin 6161 micro
-
Lut-zea 12152 micro
- 8% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 79% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 6.6 g
Zsír
-
Összesen 3.8 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 18 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 178 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 12 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 22 mg
-
Foszfor 81 mg
-
Nátrium 55 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 6.6 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 64.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 32 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 22 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 24 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 19 micro
-
Kolin: 25 mg
-
Retinol - A vitamin: 2 micro
-
α-karotin 7 micro
-
β-karotin 320 micro
-
β-crypt 68 micro
-
Likopin 150 micro
-
Lut-zea 295 micro
Elkészítés
A bulgursalátához
- Az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát az olajon megdinszteljük, majd hozzáadjuk a sűrített paradicsomot, a sót és a bulgurt. Elkeverjük, és felöntjük kétszeres mennyiségű folyadékkal, ami lehet alaplé, de ha nincs, használhatunk vizet is.
- Lefedve, alacsony fokozaton kb. 10-15 perc alatt készre főzzük.
- A zöldségeket megmossuk és felkockázzuk, majd a kissé kihűlt bulgurhoz keverjük. Meglocsoljuk a Vénusz PLUSZ Fokhagymás Fűszerolajjal, és friss, apróra vágott petrezselymet szórunk rá.
A saslikhoz
- A saslikpálcákat vízbe áztatjuk min. 1 órára.
- A csirkemellet nagyobb kockákra vágjuk, ezt követően elkészítjük a pácot.
- Egy nagyobb tálba öntjük az olajat, majd hozzáadjuk a fűszereket és a csirkemellet. Jól összekeverjük, és legalább 2 órára, de akár egy egész éjszakára hűtőbe tesszük pácolódni.
- A zöldségeket megmossuk, és nagyjából akkorára kockázzuk őket, amekkorák a csirkedarabok. Ezeket is tálba tesszük, sózzuk, és meglocsoljuk a Vénusz PLUSZ Fokhagymás Fűszerolajjal.
- Miután eleget pácolódott a csirke, húzzuk fel a zöldségekkel együtt a saslikpálcákra. Törekedjünk arra, hogy szép színesek legyenek a saslikok, és mindegyikre arányosan kerüljön a zöldségekből és a húsból!
- Mikor elkészültek a saslikok, elkezdhetjük őket sütni. Süthetjük serpenyőben, elektromos grillsütőn vagy faszenes grillsütőn is, a szabadban. Forgassuk őket sűrűn, így fognak teljesen átsülni!
- Tálaljuk mellé a bulgursalátát, locsoljuk meg egy kevés citromlével, de készíthetünk hozzá mártogatóst is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 40 p
- Sütés ideje: 20 p
A nyári szezon nem tart sokáig, ilyenkor érdemes kihasználni a különböző friss, szabadföldi zöldségeket, és minél többet fogyasztani belőlük. Ez a nyári saslik bulgursalátával tökéletes választás, hiszen tele van színes zöldségekkel, amik a grillezett csirkével együtt nemcsak látványosak, de isteni finomak és táplálóak. Akár a konyhában, akár a kinti grillen készítjük, biztosan nagy sikert aratunk vele.