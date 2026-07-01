r
Nosalty Logó
húsételek grill húsok

Nyári saslik bulgursalátával

Vénusz
Fém tálon bulgursaláta friss zöldségekkel, rajta színes csirkesaslik és mellette joghurtos öntet.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A bulgursalátához

A saslikhoz

588
Kalória
45.5g
Fehérje
45.4g
Szénhidrát
25.9g
Zsír
442.4g
Víz
121.7g
Koleszterin
11.2g
Élelmi rost
11.7g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A bulgursalátához

A saslikhoz

Összesen 588 kcal
  • 8% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A bulgursalátához

A saslikhoz

Összesen 3529 kcal
  • 8% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A bulgursalátához

A saslikhoz

Összesen 84 kcal
  • 8% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 79% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    45.5 g

Zsír

  • Összesen
    25.9 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    11 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    122 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1220.6 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    40 mg
  • Kálcium
    85 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    153 mg
  • Foszfor
    557 mg
  • Nátrium
    377 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    45.4 g
  • Cukor
    12 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    442.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    221 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    11 mg
  • C vitamin:
    153 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    162 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    20 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    132 micro
  • Kolin:
    171 mg
  • Retinol - A vitamin:
    15 micro
  • α-karotin
    46 micro
  • β-karotin
    2192 micro
  • β-crypt
    467 micro
  • Likopin
    1027 micro
  • Lut-zea
    2025 micro
Összesen 588 kcal
  • 8% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 79% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    272.8 g

Zsír

  • Összesen
    155.5 g
  • Telített zsírsav
    22 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    67 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    50 g
  • Koleszterin
    730 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    7323.5 g
  • Cink
    16 mg
  • Szelén
    240 mg
  • Kálcium
    512 mg
  • Vas
    20 mg
  • Magnézium
    918 mg
  • Foszfor
    3343 mg
  • Nátrium
    2263 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    10 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    272.3 g
  • Cukor
    70 mg
  • Élelmi rost
    67 mg

Víz

  • Összesen
    2654.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1325 micro
  • B6 vitamin:
    12 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    64 mg
  • C vitamin:
    919 mg
  • D vitamin:
    10 micro
  • K vitamin:
    973 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    119 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    795 micro
  • Kolin:
    1024 mg
  • Retinol - A vitamin:
    90 micro
  • α-karotin
    278 micro
  • β-karotin
    13150 micro
  • β-crypt
    2799 micro
  • Likopin
    6161 micro
  • Lut-zea
    12152 micro
Összesen 3529 kcal
  • 8% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 79% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    6.6 g

Zsír

  • Összesen
    3.8 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    18 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    178 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    12 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    22 mg
  • Foszfor
    81 mg
  • Nátrium
    55 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    6.6 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    64.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    32 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    22 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    24 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    19 micro
  • Kolin:
    25 mg
  • Retinol - A vitamin:
    2 micro
  • α-karotin
    7 micro
  • β-karotin
    320 micro
  • β-crypt
    68 micro
  • Likopin
    150 micro
  • Lut-zea
    295 micro
Összesen 84 kcal

Elkészítés

A bulgursalátához

  1. Az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát az olajon megdinszteljük, majd hozzáadjuk a sűrített paradicsomot, a sót és a bulgurt. Elkeverjük, és felöntjük kétszeres mennyiségű folyadékkal, ami lehet alaplé, de ha nincs, használhatunk vizet is.
  2. Lefedve, alacsony fokozaton kb. 10-15 perc alatt készre főzzük.
  3. A zöldségeket megmossuk és felkockázzuk, majd a kissé kihűlt bulgurhoz keverjük. Meglocsoljuk a Vénusz PLUSZ Fokhagymás Fűszerolajjal, és friss, apróra vágott petrezselymet szórunk rá.

A saslikhoz

  1. A saslikpálcákat vízbe áztatjuk min. 1 órára.
  2. A csirkemellet nagyobb kockákra vágjuk, ezt követően elkészítjük a pácot.
  3. Egy nagyobb tálba öntjük az olajat, majd hozzáadjuk a fűszereket és a csirkemellet. Jól összekeverjük, és legalább 2 órára, de akár egy egész éjszakára hűtőbe tesszük pácolódni.
  4. A zöldségeket megmossuk, és nagyjából akkorára kockázzuk őket, amekkorák a csirkedarabok. Ezeket is tálba tesszük, sózzuk, és meglocsoljuk a Vénusz PLUSZ Fokhagymás Fűszerolajjal.
  5. Miután eleget pácolódott a csirke, húzzuk fel a zöldségekkel együtt a saslikpálcákra. Törekedjünk arra, hogy szép színesek legyenek a saslikok, és mindegyikre arányosan kerüljön a zöldségekből és a húsból!
  6. Mikor elkészültek a saslikok, elkezdhetjük őket sütni. Süthetjük serpenyőben, elektromos grillsütőn vagy faszenes grillsütőn is, a szabadban. Forgassuk őket sűrűn, így fognak teljesen átsülni!
  7. Tálaljuk mellé a bulgursalátát, locsoljuk meg egy kevés citromlével, de készíthetünk hozzá mártogatóst is.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 40 p
  • Sütés ideje: 20 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A nyári szezon nem tart sokáig, ilyenkor érdemes kihasználni a különböző friss, szabadföldi zöldségeket, és minél többet fogyasztani belőlük. Ez a nyári saslik bulgursalátával tökéletes választás, hiszen tele van színes zöldségekkel, amik a grillezett csirkével együtt nemcsak látványosak, de isteni finomak és táplálóak. Akár a konyhában, akár a kinti grillen készítjük, biztosan nagy sikert aratunk vele.

Hasonló receptek

Összes grill húsok
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Mititei marha kolbászkák, grillezett zöldségekkel, pirított kenyérrel, zakuszkával és mustárral tálalva, fa vágódeszkán.
grill húsok

Mititei, vagyis mics

A mititei, vagy mics, esetleg mici, román eredetű fogás: kis bél nélküli marha kolbászkák, a balkán konyha egyik legkedveltebb grill étele. Hagyományosan faszénen sütik, friss kenyérrel ...

Fekete Melinda

Címlapról ajánljuk

görögdinnyét kezében tartó nő
Életmód

Most indul be igazán a magyar dinnyeszezon: erre figyelj vásárláskor

Itt a kánikula, és vele együtt végre elérkezett az az időszak, amire sokan egész évben vártunk: most indul be igazán a hazai dinnyeszezon! Nem kell tovább a méregdrága, külföldi darabokat kerülgetned a boltokban, mert a lédús, mézédes magyar görögdinnyék végre tömegesen is megérkeztek a piacokra és az üzletek polcaira.

reggeliző nő salátadús tányérral
Életmód

A legtöbben rossz időpontban fogyasztjuk a rostot, állítja a Harvard...

Ugye sok rostot eszel, és a tányérod nagyobbik felét a nyers zöldségek, hüvelyesek, a jó minőségű fehérjék és a jó zsírok foglalják el, nem a lassan felszívódó péktermékek, szénhidrátok? Neves egyetemek szakértői szerint viszont az sem mindegy, mikor visszük be a legtöbb rostot - ha rendszeresen, már reggel rostdúsan étkezünk, a napi székletürítés gördülékenysége és az egészséges bélműködés alapvetés lehet.

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

cukkinifasirt-alaprecept
zöldségfasírt

Cukkinifasírt alaprecept

Azt gondolhatnátok, hogy a sok hozzávaló miatt biztosan valami bonyolult recepttel álltunk elő - pedig nem! Ez a cukkinifasírt ugyanis gyorsan összeállítható és elkészíthető. Ha már ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept