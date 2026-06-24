Az otthonunkban felszerelt légkondi, úgy néz ki, egyre inkább a nyarak megmentője lesz, azonban nem mindegy, hogyan használjuk. Mutatjuk, milyen hőfokra állítsd, hogy ne árts a saját egészségednek, mégis élvezhesd a légkondi előnyeit.

Minden nyáron eljön az a pont, mikor már nem lehet megmaradni lehúzott redőnyök, sötétítő függönyök, ventilátor és hideg víz mellett sem. Ilyenkor jól jön, ha van beltéri klímánk, ami elviselhetővé teszi a négy fal között való létezést. Fontos azonban, hogy a rendszeres klímatisztítás és karbantartás mellett az ideális hőmérsékletet is eltaláljuk, főleg akkor, ha odakint tombol a hőség.

Hőségriadó idején így használd a klímát: ezzel a hőmérséklet-különbséggel nem ártasz magadnak

Ez az ideális hőmérséklet kánikula idején

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívta a figyelmet a légkondicionáló berendezések helyes használatára, ami nemcsak a rendszeres takarítást és karbantartást foglalja magában, hanem azt, hogy hány fokra állítjuk a készüléket, főleg hőségriadó idején.

A túlzott hűtés ugyanis egészségügyi problémákat okozhat, ezért nagy melegben se haladja meg a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége a 8-10 fokot. Hőségriadó idején a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is kellemes lehet.

A túl alacsonyra állított hőmérséklet nagy teher a szervezetet számára, főleg akkor, ha hűtött helyiségből a szabadba lépünk. A klimatizált helyiségek levegője sok esetben száraz, ami szem, torok és a bőr kiszáradását is eredményezheti.

Fontos! Figyeljünk arra, hogy a hideg levegő ne embert érjen közvetlenül, mert ízületi fájdalmak és gyulladások is jelentkezhetnek. Ez a csecsemőkre, az idősekre és a krónikus légzőszervi vagy keringési betegségekben szenvedőkre hatványozottan igaz.

A túl alacsonyra állított hőmérséklet nagy teher a szervezetet számára

A helyes klímahasználat feltételei

Mivel a legtöbb split klíma nem biztosít friss levegőt, így a rendszeres szellőztetés nem maradhat el , így elkerüljük a szén-dioxid és egyéb anyagok felhalmozódását a levegőben.

, így elkerüljük a szén-dioxid és egyéb anyagok felhalmozódását a levegőben. Mivel a szűrőkön, a hőcserélők felületén rengeteg por, pollen és mikroorganizmusok halmozódnak fel, ezért a gyártói előírás szerint tisztítani kell. Máskülönben a klíma fertőzéseket okozhat, illetve felerősítheti az asztma és az allergia tüneteit.

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