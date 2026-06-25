Halászcsárda, békebeli cukrászda és étterem – 7 ötlet, ha ennél-innál a Velencei-tó körül

Bálint Borárium
Bálint Cecília és Bálint György, a Bálint Borárium házigazdái meghittséget, nyugalmat, a hétköznapi darálóból való kiszakadás lehetőségét keresték, mikor rátaláltak a Boráriumnak is otthont adó környékre Pázmándon. Most pedig az a legfőbb céljuk, hogy ebben az élményben a hozzájuk betérő vendégek is részesülhessenek. Esküvőket is szoktak tartani náluk, elnézve a csodás tájat, nem meglepő, ha valaki itt akar igent mondani a szíve választottjának. Ami az éttermet illeti, a jót és jól enni filozófiáját követik, helyi termelők és gazdag alapanyagait használják fel, és különös gondot fordítanak a szezonalitásra.
Érdemes kipróbálni desszertkülönlegességüket, a két főre készült serpenyős ischlert, amit egy extra gombóc fagyival lehet még különlegesebbé tenni.
Pázmánd, Szerelmvölgyi út 1026/1 hrsz.
Grøenk Deli
Szuper delikát üzlet, és bisztró a Velencei-tónál, ez a Grøenk, Juhász Emese és Turi Balázs közös vállalkozása. Egy nagyon klassz, barátságos hely, ahol a jó hangulat mellé kimagasló vendéglátás is jár. A táblás ajánlat hetente változik, az étlapon házias ízek és a faszenes grillen sült fogások legjava találkozik. Van többféle burger, a klasszikusok mellett bárányhúsból készültet vagy tépett húsosat is lehet kérni.
Nagyon tetszik, hogy az étlapon szerepel a gyerekkoromat idéző zöldborsófőzelék, amit lehet grillkolbásszal és tükörtojással is kérni, de az örök nyarat idéző tojásos nokedlinek és a közönségkedvenc rakott krumplinak is jutott hely.
Be lehet ugrani kávéra és sütire is, vagy egy korsó hideg, kisüzemi sörre, esetleg gyöngyöző hosszúlépésre.
Velence, Tábor utca
Nyitvatartás: hétfő-szombat 11.30-22.00, vasárnap 11.30-18.00
Mandula Cukrászda
Persze, hogy szeretem a különleges, kifinomult desszerteket, ki ne szeretné? A jó cukrászda alapját azonban nem a látványos extrák, az újrahangolt sütemények jelentik. Minőségi alapanyagok és friss sütemények. Ez a lényeg. Ezek nélkül minden látványelem csak átverés. A sukorói Mandula Cukrászdában mindig mosolygós a kiszolgálás, a sütik békebeliek, és nem utolsó sorban nagyon frissek.
Sós aprósütemények, tölteléktől roskadozó piték, és ami mindent elárul egy cukrászda színvonaláról: házi krémes. Higgyétek el, ahol a krémessel alibiznek, ott minden más is csalódást fog okozni.
Itt erre nem lesz panasz és, ha a nyári hőségben inkább fagyit ennétek, hát azt is elkanalazhatjátok a kellemes, árnyékos teraszon. Mindenhova kell egy klasszikus cuki, ez egyfajta origója egy-egy településnek. A sukoróiak igazán jól jártak a sajátjukkal.
Sukoró, Petőfi út 7.
Nyitvatartás: csütörtök-vasárnap 10.00-18.00
Porto Vino Piccolo
A vízparti vendéglátás trükkje, szerintem, hogy nem kell túlbonyolítani. Ahelyett, hogy minden létező vendégigényt egy hely akarna lefedni, egyfélét kell csinálni, azt viszont jól. Hát mi a nyár esszenciája? Vízpart, pizza és egy hideg ital. Ha a természeti kritériumok adottak, már csak a többit kell hozzátenni, Gárdonyban ezt a Porto Vino Piccolo nyújtja a vendégeknek.
Ebben a tóparti étteremben az Aperol Spritz jéghideg, a pizza tésztája vékony, a feltét minőségi és ízletes. Külön tetszik, hogy mindenféle pizzaextremitások helyett a klasszikusokkal dolgoznak, azokat viszont nagyon finoman készítik.
Én például legtöbbször egyszerűen margheritát szoktam rendelni. Ennek legfőbb oka, hogy számomra a lényeg a paradicsomszósz és az olvadt sajt tökéletes találkozása, és ez a pizza pont ezt tudja. Minden egyéb csak ráadás. A Porto Vino margheritája jól vizsgázott, rendeljétek bátran.
Gárdony, Tópart utca 1.
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 10.00-21.00, péntek vasárnap 10.00-22.00
Szúnyogszigeti Halászcsárda
Ha már vízparton vagyunk, nem lehet meglenni egy tisztességes halászcsárda nélkül, abból pedig a klasszikus, kockásabroszos az igazi. Irány Pákozd és a Szúnyogszigeti Halászcsárda!
Aki csak csipegetne, az kérheti a ropogós pontyfalatokat fokhagymás, snidlinges mártogatóssal, a klasszikusok kedvelőinek ott a halászlé pontyból, harcsából, vagy épp korhely módon, ha úgy esik jobban, és ha még nem volt elég a halakból, akkor főfogásnak akad itt pisztráng, fogas és rántott pontyszelet is.
Aki pedig nem akar válogatni, kérjen Szúnyogszigeti Haltálat, rajta van az étlap színe-java - de nem csak halételeik vannak, természetesen. Tökéletes, jóízű, bonyodalommentes vízparti lakomázás, néha pont ennyi kell a boldogsághoz.
Pákozd
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-21.30
Vibe chill & food
Üdülőövezet ma már aligha képzelhető el gyorsétterem nélkül, szerencsére napjainkban a gyorsétterem sem feltétlenül ugyanazt jelenti, mint amit tizenöt-húsz évvel ezelőtt jelentett. A gárdonyi Vibe-ban hot dogok, hamburgerek és vaslapon sült, különféle töltött lepények készülnek, utóbbiak közül kiemelném a balkán lepényt, ami húsmentes, viszont hihetetlenül laktató, tele van ízekkel, zöldségekkel, minden földi jóval, garantálom, hogy a húsevőknek sem fog csalódást okozni.
A Royal Dog molnárkájába a virsli mellé coleslaw saláta, sült hagyma, sonkachips és paradicsomsalsa kerül, ami több mint laktató ebéd egy strandon töltött nap után.
A Vibe jó példa rá, hogy nem kell kilométeres étlap ahhoz, hogy a vendégek megtalálják a számításaikat. Ha egy étterem szűk menüvel dolgozik, de tudják, mit akarnak, akkor minden adott a sikerhez.
Gárdony, Szabadság út 1/B
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-20.00
Otthonka Velence
A családi nyaralások egyik kihívása, hogy nehéz éttermet választani. Minél nagyobb a létszám, annál többfélék az igények és a „nekem mindegy” meg az „én azt nem szeretem” között borzasztó nehéz lavírozni. A velencei Otthonkát azért merem ajánlani, mert reális esély van rá, hogy mindenki talál kedvére való falatokat.
Van gyros, van hamburger, van halrudacska, rántott sajt, cigánypecsenye, marhapörkölt, tonhalsaláta és a végére többféle palacsinta, ha esetleg maradt hiányérzetünk.
Az ilyen bisztrók életmentőnek bizonyulnak, mikor kettőnél több gyereket kell az asztalhoz terelni, és a szülők is ennének valamit. Illetve akkor is jó választás, ha csak az éhség biztos, de nem tudjuk pontosan, hogy mit ennénk. Hétfőtől-péntekig egyébként ebédmenü is van, úgyhogy az is tartsa észben a Tóbíró köz 3-as címet, aki hosszabb nyaralásra érkezik a tó mellé.
Velence, Tóbíró köz 3.
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-22.00
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Címlapfotó: Szúnyogszigeti Halászcsárda / Facebook