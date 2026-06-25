Halászcsárda, békebeli cukrászda és étterem – 7 ötlet, ha ennél-innál a Velencei-tó körül

A Déli-pályaudvarról csak egy ugrás meg fél óra, és az ember máris a Velencei-tó partján találhatja magát. Vízpart, szuper kirándulóhelyek, csodás tájak, bringaútvonalak, és végül, de nem utolsó sorban bisztrók, éttermek és kellemes cukrászdák, ha a nagy jövés-menés közepette megéheznénk. Mutatunk hét helyet a tó körül, hogyha útnak indulnátok, bennfentes kirándulók lehessetek.

Bálint Borárium

Bálint Cecília és Bálint György, a Bálint Borárium házigazdái meghittséget, nyugalmat, a hétköznapi darálóból való kiszakadás lehetőségét keresték, mikor rátaláltak a Boráriumnak is otthont adó környékre Pázmándon. Most pedig az a legfőbb céljuk, hogy ebben az élményben a hozzájuk betérő vendégek is részesülhessenek. Esküvőket is szoktak tartani náluk, elnézve a csodás tájat, nem meglepő, ha valaki itt akar igent mondani a szíve választottjának. Ami az éttermet illeti, a jót és jól enni filozófiáját követik, helyi termelők és gazdag alapanyagait használják fel, és különös gondot fordítanak a szezonalitásra.

Érdemes kipróbálni desszertkülönlegességüket, a két főre készült serpenyős ischlert, amit egy extra gombóc fagyival lehet még különlegesebbé tenni.

Bálint Borárium via

Bálint Borárium

Pázmánd, Szerelmvölgyi út 1026/1 hrsz.

Grøenk Deli

Szuper delikát üzlet, és bisztró a Velencei-tónál, ez a Grøenk, Juhász Emese és Turi Balázs közös vállalkozása. Egy nagyon klassz, barátságos hely, ahol a jó hangulat mellé kimagasló vendéglátás is jár. A táblás ajánlat hetente változik, az étlapon házias ízek és a faszenes grillen sült fogások legjava találkozik. Van többféle burger, a klasszikusok mellett bárányhúsból készültet vagy tépett húsosat is lehet kérni.

Nagyon tetszik, hogy az étlapon szerepel a gyerekkoromat idéző zöldborsófőzelék, amit lehet grillkolbásszal és tükörtojással is kérni, de az örök nyarat idéző tojásos nokedlinek és a közönségkedvenc rakott krumplinak is jutott hely.

Be lehet ugrani kávéra és sütire is, vagy egy korsó hideg, kisüzemi sörre, esetleg gyöngyöző hosszúlépésre.

Grøenk Deli via

Grøenk Deli

Velence, Tábor utca

Nyitvatartás: hétfő-szombat 11.30-22.00, vasárnap 11.30-18.00

Mandula Cukrászda

Persze, hogy szeretem a különleges, kifinomult desszerteket, ki ne szeretné? A jó cukrászda alapját azonban nem a látványos extrák, az újrahangolt sütemények jelentik. Minőségi alapanyagok és friss sütemények. Ez a lényeg. Ezek nélkül minden látványelem csak átverés. A sukorói Mandula Cukrászdában mindig mosolygós a kiszolgálás, a sütik békebeliek, és nem utolsó sorban nagyon frissek.

Sós aprósütemények, tölteléktől roskadozó piték, és ami mindent elárul egy cukrászda színvonaláról: házi krémes. Higgyétek el, ahol a krémessel alibiznek, ott minden más is csalódást fog okozni.

Itt erre nem lesz panasz és, ha a nyári hőségben inkább fagyit ennétek, hát azt is elkanalazhatjátok a kellemes, árnyékos teraszon. Mindenhova kell egy klasszikus cuki, ez egyfajta origója egy-egy településnek. A sukoróiak igazán jól jártak a sajátjukkal.

Mandula Cukrászda via

Mandula Cukrászda

Sukoró, Petőfi út 7.

Nyitvatartás: csütörtök-vasárnap 10.00-18.00

Porto Vino Piccolo

A vízparti vendéglátás trükkje, szerintem, hogy nem kell túlbonyolítani. Ahelyett, hogy minden létező vendégigényt egy hely akarna lefedni, egyfélét kell csinálni, azt viszont jól. Hát mi a nyár esszenciája? Vízpart, pizza és egy hideg ital. Ha a természeti kritériumok adottak, már csak a többit kell hozzátenni, Gárdonyban ezt a Porto Vino Piccolo nyújtja a vendégeknek.

Ebben a tóparti étteremben az Aperol Spritz jéghideg, a pizza tésztája vékony, a feltét minőségi és ízletes. Külön tetszik, hogy mindenféle pizzaextremitások helyett a klasszikusokkal dolgoznak, azokat viszont nagyon finoman készítik.

Én például legtöbbször egyszerűen margheritát szoktam rendelni. Ennek legfőbb oka, hogy számomra a lényeg a paradicsomszósz és az olvadt sajt tökéletes találkozása, és ez a pizza pont ezt tudja. Minden egyéb csak ráadás. A Porto Vino margheritája jól vizsgázott, rendeljétek bátran.

Porto Vino Piccolo via

Porto Vino Piccolo

Gárdony, Tópart utca 1.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 10.00-21.00, péntek vasárnap 10.00-22.00

Szúnyogszigeti Halászcsárda

Ha már vízparton vagyunk, nem lehet meglenni egy tisztességes halászcsárda nélkül, abból pedig a klasszikus, kockásabroszos az igazi. Irány Pákozd és a Szúnyogszigeti Halászcsárda!

Aki csak csipegetne, az kérheti a ropogós pontyfalatokat fokhagymás, snidlinges mártogatóssal, a klasszikusok kedvelőinek ott a halászlé pontyból, harcsából, vagy épp korhely módon, ha úgy esik jobban, és ha még nem volt elég a halakból, akkor főfogásnak akad itt pisztráng, fogas és rántott pontyszelet is.

Aki pedig nem akar válogatni, kérjen Szúnyogszigeti Haltálat, rajta van az étlap színe-java - de nem csak halételeik vannak, természetesen. Tökéletes, jóízű, bonyodalommentes vízparti lakomázás, néha pont ennyi kell a boldogsághoz.

Szúnyogszigeti Halászcsárda via

Szúnyogszigeti Halászcsárda

Pákozd

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-21.30

Vibe chill & food

Üdülőövezet ma már aligha képzelhető el gyorsétterem nélkül, szerencsére napjainkban a gyorsétterem sem feltétlenül ugyanazt jelenti, mint amit tizenöt-húsz évvel ezelőtt jelentett. A gárdonyi Vibe-ban hot dogok, hamburgerek és vaslapon sült, különféle töltött lepények készülnek, utóbbiak közül kiemelném a balkán lepényt, ami húsmentes, viszont hihetetlenül laktató, tele van ízekkel, zöldségekkel, minden földi jóval, garantálom, hogy a húsevőknek sem fog csalódást okozni.

A Royal Dog molnárkájába a virsli mellé coleslaw saláta, sült hagyma, sonkachips és paradicsomsalsa kerül, ami több mint laktató ebéd egy strandon töltött nap után.

A Vibe jó példa rá, hogy nem kell kilométeres étlap ahhoz, hogy a vendégek megtalálják a számításaikat. Ha egy étterem szűk menüvel dolgozik, de tudják, mit akarnak, akkor minden adott a sikerhez.

Vibe chill & food via

Vibe chill & food

Gárdony, Szabadság út 1/B

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-20.00

Otthonka Velence

A családi nyaralások egyik kihívása, hogy nehéz éttermet választani. Minél nagyobb a létszám, annál többfélék az igények és a „nekem mindegy” meg az „én azt nem szeretem” között borzasztó nehéz lavírozni. A velencei Otthonkát azért merem ajánlani, mert reális esély van rá, hogy mindenki talál kedvére való falatokat.

Van gyros, van hamburger, van halrudacska, rántott sajt, cigánypecsenye, marhapörkölt, tonhalsaláta és a végére többféle palacsinta, ha esetleg maradt hiányérzetünk.

Az ilyen bisztrók életmentőnek bizonyulnak, mikor kettőnél több gyereket kell az asztalhoz terelni, és a szülők is ennének valamit. Illetve akkor is jó választás, ha csak az éhség biztos, de nem tudjuk pontosan, hogy mit ennénk. Hétfőtől-péntekig egyébként ebédmenü is van, úgyhogy az is tartsa észben a Tóbíró köz 3-as címet, aki hosszabb nyaralásra érkezik a tó mellé.

Otthonka Velence via

Otthonka Velence

Velence, Tóbíró köz 3.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-22.00

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Címlapfotó: Szúnyogszigeti Halászcsárda / Facebook