Krémes kovászos uborkás tésztasaláta

Ha nyáron mindenhez kovászos uborkát ennél, ezt a krémes tésztasalátát is szeretni fogod. Savanykás, kapros, frissítő és laktató egyszerre, ráadásul nem kell hozzá semmi extra: egy jó adag rövid tészta, pár roppanós kovászos uborka, egy tejfölös-majonézes öntet, és már kész is a nyár egyik legjobb körete vagy könnyű ebédje. Grillezett húsok mellé is szuper, de önmagában, jól behűtve is simán megállja a helyét.