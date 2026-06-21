Krémes kovászos uborkás tésztasaláta
Hozzávalók
A tésztasalátához:
-
300 g fusilli tészta (penne, pipe rigate vagy farfalle)
-
5 közepes db kovászos uborka
-
1 kis fej lilahagyma
-
2 db újhagyma
-
1 csokor kapor
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
1 csokor petrezselyem (finomra vágva, opcionálisan)
-
1 csokor snidling (finomra vágva, opcionálisan)
A krémes öntethez:
-
15 dkg tejföl (vagy görög joghurt)
-
10 dkg majonéz
-
1 teáskanál mustár
-
3 ek kovászosuborka-lé
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 teáskanál citromlé
-
1 csepp méz (opcionális)
Opcionális feltétként
-
500 g sült csirkemell (kockázva vagy csíkokra vágva opcionálisan)
-
100 g feta sajt (morzsolva)
- 14% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 9% Zsír
A tésztasalátához:
-
75g fusilli tészta278 kcal
-
50g kovászos uborka8 kcal
-
13g lilahagyma5 kcal
-
46g újhagyma9 kcal
-
45g kapor19 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
11g petrezselyem4 kcal
-
45g snidling14 kcal
A krémes öntethez:
Opcionális feltétként
-
125g sült csirkemell164 kcal
-
25g feta sajt66 kcal
- 14% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 9% Zsír
A tésztasalátához:
-
300g fusilli tészta1113 kcal
-
200g kovászos uborka30 kcal
-
50g lilahagyma18 kcal
-
184g újhagyma35 kcal
-
180g kapor77 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
180g snidling54 kcal
A krémes öntethez:
-
150g tejföl297 kcal
-
100g majonéz535 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
3g citromlé1 kcal
-
0 kcal
Opcionális feltétként
-
500g sült csirkemell655 kcal
-
100g feta sajt265 kcal
- 14% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 9% Zsír
A tésztasalátához:
-
15g fusilli tészta56 kcal
-
10g kovászos uborka2 kcal
-
2.5g lilahagyma1 kcal
-
9.2g újhagyma2 kcal
-
9g kapor4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2.3g petrezselyem1 kcal
-
9g snidling3 kcal
A krémes öntethez:
-
7.5g tejföl15 kcal
-
5g majonéz27 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0.2g citromlé0 kcal
-
0 kcal
Opcionális feltétként
-
25.1g sült csirkemell33 kcal
-
5g feta sajt13 kcal
- 14% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 59% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 53.1 g
Zsír
-
Összesen 32.8 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 148 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1945.2 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 53 mg
-
Kálcium 368 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 111 mg
-
Foszfor 343 mg
-
Nátrium 1057 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 71 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 221.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 413 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 88 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 347 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 343 micro
-
Kolin: 32 mg
-
Retinol - A vitamin: 77 micro
-
α-karotin 6 micro
-
β-karotin 1942 micro
-
β-crypt 13 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1112 micro
- 14% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 59% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 212.3 g
Zsír
-
Összesen 131.1 g
-
Telített zsírsav 39 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 593 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 7780.7 g
-
Cink 12 mg
-
Szelén 214 mg
-
Kálcium 1472 mg
-
Vas 31 mg
-
Magnézium 444 mg
-
Foszfor 1374 mg
-
Nátrium 4228 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 6 mg
Szénhidrát
-
Összesen 283.9 g
-
Cukor 29 mg
-
Élelmi rost 24 mg
Víz
-
Összesen 886.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1653 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 351 mg
-
D vitamin: 16 micro
-
K vitamin: 1387 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 28 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1373 micro
-
Kolin: 126 mg
-
Retinol - A vitamin: 307 micro
-
α-karotin 22 micro
-
β-karotin 7767 micro
-
β-crypt 54 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 4448 micro
- 14% Fehérje
- 19% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 59% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 10.6 g
Zsír
-
Összesen 6.6 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 30 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 390 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 74 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 22 mg
-
Foszfor 69 mg
-
Nátrium 212 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 14.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 44.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 83 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 18 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 70 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 69 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 15 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 389 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 223 micro
Elkészítés
A tésztasalátához:
- A tésztát bő, sós vízben főzzük al dentére a csomagoláson jelzett idő szerint. Amikor elkészült, leszűrjük, hideg vízzel átöblítjük, majd alaposan lecsepegtetjük. Fontos, hogy ne maradjon túl sok víz a tésztán, különben felhígíthatja az öntetet.
- Közben a kovászos uborkát apró kockákra vágjuk. A lilahagymát finomra aprítjuk, az újhagymát vékony karikákra szeleteljük, a kaprot és a további zöldfűszereket pedig felaprítjuk.
A krémes öntethez:
- Az öntethez a tejfölt, a majonézt, a mustárt, a kovászosuborka-levet, a citromlevet és a reszelt fokhagymát egy nagyobb tálban simára keverjük. Sózzuk, borsozzuk, majd egy csipet cukorral vagy kevés mézzel kerekíthetünk az ízén, ha túl savanykásnak érezzük. Tipp: ha még intenzívebb kovászosuborka-ízt szeretnénk, 1-2 darab uborkát le is turmixolhatunk az öntetbe. Így még krémesebb, savanykásabb és karakteresebb lesz a tésztasaláta.
- A kihűlt tésztát az öntethez adjuk, majd beleforgatjuk a felkockázott kovászos uborkát, a lilahagymát, az újhagymát és a kaprot és a további zöldfűszereket. Ha húsos verziót készítünk, ekkor adjuk hozzá a kockázott vagy csíkokra vágott sült csirkét is. Óvatosan, de alaposan összekeverjük, hogy minden tésztadarabot bevonjon a krémes, kapros öntet.
- A salátát lefedve legalább 30 percre hűtőbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek. Tálalás előtt még egyszer átkeverjük, és ha szükséges, kevés kovászosuborka-lével vagy tejföllel lazítunk rajta.
- Hidegen kínáljuk grillezett húsok, rántott zöldségek, fasírt vagy sült virsli mellé, de gyors nyári ebédként önmagában is nagyon jól működik.
Opcionális feltétként
- Ha frissen készítjük a csirkét, a csirkemellfilét sózzuk, borsozzuk, majd fokhagymaporral és fűszerpaprikával ízesítjük. Egy serpenyőben kevés olívaolajat hevítünk, és a csirkemellet közepes lángon oldalanként 5–6 perc alatt aranybarnára sütjük, amíg teljesen átsül. Pár percig pihentetjük, majd falatnyi darabokra vágjuk vagy csíkokra tépkedjük. Maradék sült csirkével is tökéletesen működik a recept.
- Ha fetát is teszünk bele, végül óvatosan hozzákeverjük a morzsolt fetát is a tésztasalátához, hogy ne törjön teljesen szét, de jusson belőle minden falatba.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 10 p
Ha nyáron mindenhez kovászos uborkát ennél, ezt a krémes tésztasalátát is szeretni fogod. Savanykás, kapros, frissítő és laktató egyszerre, ráadásul nem kell hozzá semmi extra: egy jó adag rövid tészta, pár roppanós kovászos uborka, egy tejfölös-majonézes öntet, és már kész is a nyár egyik legjobb körete vagy könnyű ebédje. Grillezett húsok mellé is szuper, de önmagában, jól behűtve is simán megállja a helyét.