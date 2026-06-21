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saláta tésztasaláta

Krémes kovászos uborkás tésztasaláta

Hering András
Krémes kovászos uborkás tésztasaláta sült csirkével és fetával, extra kovászos uborkával a tetején.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A tésztasalátához:

A krémes öntethez:

Opcionális feltétként

776
Kalória
53.1g
Fehérje
71g
Szénhidrát
32.8g
Zsír
221.6g
Víz
148.1g
Koleszterin
6g
Élelmi rost
7.2g
Cukor
  • 14% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A tésztasalátához:

A krémes öntethez:

Opcionális feltétként

Összesen 776 kcal
  • 14% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A tésztasalátához:

A krémes öntethez:

Opcionális feltétként

Összesen 3100 kcal
  • 14% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A tésztasalátához:

A krémes öntethez:

Opcionális feltétként

Összesen 157 kcal
  • 14% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 59% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    53.1 g

Zsír

  • Összesen
    32.8 g
  • Telített zsírsav
    10 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    148 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1945.2 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    53 mg
  • Kálcium
    368 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    111 mg
  • Foszfor
    343 mg
  • Nátrium
    1057 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    71 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    221.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    413 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    88 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    347 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    343 micro
  • Kolin:
    32 mg
  • Retinol - A vitamin:
    77 micro
  • α-karotin
    6 micro
  • β-karotin
    1942 micro
  • β-crypt
    13 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1112 micro
Összesen 776 kcal
  • 14% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 59% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    212.3 g

Zsír

  • Összesen
    131.1 g
  • Telített zsírsav
    39 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    593 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    7780.7 g
  • Cink
    12 mg
  • Szelén
    214 mg
  • Kálcium
    1472 mg
  • Vas
    31 mg
  • Magnézium
    444 mg
  • Foszfor
    1374 mg
  • Nátrium
    4228 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    6 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    283.9 g
  • Cukor
    29 mg
  • Élelmi rost
    24 mg

Víz

  • Összesen
    886.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1653 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    351 mg
  • D vitamin:
    16 micro
  • K vitamin:
    1387 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    28 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1373 micro
  • Kolin:
    126 mg
  • Retinol - A vitamin:
    307 micro
  • α-karotin
    22 micro
  • β-karotin
    7767 micro
  • β-crypt
    54 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4448 micro
Összesen 3100 kcal
  • 14% Fehérje
  • 19% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 59% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    10.6 g

Zsír

  • Összesen
    6.6 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    30 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    390 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    74 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    22 mg
  • Foszfor
    69 mg
  • Nátrium
    212 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    44.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    83 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    18 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    70 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    69 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    15 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    389 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    223 micro
Összesen 157 kcal

Elkészítés

A tésztasalátához:

  1. A tésztát bő, sós vízben főzzük al dentére a csomagoláson jelzett idő szerint. Amikor elkészült, leszűrjük, hideg vízzel átöblítjük, majd alaposan lecsepegtetjük. Fontos, hogy ne maradjon túl sok víz a tésztán, különben felhígíthatja az öntetet.
  2. Közben a kovászos uborkát apró kockákra vágjuk. A lilahagymát finomra aprítjuk, az újhagymát vékony karikákra szeleteljük, a kaprot és a további zöldfűszereket pedig felaprítjuk.

A krémes öntethez:

  1. Az öntethez a tejfölt, a majonézt, a mustárt, a kovászosuborka-levet, a citromlevet és a reszelt fokhagymát egy nagyobb tálban simára keverjük. Sózzuk, borsozzuk, majd egy csipet cukorral vagy kevés mézzel kerekíthetünk az ízén, ha túl savanykásnak érezzük. Tipp: ha még intenzívebb kovászosuborka-ízt szeretnénk, 1-2 darab uborkát le is turmixolhatunk az öntetbe. Így még krémesebb, savanykásabb és karakteresebb lesz a tésztasaláta.
  2. A kihűlt tésztát az öntethez adjuk, majd beleforgatjuk a felkockázott kovászos uborkát, a lilahagymát, az újhagymát és a kaprot és a további zöldfűszereket. Ha húsos verziót készítünk, ekkor adjuk hozzá a kockázott vagy csíkokra vágott sült csirkét is. Óvatosan, de alaposan összekeverjük, hogy minden tésztadarabot bevonjon a krémes, kapros öntet.
  3. A salátát lefedve legalább 30 percre hűtőbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek. Tálalás előtt még egyszer átkeverjük, és ha szükséges, kevés kovászosuborka-lével vagy tejföllel lazítunk rajta.
  4. Hidegen kínáljuk grillezett húsok, rántott zöldségek, fasírt vagy sült virsli mellé, de gyors nyári ebédként önmagában is nagyon jól működik.

Opcionális feltétként

  1. Ha frissen készítjük a csirkét, a csirkemellfilét sózzuk, borsozzuk, majd fokhagymaporral és fűszerpaprikával ízesítjük. Egy serpenyőben kevés olívaolajat hevítünk, és a csirkemellet közepes lángon oldalanként 5–6 perc alatt aranybarnára sütjük, amíg teljesen átsül. Pár percig pihentetjük, majd falatnyi darabokra vágjuk vagy csíkokra tépkedjük. Maradék sült csirkével is tökéletesen működik a recept.
  2. Ha fetát is teszünk bele, végül óvatosan hozzákeverjük a morzsolt fetát is a tésztasalátához, hogy ne törjön teljesen szét, de jusson belőle minden falatba.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 10 p
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Ha nyáron mindenhez kovászos uborkát ennél, ezt a krémes tésztasalátát is szeretni fogod. Savanykás, kapros, frissítő és laktató egyszerre, ráadásul nem kell hozzá semmi extra: egy jó adag rövid tészta, pár roppanós kovászos uborka, egy tejfölös-majonézes öntet, és már kész is a nyár egyik legjobb körete vagy könnyű ebédje. Grillezett húsok mellé is szuper, de önmagában, jól behűtve is simán megállja a helyét.

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