r
Nosalty Logó
húsételek tejfölös csirke

Erdélyi tárkonyos csirke

Hering András
Felülnézetből fotózott, narancssárga öntöttvas lábasban tálalt erdélyi tárkonyos csirke: pirult csirkecombok krémes, tejfölös-tárkonyos mártásban, répakarikákkal és zöldfűszerekkel megszórva
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

445
Kalória
23.6g
Fehérje
9.8g
Szénhidrát
32.1g
Zsír
187.8g
Víz
146.8g
Koleszterin
1.6g
Élelmi rost
4.1g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 13% Zsír
Összesen 445 kcal
  • 9% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 13% Zsír
Összesen 1777 kcal
  • 9% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 13% Zsír
Összesen 103 kcal
  • 9% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • α-karotin

Fehérje

  • Összesen
    23.6 g

Zsír

  • Összesen
    32.1 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    147 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    766.2 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    25 mg
  • Kálcium
    111 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    50 mg
  • Foszfor
    265 mg
  • Nátrium
    310 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    9.8 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    187.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    388 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    8 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    29 micro
  • Kolin:
    67 mg
  • Retinol - A vitamin:
    82 micro
  • α-karotin
    1238 micro
  • β-karotin
    2959 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    212 micro
Összesen 445 kcal
  • 9% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • α-karotin

Fehérje

  • Összesen
    94.5 g

Zsír

  • Összesen
    128.4 g
  • Telített zsírsav
    42 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    50 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    21 g
  • Koleszterin
    587 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3064.9 g
  • Cink
    9 mg
  • Szelén
    101 mg
  • Kálcium
    444 mg
  • Vas
    9 mg
  • Magnézium
    201 mg
  • Foszfor
    1059 mg
  • Nátrium
    1239 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    39.3 g
  • Cukor
    16 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    751.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1552 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    24 mg
  • D vitamin:
    10 micro
  • K vitamin:
    34 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    28 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    115 micro
  • Kolin:
    267 mg
  • Retinol - A vitamin:
    327 micro
  • α-karotin
    4951 micro
  • β-karotin
    11836 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    1 micro
  • Lut-zea
    847 micro
Összesen 1777 kcal
  • 9% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • α-karotin

Fehérje

  • Összesen
    5.4 g

Zsír

  • Összesen
    7.4 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    34 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    176.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    26 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    61 mg
  • Nátrium
    71 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    2.3 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    43.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    89 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    7 micro
  • Kolin:
    15 mg
  • Retinol - A vitamin:
    19 micro
  • α-karotin
    285 micro
  • β-karotin
    682 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    49 micro
Összesen 103 kcal

Elkészítés

  1. A csirkecombokat vágjuk ketté, majd sózzuk és borsozzuk meg őket.
  2. Egy nagyobb lábasban hevítsük fel a libazsírt és pirítsuk körbe a csirkedarabokat, amíg szép aranybarna kérget kapnak. Ezután szedjük ki őket egy tányérra.
  3. A visszamaradt zsiradékon dinszteljük üvegesre a finomra vágott vöröshagymát, majd adjuk hozzá a felkarikázott répát is.
  4. Öntsük fel a fehérborral, és forraljuk pár percig, hogy az alkohol elpárologjon.
  5. Adjuk hozzá a tárkony nagy részét és a vizet/alaplevet, majd tegyük vissza a csirkét a lábasba.
  6. Fedő alatt, alacsony lángon pároljuk 35–40 percig, amíg a hús teljesen megpuhul.
  7. A tejfölt keverjük simára néhány kanál forró szafttal, majd csorgassuk az ételhez.
  8. Szórjuk bele a maradék friss tárkonyt, forraljuk össze még 1-2 perc alatt, majd tálaljuk.
  9. Puha kenyérrel, galuskával vagy petrezselymes krumplival a legfinomabb.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 45 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A tárkonyos csirke az egyik legotthonosabb erdélyi fogás: szaftos hús, lágy tejfölös mártás és az a jellegzetes, kissé ánizsos tárkonyillat, amitől rögtön megjön az étvágyunk. Ez a változat Kövi Pál legendás Erdélyi lakoma című könyvének hangulatát idézi meg, egyszerű alapanyagokból, mégis különleges ízekkel. Friss kenyérrel tunkolva a legjobb, de galuskával vagy főtt krumplival is tökéletes ebéd.

Hasonló receptek

Összes tejfölös csirke
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Húsvéti főtt sonka
párolt hús

Húsvéti főtt sonka

A húsvéti sonka elkészítéséhez megannyi módszert, praktikát és trükköt kifejlesztettek már, amelyek (jobb esetben) mind puha, omlós és ízletes végeredményhez vezetnek. Épp ezért ...

Nosalty

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept