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lekvárok-dzsemek sárgabaracklekvár

Elronthatatlan sárgabaracklekvár

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

218
Kalória
1.6g
Fehérje
54.8g
Szénhidrát
0.5g
Zsír
100.4g
Víz
-
Koleszterin
2.3g
Élelmi rost
52.3g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 218 kcal
  • 1% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 2615 kcal
  • 1% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 130 kcal
  • 1% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 64% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    1.6 g

Zsír

  • Összesen
    0.5 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    57.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    16 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    27 mg
  • Nátrium
    2 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    54.8 g
  • Cukor
    52 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    100.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    112 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    12 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    10 micro
  • Kolin:
    3 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    22 micro
  • β-karotin
    1272 micro
  • β-crypt
    121 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    103 micro
Összesen 218 kcal
  • 1% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 64% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    19.5 g

Zsír

  • Összesen
    5.4 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    687.2 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    187 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    140 mg
  • Foszfor
    321 mg
  • Nátrium
    25 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    657.7 g
  • Cukor
    628 mg
  • Élelmi rost
    28 mg

Víz

  • Összesen
    1204.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1339 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    12 mg
  • C vitamin:
    140 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    46 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    126 micro
  • Kolin:
    39 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    265 micro
  • β-karotin
    15261 micro
  • β-crypt
    1451 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1242 micro
Összesen 2615 kcal
  • 1% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 64% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    1 g

Zsír

  • Összesen
    0.3 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    34.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    9 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    16 mg
  • Nátrium
    1 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    32.8 g
  • Cukor
    31 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    60.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    67 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    6 micro
  • Kolin:
    2 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    13 micro
  • β-karotin
    762 micro
  • β-crypt
    72 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    62 micro
Összesen 130 kcal

Elkészítés

  1. A barackokat, ha kell, picit átmossuk, majd forró vízzel leforrázzuk. Hagyjuk a gyümölcsöket pár percet a forró vízben pihenni, hogy aztán kézzel könnyedén leszedhessük a gyümölcshéjat.
  2. A megkopaszított barackokat kimagozzuk, és apróra daraboljuk. A megtisztított gyümölcs súlyát eztán lemérjük: nekünk másfél kiló lett a pucolt barack súlya.
  3. A barack súlyának nagyjából egyharmadát - ez esetben ez fél kiló - kimérjük cukorból, és a gyümölccsel együtt egy vastagabb fenekű lábasba öntjük. Elkeverjük, és amennyiben időnk engedi, 3-4 órát (de akár egy éjszakát is) pihenni hagyjuk, így időt adva a barackhúsnak, hogy jól átcukrosodjon.
  4. A főzésre késznek ítélt barackot ezután közepes lángon felforraljuk, közben meg-megkeverve, nehogy leégjen (ezért is célszerű egy megbízható, vastagabb aljú fazék használata).
  5. Hagyjuk egy fél percet forrni, majd vegyük takarékra, és alacsony lángon hagyjuk fődögélni 2-3 órát. Közben kevergessük rendszeresen. Az alacsony hőfokú, hosszú főzés célja, hogy minél több víz elpárologjon a lekvárunkból. Ha jól csináljuk, nem is lesz szükségünk zselésítő anyagra. (Ha nincs ennyi időnk, és a pektin mellett döntünk, ne szégyenkezzünk miatta, csak ügyeljünk rá, hogy a pektint némi cukorban elkeverve adjuk hozzá a forró lekvárhoz, így nem áll össze csomókban.)
  6. Amikor már kellően sűrűnek érezzük a lekvárunkat, botmixerrel pürésítsük. Ez persze kihagyható, ha a picit darabkásabb lekvárt szeretitek, de nálunk mindenki "simalekvárpárti", úgyhogy mi turmixolunk.
  7. Pro tipp: ha a turmixolás ellenére maradnak benne erősebb gyümölcsrostszálak (ez nagyrészt a gyümölcsön múlik, nem mi rontottuk el, nyugi), akkor passzírozzuk át szitán is a lekvárt. Fontos azonban ez esetben, hogy a passzírozás után forraljunk még egyet a lekváron.
  8. A lekvárt porciózzuk sterilizált befőttesüvegekbe - nekünk ebből az adagból 3 db nagyjából 4-4,5 decis üveg telt meg. A teli üvegek tetejére ízlés és szokás szerint tegyünk 1 kis késhegynyi szalicilt, hogy biztos ne romoljon meg a munkánk gyümölcse - mi ezt most elhagytuk, így is sokáig eláll, és amúgy is gyorsan elfogy.
  9. Az üvegeket eztán zárjuk le, és fordítsuk fejjel lefelé, majd tetszés szerint tegyük száraz vagy nedves dunsztba. Vagy hagyjuk csak simán egy éjszakán át fejjel lefelé pihenni - nekünk így, dunszt nélkül se szokott megromlani.
  10. Végül nincs más hátra, mint elfogyasztani a házi lekvárunkat!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés ideje: 150 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Kis hazánk igazi "befőzőország", ahol nyaranta felbecsülhetetlen mennyiségben rakunk el mindenféle gyümölcslekvárt, -befőttet és -szörpöt. Ahány ház, annyi praktika létezik a lekvárkészítésre, saját receptünk mellett pedig tízköröm-szakadtáig agitálunk - és ez így is van jól.  Van, aki hámozza a barackot, más meg nem, egyes helyeken darabolják a gyümölcsöt, máshol darálják, harmadhelyütt pedig felekben hagyják. Van, aki becukrozza, és éjszakára állni hagyja a sárgabarackot, más csak pár órát pihenteti, míg sokan rögtön főzik, sőt, vannak akik csak a főzés egy későbbi pontján édesítik. És egyáltalán hogyan kell főzni? Mennyi cukor kell bele? Szükséges-e zselésítő anyag, vagy elég a gyümölcs és a cukor? Egyáltalán mennyire folyósan tökéletes a lekvár? És lehetnek benne gyümölcsdarabkák? Ezekre a kérdésekre nincsenek egzakt válaszok, éppen ezért mi most csak egyféle receptet mutatunk meg, ami nekünk mindig bevált, és amit nagyon szeretünk. Senkit nem akarunk meggyőzni, hogy dobja el a bevált receptúrát, ugyanakkor, ha megteszik ez a módszer, próbálja ki! Kezdő lekvárfőzőknek viszont meleg szívvel ajánljuk, mert tényleg elronthatatlan, csak picit oda kell figyelni rá. Mert az első saját lekvár fogyasztásánál kevés nagyobb öröm van!

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Hozzávalók
Elkészítés

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