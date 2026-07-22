Elronthatatlan sárgabaracklekvár
Hozzávalók
-
1.5 kg sárgabarack (pucolt súly)
-
50 dkg cukor
-
1 teáskanál pektin (opcionális)
-
1 késhegynyi szalicil (opcionális)
- 1% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 0% Zsír
-
125g sárgabarack56 kcal
-
42g cukor161 kcal
-
0g pektin1 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 0% Zsír
-
1500g sárgabarack670 kcal
-
500g cukor1935 kcal
-
3g pektin10 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 0% Zsír
-
74.9g sárgabarack33 kcal
-
25g cukor97 kcal
-
0.1g pektin0 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 64% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 1.6 g
Zsír
-
Összesen 0.5 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 57.3 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 16 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 27 mg
-
Nátrium 2 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 54.8 g
-
Cukor 52 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 100.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 112 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 12 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 10 micro
-
Kolin: 3 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 22 micro
-
β-karotin 1272 micro
-
β-crypt 121 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 103 micro
- 1% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 64% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 19.5 g
Zsír
-
Összesen 5.4 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 687.2 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 187 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 140 mg
-
Foszfor 321 mg
-
Nátrium 25 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 657.7 g
-
Cukor 628 mg
-
Élelmi rost 28 mg
Víz
-
Összesen 1204.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1339 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 12 mg
-
C vitamin: 140 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 46 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 126 micro
-
Kolin: 39 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 265 micro
-
β-karotin 15261 micro
-
β-crypt 1451 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1242 micro
- 1% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 64% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 1 g
Zsír
-
Összesen 0.3 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 34.3 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 9 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 16 mg
-
Nátrium 1 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 32.8 g
-
Cukor 31 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 60.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 67 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 6 micro
-
Kolin: 2 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 13 micro
-
β-karotin 762 micro
-
β-crypt 72 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 62 micro
Elkészítés
- A barackokat, ha kell, picit átmossuk, majd forró vízzel leforrázzuk. Hagyjuk a gyümölcsöket pár percet a forró vízben pihenni, hogy aztán kézzel könnyedén leszedhessük a gyümölcshéjat.
- A megkopaszított barackokat kimagozzuk, és apróra daraboljuk. A megtisztított gyümölcs súlyát eztán lemérjük: nekünk másfél kiló lett a pucolt barack súlya.
- A barack súlyának nagyjából egyharmadát - ez esetben ez fél kiló - kimérjük cukorból, és a gyümölccsel együtt egy vastagabb fenekű lábasba öntjük. Elkeverjük, és amennyiben időnk engedi, 3-4 órát (de akár egy éjszakát is) pihenni hagyjuk, így időt adva a barackhúsnak, hogy jól átcukrosodjon.
- A főzésre késznek ítélt barackot ezután közepes lángon felforraljuk, közben meg-megkeverve, nehogy leégjen (ezért is célszerű egy megbízható, vastagabb aljú fazék használata).
- Hagyjuk egy fél percet forrni, majd vegyük takarékra, és alacsony lángon hagyjuk fődögélni 2-3 órát. Közben kevergessük rendszeresen. Az alacsony hőfokú, hosszú főzés célja, hogy minél több víz elpárologjon a lekvárunkból. Ha jól csináljuk, nem is lesz szükségünk zselésítő anyagra. (Ha nincs ennyi időnk, és a pektin mellett döntünk, ne szégyenkezzünk miatta, csak ügyeljünk rá, hogy a pektint némi cukorban elkeverve adjuk hozzá a forró lekvárhoz, így nem áll össze csomókban.)
- Amikor már kellően sűrűnek érezzük a lekvárunkat, botmixerrel pürésítsük. Ez persze kihagyható, ha a picit darabkásabb lekvárt szeretitek, de nálunk mindenki "simalekvárpárti", úgyhogy mi turmixolunk.
- Pro tipp: ha a turmixolás ellenére maradnak benne erősebb gyümölcsrostszálak (ez nagyrészt a gyümölcsön múlik, nem mi rontottuk el, nyugi), akkor passzírozzuk át szitán is a lekvárt. Fontos azonban ez esetben, hogy a passzírozás után forraljunk még egyet a lekváron.
- A lekvárt porciózzuk sterilizált befőttesüvegekbe - nekünk ebből az adagból 3 db nagyjából 4-4,5 decis üveg telt meg. A teli üvegek tetejére ízlés és szokás szerint tegyünk 1 kis késhegynyi szalicilt, hogy biztos ne romoljon meg a munkánk gyümölcse - mi ezt most elhagytuk, így is sokáig eláll, és amúgy is gyorsan elfogy.
- Az üvegeket eztán zárjuk le, és fordítsuk fejjel lefelé, majd tetszés szerint tegyük száraz vagy nedves dunsztba. Vagy hagyjuk csak simán egy éjszakán át fejjel lefelé pihenni - nekünk így, dunszt nélkül se szokott megromlani.
- Végül nincs más hátra, mint elfogyasztani a házi lekvárunkat!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 150 p
Kis hazánk igazi "befőzőország", ahol nyaranta felbecsülhetetlen mennyiségben rakunk el mindenféle gyümölcslekvárt, -befőttet és -szörpöt. Ahány ház, annyi praktika létezik a lekvárkészítésre, saját receptünk mellett pedig tízköröm-szakadtáig agitálunk - és ez így is van jól. Van, aki hámozza a barackot, más meg nem, egyes helyeken darabolják a gyümölcsöt, máshol darálják, harmadhelyütt pedig felekben hagyják. Van, aki becukrozza, és éjszakára állni hagyja a sárgabarackot, más csak pár órát pihenteti, míg sokan rögtön főzik, sőt, vannak akik csak a főzés egy későbbi pontján édesítik. És egyáltalán hogyan kell főzni? Mennyi cukor kell bele? Szükséges-e zselésítő anyag, vagy elég a gyümölcs és a cukor? Egyáltalán mennyire folyósan tökéletes a lekvár? És lehetnek benne gyümölcsdarabkák? Ezekre a kérdésekre nincsenek egzakt válaszok, éppen ezért mi most csak egyféle receptet mutatunk meg, ami nekünk mindig bevált, és amit nagyon szeretünk. Senkit nem akarunk meggyőzni, hogy dobja el a bevált receptúrát, ugyanakkor, ha megteszik ez a módszer, próbálja ki! Kezdő lekvárfőzőknek viszont meleg szívvel ajánljuk, mert tényleg elronthatatlan, csak picit oda kell figyelni rá. Mert az első saját lekvár fogyasztásánál kevés nagyobb öröm van!