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lekvárok-dzsemek gyümölcslekvár

Szederlekvár

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

162
Kalória
1.5g
Fehérje
40.4g
Szénhidrát
0.5g
Zsír
95.7g
Víz
-
Koleszterin
5.7g
Élelmi rost
34.2g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 1% Zsír
Összesen 162 kcal
  • 1% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 1% Zsír
Összesen 1938 kcal
  • 1% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 1% Zsír
Összesen 108 kcal
  • 1% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    1.5 g

Zsír

  • Összesen
    0.5 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    85.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    34 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    21 mg
  • Foszfor
    24 mg
  • Nátrium
    3 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    40.4 g
  • Cukor
    34 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    95.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    13 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    25 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    20 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    27 micro
  • Kolin:
    9 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    128 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    119 micro
Összesen 162 kcal
  • 1% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    18.2 g

Zsír

  • Összesen
    6.3 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1023.1 g
  • Cink
    7 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    405 mg
  • Vas
    9 mg
  • Magnézium
    257 mg
  • Foszfor
    287 mg
  • Nátrium
    41 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    8 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    484.5 g
  • Cukor
    410 mg
  • Élelmi rost
    68 mg

Víz

  • Összesen
    1148.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    158 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    14 mg
  • C vitamin:
    304 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    238 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    324 micro
  • Kolin:
    107 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    1539 micro
  • β-crypt
    18 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1426 micro
Összesen 1938 kcal
  • 1% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    1 g

Zsír

  • Összesen
    0.4 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    57.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    23 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    14 mg
  • Foszfor
    16 mg
  • Nátrium
    2 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    27 g
  • Cukor
    23 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    64.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    9 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    17 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    13 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    18 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    86 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    80 micro
Összesen 108 kcal

Elkészítés

  1. A szedret lábasba tesszük és hozzáreszeljük a citrom héját, majd belefacsarjuk a levét is. Használhatunk friss és fagyasztott szedret egyaránt, a végeredmény mindenképpen finom lesz.
  2. A cukor kétharmadát és a csíkozott mentát is adjuk a szederhez, majd az egészet alaposan kavarjuk át. A maradék cukrot pedig tegyük félre.
  3. Gyakori kevergetés mellett forraljuk fel a szedret, majd gyöngyözve hagyjuk kb. 15 percet főni. Ezalatt a szederszemek megpuhulnak és könnyen szétnyomhatóvá válnak - erre segítsünk is rá egy krumplinyomó segítségével.
  4. A maradék cukorral keverjük el a pektint, majd adjuk hozzá a bugyogó szederlekvárhoz. Keverjük el benne alaposan és forraljunk rajta egyet a pektinnel együtt is.
  5. Végezzünk állagpróbát: egy kanálnyi lekvárt cseppentsünk egy kistányérra. Várjuk meg, amíg kihűl és megdermed - ha elégedettek vagyunk az állagával, készen is van a lekvár.
  6. A lekvárt még forrón kanalazzuk steril befőttes üvegekbe, majd fejjel lefelé fordítva hagyjuk őket hűlni.
  7. A kész lekvárt fogyasszuk ízlés szerint: joghurtba keverve, vajas pirítósra kenve, sajtos melegszendvicsbe egyaránt mennyei választás.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 20 p
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Ha szeretitek a szedret, akkor főzzetek be pár üvegnyi lekvárt, hogy egész évben élvezhessétek a zamatát!

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Rosanics Petra

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