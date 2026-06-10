Szederlekvár
Hozzávalók
- 1% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 1% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 1% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 1.5 g
Zsír
-
Összesen 0.5 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 85.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 34 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 21 mg
-
Foszfor 24 mg
-
Nátrium 3 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 40.4 g
-
Cukor 34 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 95.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 13 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 25 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 20 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 27 micro
-
Kolin: 9 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 128 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 119 micro
- 1% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 18.2 g
Zsír
-
Összesen 6.3 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1023.1 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 7 mg
-
Kálcium 405 mg
-
Vas 9 mg
-
Magnézium 257 mg
-
Foszfor 287 mg
-
Nátrium 41 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 8 mg
Szénhidrát
-
Összesen 484.5 g
-
Cukor 410 mg
-
Élelmi rost 68 mg
Víz
-
Összesen 1148.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 158 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 14 mg
-
C vitamin: 304 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 238 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 324 micro
-
Kolin: 107 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 1539 micro
-
β-crypt 18 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1426 micro
- 1% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 1 g
Zsír
-
Összesen 0.4 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 57.1 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 23 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 14 mg
-
Foszfor 16 mg
-
Nátrium 2 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 27 g
-
Cukor 23 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 64.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 9 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 17 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 13 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 18 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 86 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 80 micro
Elkészítés
- A szedret lábasba tesszük és hozzáreszeljük a citrom héját, majd belefacsarjuk a levét is. Használhatunk friss és fagyasztott szedret egyaránt, a végeredmény mindenképpen finom lesz.
- A cukor kétharmadát és a csíkozott mentát is adjuk a szederhez, majd az egészet alaposan kavarjuk át. A maradék cukrot pedig tegyük félre.
- Gyakori kevergetés mellett forraljuk fel a szedret, majd gyöngyözve hagyjuk kb. 15 percet főni. Ezalatt a szederszemek megpuhulnak és könnyen szétnyomhatóvá válnak - erre segítsünk is rá egy krumplinyomó segítségével.
- A maradék cukorral keverjük el a pektint, majd adjuk hozzá a bugyogó szederlekvárhoz. Keverjük el benne alaposan és forraljunk rajta egyet a pektinnel együtt is.
- Végezzünk állagpróbát: egy kanálnyi lekvárt cseppentsünk egy kistányérra. Várjuk meg, amíg kihűl és megdermed - ha elégedettek vagyunk az állagával, készen is van a lekvár.
- A lekvárt még forrón kanalazzuk steril befőttes üvegekbe, majd fejjel lefelé fordítva hagyjuk őket hűlni.
- A kész lekvárt fogyasszuk ízlés szerint: joghurtba keverve, vajas pirítósra kenve, sajtos melegszendvicsbe egyaránt mennyei választás.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 20 p
Ha szeretitek a szedret, akkor főzzetek be pár üvegnyi lekvárt, hogy egész évben élvezhessétek a zamatát!