30 gyönyörű szezonális recept, amit a szeptember tartogat számunkra

Nem hagyunk titeket most sem aktuális, egy teljes hónapot felölelő receptek nélkül, ezúttal pedig az ősz első hónapját, a szeptembert töltjük meg szezonális levesekkel, főételekkel, sütikkel.
Füge, szilva, szőlő, édesburgonya, répa, káposzta, gomba és különféle egyéb zöldségek, fűszerek és szaftos húsfélék az alapanyagaink, melyekből elképesztő finomságokat készítettek nektek felhasználóink - nem csak szeptemberre.
Íme, fel is sorakozott a harminc recept, amit szeptemberre szántunk nektek, inspiráció gyanánt:
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű256Kalória8.2gFehérje17.2gSzénhidrát17.3gZsír
Az orzótésztát alig ismerjük, pedig csodás alapanyag: az olasz, apró szemű tészta rizsre hasonlít, de durumlisztből készül. Az év utolsó lecsóját próbáld ki így!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű624Kalória9.9gFehérje81.1gSzénhidrát29.6gZsír
Szilvás pitecsoda, mely minden őszi süteményrepertoár része kell, hogy legyen.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1271Kalória53.9gFehérje106.9gSzénhidrát69.2gZsír
A kolbászos ételeket a magyarokra nem nagyon kell tukmálni, ez biztos. Szaftos tésztaként gyors ebéd válik belőle.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű407Kalória5.5gFehérje50.9gSzénhidrát20.6gZsír
Muffinba oltott szilvásgombóc? Jézusom, ez túl jól hangzik, ide vele!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű669Kalória27.7gFehérje43.3gSzénhidrát41.6gZsír
A házi tésztából készített túrós csuszának nincs párja, érdemes legalább egyszer kipróbálni.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű167Kalória4.1gFehérje28.8gSzénhidrát5.7gZsír
A káposztás főételek szezonja is beköszönt végre, de ne ragadjunk le a töltött káposztánál és a frankfurtinál.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű683Kalória10.8gFehérje61.8gSzénhidrát44gZsír
Szeder és szilva, az alliteráló páros egy süteményben. Gyönyörű és finom, süsd meg mindenképp!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű190Kalória5.7gFehérje34.2gSzénhidrát3.5gZsír
Tócsnit sütnél? A hűvös idő (sajnos) meghozza a kedvünket az olajban/sütőben sült finomságokhoz.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű789Kalória11.4gFehérje124.5gSzénhidrát27.7gZsír
A füge meg a ricotta csoda páros, leveles tésztára sütve pedig egészen különleges finomságban lehet részed.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű578Kalória69.9gFehérje13.3gSzénhidrát25.4gZsír
Óvári csirkemell gombával, sajttal és sonkával sütve, igazi kockás abroszos éttermes fogás.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű425Kalória13.5gFehérje58.8gSzénhidrát14.5gZsír
Piroggal készülünk, ráadásul káposztással, ami a beköszöntő hűvös időben tökéletes lesz. Kicsi időigényes, de hátha esik az eső, és akkor úgyis otthonmaradunk majd.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű407Kalória33.6gFehérje4.3gSzénhidrát27.6gZsír
Flekken mustárral, tarjából - a húsimádó férfiak és nők klasszikus kedvence ebédre, vacsorára, ünnepre, hétköznapra.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű706Kalória44.9gFehérje83.5gSzénhidrát17.6gZsír
A bolognai télen-nyáron kedvenc, nem igazán szezonfüggő, de azért a hosszan főzött ragukhoz mégiscsak az ősz és a tél illik leginkább!
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adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes523Kalória8.5gFehérje58.8gSzénhidrát30gZsír
A füge meg a dió párosa utánozhatatlan ízvilágot varázsol a tányérunkra és a szánkba.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű560Kalória12.1gFehérje64.5gSzénhidrát29.7gZsír
A sütőtököt így még szinte tuti nem próbáltad - végre szezon van, készüljön belőle minden héten legalább egyféle fogás!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű181Kalória7.7gFehérje20.6gSzénhidrát7.3gZsír
A gombával készült székelykáposzta húsmentes ugyan, de oly' laktató és melengető!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű246Kalória5.1gFehérje48.7gSzénhidrát3.9gZsír
A szőlőút magában szeretjük leginkább, de toszkán lepénybe sütötted már?
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes524Kalória5.9gFehérje65.9gSzénhidrát27.9gZsír
Diós-birsalmás apróságok ünnepre, vagy egy nem hétköznapi hétköznapra és persze bármelyik hétvégére.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes730Kalória21.4gFehérje85.1gSzénhidrát35.7gZsír
Sütőtökkel főztél már chili con carnét? Tuti nem! Pótold, mert mi kótoltuk, és valami mennyei!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes668Kalória11gFehérje96.7gSzénhidrát25.9gZsír
Sütőtökkel készült ez a fahéjas csiga, ezzel pedig két őszi kedvenc került egy receptbe.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű352Kalória9.2gFehérje56.5gSzénhidrát10.2gZsír
Ha káposztás csigát szeretnél uzsonnázni, akkor itt az alkalom! Igaz, nem olyan egészséges, mint egy adag saláta, de néha belefér.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű776Kalória40.5gFehérje93.1gSzénhidrát23.4gZsír
A rókagomba ugyan nem olyan "olcsó" és elterjedt, mint a csiperke, de ha találsz a piacon, mindenképp készítsd el parmezánnal és lencsével, levesként!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes453Kalória7.4gFehérje56.3gSzénhidrát22.6gZsír
A bécsi almás rétesnek csak a magyar lehet a párja - irtó finom mindkettő!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű348Kalória11.7gFehérje54.5gSzénhidrát10.1gZsír
Répából készítettél már hummuszt? Csodaszép színű, gombával kiegészítve pedig tényleg kiad egy teljes, fehérjedús étkezést.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes338Kalória3.1gFehérje63.1gSzénhidrát10.9gZsír
Az almaleves méltatlanul elhanyagolt gyümölcslevestípus, ha nyáron nem, akkor legalább ősszel készítsd el.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű31284Kalória252.4gFehérje554.6gSzénhidrát3203.8gZsír
Sütőtökkrémleves szeptemberben? Naná! Nem bírjuk ki nélküle!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű418Kalória11.8gFehérje38gSzénhidrát27.6gZsír
Egy mentes csokitorta bármelyik évszakot feldobja, nem igaz?
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes681Kalória40.4gFehérje51.6gSzénhidrát36.6gZsír
Sós-édes főétel az ősz legjavából. Elegáns, különleges.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű461Kalória18.4gFehérje41.9gSzénhidrát24.4gZsír
Az édesburgonyából bármit szívesen készítünk, tócsnit, ráadásul villámgyorsan pedig még annál is szívesebben!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű310Kalória13.6gFehérje44gSzénhidrát7.3gZsír
A krémlevesek szezonja is elérkezett, mi most egy vöröslencsés változatra szavaztunk, pikáns török receptúra alapján.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes980Kalória31.7gFehérje86.1gSzénhidrát56.1gZsír
Ha ősz, akkor melengető egytálételek: mit szólnátok egy nem éppen diétás sztrapacskához?
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű742Kalória14.9gFehérje102.3gSzénhidrát30.9gZsír
Jaj, hát a mák és a citrom mennyire jók már együtt! Csigamaffinban meg pláne!
9 egytálétel, aminek nemcsak a gyomrod, a szemed is örül majd