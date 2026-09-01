Gasztro

2026.09.01.

30 gyönyörű szezonális recept, amit a szeptember tartogat számunkra

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Mutatós, kreatív, szezonális, hagyományos és ötlettel teli, egészen újhullámos receptek is várnak rátok szeptemberben, süssetek-főzzetek velünk!

Nem hagyunk titeket most sem aktuális, egy teljes hónapot felölelő receptek nélkül, ezúttal pedig az ősz első hónapját, a szeptembert töltjük meg szezonális levesekkel, főételekkel, sütikkel.

Füge, szilva, szőlő, édesburgonya, répa, káposzta, gomba és különféle egyéb zöldségek, fűszerek és szaftos húsfélék az alapanyagaink, melyekből elképesztő finomságokat készítettek nektek felhasználóink - nem csak szeptemberre.

Rakott krumpli, ahogy a nagyi készíti
Rakott krumpli, ahogy a nagyi készíti - recept a képre kattintva nyílik!
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Íme, fel is sorakozott a harminc recept, amit szeptemberre szántunk nektek, inspiráció gyanánt:

  1. A klasszikus lecsó új köntösben: krémes orzóval és lágy burratával készítve, tányérban

    Egyserpenyős lecsós orzo

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    256
    Kalória
    8.2g
    Fehérje
    17.2g
    Szénhidrát
    17.3g
    Zsír
    Még több zöldséges tészta

    Az orzótésztát alig ismerjük, pedig csodás alapanyag: az olasz, apró szemű tészta rizsre hasonlít, de durumlisztből készül. Az év utolsó lecsóját próbáld ki így!

  3. Szaftos paradicsomos-tejszínes tészta, pirított kolbásszal és reszelt sajttal

    Szaftos kolbászos tészta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    1271
    Kalória
    53.9g
    Fehérje
    106.9g
    Szénhidrát
    69.2g
    Zsír
    Még több paradicsomos tészta

    A kolbászos ételeket a magyarokra nem nagyon kell tukmálni, ez biztos. Szaftos tésztaként gyors ebéd válik belőle.
  9. Klasszikus, ropogós tócsni tejfölös mártogatóssal tálalva, piros-fehér kockás zsírpapíron, a tál körül burgonyaszemek, paradicsom és ketchup

    Legegyszerűbb tócsni

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    190
    Kalória
    5.7g
    Fehérje
    34.2g
    Szénhidrát
    3.5g
    Zsír
    Még több tócsni

    Tócsnit sütnél? A hűvös idő (sajnos) meghozza a kedvünket az olajban/sütőben sült finomságokhoz.
  10. Fügés-ricottás leveles pite

    Fügés-ricottás leveles pite

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    789
    Kalória
    11.4g
    Fehérje
    124.5g
    Szénhidrát
    27.7g
    Zsír
    Még több vaníliás pite

    A füge meg a ricotta csoda páros, leveles tésztára sütve pedig egészen különleges finomságban lehet részed.
  13. Egyszerű pirog: káposztával töltött, kelt tésztás sült batyuk

    Káposztás pirog egyszerűen (Pirozhki)

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    425
    Kalória
    13.5g
    Fehérje
    58.8g
    Szénhidrát
    14.5g
    Zsír
    Még több pirog

    Piroggal készülünk, ráadásul káposztással, ami a beköszöntő hűvös időben tökéletes lesz. Kicsi időigényes, de hátha esik az eső, és akkor úgyis otthonmaradunk majd.
  14. Mustáros flekken sertéstartjából

    Mustáros flekken sertéstartjából

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    407
    Kalória
    33.6g
    Fehérje
    4.3g
    Szénhidrát
    27.6g
    Zsír
    Még több sült tarja

    Flekken mustárral, tarjából - a húsimádó férfiak és nők klasszikus kedvence ebédre, vacsorára, ünnepre, hétköznapra.
  15. Spagetti bolognai raguval, reszelt parmezánnal, fehér tányéron

    Bolognai spagetti szaftosan

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    706
    Kalória
    44.9g
    Fehérje
    83.5g
    Szénhidrát
    17.6g
    Zsír
    Még több bolognai

    A bolognai télen-nyáron kedvenc, nem igazán szezonfüggő, de azért a hosszan főzött ragukhoz mégiscsak az ősz és a tél illik leginkább!
  16. Fügés-diós baklava

    Fügés-diós baklava

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    közepes
    523
    Kalória
    8.5g
    Fehérje
    58.8g
    Szénhidrát
    30g
    Zsír
    Még több különleges rétesek

    A füge meg a dió párosa utánozhatatlan ízvilágot varázsol a tányérunkra és a szánkba.
  21. Linzerkarika

    Diós-birsalmás linzerkarika

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    524
    Kalória
    5.9g
    Fehérje
    65.9g
    Szénhidrát
    27.9g
    Zsír
    Még több linzer

    Diós-birsalmás apróságok ünnepre, vagy egy nem hétköznapi hétköznapra és persze bármelyik hétvégére.
  23. pumpkin spice cinnamon roll

    Fahéjas csiga sütőtökkel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    668
    Kalória
    11g
    Fehérje
    96.7g
    Szénhidrát
    25.9g
    Zsír
    Még több fahéjas csiga

    Sütőtökkel készült ez a fahéjas csiga, ezzel pedig két őszi kedvenc került egy receptbe.
  25. Puha káposztás csiga

    Puha káposztás csiga

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    352
    Kalória
    9.2g
    Fehérje
    56.5g
    Szénhidrát
    10.2g
    Zsír
    Még több csigák minden ízben

    Ha káposztás csigát szeretnél uzsonnázni, akkor itt az alkalom! Igaz, nem olyan egészséges, mint egy adag saláta, de néha belefér.
  28. Répahummusz grillgombával

    Répahummusz grillgombával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    348
    Kalória
    11.7g
    Fehérje
    54.5g
    Szénhidrát
    10.1g
    Zsír
    Még több humusz

    Répából készítettél már hummuszt? Csodaszép színű, gombával kiegészítve pedig tényleg kiad egy teljes, fehérjedús étkezést.
  29. Almakrémleves

    Vaníliás duplaalma-leves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    338
    Kalória
    3.1g
    Fehérje
    63.1g
    Szénhidrát
    10.9g
    Zsír
    Még több almaleves

    Az almaleves méltatlanul elhanyagolt gyümölcslevestípus, ha nyáron nem, akkor legalább ősszel készítsd el.
  32. Mentes csokitorta

    Mentes csokitorta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    418
    Kalória
    11.8g
    Fehérje
    38g
    Szénhidrát
    27.6g
    Zsír
    Még több csokitorta

    Egy mentes csokitorta bármelyik évszakot feldobja, nem igaz?
  34. Édesburgonyás tócsni metélőhagymás ricottakrémmel és sült baconnel

    Édesburgonyás tócsni villámgyorsan

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    461
    Kalória
    18.4g
    Fehérje
    41.9g
    Szénhidrát
    24.4g
    Zsír
    Még több tócsni

    Az édesburgonyából bármit szívesen készítünk, tócsnit, ráadásul villámgyorsan pedig még annál is szívesebben!
  37. Juhtúrós sztrapacska ropogós szalonnával, népies díszítésű tányéron tálalva, felülnézetből fotózva

    Juhtúrós sztrapacska

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    980
    Kalória
    31.7g
    Fehérje
    86.1g
    Szénhidrát
    56.1g
    Zsír
    Még több sztrapacska

    Ha ősz, akkor melengető egytálételek: mit szólnátok egy nem éppen diétás sztrapacskához?
  38. Mákos-citromos csiga

    Mákos-citromos csiga

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    742
    Kalória
    14.9g
    Fehérje
    102.3g
    Szénhidrát
    30.9g
    Zsír
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