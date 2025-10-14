Brassói szűzpecsenye
Hozzávalók
500 g burgonya
1 ek mangalica zsír
80 g mangalica szalonna (füstölt)
500 g sertés szűzpecsenye
6 gerezd fokhagyma
1 ízlés szerint só
1 ízlés szerint bors
1 kk fűszerpaprika (füstölt)
1 csokor petrezselyem
- 12% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 8% Zsír
250g burgonya144 kcal
68 kcal
262 kcal
250g sertés szűzpecsenye273 kcal
9g fokhagyma12 kcal
1g só0 kcal
0 kcal
0 kcal
23g petrezselyem8 kcal
- 12% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 8% Zsír
500g burgonya289 kcal
15g mangalica zsír135 kcal
524 kcal
500g sertés szűzpecsenye545 kcal
18g fokhagyma24 kcal
2g só0 kcal
0 kcal
0 kcal
45g petrezselyem16 kcal
- 12% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 8% Zsír
43.1g burgonya25 kcal
1.3g mangalica zsír12 kcal
6.9g mangalica szalonna45 kcal
43.1g sertés szűzpecsenye47 kcal
1.6g fokhagyma2 kcal
0.2g só0 kcal
0 kcal
0 kcal
3.9g petrezselyem1 kcal
- 12% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 73% Víz
- 73% Víz
- 73% Víz
Elkészítés
- A burgonyát pucoljuk meg, majd vágjuk fel kockákra. Főzzük 5-6 percet, utána szűrjük le. Rázzuk össze finoman a burgonyát, így sokkal ropogósabb lesz a külseje.
- Hevítsük fel a serpenyőt, tegyük bele a zsírt, majd pirítsuk meg a burgonyákat. Amikor elkészült, akkor szedjük ki, és tegyük félre.
- A szalonnát vágjuk fel vékony csíkokra, majd pirítsuk zsírjára. Adjuk hozzá a vastagabb csíkokra vágott sertésszüzet, borsozzuk meg, és pirítsuk át nagy lángon.
- Amikor szépen megpirult a hús, adjuk hozzá a zúzott fokhagymát, a fűszerpaprikát, és enyhén sózzuk meg. Ízlés szerint majorannával, őrölt fűszerköménnyel is lehet ízesíteni. Futtassuk át a fűszerekkel együtt, és egy kevés vizet adjunk hozzá. Természetesen alaplével is felönthetjük, vagy akár fehérborral is, hogy még ízletesebb legyen.
- Tegyük vissza a sült burgonyát, forgassuk össze, végül szórjuk meg dúrvára vágott petrezselyemmel.
- Jó étvágyat hozzá!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 5 p
A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.
A brassóinál hétvége-kompatibilisebb étel nem nagyon van, talán a húsleves veszi fel vele még a versenyt, meg persze a rántott hús. Időigényes, de ha sütőben készül a krumpli, gyorsabban megleszünk vele, a húst pedig akár kuktában is puhára főzhetjük. A brassói aprópecsenye előnye, hogy a köret és a hús egyszerre érkezik, és csupán néhány alapanyag szükséges hozzá: a gondosan megválasztott hús és burgonya, némi szalonna, valamint hagyma, fokhagyma, illetve az alap magyaros fűszerek.
Hús
A brassói aprópecsenye eredetileg sertésből készül, ideálisan szűzpecsenyéből, mint ez a recept is. Ezen kívül sertéscombból, karajból is összeállíthatjuk, ha pedig nem szeretnénk sertést fogyasztani, vagy soványabb, könnyedebb verzióra vágyunk, választhatunk hozzá szárnyashúst is - pulyka- vagy csirkecombfilét. Marhahúsból ritkán készül, de természetesen abból is finom.
Burgonya
Sütni való burgonyából készüljön, hiszen a brassói legfontosabb hozzávalója a szaftos-fűszeres-fokhagymás hús mellett a kockákra vágott sült burgonya.
Profi tipp:
Fűszerek
Az alap a só, a fokhagyma és a frissen (!) őrölt fekete bors. Ha fűszerpaprikát is teszünk bele, az lehet füstölt verzió is - isteni plusz ízt ad a magyaros ételeknek. Sokan egy kevés őrölt köményt, vagy akár majorannát is adnak a húshoz.
Az alaprecept
A brassóialaphoz pirítsunk zsírjára némi minőségű kolozsvári szalonnát (apró kockákra vágva), mehet rá a felkockázott vöröshagyma, aprított fokhagyma, só, bors, fűszerpaprika, esetleg egy kevés sűrített paradicsom és/vagy egy-két szem paradicsom és egy tv-paprika felkockázva. Ez ízlés kérdése. Erre megy a felkockázott hús és egy kevés víz, végül pedig puhára főzzük a húsunkat. A sült burgonyát a végén adjuk a szaftos húshoz.
Vitaindító plusz hozzávalók:
A brassói aprópecsenye frissen a legfinomabb, az éppen kisült burgonyakockákkal összeforgatva. Tálaláskor szórhatunk rá friss petrezselymet, a savanyúság pedig ne maradjon el mellőle: kovászos/ecetes/csemegeuborkával, almapaprikával vagy csalamádéval tökéletes magyaros egytálétel válik belőle.