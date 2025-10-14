Brassói szűzpecsenye

Brassói aprópecsenye petrezselyemmel Nosalty

A brassóinál hétvége-kompatibilisebb étel nem nagyon van, talán a húsleves veszi fel vele még a versenyt, meg persze a rántott hús. Időigényes, de ha sütőben készül a krumpli, gyorsabban megleszünk vele, a húst pedig akár kuktában is puhára főzhetjük. A brassói aprópecsenye előnye, hogy a köret és a hús egyszerre érkezik, és csupán néhány alapanyag szükséges hozzá: a gondosan megválasztott hús és burgonya, némi szalonna, valamint hagyma, fokhagyma, illetve az alap magyaros fűszerek.

Hús

A brassói aprópecsenye eredetileg sertésből készül, ideálisan szűzpecsenyéből, mint ez a recept is. Ezen kívül sertéscombból, karajból is összeállíthatjuk, ha pedig nem szeretnénk sertést fogyasztani, vagy soványabb, könnyedebb verzióra vágyunk, választhatunk hozzá szárnyashúst is - pulyka- vagy csirkecombfilét. Marhahúsból ritkán készül, de természetesen abból is finom.

Burgonya

Sütni való burgonyából készüljön, hiszen a brassói legfontosabb hozzávalója a szaftos-fűszeres-fokhagymás hús mellett a kockákra vágott sült burgonya.

Profi tipp: a felkockázott burgonyát főzd elő (félkészre), és aztán sütőben, tepsire terítve süsd ropogósra!

Fűszerek

Az alap a só, a fokhagyma és a frissen (!) őrölt fekete bors. Ha fűszerpaprikát is teszünk bele, az lehet füstölt verzió is - isteni plusz ízt ad a magyaros ételeknek. Sokan egy kevés őrölt köményt, vagy akár majorannát is adnak a húshoz.

A brassóihoz a húst csíkokra vágjuk, a burgonyát pedig kockákra Nosalty

Az alaprecept

A brassóialaphoz pirítsunk zsírjára némi minőségű kolozsvári szalonnát (apró kockákra vágva), mehet rá a felkockázott vöröshagyma, aprított fokhagyma, só, bors, fűszerpaprika, esetleg egy kevés sűrített paradicsom és/vagy egy-két szem paradicsom és egy tv-paprika felkockázva. Ez ízlés kérdése. Erre megy a felkockázott hús és egy kevés víz, végül pedig puhára főzzük a húsunkat. A sült burgonyát a végén adjuk a szaftos húshoz.

Vitaindító plusz hozzávalók: A zöldborsó hozzáadása kapcsán családok szakadnak ketté, a lényeg viszont, hogy semmit se vegyünk véresen komolyan, hiszen ahány ház, annyi szokás. Ha szeretjük vagy így szoktuk meg, keverjünk bele némi párolt zöldborsót nyugodtan! Sőt, a tavaszi szezonban friss medvehagymával is spékelhetjük.

A brassói aprópecsenye frissen a legfinomabb, az éppen kisült burgonyakockákkal összeforgatva. Tálaláskor szórhatunk rá friss petrezselymet, a savanyúság pedig ne maradjon el mellőle: kovászos/ecetes/csemegeuborkával, almapaprikával vagy csalamádéval tökéletes magyaros egytálétel válik belőle.