Szaftos, kolbászos tészta
Hozzávalók
Az ételhez
-
1 ek olívaolaj
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 csokor petrezselyem (csak a szárak)
-
1 db chili (szárított)
-
250 g lángolt kolbász
-
25 dkg koktélparadicsom
-
1 kis fej vöröshagyma
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 ek sűrített paradicsom
-
só ízlés szerint
-
1 ízlés szerint bors
-
1 kk kakukkfű
-
1 kk oregánó
-
1 kk füstölt pirospaprika
-
100 ml főzőtejszín
-
250 g tészta
-
50 g sajt
-
petrezselyem ízlés szerint (friss)
- 12% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 15% Zsír
Az ételhez
-
4g olívaolaj35 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
23g petrezselyem8 kcal
-
0 kcal
-
125g lángolt kolbász565 kcal
-
125g koktélparadicsom23 kcal
-
25g vöröshagyma9 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
7 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g kakukkfű1 kcal
-
1g oregánó1 kcal
-
0 kcal
-
50g főzőtejszín66 kcal
-
125g tészta464 kcal
-
25g sajt88 kcal
-
0 kcal
- 12% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 15% Zsír
Az ételhez
-
8g olívaolaj71 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
0 kcal
-
250g lángolt kolbász1130 kcal
-
250g koktélparadicsom45 kcal
-
50g vöröshagyma18 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
13 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g kakukkfű1 kcal
-
1g oregánó3 kcal
-
0 kcal
-
100g főzőtejszín131 kcal
-
250g tészta928 kcal
-
50g sajt176 kcal
-
0 kcal
- 12% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 15% Zsír
Az ételhez
-
0.8g olívaolaj7 kcal
-
0.3g fokhagyma0 kcal
-
4.4g petrezselyem2 kcal
-
0 kcal
-
24.3g lángolt kolbász110 kcal
-
24.3g koktélparadicsom4 kcal
-
4.9g vöröshagyma2 kcal
-
0.3g fokhagyma0 kcal
-
1.6g sűrített paradicsom1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.1g kakukkfű0 kcal
-
0.1g oregánó0 kcal
-
0 kcal
-
9.7g főzőtejszín13 kcal
-
24.3g tészta90 kcal
-
4.9g sajt17 kcal
-
0 kcal
- 12% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 50% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 53.9 g
Zsír
-
Összesen 69.2 g
-
Telített zsírsav 29 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 48 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3273.7 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 85 mg
-
Kálcium 309 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 111 mg
-
Foszfor 435 mg
-
Nátrium 2322 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 106.9 g
-
Cukor 11 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 230 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 282 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 53 mg
-
D vitamin: 6 micro
-
K vitamin: 387 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 362 micro
-
Kolin: 49 mg
-
Retinol - A vitamin: 126 micro
-
α-karotin 129 micro
-
β-karotin 1808 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 5517 micro
-
Lut-zea 1438 micro
- 12% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 50% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 107.8 g
Zsír
-
Összesen 138.4 g
-
Telített zsírsav 57 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 97 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6547.4 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 170 mg
-
Kálcium 618 mg
-
Vas 13 mg
-
Magnézium 221 mg
-
Foszfor 871 mg
-
Nátrium 4643 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 213.8 g
-
Cukor 22 mg
-
Élelmi rost 15 mg
Víz
-
Összesen 460 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 564 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 105 mg
-
D vitamin: 13 micro
-
K vitamin: 774 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 21 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 724 micro
-
Kolin: 97 mg
-
Retinol - A vitamin: 252 micro
-
α-karotin 257 micro
-
β-karotin 3617 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 11035 micro
-
Lut-zea 2877 micro
- 12% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 50% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 10.5 g
Zsír
-
Összesen 13.5 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 9 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 637.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 17 mg
-
Kálcium 60 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 22 mg
-
Foszfor 85 mg
-
Nátrium 452 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 20.8 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 44.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 55 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 10 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 75 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 70 micro
-
Kolin: 9 mg
-
Retinol - A vitamin: 24 micro
-
α-karotin 25 micro
-
β-karotin 352 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 1074 micro
-
Lut-zea 280 micro
Elkészítés
Az ételhez
- A kolbászról lehúzzuk a héját, majd apróra vágjuk a paradicsommal, a hagymával és a fokhagymával együtt.
- A serpenyőben olívaolajat hevítünk és beledobjuk a petrezselyemszárat, az egész fokhagymagerezdet és a chilit. Az olajat csak aromatizáljuk ezekkel, így egy pár perc után ki is vehetjük őket.
- Beledobhatjuk a serpenyőbe a kolbászt, amit kissé megpirítunk, majd jöhet a hagyma és a fokhagyma is és egy kevés sűrített paradicsom. Ezek után tegyük a serpenyőbe a pelaprított koktélparadicsomokat is, fűszerezzük, majd rottyantsuk össze az egészet.
- Amíg a szósz összefő, főzzük ki a tésztát lobogó, sós vízben.
- A kolbászos paradicsomszószt öntsük fel a tejszínnel, majd egy kevés főzőlével és keverjük bele a kifőtt tésztát is.
- Tálaláskor szórjuk meg friss petrezselyemmel és reszeljünk rá sajtot.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 15 p
Egy cuccos, szaftos tészta tökéletes választás, ha gyorsan szeretnénk valami finomat és laktatót készíteni. A fűszeres kolbász, az édeskés paradicsom és a selymes tejszín krémes szósszá rottyan össze, amit tetszőlegesen választott tésztával tálalhatunk.