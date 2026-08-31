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tészta paradicsomos tészta

Szaftos, kolbászos tészta

Fekete Melinda
Szaftos paradicsomos-tejszínes tészta, pirított kolbásszal és reszelt sajttal
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Az ételhez

1271
Kalória
53.9g
Fehérje
106.9g
Szénhidrát
69.2g
Zsír
230g
Víz
48.3g
Koleszterin
7.3g
Élelmi rost
11g
Cukor
  • 12% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 15% Zsír

Az ételhez

Összesen 1271 kcal
  • 12% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 15% Zsír

Az ételhez

Összesen 2540 kcal
  • 12% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 15% Zsír

Az ételhez

Összesen 246 kcal
  • 12% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 50% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    53.9 g

Zsír

  • Összesen
    69.2 g
  • Telített zsírsav
    29 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    48 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3273.7 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    85 mg
  • Kálcium
    309 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    111 mg
  • Foszfor
    435 mg
  • Nátrium
    2322 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    106.9 g
  • Cukor
    11 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    230 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    282 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    53 mg
  • D vitamin:
    6 micro
  • K vitamin:
    387 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    362 micro
  • Kolin:
    49 mg
  • Retinol - A vitamin:
    126 micro
  • α-karotin
    129 micro
  • β-karotin
    1808 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    5517 micro
  • Lut-zea
    1438 micro
Összesen 1271 kcal
  • 12% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 50% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    107.8 g

Zsír

  • Összesen
    138.4 g
  • Telített zsírsav
    57 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    97 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6547.4 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    170 mg
  • Kálcium
    618 mg
  • Vas
    13 mg
  • Magnézium
    221 mg
  • Foszfor
    871 mg
  • Nátrium
    4643 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    213.8 g
  • Cukor
    22 mg
  • Élelmi rost
    15 mg

Víz

  • Összesen
    460 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    564 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    105 mg
  • D vitamin:
    13 micro
  • K vitamin:
    774 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    21 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    724 micro
  • Kolin:
    97 mg
  • Retinol - A vitamin:
    252 micro
  • α-karotin
    257 micro
  • β-karotin
    3617 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    11035 micro
  • Lut-zea
    2877 micro
Összesen 2540 kcal
  • 12% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 50% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    10.5 g

Zsír

  • Összesen
    13.5 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    9 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    637.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    17 mg
  • Kálcium
    60 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    22 mg
  • Foszfor
    85 mg
  • Nátrium
    452 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    20.8 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    44.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    55 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    10 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    75 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    70 micro
  • Kolin:
    9 mg
  • Retinol - A vitamin:
    24 micro
  • α-karotin
    25 micro
  • β-karotin
    352 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    1074 micro
  • Lut-zea
    280 micro
Összesen 246 kcal

Elkészítés

Az ételhez

  1. A kolbászról lehúzzuk a héját, majd apróra vágjuk a paradicsommal, a hagymával és a fokhagymával együtt.
  2. A serpenyőben olívaolajat hevítünk és beledobjuk a petrezselyemszárat, az egész fokhagymagerezdet és a chilit. Az olajat csak aromatizáljuk ezekkel, így egy pár perc után ki is vehetjük őket.
  3. Beledobhatjuk a serpenyőbe a kolbászt, amit kissé megpirítunk, majd jöhet a hagyma és a fokhagyma is és egy kevés sűrített paradicsom. Ezek után tegyük a serpenyőbe a pelaprított koktélparadicsomokat is, fűszerezzük, majd rottyantsuk össze az egészet.
  4. Amíg a szósz összefő, főzzük ki a tésztát lobogó, sós vízben.
  5. A kolbászos paradicsomszószt öntsük fel a tejszínnel, majd egy kevés főzőlével és keverjük bele a kifőtt tésztát is.
  6. Tálaláskor szórjuk meg friss petrezselyemmel és reszeljünk rá sajtot.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 15 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Egy cuccos, szaftos tészta tökéletes választás, ha gyorsan szeretnénk valami finomat és laktatót készíteni. A fűszeres kolbász, az édeskés paradicsom és a selymes tejszín krémes szósszá rottyan össze, amit tetszőlegesen választott tésztával tálalhatunk.

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Hozzávalók
Elkészítés

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