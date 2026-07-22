Mustáros flekken sertéstartjából
Hozzávalók
-
75 dkg sertéstarja
-
5 ek mustár
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
2 ek napraforgó olaj
-
1 nagy fej vöröshagyma
- 14% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 12% Zsír
-
188g sertéstarja349 kcal
-
13g mustár8 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
35 kcal
-
43g vöröshagyma15 kcal
- 14% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 12% Zsír
-
750g sertéstarja1395 kcal
-
50g mustár30 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
16g napraforgó olaj141 kcal
-
170g vöröshagyma62 kcal
- 14% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 12% Zsír
-
76.1g sertéstarja141 kcal
-
5.1g mustár3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1.6g napraforgó olaj14 kcal
-
17.2g vöröshagyma6 kcal
- 14% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Szelén
-
Magnézium
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 33.6 g
Zsír
-
Összesen 27.6 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 116 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 791.2 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 54 mg
-
Kálcium 47 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 47 mg
-
Foszfor 381 mg
-
Nátrium 254 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 4.3 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 174.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 4 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 56 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 8 micro
-
Kolin: 143 mg
-
Retinol - A vitamin: 4 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 7 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 16 micro
- 14% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Szelén
-
Magnézium
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 134.2 g
Zsír
-
Összesen 110.5 g
-
Telített zsírsav 35 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 48 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 18 g
-
Koleszterin 465 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3164.7 g
-
Cink 24 mg
-
Szelén 214 mg
-
Kálcium 187 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 189 mg
-
Foszfor 1524 mg
-
Nátrium 1016 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 17.4 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 698.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 18 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 7 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 12 mg
-
D vitamin: 225 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 4 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 32 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 33 micro
-
Kolin: 570 mg
-
Retinol - A vitamin: 15 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 27 micro
-
β-crypt 14 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 63 micro
- 14% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Szelén
-
Magnézium
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 13.6 g
Zsír
-
Összesen 11.2 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 47 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 321 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 22 mg
-
Kálcium 19 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 19 mg
-
Foszfor 155 mg
-
Nátrium 103 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 1.8 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 70.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 23 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 3 micro
-
Kolin: 58 mg
-
Retinol - A vitamin: 2 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 3 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 6 micro
Elkészítés
- A tarját folpackkal lefedve klopfoljuk ki. Sózzuk-borsozzuk és alaposan masszírozzuk át mustárral.
- A hagymát vágjuk fel vékony szeletekre. Egy tálban mehet a rétegezés. Hagymaszeletek, és tegyük rá a húsokat és ismét hagyma, majd hús. Fedjük le és pácoljuk pár órát.
- Grillen vagy felforrósított serpenyőben kevés olajon süssük meg mindkét oldalát. Le is fedhetjük a felénél, hogy puhuljon.
- Tálaljuk krumplival vagy tetszés szerinti körettel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 20 p
A mustáros flekken igazi házias kedvenc, amit egyszerű elkészíteni, mégis nagyon ízes. A sertéstarja a pácnak köszönhetően szaftos és omlós marad, a mustár pedig kellemesen pikáns ízt ad neki. Krumplival, friss kenyérrel vagy savanyúsággal is tökéletes ebéd vagy vacsora lehet.