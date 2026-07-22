r
Nosalty Logó
húsételek sült tarja

Mustáros flekken sertéstartjából

Hankusz Sára
Mustáros flekken sertéstartjából
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

407
Kalória
33.6g
Fehérje
4.3g
Szénhidrát
27.6g
Zsír
174.6g
Víz
116.3g
Koleszterin
1.2g
Élelmi rost
1.8g
Cukor
  • 14% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 407 kcal
  • 14% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 1628 kcal
  • 14% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 164 kcal
  • 14% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    33.6 g

Zsír

  • Összesen
    27.6 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    116 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    791.2 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    54 mg
  • Kálcium
    47 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    47 mg
  • Foszfor
    381 mg
  • Nátrium
    254 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    4.3 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    174.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    4 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    56 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    8 micro
  • Kolin:
    143 mg
  • Retinol - A vitamin:
    4 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    7 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    16 micro
Összesen 407 kcal
  • 14% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    134.2 g

Zsír

  • Összesen
    110.5 g
  • Telített zsírsav
    35 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    48 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    18 g
  • Koleszterin
    465 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3164.7 g
  • Cink
    24 mg
  • Szelén
    214 mg
  • Kálcium
    187 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    189 mg
  • Foszfor
    1524 mg
  • Nátrium
    1016 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    17.4 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    698.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    18 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    7 micro
  • E vitamin:
    8 mg
  • C vitamin:
    12 mg
  • D vitamin:
    225 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    4 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    32 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    33 micro
  • Kolin:
    570 mg
  • Retinol - A vitamin:
    15 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    27 micro
  • β-crypt
    14 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    63 micro
Összesen 1628 kcal
  • 14% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    13.6 g

Zsír

  • Összesen
    11.2 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    47 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    321 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    22 mg
  • Kálcium
    19 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    19 mg
  • Foszfor
    155 mg
  • Nátrium
    103 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    1.8 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    70.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    23 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    3 micro
  • Kolin:
    58 mg
  • Retinol - A vitamin:
    2 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    3 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    6 micro
Összesen 164 kcal

Elkészítés

  1. A tarját folpackkal lefedve klopfoljuk ki. Sózzuk-borsozzuk és alaposan masszírozzuk át mustárral.
  2. A hagymát vágjuk fel vékony szeletekre. Egy tálban mehet a rétegezés. Hagymaszeletek, és tegyük rá a húsokat és ismét hagyma, majd hús. Fedjük le és pácoljuk pár órát.
  3. Grillen vagy felforrósított serpenyőben kevés olajon süssük meg mindkét oldalát. Le is fedhetjük a felénél, hogy puhuljon.
  4. Tálaljuk krumplival vagy tetszés szerinti körettel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 20 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A mustáros flekken igazi házias kedvenc, amit egyszerű elkészíteni, mégis nagyon ízes. A sertéstarja a pácnak köszönhetően szaftos és omlós marad, a mustár pedig kellemesen pikáns ízt ad neki. Krumplival, friss kenyérrel vagy savanyúsággal is tökéletes ebéd vagy vacsora lehet.

Hasonló receptek

Összes sült tarja
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept