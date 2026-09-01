Indul a poloskainvázió: ezt tedd az ablakok és ajtók közelébe

Egy hétköznapi fűszer lesz a segítségünkre a poloskák távoltartásában, ráadásul az ősznek egyébként is elmaradhatatlan része, hiszen rengeteg meleg italba és süteménybe csempészhetjük bele. Lássuk, melyik fűszerről van szó!
Miért pont a fahéj?
A fahéj jellegzetesen erős illata nemcsak a süteményeknek és az őszi italoknak kölcsönöz kellemes aromát, hanem egyes rovarok távoltartásában is szerepet kaphat.
A fahéj intenzív illata megzavarhatja a rovarok tájékozódását, illetve elfedheti azokat a szagokat, amik egyébként vonzóak lehetnek számukra. A fűszer illóolajai többek között olyan vegyületeket tartalmaznak, mint a fahéjaldehid és az eugenol, amelyekhez rovarriasztó tulajdonságokat is társítanak.
Fontos azonban, hogy a fahéj nem csodaszer és nem feltétlenül pusztítja el a rovarokat. Inkább természetes riasztóként érdemes tekinteni rá: célja, hogy a poloskákat távol tartsa azoktól a helyektől, ahol nem szeretnénk látni őket.
Így használhatjuk a fahéjat a lakásban
A legegyszerűbb megoldás az őrölt fahéj használata. Ha például poloskákat látunk a szobanövények körül, kis mennyiségű fahéjat szórhatunk a növény földjének környékére.
Tipp:
A legfontosabb azonban az, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol a rovarok bejuthatnak a lakásba. Érdemes alaposan átvizsgálni az ablakok és ajtók környékét, valamint a kisebb réseket és nyílásokat. Ezek közelében a fahéj intenzív illata természetes akadályként szolgálhat.
Házi fahéjas permetet is készíthetünk
Ha nagyobb területen szeretnénk használni, egyszerű permetet is készíthetünk.
Így csináld:
Ezután alaposan szűrjük le, hogy ne maradjanak benne fahéjrészecskék, majd töltsük szórófejes flakonba.
A permetet olyan helyeken alkalmazhatjuk, ahol gyakran látunk poloskákat, illetve ahol bejuthatnak a lakásba, például az ablakok környékén vagy a szúnyoghálón. Kültéren, a ház külső részein és a kert bizonyos pontjain is használható.