Ahogy véget ér a nyár, és hűvösebbre fordul az idő, egyre gyakrabban jelenhetnek meg a házak és lakások környékén a kellemetlen szagukról ismert poloskák. Ezek a rovarok ilyenkor melegebb, védettebb helyet keresnek maguknak, ezért könnyen bejuthatnak a lakásba az ablakok, ajtók és apró réseken keresztül. Mai Otthon Tippünkben eláruljuk, mit kell tenned, hogy távol tartsd őket az életteredtől!

Egy hétköznapi fűszer lesz a segítségünkre a poloskák távoltartásában, ráadásul az ősznek egyébként is elmaradhatatlan része, hiszen rengeteg meleg italba és süteménybe csempészhetjük bele. Lássuk, melyik fűszerről van szó!

Indul a poloskainvázió: ezt tedd az ablakok és ajtók közelébe

Miért pont a fahéj?

A fahéj jellegzetesen erős illata nemcsak a süteményeknek és az őszi italoknak kölcsönöz kellemes aromát, hanem egyes rovarok távoltartásában is szerepet kaphat.

A fahéj intenzív illata megzavarhatja a rovarok tájékozódását, illetve elfedheti azokat a szagokat, amik egyébként vonzóak lehetnek számukra. A fűszer illóolajai többek között olyan vegyületeket tartalmaznak, mint a fahéjaldehid és az eugenol, amelyekhez rovarriasztó tulajdonságokat is társítanak.

Fontos azonban, hogy a fahéj nem csodaszer és nem feltétlenül pusztítja el a rovarokat. Inkább természetes riasztóként érdemes tekinteni rá: célja, hogy a poloskákat távol tartsa azoktól a helyektől, ahol nem szeretnénk látni őket.

Így használhatjuk a fahéjat a lakásban

A legegyszerűbb megoldás az őrölt fahéj használata. Ha például poloskákat látunk a szobanövények körül, kis mennyiségű fahéjat szórhatunk a növény földjének környékére.

Tipp: Egy fahéjrúd is hasznos lehet: egyszerűen helyezzünk egyet a növény földjébe.

A legfontosabb azonban az, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol a rovarok bejuthatnak a lakásba. Érdemes alaposan átvizsgálni az ablakok és ajtók környékét, valamint a kisebb réseket és nyílásokat. Ezek közelében a fahéj intenzív illata természetes akadályként szolgálhat.

A legfontosabb azonban az, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol a rovarok bejuthatnak a lakásba A képet Google Gemini-al készítettük.

Házi fahéjas permetet is készíthetünk

Ha nagyobb területen szeretnénk használni, egyszerű permetet is készíthetünk.

Így csináld: Ehhez körülbelül két teáskanál őrölt fahéjat keverjünk össze négy csésze vízzel. A keveréket melegítsük fel, majd lefedve hagyjuk állni nagyjából 12 órán keresztül.

Ezután alaposan szűrjük le, hogy ne maradjanak benne fahéjrészecskék, majd töltsük szórófejes flakonba.

A permetet olyan helyeken alkalmazhatjuk, ahol gyakran látunk poloskákat, illetve ahol bejuthatnak a lakásba, például az ablakok környékén vagy a szúnyoghálón. Kültéren, a ház külső részein és a kert bizonyos pontjain is használható.

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