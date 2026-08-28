Nosalty Mit főzzek hétvégén? Erdélyi receptek a tárkonyos gombóclevestől a puliszkán át a habos mackókockáig

Jó étvágyat nektek, szükség lesz rá!
SZOMBAT
Desszert
Habos mackókocka székely módra
VASÁRNAP
Pazar, melengető, házias és hagyományőrző erdélyi menüsor.
Jó étvágyat nektek, szükség lesz rá!
SZOMBAT
VASÁRNAP
Egyszerűen imádom ezt a fajta gyümölcskenyeret. A finom gyümölcsök annyira jól illenek a tésztába, és milyen jól mutatnak benne, mikor vágjuk fel.....egy pohár kávé mellé reggelire, ...
Ha egy gyors, egészséges és természetesen édes házi lekvárra vágysz, ez az áfonyás, chiamagos változat tökéletes választás. A chiamagnak köszönhetően különleges, lekváros ...
Sütéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegye figyelembe!
Nem kell telepakolni a szekrényt drága tisztítószerekkel ahhoz, hogy tiszták és fényesek legyenek a padlók. Egy egyszerű háztartási alapanyag is segíthet, de nem mindegy, milyen burkolaton használjuk. Mai Otthon Tippünkben megmutatjuk, mivel mosnak fel a görögök, hogy mindig fényes, csillogó csempézett padlójuk legyen!Nosalty
Pazar, melengető, házias és hagyományőrző erdélyi menüsor.Brecz Judit
Lehet, hogy még egyik északi fogást sem kóstoltátok!Brecz Judit
Vannak virágok, amelyek évtizedek óta ott virítanak a kertekben, és szépségükből mit sem veszítenek. Ráadásul több közülük nemcsak mutatós, hanem könnyen nevelhető, kevés gondozást igényel, és évről évre újra megjelenik a kertben.
Egyszerű és gyors olasz főételt követ, jeges ital, amihez omlós tésztájú pite dukál.
Ha nem is vagy nagy főzelékrajongó, biztosra vesszük, hogy a krumplifőzelék azon kevesek sorába tartozik, ami mégis lecsúszik, pláne fasírttal! Sorra vettük a Nosalty receptárában ékeskedő krumplifőzelékeket, és kiválogattuk a legeket!
Nyáron kevés jobb dolog van egy jól behűtött gyümölcslevesnél, főleg akkor, ha friss, érett gyümölcsökből készül. Mi most vegyesen raktunk bele ilyet is, olyat is. Ez a tejmentes ...
Sütéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegye figyelembe!
Klasszikus tejberizs egy kis süteményként született újjá. Krémes, lágy belsejét finomra sült kéreg öleli körül. Házi lekvárral kínálva, igazi békebeli édesség lett belőle, amit ...