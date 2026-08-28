Nyár van!

2026.08.28.

Nosalty Mit főzzek hétvégén? Erdélyi receptek a tárkonyos gombóclevestől a puliszkán át a habos mackókockáig

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Pazar, melengető, házias és hagyományőrző erdélyi menüsor.

Jó étvágyat nektek, szükség lesz rá!

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Tejmentes gyümölcsleves

Nyáron kevés jobb dolog van egy jól behűtött gyümölcslevesnél, főleg akkor, ha friss, érett gyümölcsökből készül. Mi most vegyesen raktunk bele ilyet is, olyat is. Ez a tejmentes ...

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reform süti

Tejberizses sütemény őzgerincben

Klasszikus tejberizs egy kis süteményként született újjá. Krémes, lágy belsejét finomra sült kéreg öleli körül. Házi lekvárral kínálva, igazi békebeli édesség lett belőle, amit ...

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