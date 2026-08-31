30 éves a Parkside: a Lidlben most a töltött Parkside-fánk mellett párezres nedves-száraz porszívó is vár

A szeptember 3-tól induló akció egyik legbizarrabb ajánlata a Parkside töltött fánkja, de egyéb praktikus eszközök is várnak rátok.
Parkside-fánk a Lidlben
A 36. heti Lidl-akció egyik különlegessége a 85 grammos, töltött Parkside-fánk, amelyet 349 forintért lehet megvásárolni. Ez kilogrammonként 4106 forintos árat jelent.
Na de mi köze egy fánknak a barkácsmárkához?
A válasz a Parkside 30. évfordulójában keresendő. A Lidl saját Parkside-oldala szerint a márka 1996-ban indult, és idén a három évtizedes jubileumot különleges termékekkel is ünnepli. A kínálatban a barkácscuccok mellett többek között kulcstartó, napszemüveg, papucs, óra és fánk is megjelent.
Vagyis ez nem egy véletlenül Parkside-ra keresztelt péksütemény: a fánk a márka jubileumi merchandisingjának része.
Szuper áron a nedves-száraz porszívó
Ha komolyabb Parkside-termékre vadászol, akkor a nedves-száraz porszívó lehet a befutó.
A PARKSIDE akkumulátoros kézi porszívója száraz és nedves tisztításra is alkalmas. Az ára 6999 forint, szemben a feltüntetett 7999 forintos eredeti árral, vagyis a napokban 12 százalékos kedvezménnyel érhető el.
A gép paraméterei a következőek:
- száraz és nedves szennyeződéshez is használható,
- körülbelül 0,65 literes levehető porgyűjtővel rendelkezik,
- mosható finomszűrőt kapott,
- a szívásteljesítménye körülbelül 5,5 kPa,
- 4 különböző szívófej jár hozzá,
- a csomagban egy körülbelül 46 centiméteres hosszabbítócső is van.
Ez nyilván nem egy nagy teljesítményű műhelyporszívó, hanem egy kompakt, akkumulátoros kézi gép, amit sokkal inkább gyors takarításokhoz érdemes bevetni.