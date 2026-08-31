30 éves a Parkside: a Lidlben most a töltött Parkside-fánk mellett párezres nedves-száraz porszívó is vár

Van, amikor az újságot lapozva az ember már nem tudja, hogy barkácsboltban, pékségben vagy háztartási gépáruházban jár. A 36. heti kínálat pontosan ilyen: a Parkside ezúttal nemcsak szerszámokkal és barkácscuccokkal támad, hanem más, korábban nem látott termékekkel is.

A szeptember 3-tól induló akció egyik legbizarrabb ajánlata a Parkside töltött fánkja, de egyéb praktikus eszközök is várnak rátok.

Újdonságokkal készül a Lidl: töltött fánk mellett rengeteg hasznos Parkside-eszköz a láthatáron

Parkside-fánk a Lidlben

A 36. heti Lidl-akció egyik különlegessége a 85 grammos, töltött Parkside-fánk, amelyet 349 forintért lehet megvásárolni. Ez kilogrammonként 4106 forintos árat jelent.

Na de mi köze egy fánknak a barkácsmárkához?

A válasz a Parkside 30. évfordulójában keresendő. A Lidl saját Parkside-oldala szerint a márka 1996-ban indult, és idén a három évtizedes jubileumot különleges termékekkel is ünnepli. A kínálatban a barkácscuccok mellett többek között kulcstartó, napszemüveg, papucs, óra és fánk is megjelent.

Vagyis ez nem egy véletlenül Parkside-ra keresztelt péksütemény: a fánk a márka jubileumi merchandisingjának része.

Szuper áron a nedves-száraz porszívó

Ha komolyabb Parkside-termékre vadászol, akkor a nedves-száraz porszívó lehet a befutó.

A PARKSIDE akkumulátoros kézi porszívója száraz és nedves tisztításra is alkalmas. Az ára 6999 forint, szemben a feltüntetett 7999 forintos eredeti árral, vagyis a napokban 12 százalékos kedvezménnyel érhető el.

A gép paraméterei a következőek:

száraz és nedves szennyeződéshez is használható,

is használható, körülbelül 0,65 literes levehető porgyűjtővel rendelkezik,

rendelkezik, mosható finomszűrőt kapott,

kapott, a szívásteljesítménye körülbelül 5,5 kPa ,

, 4 különböző szívófej jár hozzá,

jár hozzá, a csomagban egy körülbelül 46 centiméteres hosszabbítócső is van.

Nedves-száraz kézi porszívó forrás

Ez nyilván nem egy nagy teljesítményű műhelyporszívó, hanem egy kompakt, akkumulátoros kézi gép, amit sokkal inkább gyors takarításokhoz érdemes bevetni.

Forrásunk volt.