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2026.08.31.

30 éves a Parkside: a Lidlben most a töltött Parkside-fánk mellett párezres nedves-száraz porszívó is vár

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Van, amikor az újságot lapozva az ember már nem tudja, hogy barkácsboltban, pékségben vagy háztartási gépáruházban jár. A 36. heti kínálat pontosan ilyen: a Parkside ezúttal nemcsak szerszámokkal és barkácscuccokkal támad, hanem más, korábban nem látott termékekkel is.

A szeptember 3-tól induló akció egyik legbizarrabb ajánlata a Parkside töltött fánkja, de egyéb praktikus eszközök is várnak rátok.

Lidl áruház
Újdonságokkal készül a Lidl: töltött fánk mellett rengeteg hasznos Parkside-eszköz a láthatáron

Parkside-fánk a Lidlben

A 36. heti Lidl-akció egyik különlegessége a 85 grammos, töltött Parkside-fánk, amelyet 349 forintért lehet megvásárolni. Ez kilogrammonként 4106 forintos árat jelent.

Na de mi köze egy fánknak a barkácsmárkához?

A válasz a Parkside 30. évfordulójában keresendő. A Lidl saját Parkside-oldala szerint a márka 1996-ban indult, és idén a három évtizedes jubileumot különleges termékekkel is ünnepli. A kínálatban a barkácscuccok mellett többek között kulcstartó, napszemüveg, papucs, óra és fánk is megjelent.

Parkside-fánk
Parkside-fánk
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Vagyis ez nem egy véletlenül Parkside-ra keresztelt péksütemény: a fánk a márka jubileumi merchandisingjának része.

Szuper áron a nedves-száraz porszívó

Ha komolyabb Parkside-termékre vadászol, akkor a nedves-száraz porszívó lehet a befutó.

A PARKSIDE akkumulátoros kézi porszívója száraz és nedves tisztításra is alkalmas. Az ára 6999 forint, szemben a feltüntetett 7999 forintos eredeti árral, vagyis a napokban 12 százalékos kedvezménnyel érhető el.

A gép paraméterei a következőek:

  • száraz és nedves szennyeződéshez is használható,
  • körülbelül 0,65 literes levehető porgyűjtővel rendelkezik,
  • mosható finomszűrőt kapott,
  • a szívásteljesítménye körülbelül 5,5 kPa,
  • 4 különböző szívófej jár hozzá,
  • a csomagban egy körülbelül 46 centiméteres hosszabbítócső is van.
Nedves-száraz kézi porszívó
Nedves-száraz kézi porszívó
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Ez nyilván nem egy nagy teljesítményű műhelyporszívó, hanem egy kompakt, akkumulátoros kézi gép, amit sokkal inkább gyors takarításokhoz érdemes bevetni.

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