Egyszerű sütőtökkrémleves
Hozzávalók
-
1 kg sütőtök (muskotályos)
-
1 közepes db fehér hagyma
-
1 teáskanál fahéj
-
1 ízlés szerint só
-
4 ek méz
-
1 ek barna cukor
-
1 közepes db sárgarépa
-
10 db zsálya
-
100 g füstölt szalonna
-
100 g tökmag
-
100 dl habtejszín
-
2 ek vaj
- 2% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 28% Zsír
-
1000g sütőtök378 kcal
-
90g fehér hagyma33 kcal
-
0 kcal
-
2g só0 kcal
-
100g méz304 kcal
-
10g barna cukor38 kcal
-
80g sárgarépa29 kcal
-
0 kcal
-
100g füstölt szalonna655 kcal
-
100g tökmag446 kcal
-
10000g habtejszín29200 kcal
-
28g vaj201 kcal
- 2% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 28% Zsír
-
1000g sütőtök378 kcal
-
90g fehér hagyma33 kcal
-
0 kcal
-
2g só0 kcal
-
100g méz304 kcal
-
10g barna cukor38 kcal
-
80g sárgarépa29 kcal
-
0 kcal
-
100g füstölt szalonna655 kcal
-
100g tökmag446 kcal
-
10000g habtejszín29200 kcal
-
28g vaj201 kcal
- 2% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 28% Zsír
-
8.7g sütőtök3 kcal
-
0.8g fehér hagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0g só0 kcal
-
0.9g méz3 kcal
-
0.1g barna cukor0 kcal
-
0.7g sárgarépa0 kcal
-
0 kcal
-
0.9g füstölt szalonna6 kcal
-
0.9g tökmag4 kcal
-
86.9g habtejszín254 kcal
-
0.2g vaj2 kcal
- 2% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 28% Zsír
- 64% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 252.4 g
Zsír
-
Összesen 3203.8 g
-
Telített zsírsav 1977 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 955 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 107 g
-
Koleszterin 11250 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 19739.5 g
-
Cink 38 mg
-
Szelén 57 mg
-
Kálcium 7426 mg
-
Vas 13 mg
-
Magnézium 1271 mg
-
Foszfor 6615 mg
-
Nátrium 4314 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 554.6 g
-
Cukor 413 mg
-
Élelmi rost 39 mg
Víz
-
Összesen 7260.1 g
Vitaminok
-
Összesen 2
-
A vitamin (RAE): 33161 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 21 micro
-
E vitamin: 102 mg
-
C vitamin: 247 mg
-
D vitamin: 2300 micro
-
K vitamin: 291 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 4 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 13 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 20 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 669 micro
-
Kolin: 1699 mg
-
Retinol - A vitamin: 27591 micro
-
α-karotin 9481 micro
-
β-karotin 47442 micro
-
β-crypt 29156 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 186 micro
Elkészítés
- A tököt feldaraboljuk, meglocsoljuk mézzel, alaposan megsózzuk, majd előmelegített 220 fokos sütőben szép pirultra és puhára sütjük.
- Eközben elkészítjük a levesalapot. A hagymát finomra vágjuk, és vajon megdinszteljük. Hozzáadjuk a sárgarépát, fahéjat, sózzuk-borsozzuk, és egy kevés alaplével összepároljuk. Hozzáadjuk a sült tök kikapart húsát, egy kevés mézet, és felöntjük a többi alaplével. Pár percig főzzük, hogy az ízek összeérjenek.
- Turmixgépbe adagoljuk, és teljesen simára pürésítjük, tejszínnel dúsítjuk, és tesszük még krémesebbé.
- Pirított baconnel, tökmaggal és zsályával tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 45 p
- Sütés hőfoka: 220 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A sütőtök és a hűvös idő úgy járnak együtt, mintha egymásnak lennének teremtve, úgyhogy kényeztessük magunkat egy tál meleg, lágy, sütőtökös levessel. Egyszerű recept, nincs benne semmi felesleges fűszer, hamar elkészül, szuper krémes, és tele van finom ízekkel.
Mi az a sütőtök?
A sütőtök egy rendkívül sokoldalú és egészséges alapanyag, amely az őszi és téli hónapokban különösen népszerű a magyar konyhában. A sütőtök a XVI. század óta ismert és termesztett növény Magyarországon. Őshazája Közép- és Dél-Amerika trópusi része, és az inkák, a maják és az aztékok jellegzetes alapanyagai közé tartozott. Európába Amerika felfedezése után került, és hamar népszerűvé vált
Hogyan lesz belőle ízletes sütőtökkrémleves?
A sütőtökkrémleves egy krémes állagú leves, amelynek alapja a sült vagy főtt sütőtök, amelyet alaplével, tej‑ vagy tejszínnel, fűszerekkel pépesítenek.
Kiváló választás ősszel és télen: melegítő, krémes, igazi komfortfogás. Tökéletes választás, ha gyorsan, könnyűt szeretnék, mert előre is elkészítheted másnapi ebédre vagy vendégváró előételként is kínálhatod.
Ízesítési lehetőségek száma szinte végtelen
A sütőtök egészségügyi előnyei
A sütőtök bővelkedik A-vitaminban és béta-karotinban, amelyek nélkülözhetetlenek az egészséges látáshoz, és segítenek megelőzni az időskori látásromlást. Emellett olyan antioxidánsokat is tartalmaz, mint a lutein és a zeaxantin, amelyek védik a szem sejtjeit. Az A-vitamin ráadásul a bőrünknek is jót tesz – szebb, rugalmasabb, egészségesebb lesz tőle.
Mire figyelj készítéskor?
- A sütőtököt előbb megsütni vagy megfőzni, majd héját eltávolítani, hogy igazán krémes legyen.
- Alaplé használata (zöldség‑ vagy csirkealaplé) a víz helyett jobb ízvilágot ad.
- Fűszerezés: só, bors alap, de sok recept szerecsendióval, curry‑vel, gyömbérrel dolgozik.
- Tálaláskor a krémleves tetejét díszítheted pirított tökmaggal, tökmagolajjal, friss fűszerrel, tejszínes csíkkal.
- Állag: ha túl sűrű, hígítható alaplével, ha túl híg, vissza lehet forralni, vagy burgonyával dúsítani.