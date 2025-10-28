r
Egyszerű sütőtökkrémleves

Egyszerű sütőtökkrémleves
Gerzsenyi Flóra
Sütőtökkrémleves
adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

31284
Kalória
252.4g
Fehérje
554.6g
Szénhidrát
3203.8g
Zsír
7260.1g
Víz
11.3kg
Koleszterin
38.8g
Élelmi rost
413.2g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 28% Zsír
Összesen 31284 kcal
  • 2% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 28% Zsír
Összesen 31284 kcal
  • 2% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 28% Zsír
Összesen 272 kcal
  • 2% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 28% Zsír
  • 64% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    252.4 g

Zsír

  • Összesen
    3203.8 g
  • Telített zsírsav
    1977 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    955 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    107 g
  • Koleszterin
    11250 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    19739.5 g
  • Cink
    38 mg
  • Szelén
    57 mg
  • Kálcium
    7426 mg
  • Vas
    13 mg
  • Magnézium
    1271 mg
  • Foszfor
    6615 mg
  • Nátrium
    4314 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    554.6 g
  • Cukor
    413 mg
  • Élelmi rost
    39 mg

Víz

  • Összesen
    7260.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    2
  • A vitamin (RAE):
    33161 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    21 micro
  • E vitamin:
    102 mg
  • C vitamin:
    247 mg
  • D vitamin:
    2300 micro
  • K vitamin:
    291 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    4 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    13 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    20 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    669 micro
  • Kolin:
    1699 mg
  • Retinol - A vitamin:
    27591 micro
  • α-karotin
    9481 micro
  • β-karotin
    47442 micro
  • β-crypt
    29156 micro
  • Likopin
    1 micro
  • Lut-zea
    186 micro
Összesen 31284 kcal
  • 2% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 28% Zsír
  • 64% Víz

Elkészítés

  1. A tököt feldaraboljuk, meglocsoljuk mézzel, alaposan megsózzuk, majd előmelegített 220 fokos sütőben szép pirultra és puhára sütjük.
  2. Eközben elkészítjük a levesalapot. A hagymát finomra vágjuk, és vajon megdinszteljük. Hozzáadjuk a sárgarépát, fahéjat, sózzuk-borsozzuk, és egy kevés alaplével összepároljuk. Hozzáadjuk a sült tök kikapart húsát, egy kevés mézet, és felöntjük a többi alaplével. Pár percig főzzük, hogy az ízek összeérjenek.
  3. Turmixgépbe adagoljuk, és teljesen simára pürésítjük, tejszínnel dúsítjuk, és tesszük még krémesebbé.
  4. Pirított baconnel, tökmaggal és zsályával tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 45 p
  • Sütés hőfoka: 220 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
A sütőtök és a hűvös idő úgy járnak együtt, mintha egymásnak lennének teremtve, úgyhogy kényeztessük magunkat egy tál meleg, lágy, sütőtökös levessel. Egyszerű recept, nincs benne semmi felesleges fűszer, hamar elkészül, szuper krémes, és tele van finom ízekkel.

Egyszerű sütőtökkrémleves
Állag: ha túl sűrű, hígítható alaplével, ha túl híg, vissza lehet forralni, vagy burgonyával dúsítani
Gerzsenyi Flóra / Nosalty

Mi az a sütőtök?

A sütőtök egy rendkívül sokoldalú és egészséges alapanyag, amely az őszi és téli hónapokban különösen népszerű a magyar konyhában. A sütőtök a XVI. század óta ismert és termesztett növény Magyarországon. Őshazája Közép- és Dél-Amerika trópusi része, és az inkák, a maják és az aztékok jellegzetes alapanyagai közé tartozott. Európába Amerika felfedezése után került, és hamar népszerűvé vált

Hogyan lesz belőle ízletes sütőtökkrémleves?

A sütőtökkrémleves egy krémes állagú leves, amelynek alapja a sült vagy főtt sütőtök, amelyet alaplével, tej‑ vagy tejszínnel, fűszerekkel pépesítenek.

Egyszerű sütőtökkrémleves
Fűszerezés: só, bors alap, de sok recept szerecsendióval, curry‑vel, gyömbérrel dolgozik.
Gerzsenyi Flóra / Nosalty

Kiváló választás ősszel és télen: melegítő, krémes, igazi komfortfogás. Tökéletes választás, ha gyorsan, könnyűt szeretnék, mert előre is elkészítheted másnapi ebédre vagy vendégváró előételként is kínálhatod.

Ízesítési lehetőségek száma szinte végtelen

szerecsendió, fehérbors, gyömbér, curry, fokhagyma, hagyma, fahéj, méz, barna cukor, kókusztej, kókuszreszelék, tejszín, tejföl, chili, kakukkfű, zsálya, pirított tökmag, tökmagolaj, citromlé, lime héja, vörösbor, fehérbor, bacon, sonka, rozmaring, bazsalikom, mind mehet fűszerezésre.

A sütőtök egészségügyi előnyei

sütőtök bővelkedik A-vitaminban és béta-karotinban, amelyek nélkülözhetetlenek az egészséges látáshoz, és segítenek megelőzni az időskori látásromlást. Emellett olyan antioxidánsokat is tartalmaz, mint a lutein és a zeaxantin, amelyek védik a szem sejtjeit. Az A-vitamin ráadásul a bőrünknek is jót tesz – szebb, rugalmasabb, egészségesebb lesz tőle.

Mire figyelj készítéskor?

  • A sütőtököt előbb megsütni vagy megfőzni, majd héját eltávolítani, hogy igazán krémes legyen.
  • Alaplé használata (zöldség‑ vagy csirkealaplé) a víz helyett jobb ízvilágot ad.
  • Fűszerezés: só, bors alap, de sok recept szerecsendióval, curry‑vel, gyömbérrel dolgozik.
  • Tálaláskor a krémleves tetejét díszítheted pirított tökmaggal, tökmagolajjal, friss fűszerrel, tejszínes csíkkal.
  • Állag: ha túl sűrű, hígítható alaplével, ha túl híg, vissza lehet forralni, vagy burgonyával dúsítani.

