Egyszerű sütőtökkrémleves

Állag: ha túl sűrű, hígítható alaplével, ha túl híg, vissza lehet forralni, vagy burgonyával dúsítani Gerzsenyi Flóra / Nosalty

Mi az a sütőtök?

A sütőtök egy rendkívül sokoldalú és egészséges alapanyag, amely az őszi és téli hónapokban különösen népszerű a magyar konyhában. A sütőtök a XVI. század óta ismert és termesztett növény Magyarországon. Őshazája Közép- és Dél-Amerika trópusi része, és az inkák, a maják és az aztékok jellegzetes alapanyagai közé tartozott. Európába Amerika felfedezése után került, és hamar népszerűvé vált

Hogyan lesz belőle ízletes sütőtökkrémleves?

A sütőtökkrémleves egy krémes állagú leves, amelynek alapja a sült vagy főtt sütőtök, amelyet alaplével, tej‑ vagy tejszínnel, fűszerekkel pépesítenek.

Fűszerezés: só, bors alap, de sok recept szerecsendióval, curry‑vel, gyömbérrel dolgozik. Gerzsenyi Flóra / Nosalty

Kiváló választás ősszel és télen: melegítő, krémes, igazi komfortfogás. Tökéletes választás, ha gyorsan, könnyűt szeretnék, mert előre is elkészítheted másnapi ebédre vagy vendégváró előételként is kínálhatod.

Ízesítési lehetőségek száma szinte végtelen szerecsendió, fehérbors, gyömbér, curry, fokhagyma, hagyma, fahéj, méz, barna cukor, kókusztej, kókuszreszelék, tejszín, tejföl, chili, kakukkfű, zsálya, pirított tökmag, tökmagolaj, citromlé, lime héja, vörösbor, fehérbor, bacon, sonka, rozmaring, bazsalikom, mind mehet fűszerezésre.

A sütőtök egészségügyi előnyei

A sütőtök bővelkedik A-vitaminban és béta-karotinban, amelyek nélkülözhetetlenek az egészséges látáshoz, és segítenek megelőzni az időskori látásromlást. Emellett olyan antioxidánsokat is tartalmaz, mint a lutein és a zeaxantin, amelyek védik a szem sejtjeit. Az A-vitamin ráadásul a bőrünknek is jót tesz – szebb, rugalmasabb, egészségesebb lesz tőle.

Mire figyelj készítéskor?