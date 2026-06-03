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tapas sült zöldség

Zucca alla griglia, vagyis grillezett sütőtök

Fekete Melinda
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Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Az grillezett sötőtökhöz

560
Kalória
12.1g
Fehérje
64.5g
Szénhidrát
29.7g
Zsír
158g
Víz
-
Koleszterin
6.8g
Élelmi rost
9.1g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 11% Zsír

Az grillezett sötőtökhöz

Összesen 560 kcal
  • 5% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 11% Zsír

Az grillezett sötőtökhöz

Összesen 3365 kcal
  • 5% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 11% Zsír

Az grillezett sötőtökhöz

Összesen 189 kcal
  • 5% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 60% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    12.1 g

Zsír

  • Összesen
    29.7 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    19 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    977.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    30 mg
  • Kálcium
    195 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    89 mg
  • Foszfor
    177 mg
  • Nátrium
    480 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    64.5 g
  • Cukor
    9 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    158 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    745 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    30 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    22 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    123 micro
  • Kolin:
    19 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    1168 micro
  • β-karotin
    5917 micro
  • β-crypt
    4859 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    44 micro
Összesen 560 kcal
  • 5% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 60% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    72.8 g

Zsír

  • Összesen
    178 g
  • Telített zsírsav
    25 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    113 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    26 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5863.8 g
  • Cink
    8 mg
  • Szelén
    178 mg
  • Kálcium
    1167 mg
  • Vas
    28 mg
  • Magnézium
    534 mg
  • Foszfor
    1061 mg
  • Nátrium
    2878 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    8 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    386.9 g
  • Cukor
    54 mg
  • Élelmi rost
    41 mg

Víz

  • Összesen
    948.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    4469 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    35 mg
  • C vitamin:
    179 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    129 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    44 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    737 micro
  • Kolin:
    114 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    7006 micro
  • β-karotin
    35505 micro
  • β-crypt
    29156 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    265 micro
Összesen 3365 kcal
  • 5% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 60% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.1 g

Zsír

  • Összesen
    10.1 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    332 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    10 mg
  • Kálcium
    66 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    30 mg
  • Foszfor
    60 mg
  • Nátrium
    163 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    21.9 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    53.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    253 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    10 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    7 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    42 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    397 micro
  • β-karotin
    2010 micro
  • β-crypt
    1651 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    15 micro
Összesen 189 kcal

Elkészítés

Az grillezett sötőtökhöz

  1. A sütőtököt meghámozzuk és vékonyan felszeleteljük.
  2. A szeleteket egy kevés olívaolajon meggrillezzük, ezt tehetjük elektromos grillsütőn, faszenes grillsütőn a szabadban, vagy akár grillserpenyőben is: a lényeg, hogy szép pirultak legyenek a sütőtök szeletek.
  3. Miután meggrilleztük az összes sütőtököt, elkezdjük őket rétegezni egy üveg, vagy kerámia edényben.
  4. Egy réteg tök, olívaolaj, só, fokhagyma szeletek, pár levél friss oregáno, vagy egy kis csipet szárított, majd egy löttyintés balzsamecet. Ezt addig folytatjuk, amíg elfogy a tök.
  5. Tegyük hűtőbe, majd minimum 1 órát várjunk a fogyasztásig, hogy jól összeérjenek az ízek. Hűtőben tárolva akár egy hétig is eláll.
  6. Tálaljunk hozzá olívaolajon lepirított kovászos kenyeret.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ezt a receptet egy igazi olasz háziasszony konyhájából leshettem el. Nagyszerűsége az egyszerűségében és a jóminőségű alapanyagokban rejlik, mint oly sok olasz receptnél. Az olívaolajban pácolt grillezett zöldségek elterjedt olasz előételnek számítanak, de ez a sütőtökös új volt számomra, és nem is gondoltam volna, hogy mennyire jól működik. Lehet, hogy elsőre kissé macerásnak tűnik az elkészítése, a sok sütögetés miatt, de ha egyszerre többet készítünk, majd a hűtőbe tesszük, napokig élvezhetjük és tényleg megéri elkészíteni.

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