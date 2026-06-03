Zucca alla griglia, vagyis grillezett sütőtök
Hozzávalók
Az grillezett sötőtökhöz
- 5% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 11% Zsír
Az grillezett sötőtökhöz
-
167g sütőtök63 kcal
-
25g olívaolaj221 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g balzsamecet1 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
100g kenyér274 kcal
- 5% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 11% Zsír
Az grillezett sötőtökhöz
-
1000g sütőtök378 kcal
-
150g olívaolaj1326 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10g balzsamecet9 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
600g kenyér1644 kcal
- 5% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 60% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 12.1 g
Zsír
-
Összesen 29.7 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 19 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 977.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 30 mg
-
Kálcium 195 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 89 mg
-
Foszfor 177 mg
-
Nátrium 480 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 64.5 g
-
Cukor 9 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 158 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 745 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 30 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 22 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 123 micro
-
Kolin: 19 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 1168 micro
-
β-karotin 5917 micro
-
β-crypt 4859 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 44 micro
- 5% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 60% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 72.8 g
Zsír
-
Összesen 178 g
-
Telített zsírsav 25 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 113 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 26 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5863.8 g
-
Cink 8 mg
-
Szelén 178 mg
-
Kálcium 1167 mg
-
Vas 28 mg
-
Magnézium 534 mg
-
Foszfor 1061 mg
-
Nátrium 2878 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 8 mg
Szénhidrát
-
Összesen 386.9 g
-
Cukor 54 mg
-
Élelmi rost 41 mg
Víz
-
Összesen 948.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 4469 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 35 mg
-
C vitamin: 179 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 129 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 44 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 737 micro
-
Kolin: 114 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 7006 micro
-
β-karotin 35505 micro
-
β-crypt 29156 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 265 micro
- 5% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 60% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.1 g
Zsír
-
Összesen 10.1 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 332 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 10 mg
-
Kálcium 66 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 30 mg
-
Foszfor 60 mg
-
Nátrium 163 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 21.9 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 53.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 253 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 10 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 42 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 397 micro
-
β-karotin 2010 micro
-
β-crypt 1651 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 15 micro
Elkészítés
Az grillezett sötőtökhöz
- A sütőtököt meghámozzuk és vékonyan felszeleteljük.
- A szeleteket egy kevés olívaolajon meggrillezzük, ezt tehetjük elektromos grillsütőn, faszenes grillsütőn a szabadban, vagy akár grillserpenyőben is: a lényeg, hogy szép pirultak legyenek a sütőtök szeletek.
- Miután meggrilleztük az összes sütőtököt, elkezdjük őket rétegezni egy üveg, vagy kerámia edényben.
- Egy réteg tök, olívaolaj, só, fokhagyma szeletek, pár levél friss oregáno, vagy egy kis csipet szárított, majd egy löttyintés balzsamecet. Ezt addig folytatjuk, amíg elfogy a tök.
- Tegyük hűtőbe, majd minimum 1 órát várjunk a fogyasztásig, hogy jól összeérjenek az ízek. Hűtőben tárolva akár egy hétig is eláll.
- Tálaljunk hozzá olívaolajon lepirított kovászos kenyeret.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
Ezt a receptet egy igazi olasz háziasszony konyhájából leshettem el. Nagyszerűsége az egyszerűségében és a jóminőségű alapanyagokban rejlik, mint oly sok olasz receptnél. Az olívaolajban pácolt grillezett zöldségek elterjedt olasz előételnek számítanak, de ez a sütőtökös új volt számomra, és nem is gondoltam volna, hogy mennyire jól működik. Lehet, hogy elsőre kissé macerásnak tűnik az elkészítése, a sok sütögetés miatt, de ha egyszerre többet készítünk, majd a hűtőbe tesszük, napokig élvezhetjük és tényleg megéri elkészíteni.