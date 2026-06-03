Zucca alla griglia, vagyis grillezett sütőtök

Ezt a receptet egy igazi olasz háziasszony konyhájából leshettem el. Nagyszerűsége az egyszerűségében és a jóminőségű alapanyagokban rejlik, mint oly sok olasz receptnél. Az olívaolajban pácolt grillezett zöldségek elterjedt olasz előételnek számítanak, de ez a sütőtökös új volt számomra, és nem is gondoltam volna, hogy mennyire jól működik. Lehet, hogy elsőre kissé macerásnak tűnik az elkészítése, a sok sütögetés miatt, de ha egyszerre többet készítünk, majd a hűtőbe tesszük, napokig élvezhetjük és tényleg megéri elkészíteni.