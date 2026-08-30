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Egyserpenyős lecsós orzo

Egyserpenyős lecsós orzo
Hering András
A klasszikus lecsó új köntösben: krémes orzóval és lágy burratával készítve egyszerű, látványos és tartalmas húsmentes vacsora.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

256
Kalória
8.2g
Fehérje
17.2g
Szénhidrát
17.3g
Zsír
245.9g
Víz
35.5g
Koleszterin
4.3g
Élelmi rost
9g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 256 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 1020 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 47 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 85% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Likopin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8.2 g

Zsír

  • Összesen
    17.3 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    36 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    778.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    147 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    33 mg
  • Foszfor
    73 mg
  • Nátrium
    523 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    17.2 g
  • Cukor
    9 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    245.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    151 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    118 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    32 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    56 micro
  • Kolin:
    19 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    147 micro
  • β-karotin
    1612 micro
  • β-crypt
    245 micro
  • Likopin
    5517 micro
  • Lut-zea
    490 micro
Összesen 256 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 85% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Likopin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    33 g

Zsír

  • Összesen
    69.1 g
  • Telített zsírsav
    32 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    18 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    142 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3115.1 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    587 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    133 mg
  • Foszfor
    290 mg
  • Nátrium
    2093 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    68.7 g
  • Cukor
    36 mg
  • Élelmi rost
    17 mg

Víz

  • Összesen
    983.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    604 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    11 mg
  • C vitamin:
    474 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    130 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    223 micro
  • Kolin:
    78 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    588 micro
  • β-karotin
    6449 micro
  • β-crypt
    981 micro
  • Likopin
    22069 micro
  • Lut-zea
    1960 micro
Összesen 1020 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 85% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Likopin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    1.5 g

Zsír

  • Összesen
    3.2 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    7 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    146 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    27 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    6 mg
  • Foszfor
    14 mg
  • Nátrium
    98 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.2 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    46.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    28 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    22 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    10 micro
  • Kolin:
    4 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    28 micro
  • β-karotin
    302 micro
  • β-crypt
    46 micro
  • Likopin
    1034 micro
  • Lut-zea
    92 micro
Összesen 47 kcal

Elkészítés

  1. A vöröshagymát megtisztítjuk és finomra vágjuk. A paprikákat kicsumázzuk, majd kisebb csíkokra vagy körülbelül 1-1,5 centiméteres darabokra vágjuk. A paradicsomot felkockázzuk, a fokhagymát pedig finomra aprítjuk.
  2. Egy nagyobb, lehetőleg széles és mély serpenyőben közepes lángon felhevítjük az olívaolajat. Hozzáadjuk a vöröshagymát, enyhén megsózzuk, majd 4-5 perc alatt üvegesre pároljuk.
  3. A hagymához adjuk a tv paprikát és a kápiát. Közepes lángon 6-8 percig sütjük, időnként átkeverve. Nem szükséges teljesen puhára párolni: akkor lesz igazán jó az étel, ha a paprikának marad némi tartása.
  4. Hozzáadjuk a fokhagymát, és körülbelül fél percig pirítjuk. A serpenyőt rövid időre lehúzzuk a tűzről, rászórjuk a fűszerpaprikát, átkeverjük, majd azonnal hozzáadjuk a feldarabolt paradicsomot és a sűrített paradicsomot. Így a fűszerpaprika nem ég meg és nem válik keserűvé.
  5. Sóval és frissen őrölt fekete borssal ízesítjük. A lecsós alapot közepes lángon körülbelül 8 percig főzzük, amíg a paradicsom levet ereszt és kissé összeesik. Ha a paradicsom nagyon savas, egy csipet cukrot is adhatunk hozzá.
  6. A száraz orzót közvetlenül a lecsós alaphoz öntjük, alaposan átkeverjük, majd hozzáadunk körülbelül 500 ml forró zöldségalaplevet.
  7. Közepes-alacsony lángon, időnként megkeverve körülbelül 10-12 perc alatt készre főzzük az orzót. Főzés közben fokozatosan pótoljuk az alaplevet, ha szükséges. Fontos, hogy ne öntsük bele egyszerre az összes folyadékot: így könnyebben szabályozható az étel állaga.
  8. A kész orzo akkor jó, ha a tészta al dente, az étel pedig szaftos és krémes, kissé a rizottóhoz hasonló állagú. Ha túlságosan besűrűsödik, néhány evőkanál forró alaplével lazíthatjuk.
  9. A serpenyőt levesszük a tűzről. A burratát lecsepegtetjük, majd egészben az orzo közepére helyezzük. Közvetlenül tálalás előtt késsel vagy két villa segítségével szétnyitjuk, hogy a krémes belseje ráfolyjon a meleg lecsós orzóra.
  10. Friss bazsalikommal, frissen őrölt fekete borssal és kevés extra szűz olívaolajjal tálaljuk. Aki szereti a csípőset, kevés chiliolajjal is meglocsolhatja.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 25 p
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A klasszikus lecsó találkozik az olasz konyhával ebben a szaftos, krémes egyserpenyős fogásban. Az orzo magába szívja a paradicsomos-paprikás alap minden ízét, a tetejére kerülő burrata pedig még krémesebbé teszi.

Lecsós orzo paradicsommal és paprikával, a tetején felvágott burratával és friss bazsalikomlevelekkel, fehér tányérban.
A klasszikus lecsó új köntösben: orzóval és krémes burratával.
Hering András

A lecsó és az olasz konyha elsőre talán nem tűnik magától értetődő párosításnak, pedig a paradicsom, paprika és hagyma mellé tökéletesen illik az apró szemű orzo. A tészta közvetlenül a lecsós alapban fő meg, ezért magába szívja annak minden ízét, miközben keményítőt enged a szószba, amitől az egész étel különösen krémes lesz.

A végén érkező burrata teszi igazán különlegessé: lágy, tejszínes belseje összekeveredik a fűszeres-paradicsomos orzóval, így egyszerre lesz ismerős és egészen új az összhatás. Friss, érett nyári paradicsomból és paprikából a legfinomabb, de egy sűrűbb paradicsomkonzervvel a szezonon kívül is elkészíthető.

Tippek

Milyen orzót használjunk?
Az orzo rizsszem alakú, apró durumtészta, amelyet kritharakinak vagy risoninak is neveznek. Főzés közben sok keményítőt enged ki, ezért különösen jól működik az egyedényes és rizottószerű fogásokban.

Ne főzzük túl az orzót!
Érdemes már a csomagoláson feltüntetett főzési idő vége előtt 1-2 perccel megkóstolni. A forró szószban a tészta a tűzről levéve is tovább puhul.

Miért fokozatosan adjuk hozzá az alaplevet?
A paradicsom víztartalma változó, ezért nem minden esetben lesz szükség ugyanannyi alaplére. Ha fokozatosan adagoljuk, könnyebb elérni a krémes, de nem leveses állagot.

Burrata helyett:
Ha nem kapunk burratát, friss mozzarellával is elkészíthetjük. Ebben az esetben a végeredmény kevésbé lesz krémes, ezért érdemes egy kevés extra olívaolajjal tálalni.

Paradicsom:
Érett, húsos paradicsommal lesz a legfinomabb. Ha túl sok levet ereszt, főzzük néhány perccel tovább a lecsós alapot, mielőtt hozzáadjuk az orzót.

Tálalási javaslat

A lecsós orzót érdemes közvetlenül a serpenyőből tálalni. A burrata kerüljön egészben a közepére, majd csak az asztalnál vagy közvetlenül a fotózás előtt vágjuk fel, hogy a krémes belseje látványosan ráfolyjon az orzóra.

Friss bazsalikommal, kevés olívaolajjal és durvára őrölt fekete borssal mutat a legjobban.

Tárolás

A burrata nélkül elkészített lecsós orzo légmentesen záródó dobozban, hűtőszekrényben 2-3 napig tárolható.

Újramelegítéskor adjunk hozzá néhány evőkanál vizet vagy alaplevet, mert az orzo állás közben tovább szívja magába a folyadékot.

Lecsós orzo burratával, paradicsommal, paprikával és friss bazsalikommal.
Szaftos, paradicsomos-paprikás orzo lágy burratával és friss bazsalikommal.
Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

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