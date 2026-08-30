Egyserpenyős lecsós orzo

A klasszikus lecsó új köntösben: orzóval és krémes burratával. Hering András

A lecsó és az olasz konyha elsőre talán nem tűnik magától értetődő párosításnak, pedig a paradicsom, paprika és hagyma mellé tökéletesen illik az apró szemű orzo. A tészta közvetlenül a lecsós alapban fő meg, ezért magába szívja annak minden ízét, miközben keményítőt enged a szószba, amitől az egész étel különösen krémes lesz.

A végén érkező burrata teszi igazán különlegessé: lágy, tejszínes belseje összekeveredik a fűszeres-paradicsomos orzóval, így egyszerre lesz ismerős és egészen új az összhatás. Friss, érett nyári paradicsomból és paprikából a legfinomabb, de egy sűrűbb paradicsomkonzervvel a szezonon kívül is elkészíthető.

Tippek

Milyen orzót használjunk?

Az orzo rizsszem alakú, apró durumtészta, amelyet kritharakinak vagy risoninak is neveznek. Főzés közben sok keményítőt enged ki, ezért különösen jól működik az egyedényes és rizottószerű fogásokban.

Ne főzzük túl az orzót!

Érdemes már a csomagoláson feltüntetett főzési idő vége előtt 1-2 perccel megkóstolni. A forró szószban a tészta a tűzről levéve is tovább puhul.

Miért fokozatosan adjuk hozzá az alaplevet?

A paradicsom víztartalma változó, ezért nem minden esetben lesz szükség ugyanannyi alaplére. Ha fokozatosan adagoljuk, könnyebb elérni a krémes, de nem leveses állagot.

Burrata helyett:

Ha nem kapunk burratát, friss mozzarellával is elkészíthetjük. Ebben az esetben a végeredmény kevésbé lesz krémes, ezért érdemes egy kevés extra olívaolajjal tálalni.

Paradicsom:

Érett, húsos paradicsommal lesz a legfinomabb. Ha túl sok levet ereszt, főzzük néhány perccel tovább a lecsós alapot, mielőtt hozzáadjuk az orzót.

Tálalási javaslat

A lecsós orzót érdemes közvetlenül a serpenyőből tálalni. A burrata kerüljön egészben a közepére, majd csak az asztalnál vagy közvetlenül a fotózás előtt vágjuk fel, hogy a krémes belseje látványosan ráfolyjon az orzóra.

Friss bazsalikommal, kevés olívaolajjal és durvára őrölt fekete borssal mutat a legjobban.

Tárolás

A burrata nélkül elkészített lecsós orzo légmentesen záródó dobozban, hűtőszekrényben 2-3 napig tárolható.

Újramelegítéskor adjunk hozzá néhány evőkanál vizet vagy alaplevet, mert az orzo állás közben tovább szívja magába a folyadékot.

Szaftos, paradicsomos-paprikás orzo lágy burratával és friss bazsalikommal. Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering