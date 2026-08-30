Egyserpenyős lecsós orzo
Hozzávalók
-
250 g orzo
-
1 nagy fej vöröshagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
2 közepes db tv-paprika
-
2 közepes db kápia paprika
-
500 g paradicsom
-
2 ek sűrített paradicsom
-
2 ek olívaolaj
-
1 teáskanál fűszerpaprika
-
500 ml zöldség alaplé
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
1 csipet cukor (szükség szerint)
-
200 g burrata
-
1 marék bazsalikom (friss)
-
1 ek olívaolaj (vagy (chili)paprikaolaj a tálaláshoz)
- 3% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 6% Zsír
-
63g orzo0 kcal
-
43g vöröshagyma15 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
50g tv-paprika8 kcal
-
60g kápia paprika13 kcal
-
125g paradicsom23 kcal
-
7 kcal
-
4g olívaolaj35 kcal
-
0 kcal
-
125g zöldség alaplé9 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
50g burrata125 kcal
-
3g bazsalikom1 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
- 3% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 6% Zsír
-
250g orzo0 kcal
-
170g vöröshagyma62 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
200g tv-paprika33 kcal
-
240g kápia paprika51 kcal
-
500g paradicsom90 kcal
-
26 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
-
0 kcal
-
500g zöldség alaplé35 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
200g burrata500 kcal
-
12g bazsalikom3 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
- 3% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 6% Zsír
-
11.7g orzo0 kcal
-
8g vöröshagyma3 kcal
-
0.3g fokhagyma0 kcal
-
9.4g tv-paprika2 kcal
-
11.2g kápia paprika2 kcal
-
23.4g paradicsom4 kcal
-
1.5g sűrített paradicsom1 kcal
-
0.7g olívaolaj7 kcal
-
0 kcal
-
23.4g zöldség alaplé2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
9.4g burrata23 kcal
-
0.6g bazsalikom0 kcal
-
0.4g olívaolaj3 kcal
- 3% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 85% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Likopin
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.2 g
Zsír
-
Összesen 17.3 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 36 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 778.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 147 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 33 mg
-
Foszfor 73 mg
-
Nátrium 523 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 17.2 g
-
Cukor 9 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 245.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 151 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 118 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 32 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 56 micro
-
Kolin: 19 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 147 micro
-
β-karotin 1612 micro
-
β-crypt 245 micro
-
Likopin 5517 micro
-
Lut-zea 490 micro
- 3% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 85% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Likopin
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 33 g
Zsír
-
Összesen 69.1 g
-
Telített zsírsav 32 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 18 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 142 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3115.1 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 587 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 133 mg
-
Foszfor 290 mg
-
Nátrium 2093 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 68.7 g
-
Cukor 36 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 983.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 604 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 11 mg
-
C vitamin: 474 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 130 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 223 micro
-
Kolin: 78 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 588 micro
-
β-karotin 6449 micro
-
β-crypt 981 micro
-
Likopin 22069 micro
-
Lut-zea 1960 micro
- 3% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 85% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Likopin
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 1.5 g
Zsír
-
Összesen 3.2 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 7 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 146 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 27 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 6 mg
-
Foszfor 14 mg
-
Nátrium 98 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.2 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 46.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 28 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 22 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 10 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 28 micro
-
β-karotin 302 micro
-
β-crypt 46 micro
-
Likopin 1034 micro
-
Lut-zea 92 micro
Elkészítés
- A vöröshagymát megtisztítjuk és finomra vágjuk. A paprikákat kicsumázzuk, majd kisebb csíkokra vagy körülbelül 1-1,5 centiméteres darabokra vágjuk. A paradicsomot felkockázzuk, a fokhagymát pedig finomra aprítjuk.
- Egy nagyobb, lehetőleg széles és mély serpenyőben közepes lángon felhevítjük az olívaolajat. Hozzáadjuk a vöröshagymát, enyhén megsózzuk, majd 4-5 perc alatt üvegesre pároljuk.
- A hagymához adjuk a tv paprikát és a kápiát. Közepes lángon 6-8 percig sütjük, időnként átkeverve. Nem szükséges teljesen puhára párolni: akkor lesz igazán jó az étel, ha a paprikának marad némi tartása.
- Hozzáadjuk a fokhagymát, és körülbelül fél percig pirítjuk. A serpenyőt rövid időre lehúzzuk a tűzről, rászórjuk a fűszerpaprikát, átkeverjük, majd azonnal hozzáadjuk a feldarabolt paradicsomot és a sűrített paradicsomot. Így a fűszerpaprika nem ég meg és nem válik keserűvé.
- Sóval és frissen őrölt fekete borssal ízesítjük. A lecsós alapot közepes lángon körülbelül 8 percig főzzük, amíg a paradicsom levet ereszt és kissé összeesik. Ha a paradicsom nagyon savas, egy csipet cukrot is adhatunk hozzá.
- A száraz orzót közvetlenül a lecsós alaphoz öntjük, alaposan átkeverjük, majd hozzáadunk körülbelül 500 ml forró zöldségalaplevet.
- Közepes-alacsony lángon, időnként megkeverve körülbelül 10-12 perc alatt készre főzzük az orzót. Főzés közben fokozatosan pótoljuk az alaplevet, ha szükséges. Fontos, hogy ne öntsük bele egyszerre az összes folyadékot: így könnyebben szabályozható az étel állaga.
- A kész orzo akkor jó, ha a tészta al dente, az étel pedig szaftos és krémes, kissé a rizottóhoz hasonló állagú. Ha túlságosan besűrűsödik, néhány evőkanál forró alaplével lazíthatjuk.
- A serpenyőt levesszük a tűzről. A burratát lecsepegtetjük, majd egészben az orzo közepére helyezzük. Közvetlenül tálalás előtt késsel vagy két villa segítségével szétnyitjuk, hogy a krémes belseje ráfolyjon a meleg lecsós orzóra.
- Friss bazsalikommal, frissen őrölt fekete borssal és kevés extra szűz olívaolajjal tálaljuk. Aki szereti a csípőset, kevés chiliolajjal is meglocsolhatja.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 25 p
A klasszikus lecsó találkozik az olasz konyhával ebben a szaftos, krémes egyserpenyős fogásban. Az orzo magába szívja a paradicsomos-paprikás alap minden ízét, a tetejére kerülő burrata pedig még krémesebbé teszi.
A lecsó és az olasz konyha elsőre talán nem tűnik magától értetődő párosításnak, pedig a paradicsom, paprika és hagyma mellé tökéletesen illik az apró szemű orzo. A tészta közvetlenül a lecsós alapban fő meg, ezért magába szívja annak minden ízét, miközben keményítőt enged a szószba, amitől az egész étel különösen krémes lesz.
A végén érkező burrata teszi igazán különlegessé: lágy, tejszínes belseje összekeveredik a fűszeres-paradicsomos orzóval, így egyszerre lesz ismerős és egészen új az összhatás. Friss, érett nyári paradicsomból és paprikából a legfinomabb, de egy sűrűbb paradicsomkonzervvel a szezonon kívül is elkészíthető.
Tippek
Milyen orzót használjunk?
Az orzo rizsszem alakú, apró durumtészta, amelyet kritharakinak vagy risoninak is neveznek. Főzés közben sok keményítőt enged ki, ezért különösen jól működik az egyedényes és rizottószerű fogásokban.
Ne főzzük túl az orzót!
Érdemes már a csomagoláson feltüntetett főzési idő vége előtt 1-2 perccel megkóstolni. A forró szószban a tészta a tűzről levéve is tovább puhul.
Miért fokozatosan adjuk hozzá az alaplevet?
A paradicsom víztartalma változó, ezért nem minden esetben lesz szükség ugyanannyi alaplére. Ha fokozatosan adagoljuk, könnyebb elérni a krémes, de nem leveses állagot.
Burrata helyett:
Ha nem kapunk burratát, friss mozzarellával is elkészíthetjük. Ebben az esetben a végeredmény kevésbé lesz krémes, ezért érdemes egy kevés extra olívaolajjal tálalni.
Paradicsom:
Érett, húsos paradicsommal lesz a legfinomabb. Ha túl sok levet ereszt, főzzük néhány perccel tovább a lecsós alapot, mielőtt hozzáadjuk az orzót.
Tálalási javaslat
A lecsós orzót érdemes közvetlenül a serpenyőből tálalni. A burrata kerüljön egészben a közepére, majd csak az asztalnál vagy közvetlenül a fotózás előtt vágjuk fel, hogy a krémes belseje látványosan ráfolyjon az orzóra.
Friss bazsalikommal, kevés olívaolajjal és durvára őrölt fekete borssal mutat a legjobban.
Tárolás
A burrata nélkül elkészített lecsós orzo légmentesen záródó dobozban, hűtőszekrényben 2-3 napig tárolható.
Újramelegítéskor adjunk hozzá néhány evőkanál vizet vagy alaplevet, mert az orzo állás közben tovább szívja magába a folyadékot.