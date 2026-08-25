r
Nosalty Logó
levesek gyümölcsleves

Tejmentes gyümölcsleves

Hankusz Sára
Hideg gyümölcsleves rózsaszín krémes alappal, ribizlivel és gyümölcsdarabokkal egy zománcozott tálban.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

334
Kalória
3.9g
Fehérje
36.9g
Szénhidrát
21.9g
Zsír
446.5g
Víz
-
Koleszterin
4.6g
Élelmi rost
22.6g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 334 kcal
  • 1% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 1333 kcal
  • 1% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 62 kcal
  • 1% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 88% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    3.9 g

Zsír

  • Összesen
    21.9 g
  • Telített zsírsav
    19 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    297.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    52 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    71 mg
  • Foszfor
    143 mg
  • Nátrium
    24 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    36.9 g
  • Cukor
    23 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    446.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    31 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    22 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    28 micro
  • Kolin:
    21 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    6 micro
  • β-karotin
    326 micro
  • β-crypt
    89 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    160 micro
Összesen 334 kcal
  • 1% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 88% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    15.5 g

Zsír

  • Összesen
    87.5 g
  • Telített zsírsav
    76 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1190 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    210 mg
  • Vas
    16 mg
  • Magnézium
    285 mg
  • Foszfor
    572 mg
  • Nátrium
    95 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    147.8 g
  • Cukor
    90 mg
  • Élelmi rost
    18 mg

Víz

  • Összesen
    1785.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    126 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    88 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    25 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    113 micro
  • Kolin:
    84 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    24 micro
  • β-karotin
    1303 micro
  • β-crypt
    354 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    640 micro
Összesen 1333 kcal
  • 1% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 88% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    0.7 g

Zsír

  • Összesen
    4 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    55 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    10 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    13 mg
  • Foszfor
    26 mg
  • Nátrium
    4 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    6.8 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    82.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    6 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    5 micro
  • Kolin:
    4 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    60 micro
  • β-crypt
    16 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    30 micro
Összesen 62 kcal

Elkészítés

  1. A gyümölcsöket vágjuk fel kockákra, és ízlés szerint variáljuk, hogy milyen gyümölcsöt raknánk bele.
  2. Tegyük egy lábosba, húzzuk fel vízzel és édesítsük juharsziruppal. (vagy édesítővel) Tegyünk bele fahéjrudat, és szegfűszeget.
  3. Zsíros kókuszkrémet öntsünk hozzá és forraljuk össze. Ha nem elég sűrű, kis keményítőt keverjünk el a meleg lével és öntsük vissza a leveshez és jöhet még egy rottyantás. Ha elkészült, hűtsük le, szedjük ki a fűszereket és tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 25 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Nyáron kevés jobb dolog van egy jól behűtött gyümölcslevesnél, főleg akkor, ha friss, érett gyümölcsökből készül. Mi most vegyesen raktunk bele ilyet is, olyat is. Ez a tejmentes változat könnyű, frissítő, mégis kellemesen krémes, így azoknak is jó választás, akik kerülik a tejtermékeket. Ebéd előtt előételként, de akár könnyű desszertként is remekül működik a forró napokon.

Hasonló receptek

Összes gyümölcsleves
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Orrát befogó kisfiú
Nyár van!

Ha szokatlanul büdös a szellentésed, annak nem biztos, hogy csak...

A szellentés teljesen természetes része az emésztésnek. Az azonban már érdekesebb, ha a korábbihoz képest hirtelen sokkal gyakoribbá válik, megváltozik a szaga, vagy puffadással, hasi fájdalommal, hasmenéssel vagy székrekedéssel együtt jelentkezik. Ilyenkor ugyanis nem feltétlenül csak arról van szó, hogy „valami rosszat ettél”.

retro kávéfőzők / Fortepan
Nyár van!

Ezek a régi konyhai eszközök ma már igazi retró kincsnek...

A nagymama konyhájában még szinte minden tárgynak megvolt a maga helye és feladata. Ma már sok közülük eltűnt a modern háztartásokból, néhány azonban nemcsak nosztalgikus emlék lett, hanem újra divatba is jött. Ha van otthon régi konyhai eszközöd, lehet, hogy érdemes kétszer is meggondolni, mielőtt kidobod!

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept