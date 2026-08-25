Tejmentes gyümölcsleves
Hozzávalók
-
1 db banán
-
100 g piros ribizli
-
3 db nektarin
-
1 db alma
-
8 dl víz
-
400 ml kókusztej
-
vanília ízlés szerint
-
1 db fahéjrúd
-
5 db szegfűszeg
-
2 ek juharszirup
-
1 csapott ek étkezési keményítő (elhagyható)
-
100 g meggy (magozva)
- 1% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
38g banán21 kcal
-
25g piros ribizli14 kcal
-
94g nektarin38 kcal
-
50g alma23 kcal
-
200g víz0 kcal
-
100g kókusztej197 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
8g juharszirup20 kcal
-
10 kcal
-
25g meggy11 kcal
- 1% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
150g banán85 kcal
-
100g piros ribizli55 kcal
-
375g nektarin150 kcal
-
200g alma94 kcal
-
800g víz0 kcal
-
400g kókusztej788 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
30g juharszirup78 kcal
-
38 kcal
-
100g meggy45 kcal
- 1% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
6.9g banán4 kcal
-
4.6g piros ribizli3 kcal
-
17.3g nektarin7 kcal
-
9.2g alma4 kcal
-
37g víz0 kcal
-
18.5g kókusztej36 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1.4g juharszirup4 kcal
-
0.5g étkezési keményítő2 kcal
-
4.6g meggy2 kcal
- 1% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 88% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 3.9 g
Zsír
-
Összesen 21.9 g
-
Telített zsírsav 19 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 297.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 52 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 71 mg
-
Foszfor 143 mg
-
Nátrium 24 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 36.9 g
-
Cukor 23 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 446.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 31 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 22 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 28 micro
-
Kolin: 21 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 6 micro
-
β-karotin 326 micro
-
β-crypt 89 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 160 micro
- 1% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 88% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 15.5 g
Zsír
-
Összesen 87.5 g
-
Telített zsírsav 76 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1190 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 210 mg
-
Vas 16 mg
-
Magnézium 285 mg
-
Foszfor 572 mg
-
Nátrium 95 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 147.8 g
-
Cukor 90 mg
-
Élelmi rost 18 mg
Víz
-
Összesen 1785.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 126 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 88 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 25 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 113 micro
-
Kolin: 84 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 24 micro
-
β-karotin 1303 micro
-
β-crypt 354 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 640 micro
- 1% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 88% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 0.7 g
Zsír
-
Összesen 4 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 55 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 10 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 26 mg
-
Nátrium 4 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 6.8 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 82.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 6 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 5 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 60 micro
-
β-crypt 16 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 30 micro
Elkészítés
- A gyümölcsöket vágjuk fel kockákra, és ízlés szerint variáljuk, hogy milyen gyümölcsöt raknánk bele.
- Tegyük egy lábosba, húzzuk fel vízzel és édesítsük juharsziruppal. (vagy édesítővel) Tegyünk bele fahéjrudat, és szegfűszeget.
- Zsíros kókuszkrémet öntsünk hozzá és forraljuk össze. Ha nem elég sűrű, kis keményítőt keverjünk el a meleg lével és öntsük vissza a leveshez és jöhet még egy rottyantás. Ha elkészült, hűtsük le, szedjük ki a fűszereket és tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 25 p
Nyáron kevés jobb dolog van egy jól behűtött gyümölcslevesnél, főleg akkor, ha friss, érett gyümölcsökből készül. Mi most vegyesen raktunk bele ilyet is, olyat is. Ez a tejmentes változat könnyű, frissítő, mégis kellemesen krémes, így azoknak is jó választás, akik kerülik a tejtermékeket. Ebéd előtt előételként, de akár könnyű desszertként is remekül működik a forró napokon.