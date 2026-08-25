Évek óta szedik, sokan életük végéig számítanak rá, most azonban egy új kutatás meglepő kérdést vetett fel. Mi történik, ha az idősebbek egyszer csak elhagyják a mindennap szedett koleszterincsökkentőt? A francia kutatók eredménye elsőre igencsak meglepő.

A sztatinok évtizedek óta a magas koleszterinszint és a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének egyik legfontosabb gyógyszerei. Az úgynevezett „rossz” LDL-koleszterin szintjének csökkentésével mérséklik az érelmeszesedéshez kapcsolódó szívroham és stroke kockázatát. Idősebb korban azonban egyre összetettebbé válik a kérdés:

vajon érdemes-e egy olyan gyógyszert élethosszig szedni, amelynek előnyei és esetleges mellékhatásai is változhatnak az életkor előrehaladtával?

Mi történik, ha a 75 év felettiek egyszer csak elhagyják a koleszterincsökkentőt?

Egy bizonyos életkor felett ugyanis nem feltétlenül következett be az, amire az orvosok és a betegek számíthatnának.

Egy francia kutatás most újabb adatokkal szolgálhat ehhez a vitához. A Bordeaux-i Egyetem kutatói 1160, legalább 75 éves embert vizsgáltak, akiknek korábban nem volt szív- és érrendszeri betegségük, illetve stroke-juk.

A résztvevőket véletlenszerűen két csoportba osztották: az egyikben abbahagyták a sztatin szedését, a másikban folytatták a kezelést.

Nem nőtt a halálozás kockázata

Három év elteltével a sztatint elhagyó csoportban a résztvevők 7,2 százaléka halt meg, míg azok között, akik tovább szedték a gyógyszert, 7,9 százalék volt ez az arány. A kutatók nem találtak statisztikailag jelentős különbséget a két csoport között.

A súlyos szív- és érrendszeri események, például a szívinfarktus vagy a stroke gyakoriságában sem mutatkozott jelentős eltérés a vizsgált időszakban. A résztvevők életminősége szintén nem változott számottevően attól függően, hogy folytatták-e a kezelést vagy sem.

A kutatás egyik legfontosabb eredménye ugyanakkor nem a halálozással, hanem a koleszterinszinttel kapcsolatos.

Az LDL-koleszterin jelentősen megemelkedett

A sztatinok elhagyása után az LDL-koleszterin szintje átlagosan mintegy 50 százalékkal emelkedett. A gyógyszert tovább szedőknél az átlagos LDL-érték 115 mg/dl, vagyis körülbelül 3,0 mmol/l volt, míg a kezelést abbahagyóknál 171 mg/dl, azaz nagyjából 4,4 mmol/l.

Ez azért fontos, mert az LDL-koleszterin az érelmeszesedés egyik jelentős kockázati tényezője. A magasabb érték hosszabb távon hozzájárulhat az érfalakban kialakuló plakkok növekedéséhez, ez pedig növelheti a szív- és érrendszeri események kockázatát.

Vagyis a hároméves vizsgálati eredmény nem azt bizonyítja, hogy a magas LDL-szint veszélytelen az idősebb emberek számára. Inkább azt mutatja, hogy ebben a konkrét, 75 év feletti, korábban szív- és érrendszeri betegségben nem szenvedő csoportban a sztatinok elhagyása három éven belül nem járt kimutatható többlethalálozással.

75 év felett nem jár többlethalálozással a koleszterincsökkentők elhagyása, ha korábban nem volt szív- és érrendszeri betegséged

Miért fontos, hogy kik vettek részt a vizsgálatban?

A kutatás eredményeit nem lehet minden 75 év feletti emberre automatikusan alkalmazni. A vizsgálatba ugyanis olyan időseket vontak be, akiknek nem volt korábbi szívbetegségük vagy stroke-juk.

Fontos: Ez jelentős különbség. Ha valaki már átesett szívinfarktuson, stroke-on vagy más érrendszeri eseményen, a sztatin alkalmazása úgynevezett másodlagos megelőzés része lehet. Ilyenkor a gyógyszer elhagyásának megítélése egészen más szempontok alapján történik. A sztatinok bizonyítottan csökkenthetik a szív- és érrendszeri események kockázatát, és a jelenlegi orvosi ajánlásokban idősebb korban sem tekinthetők egyszerűen „felesleges” gyógyszereknek.

Az időskori elsődleges megelőzés, vagyis amikor valakinek még nem volt szív- és érrendszeri betegsége, azonban jóval összetettebb kérdés. A 75 év felettiek ugyanis sok korábbi klinikai vizsgálatban kisebb arányban szerepeltek, ezért ebben a korcsoportban kevesebb biztos adat áll rendelkezésre.

Nem arról van szó, hogy 75 éves korban abba kell hagyni

A kutatás szerzői is hangsúlyozzák: az eredmények nem jelentik azt, hogy minden 75 év feletti embernek abba kellene hagynia a sztatinok szedését.

A gyógyszer folytatásáról vagy elhagyásáról egyénileg kell dönteni. Fontos lehet többek között a vér koleszterinszintje, a vérnyomás, a cukorbetegség, a dohányzás, a családi előzmények, az általános egészségi állapot, a többi szedett gyógyszer és az esetleges mellékhatások.

A sztatinok leggyakrabban említett mellékhatásai közé tartoznak az izomfájdalmak és az izomgyengeség. Idősebb korban ráadásul gyakrabban fordul elő több gyógyszer együttes szedése, ami növelheti a gyógyszerkölcsönhatások és a mellékhatások jelentőségét.

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