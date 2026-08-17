r
Nosalty Logó
tészta túrós tészta

Túrós csusza házi tésztából

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

csuszatészta

összeállítás

669
Kalória
27.7g
Fehérje
43.3g
Szénhidrát
41.6g
Zsír
125.1g
Víz
137.1g
Koleszterin
1.4g
Élelmi rost
4.2g
Cukor
  • 12% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 18% Zsír

csuszatészta

összeállítás

Összesen 669 kcal
  • 12% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 18% Zsír

csuszatészta

összeállítás

Összesen 4016 kcal
  • 12% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 18% Zsír

csuszatészta

összeállítás

Összesen 258 kcal
  • 12% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 18% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Cink
  • Vas
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Kolin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    27.7 g

Zsír

  • Összesen
    41.6 g
  • Telített zsírsav
    15 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    13 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    137 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1423 g
  • Cink
    218 mg
  • Szelén
    26 mg
  • Kálcium
    133 mg
  • Vas
    168 mg
  • Magnézium
    24 mg
  • Foszfor
    316 mg
  • Nátrium
    522 mg
  • Réz
    8 mg
  • Mangán
    7 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    43.3 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    125.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    91 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    20 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    21 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    100 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    27 micro
  • Kolin:
    85 mg
  • Retinol - A vitamin:
    90 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    10 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    133 micro
Összesen 669 kcal
  • 12% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 18% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Cink
  • Vas
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Kolin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    166.5 g

Zsír

  • Összesen
    249.3 g
  • Telített zsírsav
    90 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    78 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    20 g
  • Koleszterin
    823 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    8538 g
  • Cink
    1306 mg
  • Szelén
    159 mg
  • Kálcium
    797 mg
  • Vas
    1007 mg
  • Magnézium
    145 mg
  • Foszfor
    1899 mg
  • Nátrium
    3133 mg
  • Réz
    51 mg
  • Mangán
    42 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    259.6 g
  • Cukor
    25 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    750.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    547 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    119 micro
  • K vitamin:
    15 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    126 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    602 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    11 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    163 micro
  • Kolin:
    507 mg
  • Retinol - A vitamin:
    539 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    63 micro
  • β-crypt
    16 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    795 micro
Összesen 4016 kcal
  • 12% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 18% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Cink
  • Vas
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Kolin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    10.7 g

Zsír

  • Összesen
    16.1 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    53 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    551.2 g
  • Cink
    84 mg
  • Szelén
    10 mg
  • Kálcium
    51 mg
  • Vas
    65 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    123 mg
  • Nátrium
    202 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    16.8 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    48.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    35 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    8 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    39 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    33 mg
  • Retinol - A vitamin:
    35 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    4 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    51 micro
Összesen 258 kcal

Elkészítés

csuszatészta

  1. A tészta hozzávalóit késes robotgépbe tesszük, és kb. 1 perc alatt összedolgozzuk. Kézzel picit átgyúrjuk, majd fóliába csomagolva hűtőbe tesszük legalább 1 órára.
  2. A pihentetett tésztát aztán kettévágjuk, majd picit kinyújtjuk. Ha van tésztagépünk, akkor több, apróbb adagban azzal nyújtsuk vékonyra - akkor ideális az állaga, ha szinte keresztüllátni rajta. Gép hiányában sodrófával is kinyújthatjuk.
  3. A kinyújtott tésztát vágjuk tetszőleges formájúra - a csusza lényege, hogy nem teljesen egyformák a darabok. Én most rombuszjellegűre vágtam őket, de kisebb és nagyobb méretű darabok is voltak közte.
  4. A tésztát ezután hagyjuk picit száradni (már fél óra is sokat használ), majd lobogó, sós vízben főzzük ki kb. 5 perc alatt, majd szűrjük le, vagy szedjük egyből a kisült szalonnazsírra (lásd lejjebb).

összeállítás

  1. A szalonnát felkockázzuk és alaposan kisütjük a zsírját. Az immár ropogós szalonnakockákat ezután kiszedjük a zsírból és félretesszük tálalásig. A megfőtt csuszatésztát a forró zsírra szedjük, és alaposan átpirítjuk.
  2. Egy nagy tálban elkészítjük a túrót: ehhez a tehéntúrót, a juhtúrót és a tejfölt, valamint a reszelt fokhagymát, a borsot és a sót alaposan összekeverjük.
  3. Ha már jól átforgattuk a tésztát a zsíron, hozzákeverjük a túrós krémet is, és az egészet összemelegítjük.
  4. A kész túrós csuszát a lepirított szalonnakockákkal tálaljuk, a tetejüket pedig ízlés szerint megszórjuk fűszerpaprikával is.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 45 p
  • Főzés ideje: 15 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Imádjuk a túrós tésztát, de az az igazság, hogy amióta kóstoltuk házi csuszatésztából, azóta el se tudjuk képzelni boltiból. Ami a túrót illeti, mi a sima túró és tejföl duó mellett ezúttal juhtúrót is tettünk bele, ami szuper plusz ízt adott ennek a magyaros kedvencnek.

Hasonló receptek

Összes túrós tészta
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Szemét
Család

Így tüntetheted el gyorsan a kukacokat a kukából: 3 egyszerű...

A nyári melegben könnyen előfordulhat, hogy a bio- vagy zöldhulladékos kuka fedelét felnyitva apró fehér lárvák, kukacok tömege fogad. A látvány kellemetlen, de a probléma általában egyszerűen kezelhető. Ráadásul nincs szükség drága vegyszerekre: néhány otthon is megtalálható eszközzel gyorsan megszüntethető a kellemetlenség. Mai Otthon Tippünkben ezeket osztjuk meg veletek!

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept