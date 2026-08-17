Túrós csusza házi tésztából
Hozzávalók
csuszatészta
-
300 g finomliszt
-
3 db tojás
-
2 ek olívaolaj
-
1 tk só
-
30 g víz
összeállítás
- 12% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 18% Zsír
csuszatészta
-
50g finomliszt182 kcal
-
28g tojás35 kcal
-
3g olívaolaj24 kcal
-
1g só0 kcal
-
5g víz0 kcal
összeállítás
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25g füstölt szalonna164 kcal
-
83g tehéntúró122 kcal
-
21g juhtúró59 kcal
-
42g tejföl82 kcal
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1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 12% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 18% Zsír
csuszatészta
-
300g finomliszt1092 kcal
-
165g tojás208 kcal
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16g olívaolaj141 kcal
-
7g só0 kcal
-
30g víz0 kcal
összeállítás
-
150g füstölt szalonna983 kcal
-
500g tehéntúró735 kcal
-
125g juhtúró354 kcal
-
250g tejföl495 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 12% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 18% Zsír
csuszatészta
-
19.4g finomliszt70 kcal
-
10.7g tojás13 kcal
-
1g olívaolaj9 kcal
-
0.5g só0 kcal
-
1.9g víz0 kcal
összeállítás
-
9.7g füstölt szalonna63 kcal
-
32.3g tehéntúró47 kcal
-
8.1g juhtúró23 kcal
-
16.1g tejföl32 kcal
-
0.4g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 12% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Cink
-
Vas
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Kolin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 27.7 g
Zsír
-
Összesen 41.6 g
-
Telített zsírsav 15 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 13 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 137 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1423 g
-
Cink 218 mg
-
Szelén 26 mg
-
Kálcium 133 mg
-
Vas 168 mg
-
Magnézium 24 mg
-
Foszfor 316 mg
-
Nátrium 522 mg
-
Réz 8 mg
-
Mangán 7 mg
Szénhidrát
-
Összesen 43.3 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 125.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 91 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 20 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 21 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 100 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 27 micro
-
Kolin: 85 mg
-
Retinol - A vitamin: 90 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 10 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 133 micro
- 12% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Cink
-
Vas
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Kolin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 166.5 g
Zsír
-
Összesen 249.3 g
-
Telített zsírsav 90 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 78 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 20 g
-
Koleszterin 823 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8538 g
-
Cink 1306 mg
-
Szelén 159 mg
-
Kálcium 797 mg
-
Vas 1007 mg
-
Magnézium 145 mg
-
Foszfor 1899 mg
-
Nátrium 3133 mg
-
Réz 51 mg
-
Mangán 42 mg
Szénhidrát
-
Összesen 259.6 g
-
Cukor 25 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 750.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 547 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 119 micro
-
K vitamin: 15 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 126 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 602 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 11 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 163 micro
-
Kolin: 507 mg
-
Retinol - A vitamin: 539 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 63 micro
-
β-crypt 16 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 795 micro
- 12% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Cink
-
Vas
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Kolin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 10.7 g
Zsír
-
Összesen 16.1 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 53 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 551.2 g
-
Cink 84 mg
-
Szelén 10 mg
-
Kálcium 51 mg
-
Vas 65 mg
-
Magnézium 9 mg
-
Foszfor 123 mg
-
Nátrium 202 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 16.8 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 48.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 35 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 8 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 39 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 33 mg
-
Retinol - A vitamin: 35 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 4 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 51 micro
Elkészítés
csuszatészta
- A tészta hozzávalóit késes robotgépbe tesszük, és kb. 1 perc alatt összedolgozzuk. Kézzel picit átgyúrjuk, majd fóliába csomagolva hűtőbe tesszük legalább 1 órára.
- A pihentetett tésztát aztán kettévágjuk, majd picit kinyújtjuk. Ha van tésztagépünk, akkor több, apróbb adagban azzal nyújtsuk vékonyra - akkor ideális az állaga, ha szinte keresztüllátni rajta. Gép hiányában sodrófával is kinyújthatjuk.
- A kinyújtott tésztát vágjuk tetszőleges formájúra - a csusza lényege, hogy nem teljesen egyformák a darabok. Én most rombuszjellegűre vágtam őket, de kisebb és nagyobb méretű darabok is voltak közte.
- A tésztát ezután hagyjuk picit száradni (már fél óra is sokat használ), majd lobogó, sós vízben főzzük ki kb. 5 perc alatt, majd szűrjük le, vagy szedjük egyből a kisült szalonnazsírra (lásd lejjebb).
összeállítás
- A szalonnát felkockázzuk és alaposan kisütjük a zsírját. Az immár ropogós szalonnakockákat ezután kiszedjük a zsírból és félretesszük tálalásig. A megfőtt csuszatésztát a forró zsírra szedjük, és alaposan átpirítjuk.
- Egy nagy tálban elkészítjük a túrót: ehhez a tehéntúrót, a juhtúrót és a tejfölt, valamint a reszelt fokhagymát, a borsot és a sót alaposan összekeverjük.
- Ha már jól átforgattuk a tésztát a zsíron, hozzákeverjük a túrós krémet is, és az egészet összemelegítjük.
- A kész túrós csuszát a lepirított szalonnakockákkal tálaljuk, a tetejüket pedig ízlés szerint megszórjuk fűszerpaprikával is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 45 p
- Főzés ideje: 15 p
Imádjuk a túrós tésztát, de az az igazság, hogy amióta kóstoltuk házi csuszatésztából, azóta el se tudjuk képzelni boltiból. Ami a túrót illeti, mi a sima túró és tejföl duó mellett ezúttal juhtúrót is tettünk bele, ami szuper plusz ízt adott ennek a magyaros kedvencnek.