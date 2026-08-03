Paradicsomos káposzta egyszerűen
Hozzávalók
A főzelékhez
-
2 ek sertészsír
-
1 közepes fej vöröshagyma
-
1 közepes db káposzta
-
köménymag ízlés szerint
-
3 púpozott ek cukor (vagy ízlés szerint)
-
10 dl paradicsomlé
-
5 dl víz
-
só ízlés szerint
-
őrölt fűszerkömény ízlés szerint
- 1% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 1% Zsír
A főzelékhez
-
5g sertészsír45 kcal
-
15g vöröshagyma5 kcal
-
250g káposzta50 kcal
-
0 kcal
-
10g cukor39 kcal
-
167g paradicsomlé28 kcal
-
83g víz0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 1% Zsír
A főzelékhez
-
30g sertészsír271 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
1500g káposzta300 kcal
-
0 kcal
-
60g cukor232 kcal
-
1000g paradicsomlé170 kcal
-
500g víz0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 1% Zsír
A főzelékhez
-
0.9g sertészsír9 kcal
-
2.8g vöröshagyma1 kcal
-
47.2g káposzta9 kcal
-
0 kcal
-
1.9g cukor7 kcal
-
31.4g paradicsomlé5 kcal
-
15.7g víz0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 92% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.1 g
Zsír
-
Összesen 5.7 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 5 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 295.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 102 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 45 mg
-
Foszfor 88 mg
-
Nátrium 57 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 28.8 g
-
Cukor 21 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 436.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 48 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 191 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 156 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 122 micro
-
Kolin: 36 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 66 micro
-
β-karotin 534 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 15062 micro
-
Lut-zea 161 micro
- 1% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 92% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 24.8 g
Zsír
-
Összesen 34.2 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 29 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1773.4 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 614 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 267 mg
-
Foszfor 526 mg
-
Nátrium 340 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 172.5 g
-
Cukor 128 mg
-
Élelmi rost 35 mg
Víz
-
Összesen 2621.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 290 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 1146 mg
-
D vitamin: 31 micro
-
K vitamin: 935 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 732 micro
-
Kolin: 216 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 396 micro
-
β-karotin 3205 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 90370 micro
-
Lut-zea 963 micro
- 1% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 92% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 0.8 g
Zsír
-
Összesen 1.1 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 1 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 55.8 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 19 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 8 mg
-
Foszfor 17 mg
-
Nátrium 11 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 5.4 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 82.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 9 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 36 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 29 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 23 micro
-
Kolin: 7 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 12 micro
-
β-karotin 101 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 2842 micro
-
Lut-zea 30 micro
Elkészítés
A főzelékhez
- A káposztát és a hagymát vastagabb csíkokra vágjuk.
- Egy nagy edényben elkezdjük melegíteni a zsírt, majd beleszórjuk az egész kömény, amit egy kissé meg is pirítunk. Az egész kömény helyett őröltet is használhatunk.
- Az enyhén megpirult köményre rádobjuk a hagymát, majd megszórjuk a cukorral, és hagyjuk, hogy kissé megkaramellizálódjon. Ezek után rátehetjük a káposztát is.
- Sózzuk meg, majd pár percig dinszteljük a káposztát.
- Ha már valamennyire összeesett a káposzta, ráöntjük a paradicsomlevet és annyi vizet, amennyi pont ellepi a káposztát. Ekkor megkóstolhatjuk a levet és adhatunk még hozzá cukrot, sót vagy őrölt köményt.
- Lefedjük és közepes lángon puhára főzzük.
- Ha nem teszünk rá túl sok vizet, akkor szépen besűrűsödik a leve, így nem szükséges rántást készíteni hozzá.
- Miután megpuhult a káposzta le is zárhatjuk alatta a gázt és tálalhatunk. Jól passzol hozzá a fasírt, a debreceni kolbász vagy a sült oldalas.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 40 p
A paradicsomos káposzta tipikusan az az étel, amit vagy imádsz, vagy messziről elkerülsz - mi egyértelműen az első csapatba tartozunk. Zsenge nyári káposztából, pont annyira édesre készítve, amennyire kell, és bőségesen megszórva köménnyel, nekünk így az igazi! Rántás sem szükséges bele, hiszen ha szépen lassan rotyogtatjuk és nem öntünk túl sok vizet rá, akkor jól besűrűsödik a leve. Fasírt, sült oldalas, debreceni kolbász, bármelyik mehet mellé!