Paradicsomos káposzta egyszerűen

A paradicsomos káposzta tipikusan az az étel, amit vagy imádsz, vagy messziről elkerülsz - mi egyértelműen az első csapatba tartozunk. Zsenge nyári káposztából, pont annyira édesre készítve, amennyire kell, és bőségesen megszórva köménnyel, nekünk így az igazi! Rántás sem szükséges bele, hiszen ha szépen lassan rotyogtatjuk és nem öntünk túl sok vizet rá, akkor jól besűrűsödik a leve. Fasírt, sült oldalas, debreceni kolbász, bármelyik mehet mellé!