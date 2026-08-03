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főzelékek paradicsomos káposzta

Paradicsomos káposzta egyszerűen

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A főzelékhez

167
Kalória
4.1g
Fehérje
28.8g
Szénhidrát
5.7g
Zsír
436.8g
Víz
4.8g
Koleszterin
5.9g
Élelmi rost
21.3g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 1% Zsír

A főzelékhez

Összesen 167 kcal
  • 1% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 1% Zsír

A főzelékhez

Összesen 1006 kcal
  • 1% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 1% Zsír

A főzelékhez

Összesen 31 kcal
  • 1% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 92% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.1 g

Zsír

  • Összesen
    5.7 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    5 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    295.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    102 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    45 mg
  • Foszfor
    88 mg
  • Nátrium
    57 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    28.8 g
  • Cukor
    21 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    436.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    48 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    191 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    156 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    122 micro
  • Kolin:
    36 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    66 micro
  • β-karotin
    534 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    15062 micro
  • Lut-zea
    161 micro
Összesen 167 kcal
  • 1% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 92% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    24.8 g

Zsír

  • Összesen
    34.2 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    29 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1773.4 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    614 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    267 mg
  • Foszfor
    526 mg
  • Nátrium
    340 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    172.5 g
  • Cukor
    128 mg
  • Élelmi rost
    35 mg

Víz

  • Összesen
    2621.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    290 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    1146 mg
  • D vitamin:
    31 micro
  • K vitamin:
    935 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    732 micro
  • Kolin:
    216 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    396 micro
  • β-karotin
    3205 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    90370 micro
  • Lut-zea
    963 micro
Összesen 1006 kcal
  • 1% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 92% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    0.8 g

Zsír

  • Összesen
    1.1 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    1 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    55.8 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    19 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    8 mg
  • Foszfor
    17 mg
  • Nátrium
    11 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    5.4 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    82.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    9 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    36 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    29 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    23 micro
  • Kolin:
    7 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    12 micro
  • β-karotin
    101 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    2842 micro
  • Lut-zea
    30 micro
Összesen 31 kcal

Elkészítés

A főzelékhez

  1. A káposztát és a hagymát vastagabb csíkokra vágjuk.
  2. Egy nagy edényben elkezdjük melegíteni a zsírt, majd beleszórjuk az egész kömény, amit egy kissé meg is pirítunk. Az egész kömény helyett őröltet is használhatunk.
  3. Az enyhén megpirult köményre rádobjuk a hagymát, majd megszórjuk a cukorral, és hagyjuk, hogy kissé megkaramellizálódjon. Ezek után rátehetjük a káposztát is.
  4. Sózzuk meg, majd pár percig dinszteljük a káposztát.
  5. Ha már valamennyire összeesett a káposzta, ráöntjük a paradicsomlevet és annyi vizet, amennyi pont ellepi a káposztát. Ekkor megkóstolhatjuk a levet és adhatunk még hozzá cukrot, sót vagy őrölt köményt.
  6. Lefedjük és közepes lángon puhára főzzük.
  7. Ha nem teszünk rá túl sok vizet, akkor szépen besűrűsödik a leve, így nem szükséges rántást készíteni hozzá.
  8. Miután megpuhult a káposzta le is zárhatjuk alatta a gázt és tálalhatunk. Jól passzol hozzá a fasírt, a debreceni kolbász vagy a sült oldalas.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 40 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A paradicsomos káposzta tipikusan az az étel, amit vagy imádsz, vagy messziről elkerülsz - mi egyértelműen az első csapatba tartozunk. Zsenge nyári káposztából, pont annyira édesre készítve, amennyire kell, és bőségesen megszórva köménnyel, nekünk így az igazi! Rántás sem szükséges bele, hiszen ha szépen lassan rotyogtatjuk és nem öntünk túl sok vizet rá, akkor jól besűrűsödik a leve. Fasírt, sült oldalas, debreceni kolbász, bármelyik mehet mellé!

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