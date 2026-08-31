Gasztro

2026.08.31.

Nosalty 7 nap, 7 étel: minden nap hipergyors ebéddel várunk, hogy legalább a főzés gondja kisebb legyen

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Ne higgyük, hogy a nagy sulikezdős kapokodásban nem juthat idő a főzésre is! Rossz hír, de "sajnos" juthat, és még mindig jobban járunk vele anyagilag és egészségileg is, ha magunknak főzünk! Íme e heti 7 nap 7 étel ajánlónk:

A szeptember első napjai finoman szólva sem arról híresek, hogy nyugodtak - legyünk akár egyedülállók, akár családosak, akár kisgyerekesek, akár nagygyerekesek, a nyári szabadságolásokat és szünidőt ilyenkor egy jóval gyorsabb-kapkodósabb időszak követi. Enni viszont minden nap kell, és, ha nem akarjuk minden pénzünket ételrendelésre és ki tudja, milyen minőségű ételekre költeni, főzni sem árt! Éppen ezért mutatunk most nektek egy teljes heti ebédajánlót, melybe csupa laktató, legtöbbünk által szeretett, nagyon gyors receptet szuszakoltunk.

Lesz itt cukkinis tészta cukkiniből krémesített szósszal, gombapaprikás tejmentesen, lecsós szelet, de Holstein-csirke, húsos-zöldséges saláta, borsófőzelék és sitty-sutty grillezett lazac is!

Gyors spenótos-csicseris egytálétel tányérban
Gyors spenótos-csicseris egytálétel - recept a képre kattintva nyílik
Nosalty

Ha várva várod a hétre szánt gyors recepteket aktuális 7 nap, 7 étel gyűjtésünkben, akkor kattints a képre a galériáért!

7 fotó

Gyors desszerteket is mutatunk:

További gyors recepteket keresel?

Ajánlott videó

Legújabb receptek

paradicsomos tészta

Szaftos, kolbászos tészta

Egy cuccos, szaftos tészta tökéletes választás, ha gyorsan szeretnénk valami finomat és laktatót készíteni. A fűszeres kolbász, az édeskés paradicsom és a selymes tejszín krémes ...

zöldséges tészta

Egyserpenyős lecsós orzo

A klasszikus lecsó találkozik az olasz konyhával ebben a szaftos, krémes egyserpenyős fogásban. Az orzo magába szívja a paradicsomos-paprikás alap minden ízét, a tetejére kerülő burrata ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

7 nyálcsorgatós étel SERTÉSCOMBBÓL
Nyár van!

7 nyálcsorgatós étel SERTÉSCOMBBÓL

A sertéscomb igazi jolly joker a konyhában: készülhet belőle szaftos pörkölt, egytálétel, leves vagy akár különlegesebb, gyümölcsszószos fogás is. Mutatunk 7 receptet, ha éppen sertéscombból főznél valami igazán finomat.

Még több cikk

Top Receptek

zsivanypecsenye
ragu

Zsiványpecsenye petrezselymes burgonyával

Szuper ízek és alapanyagok találkoznak ebben az aprópecsenyében, ami egyformán laktató a szemnek és a szájnak. Az alapanyagokat érdemes mind csíkozni, így nagyon elegáns lesz a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept