Nosalty 7 nap, 7 étel: minden nap hipergyors ebéddel várunk, hogy legalább a főzés gondja kisebb legyen

Ne higgyük, hogy a nagy sulikezdős kapokodásban nem juthat idő a főzésre is! Rossz hír, de "sajnos" juthat, és még mindig jobban járunk vele anyagilag és egészségileg is, ha magunknak főzünk! Íme e heti 7 nap 7 étel ajánlónk:

A szeptember első napjai finoman szólva sem arról híresek, hogy nyugodtak - legyünk akár egyedülállók, akár családosak, akár kisgyerekesek, akár nagygyerekesek, a nyári szabadságolásokat és szünidőt ilyenkor egy jóval gyorsabb-kapkodósabb időszak követi. Enni viszont minden nap kell, és, ha nem akarjuk minden pénzünket ételrendelésre és ki tudja, milyen minőségű ételekre költeni, főzni sem árt! Éppen ezért mutatunk most nektek egy teljes heti ebédajánlót, melybe csupa laktató, legtöbbünk által szeretett, nagyon gyors receptet szuszakoltunk.

Lesz itt cukkinis tészta cukkiniből krémesített szósszal, gombapaprikás tejmentesen, lecsós szelet, de Holstein-csirke, húsos-zöldséges saláta, borsófőzelék és sitty-sutty grillezett lazac is!

Gyors spenótos-csicseris egytálétel - recept a képre kattintva nyílik Nosalty

Ha várva várod a hétre szánt gyors recepteket aktuális 7 nap, 7 étel gyűjtésünkben, akkor kattints a képre a galériáért!

7 fotó

Gyors desszerteket is mutatunk:

További gyors recepteket keresel?