Rakott krumpli, ahogy a nagyi készíti

Mindenki ismeri, és szinte mindenki imádja: ez természetesen a rakott krumpli. Most az alapváltozatot készítettük el, amit nem gondoltunk túl – számunkra éppen ettől lesz olyan, amilyenre gyerekkorunkból emlékszünk. Néha tényleg nincs szükség semmi extrára, hiszen a jól bevált receptek pont úgy jók, ahogy vannak.