Rakott krumpli, ahogy a nagyi készíti
Hozzávalók
A rakott krumplihoz
- 8% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 13% Zsír
A rakott krumplihoz
-
250g burgonya144 kcal
-
120g főtt tojás186 kcal
-
75g kolbász339 kcal
-
75g tejföl149 kcal
-
0 kcal
-
25g víz0 kcal
- 8% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 13% Zsír
A rakott krumplihoz
-
1000g burgonya578 kcal
-
480g főtt tojás744 kcal
-
300g kolbász1356 kcal
-
300g tejföl594 kcal
-
0 kcal
-
100g víz0 kcal
- 8% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 13% Zsír
- 71% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 37.3 g
Zsír
-
Összesen 57.4 g
-
Telített zsírsav 24 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 492 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2097.6 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 40 mg
-
Kálcium 159 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 63 mg
-
Foszfor 370 mg
-
Nátrium 1459 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 37.6 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 317.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 272 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 38 mg
-
D vitamin: 104 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 85 micro
-
Kolin: 390 mg
-
Retinol - A vitamin: 268 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 34 micro
-
β-crypt 13 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 443 micro
- 8% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 13% Zsír
- 71% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 149.1 g
Zsír
-
Összesen 229.7 g
-
Telített zsírsav 94 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 33 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 10 g
-
Koleszterin 1967 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8390.3 g
-
Cink 8 mg
-
Szelén 162 mg
-
Kálcium 636 mg
-
Vas 12 mg
-
Magnézium 252 mg
-
Foszfor 1481 mg
-
Nátrium 5837 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 150.4 g
-
Cukor 22 mg
-
Élelmi rost 16 mg
Víz
-
Összesen 1271.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1087 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 6 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 150 mg
-
D vitamin: 418 micro
-
K vitamin: 21 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 342 micro
-
Kolin: 1559 mg
-
Retinol - A vitamin: 1073 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 135 micro
-
β-crypt 51 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1774 micro
- 8% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 13% Zsír
- 71% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 6.8 g
Zsír
-
Összesen 10.5 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 90 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 384.9 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 7 mg
-
Kálcium 29 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 68 mg
-
Nátrium 268 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 6.9 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 58.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 50 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 19 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 16 micro
-
Kolin: 71 mg
-
Retinol - A vitamin: 49 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 6 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 81 micro
Elkészítés
A rakott krumplihoz
- A burgonyákat és a tojásokat megfőzzük.
- A krumplikat lehtűtjük, majd megpucoljuk.
- A kolbászt felszeleteljük és megpirítjuk. Érdemes puhább, kevésbé száraz kolbászt választani. Ha nem sült ki elegendő zsiradék, akkor adjunk hozzá plusz sertészsírt.
- A tojásokat és a burgonyákat is felszeleteljük a tojásszeletelővel. Érdemes olyan krumplikat választani, amik beleférnek a szeletelőbe. Így egyszerűbb lesz az elkészítése, ráadásul szép, egyforma szeleteket kapunk.
- A tejfölt kikeverjük egy kevés sóval és egy kevés vízzel, majd jöhet a rétegzés.
- A tepsi alljára locsolunk a kolbászzsírból, majd letesszük az első réteg burgonyát, rá a kolbászt és a tojást. Megsózzuk, majd megkenjük tejföllel. Tovább folytatjuk a rétegzést, a végén pedig tejföllel dárjuk le.
- Előmelegített sütőben, kb. 30 perc alatt összesütjük.
- Tálaljuk tejföllel és savanyúsággal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Mindenki ismeri, és szinte mindenki imádja: ez természetesen a rakott krumpli. Most az alapváltozatot készítettük el, amit nem gondoltunk túl – számunkra éppen ettől lesz olyan, amilyenre gyerekkorunkból emlékszünk. Néha tényleg nincs szükség semmi extrára, hiszen a jól bevált receptek pont úgy jók, ahogy vannak.