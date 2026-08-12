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egytálételek rakott krumpli

Rakott krumpli, ahogy a nagyi készíti

Fekete Melinda
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Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A rakott krumplihoz

818
Kalória
37.3g
Fehérje
37.6g
Szénhidrát
57.4g
Zsír
317.9g
Víz
491.9g
Koleszterin
3.9g
Élelmi rost
5.4g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A rakott krumplihoz

Összesen 818 kcal
  • 8% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A rakott krumplihoz

Összesen 3272 kcal
  • 8% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A rakott krumplihoz

Összesen 149 kcal
  • 8% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 71% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    37.3 g

Zsír

  • Összesen
    57.4 g
  • Telített zsírsav
    24 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    492 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2097.6 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    40 mg
  • Kálcium
    159 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    63 mg
  • Foszfor
    370 mg
  • Nátrium
    1459 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    37.6 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    317.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    272 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    38 mg
  • D vitamin:
    104 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    85 micro
  • Kolin:
    390 mg
  • Retinol - A vitamin:
    268 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    34 micro
  • β-crypt
    13 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    443 micro
Összesen 818 kcal
  • 8% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 71% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    149.1 g

Zsír

  • Összesen
    229.7 g
  • Telített zsírsav
    94 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    33 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    10 g
  • Koleszterin
    1967 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    8390.3 g
  • Cink
    8 mg
  • Szelén
    162 mg
  • Kálcium
    636 mg
  • Vas
    12 mg
  • Magnézium
    252 mg
  • Foszfor
    1481 mg
  • Nátrium
    5837 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    150.4 g
  • Cukor
    22 mg
  • Élelmi rost
    16 mg

Víz

  • Összesen
    1271.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1087 micro
  • B6 vitamin:
    3 mg
  • B12 Vitamin:
    6 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    150 mg
  • D vitamin:
    418 micro
  • K vitamin:
    21 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    342 micro
  • Kolin:
    1559 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1073 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    135 micro
  • β-crypt
    51 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1774 micro
Összesen 3272 kcal
  • 8% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 71% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.8 g

Zsír

  • Összesen
    10.5 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    90 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    384.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    29 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    68 mg
  • Nátrium
    268 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    6.9 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    58.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    50 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    19 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    16 micro
  • Kolin:
    71 mg
  • Retinol - A vitamin:
    49 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    6 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    81 micro
Összesen 149 kcal

Elkészítés

A rakott krumplihoz

  1. A burgonyákat és a tojásokat megfőzzük.
  2. A krumplikat lehtűtjük, majd megpucoljuk.
  3. A kolbászt felszeleteljük és megpirítjuk. Érdemes puhább, kevésbé száraz kolbászt választani. Ha nem sült ki elegendő zsiradék, akkor adjunk hozzá plusz sertészsírt.
  4. A tojásokat és a burgonyákat is felszeleteljük a tojásszeletelővel. Érdemes olyan krumplikat választani, amik beleférnek a szeletelőbe. Így egyszerűbb lesz az elkészítése, ráadásul szép, egyforma szeleteket kapunk.
  5. A tejfölt kikeverjük egy kevés sóval és egy kevés vízzel, majd jöhet a rétegzés.
  6. A tepsi alljára locsolunk a kolbászzsírból, majd letesszük az első réteg burgonyát, rá a kolbászt és a tojást. Megsózzuk, majd megkenjük tejföllel. Tovább folytatjuk a rétegzést, a végén pedig tejföllel dárjuk le.
  7. Előmelegített sütőben, kb. 30 perc alatt összesütjük.
  8. Tálaljuk tejföllel és savanyúsággal.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 30 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
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Mindenki ismeri, és szinte mindenki imádja: ez természetesen a rakott krumpli. Most az alapváltozatot készítettük el, amit nem gondoltunk túl – számunkra éppen ettől lesz olyan, amilyenre gyerekkorunkból emlékszünk. Néha tényleg nincs szükség semmi extrára, hiszen a jól bevált receptek pont úgy jók, ahogy vannak.

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