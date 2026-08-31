Jelentős változás előtt állhat a magyarországi palackvisszaváltási rendszer. A MOHU azt tervezi, hogy kivezeti a készpénzes kifizetést a REpontokon, így a visszaváltott palackok után járó összeget a jövőben nem minden esetben lehetne készpénzben elkérni.

A változtatásról már megkezdődtek az egyeztetések az önkormányzatokkal, a készpénzes kifizetés megszüntetéséhez ugyanis jogszabály-módosításra lenne szükség. A tervek szerint a vásárlók számára továbbra is több lehetőség maradna a visszaváltott palackok értékének felhasználására.

Megszűnhet a készpénzes palackvisszaváltás Magyarországon: nagy változás jöhet a REpontokon

Nem adnak többé készpénzt a kuponért?

A jelenlegi rendszer egyik népszerű lehetősége, hogy a visszaváltó automatánál kapott utalványt a vásárló a bolt pénztáránál készpénzre válthatja.

Ezt a lehetőséget szüntetné meg a MOHU.

A tervezett változás után a bolti kupont kizárólag vásárlásra lehetne felhasználni. Aki tehát a palackok után járó 50 forintokat nem szeretné levásárolni, annak a másik elérhető megoldást kellene választania.

Ez továbbra is a REPont alkalmazáson keresztül történő banki átutalás lenne. Vagyis a rendszerből nem tűnne el teljesen a pénzbeli visszatérítés, de a készpénzes opció megszűnne.

Miért akarják megszüntetni a készpénzt?

A MOHU szerint a készpénzes kifizetés mára feleslegessé vált, hiszen a visszaváltási rendszerben már rendelkezésre állnak digitális fizetési lehetőségek.

A vállalat visszaváltásért felelős igazgatója, Bozóki Csaba egy közösségi médiában közzétett videóban beszélt a tervekről. Érvelése szerint a visszaváltó automaták esetében hasonló helyzet alakult ki, mint például a parkolóautomatáknál: a készpénzhasználat technikailag már nem feltétlenül indokolt.

A változásnak azonban nem pusztán technikai okai vannak.

A MOHU szerint a készpénzes kifizetés mára feleslegessé vált

Komoly társadalmi probléma alakult ki a palackgyűjtésből

Az 50 forintos betétdíjas rendszer 2024 elején indult el Magyarországon. Azóta a visszaváltott italcsomagolások száma már meghaladta a 6 milliárdot, ami jelentős környezetvédelmi eredménynek számít.

A rendszer sikerével együtt azonban egy új, látványos társadalmi probléma is megjelent. Egyre többen gyűjtik össze a köztéri kukákból a visszaváltható palackokat, majd az azokért járó pénzt bevételként használják fel.

A jelenség különösen Budapest egyes részein vált feltűnővé. A köztéri szemetesek átkutatása és a palackok összegyűjtése miatt több belvárosi önkormányzat is jelezte a problémákat.

A MOHU szerint ugyanakkor fontos különbséget tenni az okok és a rendszer által felerősített jelenség között. A vállalat álláspontja szerint a hajléktalanság, a mélyszegénység és a függőségek nem a palackvisszaváltás miatt alakultak ki, a rendszer azonban bizonyos társadalmi problémákat láthatóbbá és intenzívebbé tett.

A kupon maradhat, de készpénz nélkül

Ha a tervezett jogszabály-módosítást elfogadják, a visszaváltás után kapott bolti utalvány továbbra is használható lenne, de kizárólag vásárláskor.

Ez azt jelentené, hogy aki például több tucat palackot visz vissza, és a visszaváltásból összegyűlt összeget nem szeretné azonnal elkölteni, annak érdemes lehet inkább az alkalmazáson keresztüli banki átutalást választania.

A változás tehát elsősorban azokat érintené érzékenyen, akik jelenleg rendszeresen készpénzben kérik ki a visszaváltás után járó összeget.

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