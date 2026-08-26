Áfonyás chia magos lekvár cukor nélkül
Hozzávalók
-
400 g áfonya (mirelit is jó)
-
2 ek édesítőszer (negyedannyi édesítő)
-
3 ek chiamag
- 1% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 1% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 1% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 1% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 82% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 2.7 g
Zsír
-
Összesen 3 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 195.4 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 59 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 37 mg
-
Foszfor 89 mg
-
Nátrium 3 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 32.1 g
-
Cukor 20 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 168.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 6 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 20 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 39 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 16 micro
-
Kolin: 12 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 64 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 160 micro
- 1% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 82% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 5.4 g
Zsír
-
Összesen 5.9 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 390.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 119 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 74 mg
-
Foszfor 177 mg
-
Nátrium 6 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 64.3 g
-
Cukor 40 mg
-
Élelmi rost 15 mg
Víz
-
Összesen 337.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 12 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 39 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 77 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 31 micro
-
Kolin: 24 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 128 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 320 micro
- 1% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 82% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 1.3 g
Zsír
-
Összesen 1.4 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 94.1 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 29 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 18 mg
-
Foszfor 43 mg
-
Nátrium 2 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 15.5 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 81.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 3 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 19 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 8 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 31 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 77 micro
Elkészítés
- Egy lábosba öntsük az áfonyát. (mi mirelittel készítettük, de simával is lehet)
- Hagyjuk rotyogni, míg levet ereszt. Attól függően, hogy milyen édes, adjunk hozzá ízlésünk szerinti édesítőszert.
- Magától is egészen összeesik, de nyomkodjuk szét a megmaradt szemeket a fakanállal. Ez kb. 20-25 perc alatt meg is történik.
- Mikor lekapcsoltuk, adjuk hozzá a chia lekvárt, azzal már ne főzzük, hogy megőrizzük az omega 3 zsírsavait. Kevergessük kicsit, és látni fogjuk ahogy idővel besűríti.
- Tiszta üvegbe kanalazzuk, mikor már besűrűsödött kicsit. Fordítsuk fejjel lefelé, és hagyjuk így kihűlni. Azonban ez így sem sokáig eltartható, érdemes ezt készítés után 5-7 napon belül elfogyasztani.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 20 p
Ha egy gyors, egészséges és természetesen édes házi lekvárra vágysz, ez az áfonyás chia magos változat tökéletes választás. A chia magnak köszönhetően különleges, lekváros állagot kap, miközben nem kell hozzá rengeteg cukor vagy hosszas főzés. Kenheted pirítósra, kanalazhatod zabkására, joghurtra, vagy akár sütemények töltelékeként is használhatod – egyszerű finomság, ami bármikor jól jön a hűtőből.