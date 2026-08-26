r
Nosalty Logó
lekvárok-dzsemek különleges lekvárok

Áfonyás chia magos lekvár cukor nélkül

Hankusz Sára
Áfonyás chia magos lekvárral megkent kenyérszeletek egy világos tányéron, friss áfonyával és házi lekvárral az asztalon
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

150
Kalória
2.7g
Fehérje
32.1g
Szénhidrát
3g
Zsír
168.9g
Víz
-
Koleszterin
7.4g
Élelmi rost
19.9g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 1% Zsír
Összesen 150 kcal
  • 1% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 1% Zsír
Összesen 301 kcal
  • 1% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 1% Zsír
Összesen 73 kcal
  • 1% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 82% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    2.7 g

Zsír

  • Összesen
    3 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    195.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    59 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    37 mg
  • Foszfor
    89 mg
  • Nátrium
    3 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    32.1 g
  • Cukor
    20 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    168.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    6 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    20 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    39 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    16 micro
  • Kolin:
    12 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    64 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    160 micro
Összesen 150 kcal
  • 1% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 82% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    5.4 g

Zsír

  • Összesen
    5.9 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    390.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    119 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    74 mg
  • Foszfor
    177 mg
  • Nátrium
    6 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    64.3 g
  • Cukor
    40 mg
  • Élelmi rost
    15 mg

Víz

  • Összesen
    337.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    12 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    39 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    77 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    31 micro
  • Kolin:
    24 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    128 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    320 micro
Összesen 301 kcal
  • 1% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 82% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    1.3 g

Zsír

  • Összesen
    1.4 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    94.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    29 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    18 mg
  • Foszfor
    43 mg
  • Nátrium
    2 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    15.5 g
  • Cukor
    10 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    81.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    3 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    19 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    8 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    31 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    77 micro
Összesen 73 kcal

Elkészítés

  1. Egy lábosba öntsük az áfonyát. (mi mirelittel készítettük, de simával is lehet)
  2. Hagyjuk rotyogni, míg levet ereszt. Attól függően, hogy milyen édes, adjunk hozzá ízlésünk szerinti édesítőszert.
  3. Magától is egészen összeesik, de nyomkodjuk szét a megmaradt szemeket a fakanállal. Ez kb. 20-25 perc alatt meg is történik.
  4. Mikor lekapcsoltuk, adjuk hozzá a chia lekvárt, azzal már ne főzzük, hogy megőrizzük az omega 3 zsírsavait. Kevergessük kicsit, és látni fogjuk ahogy idővel besűríti.
  5. Tiszta üvegbe kanalazzuk, mikor már besűrűsödött kicsit. Fordítsuk fejjel lefelé, és hagyjuk így kihűlni. Azonban ez így sem sokáig eltartható, érdemes ezt készítés után 5-7 napon belül elfogyasztani.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 20 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha egy gyors, egészséges és természetesen édes házi lekvárra vágysz, ez az áfonyás chia magos változat tökéletes választás. A chia magnak köszönhetően különleges, lekváros állagot kap, miközben nem kell hozzá rengeteg cukor vagy hosszas főzés. Kenheted pirítósra, kanalazhatod zabkására, joghurtra, vagy akár sütemények töltelékeként is használhatod – egyszerű finomság, ami bármikor jól jön a hűtőből.

Hasonló receptek

Összes különleges lekvárok
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Körtelekvár vajas kalácson, tányéron tálalva
körtelekvár

Körtelekvár

A legzamatosabb körtékből érdemes főzni ezt az ízgazdag lekvárt, ami elsőre ugyan szokványosnak tűnhet, azonban egy aprócska kiegészítőtől a lehető legkülönlegesebb ...

Lakos Benedek

Címlapról ajánljuk

Éjszakai vádligörcs
Nyár van!

Éjszakai vádligörcs gyötör? 3 ok, ami a kellemetlen jelenség hátterében...

Arra ébredni az éjszaka közepén, hogy hirtelen éles fájdalom hasít a vádlidba, rendkívül kellemetlen élmény. A láb ilyenkor megkeményedik, a mozgás nehézzé válik, a görcs pedig néhány másodperctől akár több percig is tarthat. Az éjszakai láb- és vádligörcsök gyakoriak, és bár egy-egy alkalom általában nem jelez komoly problémát, ha rendszeresen visszatérnek, érdemes utánajárni az okoknak.

Még több cikk

Top Receptek

szilvalekvaros-papucs-hazilag
édes kifli

Szilvalekváros papucs házilag

Ha kisebb kifliket szeretnénk, nyújtsuk egész vékonyra, és kisebb formákra vágjuk, vagy szúrjuk. Készíthetjük margarinnal is, abból 20 dkg kell. A bolti lekvárok sütéskor kifolynak a ...

tejmentes-gyumolcsleves-1
gyümölcsleves

Tejmentes gyümölcsleves

Nyáron kevés jobb dolog van egy jól behűtött gyümölcslevesnél, főleg akkor, ha friss, érett gyümölcsökből készül. Mi most vegyesen raktunk bele ilyet is, olyat is. Ez a tejmentes ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept