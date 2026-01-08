r
Nosalty Logó
tapas zöldséglepényke

Kukoricás tortilla

Hankusz Sára
Kukoricás tortilla
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Tortilla

Töltelék

450
Kalória
26.1g
Fehérje
26.4g
Szénhidrát
27.8g
Zsír
165g
Víz
61.5g
Koleszterin
3.1g
Élelmi rost
10.1g
Cukor
  • 11% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 11% Zsír

Tortilla

Töltelék

Összesen 450 kcal
  • 11% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 11% Zsír

Tortilla

Töltelék

Összesen 1799 kcal
  • 11% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 11% Zsír

Tortilla

Töltelék

Összesen 154 kcal
  • 11% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    26.1 g

Zsír

  • Összesen
    27.8 g
  • Telített zsírsav
    10 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    62 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1648.1 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    333 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    64 mg
  • Foszfor
    303 mg
  • Nátrium
    937 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    26.4 g
  • Cukor
    10 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    165 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    190 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    15 mg
  • D vitamin:
    11 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    69 micro
  • Kolin:
    40 mg
  • Retinol - A vitamin:
    157 micro
  • α-karotin
    71 micro
  • β-karotin
    298 micro
  • β-crypt
    144 micro
  • Likopin
    1287 micro
  • Lut-zea
    867 micro
Összesen 450 kcal
  • 11% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    104.3 g

Zsír

  • Összesen
    111.2 g
  • Telített zsírsav
    41 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    21 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    246 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6592.3 g
  • Cink
    8 mg
  • Szelén
    32 mg
  • Kálcium
    1330 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    255 mg
  • Foszfor
    1213 mg
  • Nátrium
    3749 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    105.7 g
  • Cukor
    40 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    660.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    759 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    61 mg
  • D vitamin:
    42 micro
  • K vitamin:
    22 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    276 micro
  • Kolin:
    159 mg
  • Retinol - A vitamin:
    626 micro
  • α-karotin
    282 micro
  • β-karotin
    1191 micro
  • β-crypt
    575 micro
  • Likopin
    5146 micro
  • Lut-zea
    3466 micro
Összesen 1799 kcal
  • 11% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    8.9 g

Zsír

  • Összesen
    9.5 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    21 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    565.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    114 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    22 mg
  • Foszfor
    104 mg
  • Nátrium
    322 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    9.1 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    56.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    65 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    24 micro
  • Kolin:
    14 mg
  • Retinol - A vitamin:
    54 micro
  • α-karotin
    24 micro
  • β-karotin
    102 micro
  • β-crypt
    49 micro
  • Likopin
    441 micro
  • Lut-zea
    297 micro
Összesen 154 kcal

Elkészítés

Tortilla

  1. A konzerves kukoricát csepegtessük le és egy kerek tál segítségével formázzunk belőle köröket egy sütőpapíros tepsin. Érdemes nagyobb köröket formázni belőle, hogy utána bele tudjuk rakni a feltéteket.
  2. Szórjuk meg őket sajttal és süssük aranybarnára a sütőben 180 fokon.

Töltelék

  1. Ízlés szerint tegyünk a kukoricatortillára majonézt, paradicsomot és sonkát.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ma már mindenféléből lehet "tortillát" készíteni, ez egy kiadósabb verzió, hiszen a tortilla kukoricából és sajtból áll. Ezt utána ízlés szerint lehet akár magában, vagy zöldségekkel, hússal és szósszal megtöltve fogyasztani.

Hasonló receptek

Összes zöldséglepényke
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Rántott gomba
bundázott zöldség

Rántott gomba

A rántott gomba egy nagyszerű fogás, amit pillanatok alatt össze lehet dobni. Kívül ropogós, belül csodálatosan lédús. Tartármártással és rizi-bizivel tálalva egy örök klasszikus.

Simon Gábor

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept