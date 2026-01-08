Kukoricás tortilla
Hozzávalók
Tortilla
-
500 g csemegekukorica
-
200 g sajt
Töltelék
-
6 ek majonéz
-
2 db paradicsom
-
200 g sonka
- 11% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 11% Zsír
Tortilla
-
125g csemegekukorica108 kcal
-
50g sajt176 kcal
Töltelék
-
17g majonéz88 kcal
-
50g paradicsom9 kcal
-
50g sonka69 kcal
- 11% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 11% Zsír
Tortilla
-
500g csemegekukorica430 kcal
-
200g sajt704 kcal
Töltelék
-
66g majonéz353 kcal
-
200g paradicsom36 kcal
-
200g sonka276 kcal
- 11% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 11% Zsír
Tortilla
-
42.9g csemegekukorica37 kcal
-
17.2g sajt60 kcal
Töltelék
-
5.7g majonéz30 kcal
-
17.2g paradicsom3 kcal
-
17.2g sonka24 kcal
- 11% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 67% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 26.1 g
Zsír
-
Összesen 27.8 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 62 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1648.1 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 333 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 64 mg
-
Foszfor 303 mg
-
Nátrium 937 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 26.4 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 165 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 190 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 15 mg
-
D vitamin: 11 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 69 micro
-
Kolin: 40 mg
-
Retinol - A vitamin: 157 micro
-
α-karotin 71 micro
-
β-karotin 298 micro
-
β-crypt 144 micro
-
Likopin 1287 micro
-
Lut-zea 867 micro
Elkészítés
Tortilla
- A konzerves kukoricát csepegtessük le és egy kerek tál segítségével formázzunk belőle köröket egy sütőpapíros tepsin. Érdemes nagyobb köröket formázni belőle, hogy utána bele tudjuk rakni a feltéteket.
- Szórjuk meg őket sajttal és süssük aranybarnára a sütőben 180 fokon.
Töltelék
- Ízlés szerint tegyünk a kukoricatortillára majonézt, paradicsomot és sonkát.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Ma már mindenféléből lehet "tortillát" készíteni, ez egy kiadósabb verzió, hiszen a tortilla kukoricából és sajtból áll. Ezt utána ízlés szerint lehet akár magában, vagy zöldségekkel, hússal és szósszal megtöltve fogyasztani.