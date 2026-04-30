r
Nosalty Logó
egytálételek sztrapacska

Juhtúrós sztrapacska

Juhtúrós sztrapacska
Rosanics Petra
Juhtúrós sztrapacska ropogós szalonnával, népies díszítésű tányéron tálalva, felülnézetből fotózva
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
közepes

Hozzávalók

tészta

szósz, összeállítás

980
Kalória
31.7g
Fehérje
86.1g
Szénhidrát
56.1g
Zsír
228g
Víz
81.9g
Koleszterin
5.1g
Élelmi rost
4.3g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 14% Zsír

tészta

szósz, összeállítás

Összesen 980 kcal
  • 8% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 14% Zsír

tészta

szósz, összeállítás

Összesen 3922 kcal
  • 8% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 14% Zsír

tészta

szósz, összeállítás

Összesen 191 kcal
  • 8% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 57% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    31.7 g

Zsír

  • Összesen
    56.1 g
  • Telített zsírsav
    14 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    82 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1160.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    32 mg
  • Kálcium
    103 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    57 mg
  • Foszfor
    233 mg
  • Nátrium
    731 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    86.1 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    228 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    97 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    28 mg
  • D vitamin:
    10 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    53 micro
  • Kolin:
    72 mg
  • Retinol - A vitamin:
    95 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    17 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    89 micro
Összesen 980 kcal
  • 8% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 57% Víz

Összesen 191 kcal

Elkészítés

tészta

  1. A burgonyákat meghámozzuk, lereszeljük, besózzuk, és 15-20 percet állni hagyjuk. Ezalatt jó sok levet ereszt, amit egy tiszta konyharuha vagy a kezünk segítségével kifacsarunk belőle.
  2. Egy nagy tálban kimérjük a tojást, a lisztet és a vizet, és kicsit összekeverjük, majd hozzáadjuk a kinyomkodott, reszelt burgonyát. Alaposan összedolgozzuk a tésztát, szükség szerint plusz vizet vagy lisztet adva hozzá. A cél, hogy nokedli-sűrűségű tésztát kapjunk. Kóstoljuk is meg, és szükség szerint sózzuk meg pluszban.
  3. A kész tésztát több adagban szaggassuk lobogó vízbe és főzzük ki. Onnan tudjuk, hogy kész van, hogy a nokedlik/galuskák feljönnek a vízfelszínre. Ha nincs nokedliszaggatónk, az se baj: a pár kanál tésztát tegyünk egy vágódeszkára, majd egy kés segítségével szaggassuk bele a vízbe.
  4. A kész nokedlit szűrővel szedjük ki, és tálalásig tegyük egy tálba. Forgassuk össze egy kanálka olajjal is, hogy ne ragadjanak össze a galuskaszemek.

szósz, összeállítás

  1. A szalonnát felkockázzuk, majd serpenyőben kisütjük a zsírját. A ropogósra sült kockákat kiszedjük, és tálalásig félretesszük.
  2. A kisült zsírra dobjuk rá az aprított hagymát, sózzuk-borsozzuk, majd pároljuk puhára. Kicsit akár le is piríthatjuk.
  3. Amikor a hagymát késznek ítéljük, jöhet rá a juhtúró vagy bryndza, valamint a tejföl. Keverjük egyneműre, ügyelve rá, hogy a juhtúró teljesen elolvadjon. Szükség szerint sózzunk-borsozzunk.
  4. Végül keverjük bele a kifőtt nokedlit, és alaposan forgassuk össze az egészet. Tálaljuk a lepirított szalonnakockákkal, frissen őrült borssal, és - ha be meritek vállalni - kaporral!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 40 p
  • Főzés ideje: 40 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Az egyik legkedvesebb komfortételünk a sztrapacska, amit jó szaftosan, sok szalonnával megszórva imádunk igazán!

Nálunk juhtúrós sztrapacskaként ismert ez a népszerű szlovák étel, amit északi szomszédaink bryndzové halušky-nak hívnak. A halušky maga nokedlit, galuskát jelent, a tésztába pedig ennél a receptnél reszelt burgonya is kerül.

A krumpli nokedlitésztába keverése onnan ered, hogy maga a sztrapacska szó borzast jelent, ami a galuskák kinézetére utal, ahogy a lereszelt nyers burgonya borzassá teszi a tésztát.

A sztrapacska nevű étel Szlovákiában azonban nem ezt a juhtúrós változatot jelenti, hanem a savanyú káposztával készülő galuskát nevezik így, a névkeresztségben azonban valahogy megkeveredett ez a két étel.

Juhtúrós sztrapacska ropogós szalonnával, népies díszítésű tányéron tálalva
Télen-nyáron egyaránt tudjuk kanalazni ezt a juhtúrós klasszikust

Így készül a tökéletes burgonyás nokedli

Elkészítése egyáltalán nem bonyolult, de azért picit macerás, ezt kár lenne elhallgatni. Idő hiányában ezért helyettesíthetjük sima nokedlivel, azonban a végső ízélmény úgy nem lesz ugyanaz.

A nokedlitészta ebben az esetben a burgonya reszelésével kezdődik, amit utána alaposan be is kell sózni, hogy a felesleges folyadékot kihajtsuk belőle. Ehhez érdemes a lereszelt krumplit egy nagy szűrőbe tenni, azt pedig egy tálba helyezni, így nem koszoljuk össze a konyhát a kicsepegő keményítős lével. Használhatunk kisebb vagy nagyobb lyukú reszelőt, azonban ha nagyobb lyukút választunk, a kikevert tésztát érdemes kicsit még átaprítani egy kés segítéségével, hogy apróbb galuskákat tudjunk majd szaggatni.

Amíg a burgonya pihen, egy nagy tálban kezdjük összekeverni a tojást, a lisztet és a vizet, majd adjuk hozzá 2-3 adagban a kézzel vagy konyharuhával alaposan kinyomkodott reszelt burgonyát. Az egészet keverjük nagyon alaposan össze - ez jó kis karedzés lesz.

A kész tésztát ezután sós, lobogó vízbe szaggassuk ki nokedliszaggatóval vagy a klasszikus vágódeszka + kés módszerrel. Amint a víz felszínére felúszik a tészta, készen van, és szűrjük is le.

Juhtúrós sztrapacska ropogós szalonnával és kaporral megszórva, népies díszítésű tányéron tálalva, közelről, felülről lefotózva
Mi imádjuk rá a kaprot is!

A sztrapacska lelke - ettől lesz mennyeien szaftos és ízes

A szószt indítsuk el a leprított szalonna visszamaradt zsírján, méghozzá a finomra aprított hagyma lepirításával. Ezután jön bele egy jó nagy adag bryndza (gondoljunk csak szlovák nevére) - ezt a karakteres ízű tejterméket már nálunk is szinte mindenhol kapni, de bármilyen más márkájú juhtúróval is nyugodtan helyettesíthetjük.

Emellett ne hagyjuk ki belőle a JÓ SOK tejfölt sem, ami kicsit hígít a juhtúrón, és garantálja a végeredmény kellő szaftosságát. Fontos, hogy a szószt olvasszuk össze teljesen egyneműre és csomómentesre, és csak ezután zuttyintsuk bele a kifőtt burgonyás nokedlit.

A kész juhtúrós sztrapacskát tálaláskor érdemes megszórni pirított szalonnakockákkal - sőt, bármilyen szentségtörésnek is tűnik, kevés kapor is szuperjól áll neki!

Hasonló receptek

Összes sztrapacska
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Címlapról ajánljuk

piros rózsák
Gasztro

Hamarosan nyílik az ország leglátványosabb rózsakertje

Nincs sok már vissza a fertődi Cziráky Margit Rózsakert nyitásáig, ugyanis az első rózsa már kinyílt a kertben. Az Esterházy-kastély Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint május 8-tól már látogatható lesz az ország legszebb rózsakertje.

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

retro-gyumolcstorta
gyümölcstorta

Retro gyümölcstorta

Ezt a gyümölcstorta receptet valamikor a 70-es évek végén/80-as évek elején kaptuk egy kedves ismerősünktől, amikor a gyümölcstorta kezdett sláger lenni. Különlegessége, hogy puding ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept