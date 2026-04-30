Juhtúrós sztrapacska

Nálunk juhtúrós sztrapacskaként ismert ez a népszerű szlovák étel, amit északi szomszédaink bryndzové halušky-nak hívnak. A halušky maga nokedlit, galuskát jelent, a tésztába pedig ennél a receptnél reszelt burgonya is kerül.

A krumpli nokedlitésztába keverése onnan ered, hogy maga a sztrapacska szó borzast jelent, ami a galuskák kinézetére utal, ahogy a lereszelt nyers burgonya borzassá teszi a tésztát.

A sztrapacska nevű étel Szlovákiában azonban nem ezt a juhtúrós változatot jelenti, hanem a savanyú káposztával készülő galuskát nevezik így, a névkeresztségben azonban valahogy megkeveredett ez a két étel.

Télen-nyáron egyaránt tudjuk kanalazni ezt a juhtúrós klasszikust

Így készül a tökéletes burgonyás nokedli

Elkészítése egyáltalán nem bonyolult, de azért picit macerás, ezt kár lenne elhallgatni. Idő hiányában ezért helyettesíthetjük sima nokedlivel, azonban a végső ízélmény úgy nem lesz ugyanaz.

A nokedlitészta ebben az esetben a burgonya reszelésével kezdődik, amit utána alaposan be is kell sózni, hogy a felesleges folyadékot kihajtsuk belőle. Ehhez érdemes a lereszelt krumplit egy nagy szűrőbe tenni, azt pedig egy tálba helyezni, így nem koszoljuk össze a konyhát a kicsepegő keményítős lével. Használhatunk kisebb vagy nagyobb lyukú reszelőt, azonban ha nagyobb lyukút választunk, a kikevert tésztát érdemes kicsit még átaprítani egy kés segítéségével, hogy apróbb galuskákat tudjunk majd szaggatni.

Amíg a burgonya pihen, egy nagy tálban kezdjük összekeverni a tojást, a lisztet és a vizet, majd adjuk hozzá 2-3 adagban a kézzel vagy konyharuhával alaposan kinyomkodott reszelt burgonyát. Az egészet keverjük nagyon alaposan össze - ez jó kis karedzés lesz.

A kész tésztát ezután sós, lobogó vízbe szaggassuk ki nokedliszaggatóval vagy a klasszikus vágódeszka + kés módszerrel. Amint a víz felszínére felúszik a tészta, készen van, és szűrjük is le.

Mi imádjuk rá a kaprot is!

A sztrapacska lelke - ettől lesz mennyeien szaftos és ízes

A szószt indítsuk el a leprított szalonna visszamaradt zsírján, méghozzá a finomra aprított hagyma lepirításával. Ezután jön bele egy jó nagy adag bryndza (gondoljunk csak szlovák nevére) - ezt a karakteres ízű tejterméket már nálunk is szinte mindenhol kapni, de bármilyen más márkájú juhtúróval is nyugodtan helyettesíthetjük.

Emellett ne hagyjuk ki belőle a JÓ SOK tejfölt sem, ami kicsit hígít a juhtúrón, és garantálja a végeredmény kellő szaftosságát. Fontos, hogy a szószt olvasszuk össze teljesen egyneműre és csomómentesre, és csak ezután zuttyintsuk bele a kifőtt burgonyás nokedlit.

A kész juhtúrós sztrapacskát tálaláskor érdemes megszórni pirított szalonnakockákkal - sőt, bármilyen szentségtörésnek is tűnik, kevés kapor is szuperjól áll neki!

