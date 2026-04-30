Juhtúrós sztrapacska
Hozzávalók
tészta
-
70 dkg burgonya
-
1 tk só
-
1 db tojás
-
30 dkg finomliszt
-
1.5 dl víz
szósz, összeállítás
-
10 dkg kenyérszalonna
-
1 db vöröshagyma
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
40 dkg juhtúró
-
2.5 dl tejföl
- 57% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 31.7 g
Zsír
-
Összesen 56.1 g
-
Telített zsírsav 14 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 82 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1160.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 32 mg
-
Kálcium 103 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 57 mg
-
Foszfor 233 mg
-
Nátrium 731 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 86.1 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 228 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 97 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 28 mg
-
D vitamin: 10 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 53 micro
-
Kolin: 72 mg
-
Retinol - A vitamin: 95 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 17 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 89 micro
Elkészítés
tészta
- A burgonyákat meghámozzuk, lereszeljük, besózzuk, és 15-20 percet állni hagyjuk. Ezalatt jó sok levet ereszt, amit egy tiszta konyharuha vagy a kezünk segítségével kifacsarunk belőle.
- Egy nagy tálban kimérjük a tojást, a lisztet és a vizet, és kicsit összekeverjük, majd hozzáadjuk a kinyomkodott, reszelt burgonyát. Alaposan összedolgozzuk a tésztát, szükség szerint plusz vizet vagy lisztet adva hozzá. A cél, hogy nokedli-sűrűségű tésztát kapjunk. Kóstoljuk is meg, és szükség szerint sózzuk meg pluszban.
- A kész tésztát több adagban szaggassuk lobogó vízbe és főzzük ki. Onnan tudjuk, hogy kész van, hogy a nokedlik/galuskák feljönnek a vízfelszínre. Ha nincs nokedliszaggatónk, az se baj: a pár kanál tésztát tegyünk egy vágódeszkára, majd egy kés segítségével szaggassuk bele a vízbe.
- A kész nokedlit szűrővel szedjük ki, és tálalásig tegyük egy tálba. Forgassuk össze egy kanálka olajjal is, hogy ne ragadjanak össze a galuskaszemek.
szósz, összeállítás
- A szalonnát felkockázzuk, majd serpenyőben kisütjük a zsírját. A ropogósra sült kockákat kiszedjük, és tálalásig félretesszük.
- A kisült zsírra dobjuk rá az aprított hagymát, sózzuk-borsozzuk, majd pároljuk puhára. Kicsit akár le is piríthatjuk.
- Amikor a hagymát késznek ítéljük, jöhet rá a juhtúró vagy bryndza, valamint a tejföl. Keverjük egyneműre, ügyelve rá, hogy a juhtúró teljesen elolvadjon. Szükség szerint sózzunk-borsozzunk.
- Végül keverjük bele a kifőtt nokedlit, és alaposan forgassuk össze az egészet. Tálaljuk a lepirított szalonnakockákkal, frissen őrült borssal, és - ha be meritek vállalni - kaporral!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 40 p
- Főzés ideje: 40 p
Az egyik legkedvesebb komfortételünk a sztrapacska, amit jó szaftosan, sok szalonnával megszórva imádunk igazán!
Nálunk juhtúrós sztrapacskaként ismert ez a népszerű szlovák étel, amit északi szomszédaink bryndzové halušky-nak hívnak. A halušky maga nokedlit, galuskát jelent, a tésztába pedig ennél a receptnél reszelt burgonya is kerül.
A krumpli nokedlitésztába keverése onnan ered, hogy maga a sztrapacska szó borzast jelent, ami a galuskák kinézetére utal, ahogy a lereszelt nyers burgonya borzassá teszi a tésztát.
A sztrapacska nevű étel Szlovákiában azonban nem ezt a juhtúrós változatot jelenti, hanem a savanyú káposztával készülő galuskát nevezik így, a névkeresztségben azonban valahogy megkeveredett ez a két étel.
Így készül a tökéletes burgonyás nokedli
Elkészítése egyáltalán nem bonyolult, de azért picit macerás, ezt kár lenne elhallgatni. Idő hiányában ezért helyettesíthetjük sima nokedlivel, azonban a végső ízélmény úgy nem lesz ugyanaz.
A nokedlitészta ebben az esetben a burgonya reszelésével kezdődik, amit utána alaposan be is kell sózni, hogy a felesleges folyadékot kihajtsuk belőle. Ehhez érdemes a lereszelt krumplit egy nagy szűrőbe tenni, azt pedig egy tálba helyezni, így nem koszoljuk össze a konyhát a kicsepegő keményítős lével. Használhatunk kisebb vagy nagyobb lyukú reszelőt, azonban ha nagyobb lyukút választunk, a kikevert tésztát érdemes kicsit még átaprítani egy kés segítéségével, hogy apróbb galuskákat tudjunk majd szaggatni.
Amíg a burgonya pihen, egy nagy tálban kezdjük összekeverni a tojást, a lisztet és a vizet, majd adjuk hozzá 2-3 adagban a kézzel vagy konyharuhával alaposan kinyomkodott reszelt burgonyát. Az egészet keverjük nagyon alaposan össze - ez jó kis karedzés lesz.
A kész tésztát ezután sós, lobogó vízbe szaggassuk ki nokedliszaggatóval vagy a klasszikus vágódeszka + kés módszerrel. Amint a víz felszínére felúszik a tészta, készen van, és szűrjük is le.
A sztrapacska lelke - ettől lesz mennyeien szaftos és ízes
A szószt indítsuk el a leprított szalonna visszamaradt zsírján, méghozzá a finomra aprított hagyma lepirításával. Ezután jön bele egy jó nagy adag bryndza (gondoljunk csak szlovák nevére) - ezt a karakteres ízű tejterméket már nálunk is szinte mindenhol kapni, de bármilyen más márkájú juhtúróval is nyugodtan helyettesíthetjük.
Emellett ne hagyjuk ki belőle a JÓ SOK tejfölt sem, ami kicsit hígít a juhtúrón, és garantálja a végeredmény kellő szaftosságát. Fontos, hogy a szószt olvasszuk össze teljesen egyneműre és csomómentesre, és csak ezután zuttyintsuk bele a kifőtt burgonyás nokedlit.
A kész juhtúrós sztrapacskát tálaláskor érdemes megszórni pirított szalonnakockákkal - sőt, bármilyen szentségtörésnek is tűnik, kevés kapor is szuperjól áll neki!